В Посолството на Иран ще бъде открита книга за съболезнования

"По повод наглото нападение на израелския режим и САЩ срещу Ислямска република Иран на 28 февруари 2026 г., в резултат на който бе мъченически убит Негово Превъзходителство Аятоллах Сейед Али Хаменеи, Върховен лидер на Ислямска република Иран, ще бъде открита Книга за съболезнования на 5-ти и 6-ти март 2026 г., четвъртък и петък, от 10:00 до 14:00 часа в посолството на Ислямска република Иран в София на адрес: бул. „Симеоновско шосе“ №55.

Това съобщиха от дипломатическата мисия.

Посолството ще приема и съболезнователни послания на следния официален имейл адрес: [email protected].