Делян Пеевски: Да помним, че сме народ, който и в най-тъмните времена е имал силата да отстоява своя идеал

Делян Пеевски: Да помним, че сме народ, който и в най-тъмните времена е имал силата да отстоява своя идеал

3 Март, 2026

  • делят пеевски-
  • трети март-
  • празник-
  • честване-
  • поздрав
Делян Пеевски: Да помним, че сме народ, който и в най-тъмните времена е имал силата да отстоява своя идеал - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

"Трябва да помним, че ние сме народ, който и в най-тъмните и бурни времена е имал силата и енергията да отстоява своя идеал - свободна, мирна и независима България", заявява лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски по случай Националния празник на България, цитиран от пресцентъра на партията.

Пеевски поздравява всички българи за 3 март: "Бъдете горди, уверени и свободни граждани в сигурна и мирна България", заявява той.

По думите на лидера на "ДПС - Ново начало" днес, когато отбелязваме 148 години от Освобождението на България, свеждаме глави пред паметта на героите, дали живота си за най-висшата ценност за един народ - свободата.

"За такава България ДПС се бори неизменно и ще продължаваме да служим на хората и да отстояваме тяхната сигурност и свобода", се посочва още в поздравлението на Пеевски.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    61 7 Отговор
    Какъв народ? Твоят електорат е от рязaни. От същите тия, дето са ни клали, пpace!

    Коментиран от #7, #52

    09:45 03.03.2026

  • 2 Нямаш общо

    62 6 Отговор
    с народа, небълтарин мерзавец

    09:45 03.03.2026

  • 3 Фройд

    59 6 Отговор
    Ей го и тоя магнит , Чиба бе ! Простак !

    09:45 03.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бендида

    55 2 Отговор
    Лицемерно...

    09:46 03.03.2026

  • 6 Прав е Шиши с едно изключение:

    8 40 Отговор
    през турското робство турският език не е бил задължителен в училище,
    през руското робство руският беше задължителен.

    09:47 03.03.2026

  • 7 Стенли

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Без да искам ти написах минус иначе съм съгласен с теб само да кажа че основната част от електората им е от индийски произход 😁

    09:47 03.03.2026

  • 8 Ето

    40 2 Отговор
    ви и един шумкарски внук , награбил се с милиарди и привилегии от червеното време , ДС та до днес , се изтакова . Един бюлюк охрана край него , за "сила" говори !

    09:47 03.03.2026

  • 9 Шиши в Дубай ли е?

    32 1 Отговор
    ДПС домуса май се е прибрал, че артисаха арабските му имоти накупени с нашите откраднати пари.

    09:48 03.03.2026

  • 10 Пламен

    32 1 Отговор
    Какъв народ си ти бе, турски пра се.

    09:49 03.03.2026

  • 11 Боже

    31 1 Отговор
    Пази България от такива Нерези. Защо ни наказа с тоз.

    09:49 03.03.2026

  • 12 цфикасд

    29 1 Отговор
    Точно днес, точно на празника, 2 те свини, ни четат морал и ни учат на акъл??? Това днес ни идва малко в повече. Точно тези дето ограбиха България и българите, та точно тези 2 свини или са решили да ни се подиграят и да ни се присмеят за пореден път колко сме проости че не сме ги вкарали в затвора, или съвсем са обезумели и не разбират че е добре да не си показват дзурлите, поне днес. Слава на Господ Иисус Христос, ще понесем и днес подигравките им към българите. Но въпроса е до кога ще са на свобода и ще си харчат ограбеното докато ни се подиграват?

    09:49 03.03.2026

  • 13 ДА ТАКА Е СИЛНИ БЯХА

    13 3 Отговор
    Хората преди 150 години. СЕГА СМЕ МИЖАТУРКИ. А НЯКОИ КАЗВАТ ЧЕ СЪС ВРЕМЕТО ЧОВЕК СТАВА ПО УМЕН И ДОСТОЕН. НАНАЙСИ

    09:49 03.03.2026

  • 14 Еничарско изчадие

    26 1 Отговор
    Единственото, което е истинско у теб е умението ти да крадеш!
    Отрочетата ти знаят ли къде е България?

    09:50 03.03.2026

  • 15 БеГемот

    18 1 Отговор
    Нашият лидер....как го пазим като писано яйце с един бюлюк гавази.... хахаха....

    09:51 03.03.2026

  • 16 Абе

    20 2 Отговор
    Върни парите от магазините за народа бе крадлива магнитска с-и-я

    09:53 03.03.2026

  • 17 Гост

    16 1 Отговор
    Този боклук е по голям поробител от Осмаците

    09:53 03.03.2026

  • 18 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    По тъмни времена не е имало от сега.

    09:54 03.03.2026

  • 19 Куку

    13 1 Отговор
    Плондир с вратовръзка!

    09:55 03.03.2026

  • 20 ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

    15 0 Отговор
    НА 148-мата година от освобождението,
    пак имаме НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК, но вече
    без НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА, и това ,благодарение на НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДАТЕЛИ БЪЛГАРОУБИЙЦИ!
    ИНАЧЕ ГОРДО СЕ ИЗТЪПАНВАТ ПО ВСИЧКИ МЕДИИ И СЕ ПРАВЯТ НА ПАТРИОТИ.

    09:56 03.03.2026

  • 21 Аз не

    19 0 Отговор
    се идентифицирам с такъв сънародник , будещ само срам и гняв !

    09:57 03.03.2026

  • 22 Деций

    5 0 Отговор
    По тъмни от днешните едва ли е имало.Ще се опитаме да отстраним тъмнината и плевелите които от доста години паразитират в страната забавяйки нейното развитие и унищожавайки живота на гражданите!

    09:57 03.03.2026

  • 23 ВВП

    5 1 Отговор
    Дилян свинята е моят идиал..Моят идол

    09:59 03.03.2026

  • 24 мандало

    7 0 Отговор
    Праслане помни,че ти водиш за носа тази прослойка дето ни е клала преди 150 години.Няма да ти е простено ще си ядеш десерта горчив.

    09:59 03.03.2026

  • 25 Дориана

    9 0 Отговор
    А, идеала на Пеевски и неговите съюзници Борисов, ИТН и БСП ОЛ. е ширеща се корупция и мафия гарнирана с пълзяща диктатура.

    10:01 03.03.2026

  • 26 Вихрове

    7 0 Отговор
    Така ще направи народа и на 19.04.2023 г., ще отстоява, пак свободата си...

    10:03 03.03.2026

  • 27 Дервишоглу

    0 9 Отговор
    Слава на Делян. Ще гласуваме да него.

    10:04 03.03.2026

  • 28 Тити

    5 0 Отговор
    А на майчин език как звучи че нещо не го разбрах???

    10:06 03.03.2026

  • 29 С.П.

    11 0 Отговор
    Кога най-накрая ще има санитарен кордон в медиите по отношение на това лице? Защо постоянно ни натрапвате тази физиономия? Колкото по-малко споменавате това лице, толкова по-бързо ще го забравим.

    10:06 03.03.2026

  • 30 Ъъъъм

    8 0 Отговор
    Тоя не беше ли от ДПС???

    10:07 03.03.2026

  • 31 Да, ще помним!

    10 0 Отговор
    Да, уродливо 190- килограмово туловище, омразно на цял народ, ще помним тези най-черни страници в историята ни, в които ти, уродливо туловище и признато от Щатите и Великобритания за корумпиран престъпник от севтовен мащаб, се оказа властелин на злочестата ни държаав, предадена от позитанските и ГЕРБерастките комунисит, дето ги държиш на къса каишак! Само че, туловище уродливо, наближава деня, когато ще даваш сметка за откраднатите от теб три милиарда от КТБ! И не само от банката, а всичко, кжето си откраднал чудовище!

    10:08 03.03.2026

  • 32 Чиба

    5 0 Отговор
    дИбелак.

    10:14 03.03.2026

  • 33 нннн

    7 0 Отговор
    Пеевски трябва да бъде несвободен в една справедлива България.

    10:14 03.03.2026

  • 34 Що за престъпник

    5 0 Отговор
    Е този ел прасчо.и той си смята за невинен...
    Дебелак

    10:14 03.03.2026

  • 35 коментатор

    5 0 Отговор
    Всички родолюбци и патриоти си изнесоха активите в Дубай ! Така ,че много да не поздравява .......

    10:15 03.03.2026

  • 36 Мишо

    4 0 Отговор
    Изрод!

    10:15 03.03.2026

  • 37 Господи!

    6 0 Отговор
    Какво отвратително, уродливо туловище! Българи, на това туловище еничал Данчо Ментата, бивш бургаски просяк, целува краката! И не само кракато!

    10:15 03.03.2026

  • 38 Народната любов

    8 0 Отговор
    Обсипали са го с обич и уважение по-горе в коментарите, Прасчо направо се къпе в народната любов

    10:17 03.03.2026

  • 39 1,95583

    8 0 Отговор
    Изтегли късата клечка .Таман се канеше да се изнася в Дубай , то пък бомби падат сега .България няма нужда от този човек

    10:20 03.03.2026

  • 40 Каква

    4 0 Отговор
    Ирония...прасе е шеф на мюсюлмани. И те са продажби.

    10:21 03.03.2026

  • 41 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Нещо грухти и квичи,нищо не му се разбира,време е да посети Родопа !

    10:24 03.03.2026

  • 42 Новият главен прокурор

    5 0 Отговор
    Започва разследване за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите , докато Пеевски пътува с качулка на главата към затвор в Унгария, за да не възпрепятства събирането на доказателства в "хотел Берлин"

    10:28 03.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Коментар

    4 0 Отговор
    Народът плаща на този палячо два милиона евро за охрана и охранване. Не знам дали българите или турците го мразят повече, но скоро ще се разбере. Поне ще гледаме сеир как преди това си отмъщава за мизериите, които му направи Борисов пред американците, британците, Ердоган и арабите заради разпита в Каскетурата

    10:32 03.03.2026

  • 45 Тези

    6 0 Отговор
    Тези поздравления си ги заври в дебелия зъг.Нямало е по-тъмни времена от тези в момента за България,в които два мафиота шопара окрадоха брутално хората,хората,хората.Да ги изринем тези от кочината Стига са се подигравали с нас едни посредствени,но здраво хванали мафиотската прокуратура,ВСС ,МВР и ни разиграват като маймуни.

    10:34 03.03.2026

  • 46 Лицемерен нерез

    4 0 Отговор
    Как смееш

    10:44 03.03.2026

  • 47 И на днешният ден

    4 0 Отговор
    И този сеят ден Свинята е решил да дразни и да се гаври с българите. Този безбожник и крадец ще се пече в ада.

    10:45 03.03.2026

  • 48 Ей, шишкавия,

    2 0 Отговор
    служи на хората, защото като народен представител, това ти е задължение, но недей да се правиш на спасител! Престани да дрънкаш клишета! Знаем що за човек си и колко пари чиниш... Кощунство е точно ти да говориш за идеалите на българския народ, защото ти си тоя, който се е из...л на тези идеали, заедно с един твой "ортак"...

    10:45 03.03.2026

  • 49 Дедо

    2 0 Отговор
    Тоя иска да управлява и дои българския народ използвайки роми.....евала прасе

    10:49 03.03.2026

  • 50 Тервел

    2 0 Отговор
    Дубайската Тлъста Свиня бързо се е прибрал от Дубай в България след като затрещяха бомбите , ама е заправил на летището в Дубай слугата си Руди Меча

    10:50 03.03.2026

  • 51 Цецко

    1 0 Отговор
    Мръсен толуп

    10:51 03.03.2026

  • 52 Не си съвсем прав

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Неговият електорат е най-вече купен.

    10:54 03.03.2026

  • 53 колония и идеали

    1 1 Отговор
    КОЙ идеал? ТРансевроатлантическия ли? Либералсоросоидния ли?

    10:54 03.03.2026

  • 54 Прокопи

    1 0 Отговор
    Не мога да разбера, защо само лоши коментари за този човек?🤣

    10:55 03.03.2026

  • 55 Отвратен

    2 0 Отговор
    Качи се днес на Шипка , имаш нужда да свалиш килограми излишни ида ти се порадват хората , вземи с теб и дебелия от Банкя да усетите Народната любов !!!

    10:58 03.03.2026

  • 56 А?, този изгрухтя! Къде

    1 0 Отговор
    ще се крие сега? ОАЕ и Катар май вече не са сигурно скривалище.

    11:00 03.03.2026

  • 57 Ей Шопар,

    0 0 Отговор
    Не се прави на политик.Неграмотен боклук

    11:04 03.03.2026

