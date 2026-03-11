Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гюров: 1,6 млн. пенсионери ще получат по 20 или 50 евро великденски добавки

11 Март, 2026 10:51 1 219 23

Министър-председателят акцентира и върху темата с горивата

Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството ще подкрепи над 1 600 000 пенсионери с допълнителна сума за Великден. Сумата ще е 20 или 50 евро. Това не е политически жест. И призовавам партиите да не го превръщат в такъв. Помощта за уязвимите не е предизборна валута. Тя е въпрос на държавност и преди всичко - въпрос на човечност. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание.

Премиерът изтъкна, че още от първия ден на служебния кабинет социалният и финансовият министър полагат усилия да не допуснат грижата за най-уязвимите да се превърне в монета за предизборна търговия.

Министър-председателят акцентира и върху темата с горивата, която се превръща в предизвикателство пред цяла Европа и пред милиони хора по света. Събитията извън България не бива да се превръщат в източник на страх и напрежение тук, у дома, отбеляза Гюров. Премиерът изтъкна, че правителството вече разглежда конкретни решения и даде пример с мерки, които се обсъждат в други европейски държави.

Премиерът Андрей Гюров обърна специално внимание и на първостепенната задача на служебния кабинет за организирането на честни избори. Нашата работа като правителство е да осигурим спокойствие и грижа в тази криза. За да може силата на гражданите да осигури демокрацията, заяви Гюров и изтъкна последователните действия за провеждането на избори по правилата.


България
  • 1 Дориана

    16 6 Отговор
    Да , точно така това е специалитет на корумпираните партии ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново Начало и техните съюзници ИТН и БСП ОЛ. Винаги когато наближат избори те се сещат за окрадения и беззащитен народ със зависимите от тях Съд, Прокуратура и МВР. Времето им свърши. Народа въстана срещу тях и те не могат да го подкупят или излъжат.

    Коментиран от #23

    10:52 11.03.2026

  • 2 Глей ся

    25 3 Отговор
    Отгледах и изучих две деца вече големи с тяхна семейства.
    Детски никога не съм получавал защото доходите ми били големи.
    А уязвимите неграмотни римляни с 4-5-6 чавета ще гласуват.

    10:52 11.03.2026

  • 3 Печалба

    16 3 Отговор
    ШИШИ Пеевски открадна над миляр народни пари.
    Да върне на пенсионерите като добавка от откраднатите пари от народа
    3 да се откаже да лети с частен самолет до Дужаи и добавките са готови за пенсионерите.
    ШОЛИ и БОКО са КЪРЛЕЖИТЕ които сучат кръвта на НАРОДА.

    Коментиран от #9

    10:54 11.03.2026

  • 4 Всички пенсионери за СИЯНИЕ!

    3 6 Отговор
    Всички презрени от партиите подлоги на цинги и неработили за СИЯНИЕ!

    10:58 11.03.2026

  • 5 Пенсионерска територия

    5 7 Отговор
    Няма кой да работи!

    Коментиран от #8, #10, #12

    10:59 11.03.2026

  • 6 Ей, много бе!!🤥

    15 0 Отговор
    Кво ще ги правят толкоз пари?

    11:01 11.03.2026

  • 7 сайко килър

    11 0 Отговор
    След тази вест , на минутата Бойко и Делян ще се пенсионират , за да вземат тези добавки. Малко им е цяла България явно !

    11:01 11.03.2026

  • 8 Пенсионер

    20 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пенсионерска територия":

    Работил съм 42 год и съм внасял доста.
    Сега си искам парите.
    Те са си мои спестени за старини

    11:01 11.03.2026

  • 9 Само Питам

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Печалба":

    Национализация ? В полза на хората ли ? Може би звучи добре !

    11:02 11.03.2026

  • 10 Хмм

    21 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пенсионерска територия":

    пенсионерите продължават да работят, умират от инфаркти на волана, на строежите, други са тези които не работят, за хиляда лева никой не можел да ги накара да работят, създават НПО-та, които държавата субсидира, 1,5 млн. българи членуват в НПО-та и са на държавна издръжка, трагедията в Петрохан стана точно по тази линия

    11:04 11.03.2026

  • 11 Бравос

    21 2 Отговор
    В Русия ще дават по 9 500 рубли Великденски /92 евро/
    В Унгария по 100 евро
    В България по 20 евро...сигурно защото сме в клуба на богатите:)

    11:04 11.03.2026

  • 12 Реалност

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пенсионерска територия":

    Съкращават 70% от държавните служители и ще има работещи в изобилие.

    11:06 11.03.2026

  • 13 Ехааа

    17 1 Отговор
    20 евро:) Мен щеше да ме е срам да го кажа.

    Коментиран от #17

    11:08 11.03.2026

  • 14 Майора

    3 5 Отговор
    Жалко Дориана , има един лаф че по далеч от шапката си не виждаш! Та нима изброените от теб направиха ала бала с машините и помощта на резидента , спечелиха изборите? С подсъдимите олигарси платиха протестите и свалиха кабинета на Борисов! С Гюров и кабинета му правят всичко отново ала бала с машините да спечелят изборите!

    11:09 11.03.2026

  • 15 ТОЗИ ПЪТ ПО

    1 3 Отговор
    Честно разпределение.

    11:21 11.03.2026

  • 16 Неда

    9 1 Отговор
    Абе момче,няма как де се разбере кой е беден пенсионер.Няма докато неплащане на данъци не се криминализира чрез ефективни присъди.Баба пенсионер под минимума за бедност притежава 20 дка ниви в Добруджа,два апартамента в Добрич отдавани под наем.Произвежда лук,домати,люти чушки които доближават цената на злато,чесън.Това пЕ,питам аз,тази ли баба е бедна?Преди дни друга такава "бедно" хвърли през терасата чанта пълна с левове и евро на измамници.Дадохте и народни пенсии на певци и певици милионери!Или на всички,или на никой.Та това е религиозен празник и традиция.Други дават 13 и14 пенсии,и не разделят народа.

    11:29 11.03.2026

  • 17 И още мисирки ООД

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ехааа":

    По още 5 евро на калпак ще отпусне от скътаните в нощните си шкафчета пари великият фюрер от Банкя!

    11:30 11.03.2026

  • 18 Среден пенсионер

    9 0 Отговор
    А във фалирала Гърция почти всички пенсионери ще получат по 250 евра....

    11:30 11.03.2026

  • 19 Бжбф

    5 0 Отговор
    Минималната пенсия от 1.07 трябваше да бъде увеличена с над 10%, като се имат предвид повишените цени на стоки и услуги. Процентът 7.8 е подигравка

    11:50 11.03.2026

  • 20 Защо

    1 2 Отговор
    И какво 1,6 милиона са се осигурявали на минимална заплата и са получавали в пликче разликата..
    Сега са на минимална пенсия и пак пликче, ама от държавата..
    И после във фонд пенсии- нямало пари!?
    И все пак човешко е...........

    11:50 11.03.2026

  • 21 сусо

    2 0 Отговор
    И ги вземате от другите пенсионерчета, нали?! Що не ги дадете от своите заплати?!

    11:58 11.03.2026

  • 22 ЧИЧО

    2 0 Отговор
    Трябва да има пари за Украинските емигранти, всеки ден по 20еври.

    11:59 11.03.2026

  • 23 Не се притеснявай

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Е твоето мъжле като се овласти ще дава по цяла пенсия за Великден и Коледа, ще вади от чувалите....🤣🤣🤣

    12:02 11.03.2026

