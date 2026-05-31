Новини
България »
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за култура с 10%

Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за култура с 10%

31 Май, 2026 11:19, обновена 31 Май, 2026 10:34 361 3

  • евтим милошев-
  • култура-
  • бюджет

Става дума за административна реформа, заяви министърът

Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за култура с 10% - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Министърът на културата Евтим Милошев категорично отхвърли твърденията за предстоящо намаление на бюджета за сектора с 10%. В "Денят започва с Георги Любенов" обясни, че става дума за „грешна интерпретация“ на административни указания, свързани с по-широка реформа в държавната администрация, която не засяга конкретно Министерството на културата.

По повод информацията за евентуално намаление на бюджета за култура с 10%, министърът категорично отхвърли тези твърдения.

„Това е една тема, която избухна в началото на тази седмица. Което бих казал, че е една лъжлива новина на базата на, може би, грешна интерпретация. Фактите са скучни, интерпретациите са много шумни. “

Милошев уточни, че предстоящите промени са част от по-широка административна реформа, която засяга цялата държавна администрация, а не само културата.

„Предстои административна реформа в администрацията. Имаше специални указания от Министерството на финансите в тази посока, които бяха до всички министерства. Не е било само до министерството на културата. В тези указания много ясно беше казано, че се изключват общините, тъй като това са делегирани дейности от държавата, както и организациите, които работят по така наречените делегирани бюджети. Тоест това дава една самостоятелност. Много ясно беше казано. Интерпретацията въобще не беше свързана с това. И се получи тази новина, че се реже 10% от бюджета на културата. Това не е така.“

В отговор на въпрос защо темата за бюджета за култура се интерпретира като възможно намаление и дали средствата реално са били повече в предходни години, министърът на културата посочи чувствителността на сектора и неговата ключова роля.

„Защото културната среда е много чувствителна. Защото е свързано с творчески процес. Защото културата е базис. Защото културата не е разход, а е инвестиция. Дългосрочна инвестиция на един народ. Културата не е венец на един народ. Културата е основа.“

Той увери, че тази реформа в публичния сектор, която предстои единствено незаетите щатни бройки.

"И след като обществото очаква тези промени и става дума за трайно намаляване на нещатните бройки, министърът на културата определи мярката като навременна, макар и трудна."

Министърът подчерта, че политиката в сектора е насочена към постепенен и устойчив ръст на средствата.

„По отношение на парите в културата това е заложено и в програмата – поетапно увеличаване, устойчив модел на увеличаване на средствата в културния сектор. Що се отнася до този бюджет, текущият за 2026 година, не мисля, че това ще бъде мечтаният бюджет – нито за министъра на културата, нито за финансовия министър, нито за премиера.“

Милошев посочи още, че годината е белязана от натрупано наследство в системата.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Плъх с очила Министър на културата,СРАМ и ПОЗОР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Със какво този жалък плъх допринесе за културата в БГ,освен с това да яде,пие,взима пет цифрена заплата,лъже,краде и държавната хранилка му купи цветни очила за да се прави на интелигентен.

    10:42 31.05.2026

  • 2 Факти

    0 0 Отговор
    От постна пица при Бойко минахме на блат за пица при Радев.

    10:44 31.05.2026

  • 3 Григор

    0 0 Отговор
    Кажи Евтиме, кажи Милошев, за какви точно заслуги те направиха министър. За сериала "Откраднат живот" ли? Та той е нещо средно между еротичен и порно сериал. Всяка от героините ти минава поне през три кревата. Всичко е обилно полято с помия. Няма нищо чисто и свято!А иначе,има си и хора с обратна ориентация в сериалчето. Големи сладури! А двете болници приличат повече на публични домове, а не на болници. И за всичко това те направиха министър. Аферим! Ашкоусун! Машаала! Бог да пази България от такива дейци на културата като теб!

    11:01 31.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове