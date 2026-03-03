В Посолството на Иран ще бъде открита книга за съболезнования

"По повод наглото нападение на израелския режим и САЩ срещу Ислямска република Иран на 28 февруари 2026 г., в резултат на който бе мъченически убит Негово Превъзходителство Аятоллах Сейед Али Хаменеи, Върховен лидер на Ислямска република Иран, ще бъде открита Книга за съболезнования на 5-ти и 6-ти март 2026 г., четвъртък и петък, от 10:00 до 14:00 часа в посолството на Ислямска република Иран в София на адрес: бул. „Симеоновско шосе“ №55.
Това съобщиха от дипломатическата мисия.
Посолството ще приема и съболезнователни послания на следния официален имейл адрес: [email protected].
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #2, #4
22:18 03.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ПРОГРЕСИВЕН КУПЕЙКАДЖИЯ
MAЛKO BИ E.....
А КНИГА ЗА ЗАГИНАЛИТЕ ЦИВИЛНИ
В УКРАЙНА ОТ ВАШИТЕ ДРОНОВЕ..КОГА.А....
Коментиран от #6
22:20 03.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 БУНКЕРНИЯ КАШИК
На Руските вдовици
Обича да прави съболезнования
Сега и за Аятолаха.
22:24 03.03.2026
6 Пилотът Гошу
До коментар #3 от "ПРОГРЕСИВЕН КУПЕЙКАДЖИЯ":Е чакай барем Украйна да признае поне за един. По техните приказки руснаците напукат само някой джам и уплашат котката на комшията…
22:25 03.03.2026
7 Сатана Z
Моите съболезнования за загубата .Никой не може да върне от оня свят 160те убити момичета.Мир на праха им.
22:32 03.03.2026