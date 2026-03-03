Делян Пеевски: Да помним, че сме народ, който и в най-тъмните времена е имал силата да отстоява своя идеал

"Трябва да помним, че ние сме народ, който и в най-тъмните и бурни времена е имал силата и енергията да отстоява своя идеал - свободна, мирна и независима България", заявява лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски по случай Националния празник на България, цитиран от пресцентъра на партията.
Пеевски поздравява всички българи за 3 март: "Бъдете горди, уверени и свободни граждани в сигурна и мирна България", заявява той.
По думите на лидера на "ДПС - Ново начало" днес, когато отбелязваме 148 години от Освобождението на България, свеждаме глави пред паметта на героите, дали живота си за най-висшата ценност за един народ - свободата.
"За такава България ДПС се бори неизменно и ще продължаваме да служим на хората и да отстояваме тяхната сигурност и свобода", се посочва още в поздравлението на Пеевски.
