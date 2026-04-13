Новини
България »
Всички градове »
Загиналите в катастрофи са 102-ма от началото на годината, три нови жертви за изминалите 24 часа

Загиналите в катастрофи са 102-ма от началото на годината, три нови жертви за изминалите 24 часа

13 Април, 2026 12:04 450 5

  • загинали при катастрофи-
  • началото на годината-
  • нови жертви-
  • последното денонощие

От началото на април са станали 164 сериозни пътни произшествия, при които са загинали 13 души, а общо 210 са ранени, сочат данните на МВР

Загиналите в катастрофи са 102-ма от началото на годината, три нови жертви за изминалите 24 часа - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие, а 27 души са ранени. В страната са станали 14 тежки пътнотранспортни произшествия, съобщиха от МВР на сайта си, цитирани от БТА.

В София са регистрирани шест леки и две тежки катастрофи. Загинали няма. Ранени са пет души, като двама от тях са с опасност за живота.

От началото на април са станали 164 сериозни пътни произшествия, при които са загинали 13 души, а общо 210 са ранени.

От началото на годината МВР е регистрирало 1401 катастрофи със 102-ма починали и 1752-ма пострадали.

Преди ден двама души загинаха при катастрофа на път II–81 в района на Берковица, при разклона за село Мездрея. Пътнотранспортното произшествие е станало между лек и товарен автомобил.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кольо файтонджията

    3 1 Отговор
    Пътищата не са читави. Криви, тесни, с опасни наклони, какво повече да се каже. Само с ограничение на скоростта и с дебнене в храстите не става. Борисов обещаваше пътища, но бързо се видя, че целта е друга.

    12:16 13.04.2026

  • 2 Абе

    3 0 Отговор
    Файтонджи сикаджииската герберска мутра пълнеше чекмеджето с пачки и кюлчета,а пътищата по лоши заради икономии в чували за тиквата и магнитският крадец на джип Горанов

    Коментиран от #4

    12:22 13.04.2026

  • 3 Сталин

    1 1 Отговор
    Цървулите само газ до дупка и не трябва да се спазват пътни знаци и правила,и ред бул дава крила

    12:27 13.04.2026

  • 4 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Не само чекмеджета и помните ли торбите с кеша на мутрите на Тиквата, строителите на магистрали

    12:28 13.04.2026

  • 5 Няма пътища

    1 0 Отговор
    Това е самата истина , само тол система , камери безброй за стрижене , никакви маркировки , мизерни и неподържани паркинги под всякаква критика. Толкова много хора загинаха през последните години , но важно е, че вожда от Банкя и дебелия по@ак ограбиха милиарди , кво им пука за хората и@роди долни !!!

    12:43 13.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол