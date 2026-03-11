Новини
България »
Пловдив »
Адвокатите на Георги Георгиев, подсъдим по делото „Дебора“, смятат, че съдебният състав е предубеден

Адвокатите на Георги Георгиев, подсъдим по делото „Дебора“, смятат, че съдебният състав е предубеден

11 Март, 2026 11:46 543 4

  • дебора-
  • дело-
  • насилие-
  • адвокати-
  • георги георгиев

След като всички съдии в Районния съд в Стара Загора си направиха отвод, процесът беше прехвърлен в Пловдив

Адвокатите на Георги Георгиев, подсъдим по делото „Дебора“, смятат, че съдебният състав е предубеден - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ние нищо не очакваме от този състав и смятаме, че съдебният състав е предубеден, казаха пред медиите адвокатите на Георги Георгиев, подсъдим по делото „Дебора“, преди началото на днешното заседание.

Георгиев е обвинен за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова, припомня БТА.

„Георги трябва да получи оправдателна или осъдителна присъда от безпристрастен съд. Няма как да очакваме безпристрастие от съд, който е осъден да плати обезщетение на Георги за бавно правосъдие“, каза адв. Валентин Димитров. По думите му пристрастността вече си личи от бързите действия на съда, защото няма търпение да бъде осъден Георги, за да се защити имиджът на съда. Той добави, че процесът се е забавил заради отвод на предния състав заради обстоятелство, което е било известно, още от самото начало, че член на състава е участвал активно в протестите и е член в политическа партия.

Другият защитник Петко Кънев каза, че вече нищо не очакват от този състав, защото според тях съдебният състав е предубеден и след като започне заседанието, ще преценят дали и днес да поискат отвод. „Нека да видим как ще се развие делото, може пък в някакъв момент съда да реши и да си даде отвод“, каза Кънев

След като всички съдии в Районния съд в Стара Загора си направиха отвод, процесът беше прехвърлен в Пловдив. Делото срещу Георгиев в Районния съд в Пловдив започна на 28 февруари 2024 година. На 23 януари следващата година защитата му направи искане за отвод на съдебен заседател. В същия ден съдебният състав направи самоотвод по делото.

На 28 февруари миналата година делото срещу Георги Георгиев започна отначало при друг съдебен състав.

Според Окръжния съд в Стара Загора предявеният иск е частично основателен в частта, че срокът на делото е неразумен поради това, че след отвода на съдебния състав разглеждането на делото започна отначало. От образуването на делото пред Районния съд в Пловдив до отвеждането на съдебния състав са изминали 11 месеца и 26 дни. През това време са проведени 11 съдебни заседания, а подсъдимият е търпял мярка за неотклонение „задържане под стража“.

В момента Георгиев е на свобода под парична гаранция от 10 хиляди лева.

Случаят с нападението срещу Дебора Михайлова е от лятото на 2023 г. и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии там си направиха отвод. След искане от защитата, състав на Районен съд - Пловдив също се оттегли и процесът започна отначало в Пловдивския районен съд на 11 април.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    5 0 Отговор
    Да си връщат заплатите толкова години разтакават и нищо не отсъждат б-к-уци

    11:54 11.03.2026

  • 2 цкб

    0 0 Отговор
    Таз батка "висшу" завърши по тез арести , голямо правосъдия , голямо нещо

    11:55 11.03.2026

  • 3 остави

    0 0 Отговор
    човека, невинен е !

    12:21 11.03.2026

  • 4 прокопи

    1 0 Отговор
    Тоя Георги, трябва да е на преклонна възраст вече ...

    12:22 11.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове