Средният осигурителен доход за февруари е 1005,28 евро

15 Април, 2026 10:18 606 5

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Размерът на средния осигурителен доход за февруари е 1005,28 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 март 2025 г. до 28 февруари 2026 г. е 967,45 евро.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи за изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през март 2026 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за януари 2026 г. беше 1006,70 евро.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДА ОСРЕДНЯВАНЕТО Е 5000 ЗАПЛАТИ

    4 0 Отговор
    НА ЧЕНГЕТА С 15000 ЗАПЛАТИ НА ПАРЛАМЕНТАРИСТИ

    Коментиран от #2

    10:20 15.04.2026

  • 2 И С 480 ЕВРОВИТЕ В СТАРАЗАГОРА

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДА ОСРЕДНЯВАНЕТО Е 5000 ЗАПЛАТИ":

    И ДРУГАДЕ....

    10:21 15.04.2026

  • 3 Бля..бля. БГ Мизерия.

    6 0 Отговор
    Все по нагласени платени проучвания.

    10:25 15.04.2026

  • 4 Само питам

    5 0 Отговор
    НОИ какво произвеждат и колко е тяхната средна заплата

    10:34 15.04.2026

  • 5 Шефа маа само свински пържоли,

    2 0 Отговор
    а робитем му рупаме само зеле на примоция. Средно с шефа мааме свинско със зеле!

    10:49 15.04.2026

