Новини
България »
Бойко Борисов за 3 март: Свободата е избор да се поеме отговорност

Бойко Борисов за 3 март: Свободата е избор да се поеме отговорност

3 Март, 2026 09:20 943 72

  • трети март-
  • бойко борисов-
  • празник

Избор да пазиш мира, когато светът е разклатен

Бойко Борисов за 3 март: Свободата е избор да се поеме отговорност - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

"Свободата е избор", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в публикация във Фейсбук по случай националния празник на България. По думите му, свободата е избор да се поеме отговорност.

"Избор да пазиш мира, когато светът е разклатен. Избор да защитаваш националния интерес, когато времената са трудни. Избор да мислиш за бъдещето, а не само за днешния ден", посочва Борисов.

"На 3 март си припомняме, че свободата е извоювана. Днес е наша работа да я отстояваме – с характер, разум и дела. Честит 3-ти март!", заявява още лидерът на ГЕРБ.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бащата на някаква Саяна

    20 12 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    09:22 03.03.2026

  • 2 Направо е смешен

    12 17 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    09:23 03.03.2026

  • 3 Искам инфо

    9 32 Отговор
    Искам да знам на кой връх Копейкото развява руското знаме. Боко не ме касае.
    Стига с това информационно затъмнение. И никъде не писахте защо Радев се явява на избори с групировката ТИМ. А?

    09:23 03.03.2026

  • 4 Агент Буда

    68 3 Отговор
    и отговорност ?! Та той дори не знае какво е това ! Съсипа и ограби цяла една държава и един народ ! Защо все още се показва да гневи гражданите ?

    Коментиран от #27

    09:23 03.03.2026

  • 5 Боеко

    42 5 Отговор
    Да си свободен означава да те управлява Мосад и "демократите" на Мосад.

    09:23 03.03.2026

  • 6 Като някаква Саяна порасне

    10 11 Отговор
    Ще стане пътен експерт а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    09:23 03.03.2026

  • 7 Фройд

    53 3 Отговор
    Това не го е писал тулупа . Няма такъв капацитет .

    Честит празник !

    09:24 03.03.2026

  • 8 Сталин

    46 2 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    09:25 03.03.2026

  • 9 БоюЦиганина

    29 2 Отговор
    Излъчвам тикток клипчета от бункера под зайчарника. Взел съм и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    09:26 03.03.2026

  • 10 Лилава Жена

    6 9 Отговор
    На този ден преди 2 години станах Гръцки гражданин, отказах се от българското за да приема Атинският темперамент
    Демокрация е все пак

    09:26 03.03.2026

  • 11 Сталин

    50 4 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    Коментиран от #13, #23

    09:27 03.03.2026

  • 12 Абе

    39 2 Отговор
    сикаджииският гербераски мутрак пак на гости на приятелят си тайпито ли е тоя б-к-ук веднъж не се качи на Шипка

    09:27 03.03.2026

  • 13 Чичко леЛин

    34 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Само АЕЦ Белене да беше... с мед да го намажеш. Малко ще му е oвеcването на Тиквоча! Такава циганcкоциониcтка антибългарска бандитска cган требе да се чисти до 9то коляно.

    09:29 03.03.2026

  • 14 ИСКА ДА КАЖЕ............

    33 2 Отговор
    СВОБОДАТА Е ,....СВОБОДНО ДА СИ ПЪЛНЯ ЧЕКМЕДЖЕТО.............!

    Коментиран от #20

    09:29 03.03.2026

  • 15 ьивсде

    39 2 Отговор
    Мръсен лъжлив и крадлив ГЕРБ циганин, кой ти извоюва свободата бре??? Калпав празнодумец и разбойник, КОЙ ти извоюва свободата??? Негодник лукав, как мислиш, дали ще успееш да излъжеш някого??? Нали цяла България и всеки българин ти видя какви ги свърши??? Чекмеджето как е циганин??? Русия и руските ни братя проляха кръв за да сме свободни днес и да се наричаме българи. Много юнаци си дадоха живота за да ни има, и ти да можеш да пърдиш, да лъжеш, да грабиш и да предаваш България на чужди интереси. Слава на Господ Иисус Христос и предателите са до време. Днес ще празнуваш ли мръсен лъжлив и крадлив ГЕРБ циганин???

    Коментиран от #19

    09:30 03.03.2026

  • 16 Сталин

    29 2 Отговор
    Помните ли Тиквата като стана премиер първия път ,къде му беше първото посещение в чужбина,ходи първо в исраhell да смуче шлонга на Сатаняху и да получи инструкции и целуне стената

    Коментиран от #28

    09:31 03.03.2026

  • 17 Кой го

    35 1 Отговор
    е изтипосал така на фон на сума ти и надписи с "герб" ? Това е Празник на БЪЛГАРИЯ , а не на политическа пропаганда на криминалната шайка безродна ! Жалък .

    09:31 03.03.2026

  • 18 Ояден плъх

    29 1 Отговор
    "Здрасти бе толуп"

    09:33 03.03.2026

  • 19 Промяна

    6 14 Отговор

    До коментар #15 от "ьивсде":

    15 ГНЕС ПЛАТЕН 15 ГНУС ЛЪЖЛИВ 15 ПЕТРОХАНСКИ ИЗМАМНИК СЛУГА НА ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ

    09:33 03.03.2026

  • 20 Промяна

    2 16 Отговор

    До коментар #14 от "ИСКА ДА КАЖЕ............":

    14 ТИ КАТО СИ НЕКАДЪРЕН КОЙ ТИ Е ВИНОВЕН ХАХАХА

    Коментиран от #50

    09:33 03.03.2026

  • 21 ООрана държава

    25 2 Отговор
    Тоя е за затвора, за каква свобода се опитва да ми говори

    09:34 03.03.2026

  • 22 Уточнение

    29 2 Отговор
    Най-големият предател ще говоги за отговорност!
    Унижи ни по всички направления

    09:34 03.03.2026

  • 23 Промяна

    3 15 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    11 ГЛЕДАЙ ТЕБ ДА НЕ ТЕ ЗАСТИГНЕ СЪЩОТО ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ СЛУГИ НА ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ РАНО РАНО ДНЕС ТУК ЗАПЛАТЕНИ ДЕЖУРНИ ДРАСКАТ ТУК СЕ ВИХРИЭЧЕРВЕНАТА МАФИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ СВОБОДАТА Е

    09:36 03.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Когато глупаците

    19 1 Отговор
    Се опитват да се правят на умни, може да ти кажат дори, че свободата, е всъщност това, да се наведеш и безропотно да поемеш члена, който са ти подали! Това са техните разбирания! Това е тяхната свобода

    09:36 03.03.2026

  • 26 Деций

    18 2 Отговор
    Свободата е времето когато ще бъдеш там където ти е мястото!

    Коментиран от #29

    09:39 03.03.2026

  • 27 Промяна

    1 18 Отговор

    До коментар #4 от "Агент Буда":

    КОМПЛЕКСАРИ БЕДНЯЦИ НЕВЕЖИ НЕУСПЕЛИ В ЖИВОТА СИ РАНО РАНО ДРАСКАТ ДЕЖУРНИТЕ СИ ГНУСОТИИИИ

    09:39 03.03.2026

  • 28 Фактъ

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    Да, имаше снимки как се лендзи с кипа на "стената на плача". Баpуx Бaxаp от село Банкя си е ceмитски цигaнин.

    09:40 03.03.2026

  • 29 Промяна

    1 13 Отговор

    До коментар #26 от "Деций":

    АМА ПО ПОЛЕКА ЧЕРВЕНАТА ВАФИЯ В ДЕЙСТВИЕ КАКВОТО ПОЖЕЛАВАШ ДА ТИ СЕ ВРЪЩА И НА ОНЕЗИ ДРАСКОМИТЕ ТУК ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ В ДЕЙСТВИЕ НАЕЛА БЕЗДЕЛНИЦИ

    Коментиран от #47

    09:40 03.03.2026

  • 30 От репка

    22 0 Отговор
    Вземай внуците и на Шипка, бе тикво!

    09:40 03.03.2026

  • 31 !!!

    18 0 Отговор
    Свободата е избор с един шут в дебелия з.....к да те изритаме окончателно при бай Ставри, мутро СИКаджийска, дето ограби, съсипа и срути Бългаиря!

    09:45 03.03.2026

  • 32 Тулуп

    17 0 Отговор
    Жив да те дерат кретен крадлив.

    09:45 03.03.2026

  • 33 Дадено ми отгоре

    10 0 Отговор
    СВОБОДАТА , не е разхайтен айдутлук и това да се напомня!!!!
    Честит празник

    09:46 03.03.2026

  • 34 нннн

    17 0 Отговор
    Борисов трябва да поеме само съдебна отговорност.

    09:46 03.03.2026

  • 35 А ТИ ЗАЩО НЕ НИ

    14 1 Отговор
    ОСВОБОДИШ ОТ СЕБЕ СИ. ТИ И ШИША ОБСЕБИХТИ ВСИЧКО НА НАРОДА ОКРАДОХТЕ ГО СЪС ВАШИ ФИРМИ СЛУЖБИ. ДОРИ СВОБОДА НА ЛЕВЧЕТО НИ ОТНЕХТЕ БЕЗ ДОРИ ДА НИ ПОПИТАТЕ. СЕГА СМЕ МНОГО ПО ЗАВИСИМИ И ОТ ОНЕЗИ ВРЕМЕНА.

    Коментиран от #56

    09:47 03.03.2026

  • 36 Мурка

    9 1 Отговор
    НАИ МНОГО ми хареса ( ДА МИСЛИМ ЗА УТРЕШНИЯТ ДЕН) много е прав ДА ИМАШ ЧЕКМЕДЖЕ ЗА УТРЕШНИЯТ ДЕН -БУДАЛИТЕ ДА МУ МИСЛЯТ А ЗА КВО ИМ Е ЧЕКМЕДЖЕ БАТЕ ИМА ЩЕ ХРАНИ БРАТЯТА СИ И НЕМА ДА ГИ ОСТАВИ ГЛАДНИ Я но трябва и те да се потрудят ТОИ ЯОВЕКА С ГЛАВНО Ч ДА МОЖЕ ДА ГО ПЪЛНИ

    09:47 03.03.2026

  • 37 Разкарай се

    9 1 Отговор
    с добро. Докато се вихриш в политиката ще ядеш ... гнева на "площада"

    09:47 03.03.2026

  • 38 Стеф

    10 1 Отговор
    Този "доктор"не е в състояние, да напише този тест! Всички знаем вербалния му капацитет: шменти капели, туту, тулупи, мисирки ...

    09:48 03.03.2026

  • 39 ЧИС БЪЛГАРИН

    11 1 Отговор
    УВАЖАЕМИ МУТРЬО КАЧИСЕ НА ШИПКА ЗАДА УСЕТИШ НАРОДНАТА ЛЮБОВ ЖИВ ЩЕТЕ ОДЕТАТ ВЗЕМИ ДЮСТАБАНЛИЙТА БИКОВ, ДАНИЕЛКА, И ГАБРОВСКАТА ЛИСИЦА ТОМИТО КОМПЛЕКТ ДАВИ ОПЕРДАШАТ ..АШИСТИ.

    09:50 03.03.2026

  • 40 Боко, всяка копейка от форума ти скочи

    4 8 Отговор
    по 4 пъти, разяряваш ги. Оправдаха те за чекмеджетата, но ако им беше хвърлял петолевки от джипката, пак щяха да те плюят. Виж, на Костя му слугуват безплатно. Дръж се за популизма като него и временно ще дръпнеш напред.

    09:51 03.03.2026

  • 41 Еееее ТУ ТУУУУУ ДОБРЕЛИСИ

    10 1 Отговор
    КАЧИСЕ НА ШИПКА ЗАДА НИ ОТТУРВЪТ ОТ ТЕБЕ ЩЕ Е ВТОРОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ МУТРЬО.

    09:52 03.03.2026

  • 42 Цървул

    8 1 Отговор
    Така я поехте тази отговорност , че няма накъде повече . Окрадохте орталъка .

    09:57 03.03.2026

  • 43 Куку

    6 1 Отговор
    Бегай бръже при бай Ставри, бе Тиквун!

    09:57 03.03.2026

  • 44 е много си зле

    5 1 Отговор
    Свободата не е избор, а осъзната необходимост! Не е за вярване, че почти век българинът живее , гледайки вселенската простотия като манна небесна.

    09:58 03.03.2026

  • 45 Бойко, еинственото ти правилно поведение

    1 9 Отговор
    беше, че се държа далеч от мутренското гнездо Варна. Оттам се пръкнаха Доган, Гуцанов, Марешки, Костадинов, сега Радев застана начело на ТИМ, откъдето е всъщност ядрото на новата му коалиция. Бившата партия "Нашият град" на ТИМ сега се нарича Движение "Нашата България". Същите мутри са вътре. Радев има нюх за пари, сега ще просперира с парите на руската мафия, докато задоволи всички потребности на Деса до девето коляно. Но ти правиш добре – далеч от Варна, далеч от мафията.

    09:59 03.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Деций

    9 1 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Ти подлого гербаджийска ,ще те сложим до него,в съседна килия,да не ти липсва!

    10:01 03.03.2026

  • 48 тоз ,който те освободи ще те зароби!

    3 0 Отговор
    Сега от "експерт" политик разбрах ,че 3 март 1878г ме е създал , а не родителите ми.......Сега разбрах ,че съм свободен ,но докато попълвах данъчната декларация и писах 1 нает .........не ми я прие много дълго време и така щеше да остане докато не пробвах с 000!тогава сървъра на Нап я лапна и каза -добре!Та честито свободни маймунки ,които се радвате на 3март , радвайте се на цените на електро и парно и чакайте някой блок в софията да падне.........от гравитацията!пс.Имам ли права да не празнувам???Или съм длъжен да венцехваля празника ???А ,пропо не е ли по -правилно да празнувате Берлинският договор , като сте такива пи...ве???

    10:06 03.03.2026

  • 49 Тити

    4 1 Отговор
    Свобода при Боко и Шиши това е утопия.

    10:08 03.03.2026

  • 50 НЕ СЕ НАПЪВАЙ

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    ХАРЕСВАШ КАДЪРНИЯ АЙ ДУК ЛИ........?

    10:08 03.03.2026

  • 51 БОЙО,

    8 1 Отговор
    ПОЕМАЙ ОТГОВОРНОСТ И ВЛИЗАЙ В ЗАТВОРА!
    ТОЧНО ТИ,КОЙТО СЪСИПА БЪЛГАРИЯ,НЯМАШ ПРАВО ДА СЕ ПОКАЗВАШ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК!

    10:08 03.03.2026

  • 52 Беж в зайчарника

    6 1 Отговор
    Не разваляй празника!

    10:09 03.03.2026

  • 53 Радев е новата стара баш Мутра

    2 7 Отговор
    на републиката. Явява се на избори в коалиция с групировката ТИМ. Честито, българи! Ето кой не си поплюва. На едро е. С мноооого мангизи. Боко ряпа са яде

    10:10 03.03.2026

  • 54 Дориана

    6 1 Отговор
    А, избора на Борисов трябва да бъде да освободи България от присъствието си в политиката. Достатъчно много вреди нанесе заедно с Пеевски. Едноличното му диктаторско управление вече свърши.

    10:10 03.03.2026

  • 55 Будата

    5 1 Отговор
    няма ли да води сектата на Бузлуджа

    Коментиран от #57

    10:10 03.03.2026

  • 56 КАК ДАНИ ОСВОБОДИ ОТ

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "А ТИ ЗАЩО НЕ НИ":

    СЕБЕ СИ ОТМЪСТИТЕЛНА БАНКЕНСКА МУТРА ЩЕ ДОЙДИ ВРЕМИ ЩЕГО ОБЕСЯТ ПРЕД АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ С КРАКАТА НА ГОРИ ТАКЪВ ЗЛОДЕЙ ДА НЯМА ПОВЕЧЕ.

    10:14 03.03.2026

  • 57 ТАМ ГО ЧАКАТ

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Будата":

    ОТРЯД СМЪРТ НА ФАШИЗМА БОМБИ ГРАНАТИ И ПЛЕВЕНСКИ ГЬОСТЕРИЦА ОТ ГАБЪР.

    10:16 03.03.2026

  • 58 Бай Ставри!!!

    4 1 Отговор
    Само при мен ще се научиш на отговорност...

    Чакам те .

    10:16 03.03.2026

  • 59 Град Симитли

    3 1 Отговор
    Не се е сетил да каже,че той е построил паметника на Шипка,а го е започнал дедо му!...

    10:19 03.03.2026

  • 60 Мнение

    6 1 Отговор
    Изборът ще е в ръцете на новия главен прокурор. Иначе Методиев Борисов ще изгние в румънския затвор.

    10:26 03.03.2026

  • 61 ШЕФА

    5 1 Отговор
    Отговорността на хората е да направим така че да те видим в затвора с доживотна присъда,а най добре два метра под з....... българоубиецо долен.

    Коментиран от #63

    10:27 03.03.2026

  • 62 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Откакто този престъпник се появи на политическата сцена държавата лети към пропастта,а из.ода е на свобода .Мислете за кого гласувате,в момента на всяко българско сем.благодарение на този българоубиец се пада по 60 000 лв.заем.

    10:31 03.03.2026

  • 63 Радев е новата стара баш Мутра

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "ШЕФА":

    на републиката. Явява се на избори в коалиция с групировката ТИМ. Честито, българи! Ето кой не си поплюва. На едро е. С мноооого мангизи. Боко ряпа да яде.

    10:31 03.03.2026

  • 64 ТИ,КОЙТО

    7 2 Отговор
    СИ НАЙ-МРАЗЕНИЯ ЧОВЕК ЗА ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ,
    СИ ЗА БЕСИЛКАТА!
    НЕ РАЗВАЛЯЙ ПРАЗНИКА!

    Коментиран от #67

    10:32 03.03.2026

  • 65 Плюят ли те копейките, значи си на прав

    2 5 Отговор
    път. Но не ме кефиш. Изхвърляш се като Коцето. Затова не прокопсвате.

    10:34 03.03.2026

  • 66 Баце,

    4 2 Отговор
    начи да разбирам,че ти никога не си бил сводбоден ли?Ти,кога пое отговорност и за какво?А,да.Докато режеше лентички.

    10:36 03.03.2026

  • 67 Копейките не са

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "ТИ,КОЙТО":

    цялата история. Нито са българи. Мнението им не е меродавно. Само искат, нищо не дават. Не и за. България. Който обижда българите, не е за тук. Радев и вие не спряхте. За протокола: не съм боковист, нито шишевист, нито никакъв. Но вие еша си нямате. Най-долнире племе в България са путинистите и тръмпистите, както радевостите и нацисте от Възраждане. Все грандоман до грандомана. а протокола: грандоманията е вид комплексарщина. Чети психология и даже Маркс. Той не е бил копейка.

    10:40 03.03.2026

  • 68 гласоподавател

    1 1 Отговор
    Никога страната ни не била по благополучна от сега, благодарение на ГЕРБ и Бойко, защото може да привлича, най добрите експерти в управлението на държавата! Банки, заеми, жилища, вили, коли, екскурзии в чужбина, круйзове, ресторанти, заведения, километрични автомобилни задръствания, към морето, гърция, турция, деца следващи в най реномираните университети в света, магазини претъпкани със стоки, добре облечени хора и др.

    10:42 03.03.2026

  • 69 Не знам нито една копейка

    2 2 Отговор
    да е допринесла нещо за България. Те са по хейта, заплахите, побоищата над граждани, ос.иране на метеното и исканията. Искат, искат, искат наготово, нищо не дават.
    Затова – НЯМА СДЕЛКА!

    10:43 03.03.2026

  • 70 Голяма

    2 2 Отговор
    Работа си ,да си пазиш г....ъ...з...а,когато светът е разклатен?Ей,този 100 години затвор му е малко.Добитъка има повече качества от него.Това е безпородно ,безнародно,цинично лай...

    10:46 03.03.2026

  • 71 лъжец долен

    2 1 Отговор
    само дето ти отговорности не поемаш !!!

    10:46 03.03.2026

  • 72 Свободата е избор да се поеме отговорнос

    0 0 Отговор
    от тиквата превърнал бг в най бедна държава

    11:04 03.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове