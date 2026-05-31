Новини
България »
Кирил Вътев: Обикновеният потребител остава с впечатлението, че производителите са печалбари

Кирил Вътев: Обикновеният потребител остава с впечатлението, че производителите са печалбари

31 Май, 2026 11:22, обновена 31 Май, 2026 11:14 1 097 11

  • кирил вътев-
  • производители-
  • търговски вериги-
  • цени

Българските производители фалират, дори работейки с търговските вериги, подчерта бившият министър на земеделието

Кирил Вътев: Обикновеният потребител остава с впечатлението, че производителите са печалбари - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Вносни продукти, които влизат на по-висока цена, чрез по-ниски надценки на рафта са по-евтини, а българските, които са смачкани на по-ниска цена, влизат с огромни надценки и стават по-скъпи”, това коментира бившият министър на земеделието Кирил Вътев в предаването „Събуди се“ по NOVA.

По думите му при тази ситуация пазарната логика се губи, а обикновеният потребител остава с впечатлението за печалбарство от страна на българските производители.

Повод за разговора бе предложеният законопроект за регулиране на пазара и позицията на 13 браншови съюза, които се обявиха срещу държавната намеса. Бившият министър изрази категорична убеденост, че писмото им не е колективно решение. „Някой да се изказва от името на всички, без изобщо да е разговарял с всички – това за съжаление е масова практика”, посочи Вътев.

Той допълни, че авторът на този текст представлява интересите на мултинационални компании. „Тези мултинационали имат централни договори с централите на търговските вериги и техните условия са далеч по-различни от тези, които предоговарят дребните български производители”, обясни експертът и подчерта, че двете страни изобщо не са в равнопоставено преговорно положение.

По думите му обсъжданият законопроект е заимстван в голяма степен от германското и френското законодателство, където има въведен законов таван на надценките до 35%. Бившият министър допълни, че не е нормално в една и съща продуктова група те да варират между 25% и 100%.

Според него е необходимо този проблем да бъде решен, но всичко зависи от това колко силно ще бъдат повлияни депутатите от лобитата. Той напомни, че големите вериги имат огромно и мощно лоби дори в Европейския парламент, като отбеляза, че „българските производители са детска градина пред тези играчи във Висшата лига”.

Все пак Вътев отчете, че без търговските вериги, които вече доминират на българския пазар, родният бизнес няма къде да реализира стоката си. „Големият въпрос е, че фалират и работейки с веригите”, обобщи той и предупреди, че присъствието на вносни продукти на пазара у нас расте именно за сметка на българските.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луд

    1 3 Отговор
    Тъпак . Имам магазин и продавам ягоди 10 евро кг. Купувам 5 кг турски по 4 евро и 5 кг. БГ по 2 евро и те и едните и другите са си по 10 евро в магазина ми.

    10:47 31.05.2026

  • 2 Точно пък

    4 0 Отговор
    Вътев е много лош пример, в тандем с властта...

    11:03 31.05.2026

  • 3 Да,бе

    5 0 Отговор
    Реално надценка над 25%си е направо грабеж.На тукашните печалби и наркокартелите завиждат...

    11:25 31.05.2026

  • 4 Какво Пречи ?

    2 0 Отговор
    Цените да са Завишени !

    Преди Вноса ?

    Вътев,

    Вътев ----,

    Вътев !

    11:36 31.05.2026

  • 5 Васил

    5 0 Отговор
    В Гърция в Кавала 5 килограма домати ги продават за 3 евро чушките са по два евро килото краставиците са 1,50 килото млякото е по едно евро как да вярвам на производителите и търговците когато на всякъде по света е по евтино в пъти!

    11:54 31.05.2026

  • 6 Явно !

    2 0 Отговор
    Бизнес Схемите на Власта !

    Са Различни !

    12:01 31.05.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    Вие с вратовръзките печелите най много

    12:34 31.05.2026

  • 8 Анонимен

    1 0 Отговор
    Достатъчно сме гледали този хрантутник

    12:36 31.05.2026

  • 9 Компот

    0 0 Отговор
    От българин производител не става, нито търговец, нито работодател, нито нищо!
    Всеки иска за един ден богат да стане!

    13:20 31.05.2026

  • 10 Всички продукти

    1 0 Отговор
    са скъпи за хората с ниски доходи. Силна икономика и растящи доходи иначе за обикновения потребител винаги ще е скъпо. Навсякъде има български продукти, не по-малко по видове от вносните. Когато се сравняват цени с цени в други държави се дават абсурдни примери като шоколада "линд", основен продукт от най- най- малката потребителска кошница. Винаги цените са били проблем за ниски доходи. Радките са много нагли да обещават глупости, че с мерки ще свалят цени. Бащицата се разхожда в Европа и носи "модели", които претворява в идеи и откровени дивотии

    13:21 31.05.2026

  • 11 Млад еврас

    1 0 Отговор
    Кво стана, нали ни обяснявахте ква голяма била инфлацията в Румъния и Унгария щото не приели еврото, даде а сега като се оказа, че при нас инфлацията е много по голяма от в Румъния и Унгария и то понеже сме приели еврото, двете държави приели еврото неподготвени България и Хърватия са с най голяма инфлация в цял ЕС, еврастите в Брюксел много добре знаеха как е нагласена стъкмистиката и въпреки това ни приеха, смятайте колко ги интересувате, гонят си само тяхните интереси.

    13:35 31.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове