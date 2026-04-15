Средният осигурителен доход за февруари е 1005,28 евро

Размерът на средния осигурителен доход за февруари е 1005,28 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 март 2025 г. до 28 февруари 2026 г. е 967,45 евро.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи за изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през март 2026 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.
Размерът на средния осигурителен доход за страната за януари 2026 г. беше 1006,70 евро.
1 ДА ОСРЕДНЯВАНЕТО Е 5000 ЗАПЛАТИ
Коментиран от #2
10:20 15.04.2026
2 И С 480 ЕВРОВИТЕ В СТАРАЗАГОРА
До коментар #1 от "ДА ОСРЕДНЯВАНЕТО Е 5000 ЗАПЛАТИ":И ДРУГАДЕ....
10:21 15.04.2026
3 Бля..бля. БГ Мизерия.
10:25 15.04.2026
4 Само питам
10:34 15.04.2026
5 Шефа маа само свински пържоли,
10:49 15.04.2026