Новини
България »
Всички градове »
ИТН: Чрез служебния кабинет "Петрохан" ПП-ДБ се подготвят да правят отново "ала-бала" с изборите на 19 април

ИТН: Чрез служебния кабинет "Петрохан" ПП-ДБ се подготвят да правят отново "ала-бала" с изборите на 19 април

11 Март, 2026 10:40 1 053 59

  • итн-
  • служебен кабинет-
  • петрохан-
  • пп-дб-
  • ала-бала-
  • избори

Оказва се, че служебният министър на електронното управление Георги Шарков е в тясна връзка с един от основните дарители на  Ивайло Калушев, а именно Саша Безуханова, каза заместник-председателят на ПГ на ИТН Станислав Балабанов

ИТН: Чрез служебния кабинет "Петрохан" ПП-ДБ се подготвят да правят отново "ала-бала" с изборите на 19 април - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Машините за гласуване са отново в ръцете на политически и икономически кръгове около "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ). Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) Станислав Балабанов в декларация от трибуната на Народното събрание, предават от БТА.

"Грозната истина е, че чрез служебния кабинет "Петрохан" ПП-ДБ бавно, систематично и целенасочено се подготвят да правят отново "ала-бала" с изборите на 19 април", каза Балабанов. Той отбеляза, че с решение на Министерския съвет координацията във връзка с подготовката на изборите за Народно събрание е възложена на служебния министър на електронното управление, което, по думите му, досега не се е случвало. На тази база реших да проверя кой всъщност е министърът на електронното управление Георги Шарков, кои са му партньорите и политическите приятели, добави Балабанов.

Оказва се, че служебният министър на електронното управление Георги Шарков е в тясна връзка с един от основните дарители на Ивайло Калушев, а именно Саша Безуханова, каза заместник-председателят на ПГ на ИТН. Той посочи, че спонсорката на планинските рейнджъри е член на Управителния съвет на фондация "Клъстър информационни и комуникационни технологии", в който Управителен съвет членува и министърът на електронното управление Георги Шарков.

Балабанов попита вярно ли е, че лично Божидар Божанов е посочил Георги Шарков на Андрей Гюров за министър. Освен това вярно ли е, че в момента тече процес през него и Божидар Божанов да се връщат компрометирани и скандални кадри в Министерството на електронното управление, които са му помагали да се прави ала-бала с машините за гласуване, каза още той. Балабанов отбеляза, че за началник на кабинета на служебния министър на електронното управление е назначена Гергана Колешанска, която е била в същата роля, когато Божидар Божанов е бил министър на електронното управление. Прави ли се опит да бъде завладяно не само МЕУ, а и "Информационно обслужване" – двете институции, които пазят честността на вота, попита още депутатът от ИТН. По думите му хората от екипа на Шарков не са случайно поставени.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    82 10 Отговор
    Слави Трифонов, който се криеше от протестите и неговите депутати, Тошо Йорданов и Балабанов не можаха да се примирят, че времето им на патерица на Пеевски и Борисов свърши. Знаят, че ИТН излизат от Парламента и неистово провокират всевъзможни конфликти типично по Бай Ганьовски да омаскари опонентите си.Те доказаха, че са вредна за народа партия , която подкрепяше с всички сили мафията, корупцията, олигархията , полицейщината, рекетите и политическите затворници, чиито създадели и проводници бяха Пеевски и Борисов. Смешно и нелепо е точно те да говорят за корупция срещу опонентите си. Знаят, че ако не откраднат и не фалшифицират изборите са вън от Парламента.Поведението им говори за безпомощност съчетана с неистова злоба.

    Коментиран от #17

    10:45 11.03.2026

  • 2 Чалгаря

    36 4 Отговор
    На 15 април ще играя Тайсън кючек на Орлов мост!
    Гласувайте за мен!

    10:46 11.03.2026

  • 3 Дориана

    61 10 Отговор
    Всички, които излязоха на революция срещу коалиция Магнитски в България и в чужбина няма да позволят на предателските партии БСП ОЛ и ИТН отново да станат патерици, съюзници и защитници на корупцията и мафията в България.

    Коментиран от #28

    10:47 11.03.2026

  • 4 Доктора

    50 6 Отговор
    Кажи му чалгата и повече няма нужда да описваш алабалабанов....

    10:48 11.03.2026

  • 5 Конв Солтуклиева

    60 6 Отговор
    Станчо Балабанчо--доносникът на класа,със специални образователни потребности !

    10:48 11.03.2026

  • 6 ккк

    57 6 Отговор
    тези не могат една кабеларка да управляват а се натискат държава да водят, айде при чичо Волен

    10:48 11.03.2026

  • 7 555

    52 5 Отговор
    Балабане, готви се за борсата. Тошко и Слави направиха лесни кинти, ама ти ще трябва да си изкарваш хляба с пот на челото.

    10:51 11.03.2026

  • 8 гражданин

    35 2 Отговор
    те ще правят ала бала, защото могат, докато вашето ала бала свърши

    10:55 11.03.2026

  • 9 Бегай

    52 5 Отговор
    Опротивяхте и на гаргите с опитите си да пришиете случая ,, Петрохан" на ПП ДБ.
    Колкото и да ви е мъчно, не успявате .
    Отивате си от политическата сцена ,и това е много добре за България.

    Коментиран от #36

    10:56 11.03.2026

  • 10 ООрана държава

    38 3 Отговор
    Какво е това ала ала бе алабалов? Покажете го, докажете го. Излезте някъде с една машина и покажете как се прави ала бала и какво представлява. Останалото е само въздух под налягане над главата ма главния зулус и скимтене на неандерталци

    Коментиран от #22

    10:57 11.03.2026

  • 11 Барабанов

    38 2 Отговор
    С нетърпение очаквам изборите, поне едни недоразумения по-малко в следващия парламент.

    10:58 11.03.2026

  • 12 Тоя

    36 3 Отговор
    пейзан с прасешка муцуна , освен да лъже и блъфира , да чете написаната му гнусня , да търси в безсилна злоба и елементарна - нищо друго от него ! Много малко и цялата шайка заминава в небитието !

    10:58 11.03.2026

  • 13 Явно

    7 23 Отговор
    Тези машини трябва да заминат на боклука

    10:59 11.03.2026

  • 14 Говори от скута на Биг Д

    19 3 Отговор
    Май заместваш Цвети Янева в леглото

    11:02 11.03.2026

  • 15 Промяна

    7 18 Отговор
    ФАКТИТЕ ТУК ШАРЛАТАНИЯТА ЛЪЖИТЕ ГНУСОТИИИТЕ СИ ВЪРВЯТ ПЛАТЕНИ СА ШАРЛАТАНИТЕ СЭД ЗАТВОР ЗА ВАС

    11:02 11.03.2026

  • 16 Дръта чанта

    24 3 Отговор
    Балабанка с тошку след изборите в балет Магаданс ще връткате гюбеци 🤣

    11:04 11.03.2026

  • 17 Промяна

    9 19 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    ГНУСНАТА СКЪСА СЕ ДА ГНУСИШ ТУК НИКОЙ НЕ ТЕ ТРИЕЙПЛАЩАШ ДРАСКАШ ТОНОВЕ Е ТОВА Е МА ФИ Я ТОВА Е АЛА БАЛА ТОВА Е ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ВСИЧКО ТУК БЕЗ ИЗБОРИ С ИЗМАМА САМО НЕ РАЗБИРАМ ЗАЩО НЕ ВИ СЕ ТЪРСИ ОТГОНОРНОСТ И ТАКА 5 ГОДИНИ КОЙ ВИ ДЪРЖИ ВАС ШАРЛАТАНИЯТА Р

    11:04 11.03.2026

  • 18 Герп боклуци

    23 3 Отговор
    Абе заешката уста колкото пъти се изказва все по на долу им вървят процентите в социологията

    11:05 11.03.2026

  • 19 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    27 3 Отговор
    БАЛАБАНОВ, пътници сте и за това сте си виновни ВИЕ.
    Никой вече не Ви взима на сериозно.
    Квартал Левски Ви чака, да си простеете там спокойно.

    11:06 11.03.2026

  • 20 Мнение

    25 3 Отговор
    Този всезнайко и малкия Мук Тошко Африкански са най-неприятните и нагли от тази хората на Дългия. Другите от тази измислена партия, които са там поне си мълчат, но тези двамата са направо отврат.

    11:08 11.03.2026

  • 21 Гост

    5 18 Отговор
    Направо е невероятно петроханската секта каква енергия и пари изразходват, за да леят гнусотии върху едни хора които така и така вече няма да влязат в парламента и са бита карта.

    11:08 11.03.2026

  • 22 Промяна

    2 13 Отговор

    До коментар #10 от "ООрана държава":

    10 АКО ТИ СИ ПЛАТЕН НЕГРАМОТНИК НЕДЕЙ НИКОЙ НЕ ТИ Е ВИНОВЕН ГНУССОТИИ ТОНОВЕ ТУК ПЛАТЕНИ ОТ НЯКОЛКО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ И НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА С ИЗМАМА НЕ СЕ ВЛАСТТВА А С ИЗБОРИ 10

    Коментиран от #38

    11:09 11.03.2026

  • 23 Ей тоя

    24 3 Отговор
    никакъвец , един келеш от Русенско , с миришеща на мляко уста и Анастасовия от Шишевото начало , учил един едничък семестър в Германия , с което се дуе - лъщят от безмерна тъпня , махленщина , жалки опити за интриги без никаква стойност и значение ! Но скоро българските граждани ще бият шута на шутчетата !

    11:11 11.03.2026

  • 24 Промяна

    5 17 Отговор
    ТЕЗИ МАШИНИ СА ЗАБРАНЕНИ В ЦЯЛА ЕВРОПА ДОКАЗАНО Е А

    11:11 11.03.2026

  • 25 Който ще харчи народна пара,на показ

    10 2 Отговор
    Дано доживея да няма наши ваши престъпници. Тва ще очисти пространството и ще се диша леко.

    11:11 11.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Връщай

    15 3 Отговор
    Парите бе!

    11:14 11.03.2026

  • 28 Промяна

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    МАФИЯТА СИ ТИ КОРУПЦИЯТА СИ ТИ ИЗМАМНИЦИТЕ СА ШАРЛАТАНИТЕ А ЗАД ВАС ДЪРТИТЕ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ 5 ГОДИНИ СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ ЗАЩО Я ДА ВИДИМ ТУК НАПРИМЕР ТИ И ОЩЕ НЯКОЛКО СА НЕПРИКОСНОВЕНИ А ЛЕЯТ ГНУСОТИИ ТОНОВЕ СЪД ЗАТВОР ЗА ШАРЛАТАНИЯТА БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА

    11:14 11.03.2026

  • 29 Тоя се е

    12 3 Отговор
    влюбил в стойките на Буда пред камерите, който пък копира Марлон от кръстника. Абе, стойкаджии и палячовци без грам мисъл.

    11:15 11.03.2026

  • 30 Оффффф

    13 2 Отговор
    Колкото повече се показват толкова по зле за тия.

    11:18 11.03.2026

  • 31 Чалгарска продажна измет

    13 2 Отговор
    Партия на зулуси продали род и родина за жълти стотинки.Аве Балабанчо ти ли ще говориш за честност ???

    11:19 11.03.2026

  • 32 Коментар, без обида!

    11 3 Отговор
    Винаги ако се направи градивен коментар за ИТН се блокира възможността със забрана за коментари! Не се разбира в този случай, какво общо има случая "Петрохан", някакви връзки с лице посочено, като Безуханова с изборите. Някакви правителства "Петрохан", от лудост, че към безумие!Това говори за Безумни внушения от страна на човека, който твърди и навързва някакви факти без връзка между тях. Както се казва Калофер, няма нищо общо с Калифорния. Фактите говорят за патология.

    11:19 11.03.2026

  • 33 Отвратително!

    11 2 Отговор
    Старите "манджи" на ИТН политически клоуни!!

    11:19 11.03.2026

  • 34 То си пише.....!Ама....

    7 2 Отговор
    АЛАБАЛБАНОВ МЛЪКНИ БЕ НАВУЩА ЗА ЦЪРВУЛА, ,ЩЕ ОТИДЕШ КЪДЕТО ТИ Е МЯСТОТО С МИКРОФОН ПО ПРОТЕСТИТЕ А ЦЪРВУЛА ЩЕ ГИ КОМЕНТИРА ОТ ДИВАНЧЕТО КАТО СПОРТЕН КОМЕНТАТОР И ВСИЧКО ЩЕ СИ ОТИДЕ НА МЯСТОТО!!!!

    11:19 11.03.2026

  • 35 Дедо Мраз

    7 2 Отговор
    Това момче Балабанов и любовницата му Тошколина имам чувството, че са умствено изостанали. Надявам се, никога повече да не стъпят в парламента.

    11:20 11.03.2026

  • 36 ПП-ДБ

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бегай":

    Благодарение на и т.н. рейтингът ни ке качва :)))

    11:20 11.03.2026

  • 37 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!

    9 2 Отговор
    Станислав Балабанов дрънка пълни глупости и безмислици за отклонявате на втиманието.

    11:21 11.03.2026

  • 38 ООрана държава

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    Лапайбе гер баро новоначалскималоумник

    11:21 11.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 9689

    7 1 Отговор
    Балабанка,не се напъвай ами си търси работа.

    11:23 11.03.2026

  • 41 Ирония

    11 1 Отговор
    Отчаяни опити на мошениците от ИТН със стари изтъркани лъжи да си вдигнат сритатия рейтинг!

    11:25 11.03.2026

  • 42 Удри Балабан

    4 9 Отговор
    докато пукнат шарлатан-педофил не остане.

    Коментиран от #45

    11:26 11.03.2026

  • 43 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    ДОСВИДАНИЕ МАУЦИ !

    11:27 11.03.2026

  • 44 Туй "ала-бала" са пълни глупости!!

    11 1 Отговор
    ИТН са с манталитет на деца от детската градина.
    Това не са истински образовани хора, а политически клоуни, които са объркали Парламента с гнусното си Чалгарско шоу на Певеца на Мафията Славуца!

    11:28 11.03.2026

  • 45 античалгар

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Удри Балабан":

    алоууу,първосигналник,не си чел нищо,или си си такъв по рождение?

    11:48 11.03.2026

  • 46 Педофили

    2 2 Отговор
    нананйки икиджии

    11:52 11.03.2026

  • 47 изчезни бе плужек

    5 1 Отговор
    и вашето ала-бала го видя целия народ - на изборите ще видите средния и аре обратно в чалгарница тв.

    11:52 11.03.2026

  • 48 Киро

    2 4 Отговор
    Тук е пълно със соросоидни петрохански тролове

    11:56 11.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Лена

    3 5 Отговор
    По добре чалгаря отколкото ппдб извратеняци този път няма Дани излъжете

    11:59 11.03.2026

  • 51 Друго си е

    2 0 Отговор
    в прегръдките мазни на голямото Д, нали така хаджитъшунгер

    12:00 11.03.2026

  • 52 мдааааааааааа

    3 1 Отговор
    Ала-бала вие сте в канала.

    12:02 11.03.2026

  • 53 Григор

    3 2 Отговор
    "Чрез служебния кабинет "Петрохан" ПП-ДБ се подготвят да правят отново "ала-бала" с изборите на 19 април"
    Съвсем вярно. Изстрел право в десетката!

    12:04 11.03.2026

  • 54 Айде

    3 0 Отговор
    да ви няма шнорхели

    12:04 11.03.2026

  • 55 Иван

    3 1 Отговор
    Този ирод до кога ще трови ефира с извратения си бълвоч ?

    12:06 11.03.2026

  • 56 Бълвани, тъшани

    2 0 Отговор
    Време е парламентарната зала да се проветри от смрад на скунскове и вкиснали катерици

    12:10 11.03.2026

  • 57 Дедо

    1 0 Отговор
    Пипонестата глава с цирея , пак е активирана от господаря си Пеефски. Къде е другия гном с жълтите зъби от ИТН ?

    12:11 11.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол