ИТН: Чрез служебния кабинет "Петрохан" ПП-ДБ се подготвят да правят отново "ала-бала" с изборите на 19 април

Машините за гласуване са отново в ръцете на политически и икономически кръгове около "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ). Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) Станислав Балабанов в декларация от трибуната на Народното събрание, предават от БТА.
"Грозната истина е, че чрез служебния кабинет "Петрохан" ПП-ДБ бавно, систематично и целенасочено се подготвят да правят отново "ала-бала" с изборите на 19 април", каза Балабанов. Той отбеляза, че с решение на Министерския съвет координацията във връзка с подготовката на изборите за Народно събрание е възложена на служебния министър на електронното управление, което, по думите му, досега не се е случвало. На тази база реших да проверя кой всъщност е министърът на електронното управление Георги Шарков, кои са му партньорите и политическите приятели, добави Балабанов.
Оказва се, че служебният министър на електронното управление Георги Шарков е в тясна връзка с един от основните дарители на Ивайло Калушев, а именно Саша Безуханова, каза заместник-председателят на ПГ на ИТН. Той посочи, че спонсорката на планинските рейнджъри е член на Управителния съвет на фондация "Клъстър информационни и комуникационни технологии", в който Управителен съвет членува и министърът на електронното управление Георги Шарков.
Балабанов попита вярно ли е, че лично Божидар Божанов е посочил Георги Шарков на Андрей Гюров за министър. Освен това вярно ли е, че в момента тече процес през него и Божидар Божанов да се връщат компрометирани и скандални кадри в Министерството на електронното управление, които са му помагали да се прави ала-бала с машините за гласуване, каза още той. Балабанов отбеляза, че за началник на кабинета на служебния министър на електронното управление е назначена Гергана Колешанска, която е била в същата роля, когато Божидар Божанов е бил министър на електронното управление. Прави ли се опит да бъде завладяно не само МЕУ, а и "Информационно обслужване" – двете институции, които пазят честността на вота, попита още депутатът от ИТН. По думите му хората от екипа на Шарков не са случайно поставени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #17
10:45 11.03.2026
2 Чалгаря
Гласувайте за мен!
10:46 11.03.2026
3 Дориана
Коментиран от #28
10:47 11.03.2026
4 Доктора
10:48 11.03.2026
5 Конв Солтуклиева
10:48 11.03.2026
6 ккк
10:48 11.03.2026
7 555
10:51 11.03.2026
8 гражданин
10:55 11.03.2026
9 Бегай
Колкото и да ви е мъчно, не успявате .
Отивате си от политическата сцена ,и това е много добре за България.
Коментиран от #36
10:56 11.03.2026
10 ООрана държава
Коментиран от #22
10:57 11.03.2026
11 Барабанов
10:58 11.03.2026
12 Тоя
10:58 11.03.2026
13 Явно
10:59 11.03.2026
14 Говори от скута на Биг Д
11:02 11.03.2026
15 Промяна
11:02 11.03.2026
16 Дръта чанта
11:04 11.03.2026
17 Промяна
До коментар #1 от "Дориана":ГНУСНАТА СКЪСА СЕ ДА ГНУСИШ ТУК НИКОЙ НЕ ТЕ ТРИЕЙПЛАЩАШ ДРАСКАШ ТОНОВЕ Е ТОВА Е МА ФИ Я ТОВА Е АЛА БАЛА ТОВА Е ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ВСИЧКО ТУК БЕЗ ИЗБОРИ С ИЗМАМА САМО НЕ РАЗБИРАМ ЗАЩО НЕ ВИ СЕ ТЪРСИ ОТГОНОРНОСТ И ТАКА 5 ГОДИНИ КОЙ ВИ ДЪРЖИ ВАС ШАРЛАТАНИЯТА Р
11:04 11.03.2026
18 Герп боклуци
11:05 11.03.2026
19 ДАСКАЛ ГЕНЧО
Никой вече не Ви взима на сериозно.
Квартал Левски Ви чака, да си простеете там спокойно.
11:06 11.03.2026
20 Мнение
11:08 11.03.2026
21 Гост
11:08 11.03.2026
22 Промяна
До коментар #10 от "ООрана държава":10 АКО ТИ СИ ПЛАТЕН НЕГРАМОТНИК НЕДЕЙ НИКОЙ НЕ ТИ Е ВИНОВЕН ГНУССОТИИ ТОНОВЕ ТУК ПЛАТЕНИ ОТ НЯКОЛКО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ И НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА С ИЗМАМА НЕ СЕ ВЛАСТТВА А С ИЗБОРИ 10
Коментиран от #38
11:09 11.03.2026
23 Ей тоя
11:11 11.03.2026
24 Промяна
11:11 11.03.2026
25 Който ще харчи народна пара,на показ
11:11 11.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Връщай
11:14 11.03.2026
28 Промяна
До коментар #3 от "Дориана":МАФИЯТА СИ ТИ КОРУПЦИЯТА СИ ТИ ИЗМАМНИЦИТЕ СА ШАРЛАТАНИТЕ А ЗАД ВАС ДЪРТИТЕ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ 5 ГОДИНИ СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ ЗАЩО Я ДА ВИДИМ ТУК НАПРИМЕР ТИ И ОЩЕ НЯКОЛКО СА НЕПРИКОСНОВЕНИ А ЛЕЯТ ГНУСОТИИ ТОНОВЕ СЪД ЗАТВОР ЗА ШАРЛАТАНИЯТА БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА
11:14 11.03.2026
29 Тоя се е
11:15 11.03.2026
30 Оффффф
11:18 11.03.2026
31 Чалгарска продажна измет
11:19 11.03.2026
32 Коментар, без обида!
11:19 11.03.2026
33 Отвратително!
11:19 11.03.2026
34 То си пише.....!Ама....
11:19 11.03.2026
35 Дедо Мраз
11:20 11.03.2026
36 ПП-ДБ
До коментар #9 от "Бегай":Благодарение на и т.н. рейтингът ни ке качва :)))
11:20 11.03.2026
37 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!
11:21 11.03.2026
38 ООрана държава
До коментар #22 от "Промяна":Лапайбе гер баро новоначалскималоумник
11:21 11.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 9689
11:23 11.03.2026
41 Ирония
11:25 11.03.2026
42 Удри Балабан
Коментиран от #45
11:26 11.03.2026
43 Хасковски каунь
11:27 11.03.2026
44 Туй "ала-бала" са пълни глупости!!
Това не са истински образовани хора, а политически клоуни, които са объркали Парламента с гнусното си Чалгарско шоу на Певеца на Мафията Славуца!
11:28 11.03.2026
45 античалгар
До коментар #42 от "Удри Балабан":алоууу,първосигналник,не си чел нищо,или си си такъв по рождение?
11:48 11.03.2026
46 Педофили
11:52 11.03.2026
47 изчезни бе плужек
11:52 11.03.2026
48 Киро
11:56 11.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Лена
11:59 11.03.2026
51 Друго си е
12:00 11.03.2026
52 мдааааааааааа
12:02 11.03.2026
53 Григор
Съвсем вярно. Изстрел право в десетката!
12:04 11.03.2026
54 Айде
12:04 11.03.2026
55 Иван
12:06 11.03.2026
56 Бълвани, тъшани
12:10 11.03.2026
57 Дедо
12:11 11.03.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.