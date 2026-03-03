Вземете 50% отстъпка за хостинг от

В Посолството на Иран ще бъде открита книга за съболезнования

3 Март, 2026 22:15 536 7

Това съобщиха от дипломатическата мисия

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

"По повод наглото нападение на израелския режим и САЩ срещу Ислямска република Иран на 28 февруари 2026 г., в резултат на който бе мъченически убит Негово Превъзходителство Аятоллах Сейед Али Хаменеи, Върховен лидер на Ислямска република Иран, ще бъде открита Книга за съболезнования на 5-ти и 6-ти март 2026 г., четвъртък и петък, от 10:00 до 14:00 часа в посолството на Ислямска република Иран в София на адрес: бул. „Симеоновско шосе“ №55.

Това съобщиха от дипломатическата мисия.

Посолството ще приема и съболезнователни послания на следния официален имейл адрес: [email protected].


  • 1 Сила

    7 16 Отговор
    Копейки чакат на опашка и реват ...

    Коментиран от #2, #4

    22:18 03.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПРОГРЕСИВЕН КУПЕЙКАДЖИЯ

    3 15 Отговор
    ВМЕСТО ДА ХАБЯ БЕНДЗИН ДО Т.НАР.посолство
    MAЛKO BИ E.....
    А КНИГА ЗА ЗАГИНАЛИТЕ ЦИВИЛНИ
    В УКРАЙНА ОТ ВАШИТЕ ДРОНОВЕ..КОГА.А....

    Коментиран от #6

    22:20 03.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    1 9 Отговор
    Е по съболезнованията.

    На Руските вдовици

    Обича да прави съболезнования

    Сега и за Аятолаха.

    22:24 03.03.2026

  • 6 Пилотът Гошу

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "ПРОГРЕСИВЕН КУПЕЙКАДЖИЯ":

    Е чакай барем Украйна да признае поне за един. По техните приказки руснаците напукат само някой джам и уплашат котката на комшията…

    22:25 03.03.2026

  • 7 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Народът на Иран може само да буди възхищение в борбата си право на съществуване.
    Моите съболезнования за загубата .Никой не може да върне от оня свят 160те убити момичета.Мир на праха им.

    22:32 03.03.2026

