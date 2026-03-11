ИТН: Чрез служебния кабинет "Петрохан" ПП-ДБ се подготвят да правят отново "ала-бала" с изборите на 19 април

Машините за гласуване са отново в ръцете на политически и икономически кръгове около "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ). Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) Станислав Балабанов в декларация от трибуната на Народното събрание, предават от БТА.

"Грозната истина е, че чрез служебния кабинет "Петрохан" ПП-ДБ бавно, систематично и целенасочено се подготвят да правят отново "ала-бала" с изборите на 19 април", каза Балабанов. Той отбеляза, че с решение на Министерския съвет координацията във връзка с подготовката на изборите за Народно събрание е възложена на служебния министър на електронното управление, което, по думите му, досега не се е случвало. На тази база реших да проверя кой всъщност е министърът на електронното управление Георги Шарков, кои са му партньорите и политическите приятели, добави Балабанов.

Оказва се, че служебният министър на електронното управление Георги Шарков е в тясна връзка с един от основните дарители на Ивайло Калушев, а именно Саша Безуханова, каза заместник-председателят на ПГ на ИТН. Той посочи, че спонсорката на планинските рейнджъри е член на Управителния съвет на фондация "Клъстър информационни и комуникационни технологии", в който Управителен съвет членува и министърът на електронното управление Георги Шарков.

Балабанов попита вярно ли е, че лично Божидар Божанов е посочил Георги Шарков на Андрей Гюров за министър. Освен това вярно ли е, че в момента тече процес през него и Божидар Божанов да се връщат компрометирани и скандални кадри в Министерството на електронното управление, които са му помагали да се прави ала-бала с машините за гласуване, каза още той. Балабанов отбеляза, че за началник на кабинета на служебния министър на електронното управление е назначена Гергана Колешанска, която е била в същата роля, когато Божидар Божанов е бил министър на електронното управление. Прави ли се опит да бъде завладяно не само МЕУ, а и "Информационно обслужване" – двете институции, които пазят честността на вота, попита още депутатът от ИТН. По думите му хората от екипа на Шарков не са случайно поставени.