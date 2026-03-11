Новини
Геотермалната енергия: България има ресурс и нужда. Ще се възползваме ли?

11 Март, 2026 11:21 687 12

  • геотермалната енергия-
  • фосилни горива

В условия на нестабилни енергийни пазари вътрешният ресурс може да осигури конкурентни цени и стратегическа автономия

Геотермалната енергия: България има ресурс и нужда. Ще се възползваме ли? - 1
Снимка: Климатека
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Георги Стефанов е експерт по климат, енергийни политики и зелена икономика с над 20 години опит в устойчивия преход към нисковъглеродна икономика. Ръководил е климатичната и енергийна програма на WWF България (2008-2021 г.) и е бил началник на кабинета на вицепремиера по климатични политики (2022-2023 г.). Активно участва в европейските климатични политики, включително Зелената сделка и декарбонизацията на индустрията. Член е на управителния съвет на Българска асоциация геотермална енергия (БАГЕ). Преподава в Нов български университет и Софийския университет ‘Климент Охридски”.

Геотермалната енергия вече е икономически конкурентна – разходите ѝ са съпоставими с тези на въглищните и газовите централи, пише Георги Стефанов за "Климатека".

Потенциалът на тази технология в ЕС е значителен – над 300 TWh производство годишно, което е приблизително 42% от сегашното производство от въглища и газ.

За разлика от променливите източници, тя осигурява постоянна базова мощност и допринася за стабилността на електроенергийната система. Това я превръща в ресурс със системно значение.

Въпросът вече не е дали технологията работи, а как ще бъде позиционирана в енергийния микс.

България разполага с благоприятни геоложки условия, които позволяват конкурентни и предвидими цени.

За да превърне този потенциал в реален икономически ефект, страната ни трябва да направи стратегически избор – да постави геотермалната енергия сред приоритетите на националната си енергийна политика.

Геотермалната енергия вече може да осигурява конкурентна електроенергия в мащаб, който покрива значителна част от нуждите на Европа и е сравним с този на въглищните централи. Това показва последният доклад на енергийния аналитичен център Ember от февруари 2026 г. „Горещата тема: геотермалната енергия в Европа“ (Hot stuff: geothermal energy in Europe).

Въпросът вече не е дали технологията работи, а как ще бъде позиционирана в енергийния микс на Европа и България.

Какви са ползите от геотермалната енергия?

Това е единствената възобновяема технология, която може да произвежда електроенергия постоянно и спомага мрежата да поддържа стабилна честота и да работи надеждно. Именно затова тя играе ролята и на базова енергийна мощност.

Геотермалната енергия не изисква внос на фосилни горива и не е изложена на международни ценови шокове. В контекста на увеличаващите се военни конфликти и напрежение по глобалните енергийни маршрути, които директно влияят върху цените на газа, петрола и електроенергията, развитието на местни енергийни ресурси се превръща в елемент от националната сигурност. Геотермалната енергия може да допринесе именно за такава по-голяма енергийна автономия.

Геотермалната енергия не е изложена на цената на въглеродните емисии, което ѝ дава предимство пред въглищните и газовите централи и осигурява по-голяма ценова предвидимост в текущ и в дългосрочен план.

Освен това значителна част от технологичната верига се произвежда в Европа – от сондажните услуги до инженерните решения – което създава вътрешна индустриална добавена стойност и намалява зависимостта от вноса на енергийни решения и технологии.

Тази комбинация от ценова устойчивост, регулаторна стабилност и способност за постоянно базово производство я отличава от останалите възобновяеми източници. Геотермалната енергия вече следва да се разглежда не като допълваща технология, а като ресурс със системно значение.

Какви са последните данни за Европа?

След технологичните характеристики на геотермалната енергия, следва да видим как изглежда реалната картина в Европа днес – в числа, мощности и проекти.

Големият потенциал

При разходи под 100 евро за мегаватчас (MWh) – ниво, сходно с това на въглищните и газовите централи – геотермалната енергия може да осигури около 50 гигавата (GW) мощност в Европа. От тях приблизително 43 GW са реалистично приложими в страните от ЕС.

Тъй като геотермалните централи могат да работят почти непрекъснато, между 75 до 95% от коефициента на използване на инсталираната мощност, те имат потенциала да произвеждат над 300 тераватчаса (TWh) електроенергия годишно. С други думи – достатъчно електричество за десетки милиони европейски домакинства или близо половината от тока (42%), който произвеждат въглищните и газовите централи в ЕС за 2025 г. Геотермалната енергия вече има потенциал, сравним с голяма част от традиционната базова генерация, базирана на изкопаеми горива.

Все повече държави в Европа с все повече геотермални проекти

Днес в Европа работят 147 геотермални електроцентрали, които произвеждат около 20 TWh електроенергия годишно. Производството все още е концентрирано основно в Турция, Италия и Исландия, но секторът постепенно се разширява.

Геотермална електроенергия вече се произвежда и в Хърватия, Франция, Германия, Унгария, Австрия и Португалия, а нови проекти се развиват в Белгия, Словакия и съседна Гърция. Успоредно около 50 централи са в различен етап на изграждане или планиране, което показва устойчива тенденция към разрастване на сектора. Това от своя страна води до намаляване на инвестициите на киловат инсталирана мощност.

Тази тенденция отсъства в доклада на Ember, но е реален факт на пазара на новите геотермални проекти. За нея констатират именно компаниите, които изграждат такива обекти през последните 2-3 години. Паралелно с това анализите показват значителен геотермален потенциал, особено в Централна и Източна Европа. Най-големият икономически конкурентен потенциал (под прага от 100 €/MWh) е идентифициран в Унгария – около 28 GW, следвана от Турция с близо 6 GW. Държавите, които през последното десетилетие са развили този енергиен сегмент, са доказали големия си потенциал. В значителна част от останалите страни процесът на проучване и потвърждение се случва в момента, какъвто е случаят и с България.

Това означава, че държави с традиционно въглищна енергетика и с индустриална традиция разполагат с реална възможност постепенно да заменят част от тази базова генерация със собствен вътрешен ресурс.

Фиг. 1: Инсталирана геотермална мощност по страни (MW), включително действащи и строящи се централи / Източник: EMBER по данни от EGEC’s Market Report, 2024 г.

Технологичният пробив разширява геотермалния потенциал

Този потенциал не е случаен. Напредъкът в сондажните технологии и управлението на геотермалните резервоари вече позволява икономически ефективно производство и извън традиционните високотемпературни зони. Това разширява географския обхват на технологията и я прави приложима в повече държави.

Паралелно с това значителна част от производството и снабдяването с технологии и продукти – от сондажните дейности до изграждането на централите – се развива в Европа. Така геотермалната енергия постепенно се превръща не само в енергиен, но и в структурен елемент на европейската индустриална политика.

Очакваната на 19-ти май т.г .“Европейска стратегия и план за действие в областта на геотермалната енергия – за конкурентоспособна, сигурна и достъпна Европа” ще затвърди тази посока.

В този европейски контекст логично възниква въпросът какъв е потенциалът на нашата страна.

България има реален геоложки потенциал

България разполага с реален геоложки потенциал за развитие на геотермална енергия. Страната ни има значителен обем натрупана геоложка информация, която показва благоприятни температурни условия при достижими сондажни дълбочини. Това означава, че ресурсът не е хипотетичен, а технически достъпен.

Според експертните оценки на Българската асоциация по геотермална енергия (БАГЕ), при наличния потенциал себестойността на геотермалната електроенергия в България може да бъде по-ниска от средната за ЕС. При текущи пределни разходи на въглищните и газовите централи в диапазона 90–150 €/MWh, геотермалната енергия вече не е „алтернатива“, а икономически обосновано, базово енергийно решение с предвидим ценови профил.

Това има пряко значение за страната ни. В условията на трансформация на въглищните региони, България се нуждае от собствена нисковъглеродна базова мощност, която да осигурява стабилност на системата и конкурентни цени. Геотермалната енергия може да изпълни точно тази роля.

Въпросът вече не е технологичен, а стратегически.

България може да включи геотермалната енергия като приоритет в енергийната си стратегия. Това би означавало повече от диверсификация на източниците. То би повишило индустриалната конкурентоспособност, би осигурило по-предвидими цени на електроенергията, би привлякло нови инвестиции и би намалило зависимостта от въглища и газ – както за производство на електрическа енергия, така и за модернизация и декарбонизация на централните топлофикационни мощности.

Докладът на Ember показва, че прозорецът за подобно позициониране вече е отворен, остава в България да приоритизираме тази тема. В условия на нестабилни международни енергийни пазари подобна стъпка има и измерение на национална сигурност, а предвидените нови финансови инструменти на ЕС за периода 2028-2034 г. със сигурност ще бъдат насочени именно в тази посока.


България
  • 1 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    От пр... ня, боя. С тези пари, които ще вложите за глупости, направете хотели, и ползвайте енергията. 10 пъти по ефективно.

    11:26 11.03.2026

  • 2 прокопи

    4 0 Отговор
    Няма грижа с геотермалните извори - постоянно се пукат тръби на парното. Ето ти извори...

    11:30 11.03.2026

  • 3 Пич

    9 0 Отговор
    Тези Урсулиански кретени не трябва да се докосват до минералните ни води !!! Ще разрушат, унищожат и окупират един голям дар от Бога за хората!!! Бизнесът трябва да се развива само в посока туризъм, балбеолечение и кафене в СПА процедури!!!

    Коментиран от #6, #9

    11:31 11.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Топлината енергия от недрата на земята, ще я преобразуваш в механична, после механичната енергия чрез генератор в електрическа, после ел. енергията ще я транспртираш на далеч и след това ще я преобразуваш пак в топлинна или механична енергия. И 60% от енергията от недрата на земята улетают у воздух във вид на загуби. Този чиляк, в часовете по физика е ходил да пуши в нужника на школото. Язе съм хотелиер, но в 8ми клас в часовете по физика ходех редовно. Когато възирах от час,
    даскалицата викаше баща ми, и после в къщи ядях пердах.

    11:36 11.03.2026

  • 5 Глупости на търкалета!

    4 0 Отговор
    Скъпа технология, която никога не изплаща!
    Няма дори кадри!

    Коментиран от #7

    11:37 11.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Направо ще бастисат природата и всичо останало. Ми да направят една геотермална централа в София пред Цум. Или в гаража на Министерски съвет, който е под Цум

    11:38 11.03.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Глупости на търкалета!":

    Те "кадри" има, но са идиоти като този михлюзин.

    11:40 11.03.2026

  • 8 Хеми значи вазелин

    2 0 Отговор
    Онзи канадския циганин Киро Сложното от ПП щеше да прави ток от топлите минерални извори в софия 😄😄😄 Не му стигна мандата, но добре че ни внесе и еврин ток от 404! 😄😄😄😄😄😄

    11:54 11.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    НЕ КАЗВАЙТЕ, ЧЕ ИМАМЕ РЕСУРСИ ЗАЩОТО ОБОРА ЩЕ ГИ ПОХИТИ КАКТО ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА!

    11:58 11.03.2026

  • 11 адаша

    0 0 Отговор
    Първо- щяхме да сме Швейцария на Балканите, а сега Исландия на Балканите.

    12:10 11.03.2026

  • 12 Изписвам хапчета

    0 0 Отговор
    В задния си двор имам действащ вулкан, а на село имам три гейзера. Включвам се в геотермалния български проект. Кирчоооо, къде сииии, не ни напускаййи....

    12:12 11.03.2026

