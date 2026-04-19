Паралелно преброяване на "Мяра" при 83%: Пет партии в новия парламент, БСП е под чертата

При 83% паралелно преброяване на агенция "Мяра" пет партии влизат в парламента, а БСП изпада под 4-процентната бариера, съобщават от БНТ.
"Прогресивна България" – 45%
ПП-ДБ – 12,4%
ГЕРБ-СДС – 12,3%
ДПС – 6,5%
"Възраждане" – 4,3%
МЕЧ – 3,3%
"Величие" – 3,1%"
БСП - Обединена левица" – 3,1%
"Сияние" – 3,1%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,5%
"Има такъв народ" – 0,8%"
Синя България" – 0,6%
Избирателната активност към 20.00 часа е 48,4%.
Според данните към 83% паралелно преброяване на агенция "Мяра" мандатите се разпределят:
"Прогресивна България" – 134
ПП-ДБ – 37
ГЕРБ-СДС – 37
ДПС – 19
"Възраждане" – 13
Пич
Коментиран от #6
22:57 19.04.2026
Дано и либералното Кацамунче
22:57 19.04.2026
известен социолог задава въпрос
Ако ги харесват брюкселските политики
До коментар #2 от "Пич":за цифровизация и пълен контрол и терор, значи ще ти е "добре"
Коментиран от #54
Българин
Потресен
Коментиран от #53
Росен
Българин
РЕАЛИСТ
Веселяка
Ку-ку
Най прекрасното е това
Коментиран от #21
Комундетата
Коментиран от #35
Бонев
Коментиран от #22
Тъпото е че
До коментар #17 от "Най прекрасното е това":пепедебейските фашисти са още в парламента. Има тъпаци дето още гласуват за тях.
Коментиран от #28
Ахъм
До коментар #19 от "Бонев":Честито. И какво точно ще стане сега? Некаква представа или само се радваме?
Наско Гнома
Коментиран от #30
Бгг
Коментиран от #26, #31, #60
Оги
Боко Престъпникът
До коментар #24 от "Бгг":Потвърждавам. Иначе щяхме пак да биеМЕ.
Плешо, с вдигнатото юмруче
Че те са дори втори
До коментар #21 от "Тъпото е че":Единствени си покачват резултата с 85 хиляди гласа. А бившия депутат от Имаше Такива Несретници (ИТН) в студиото на БТВ каза че бившата му партия влиза в историята която е спечелила избори преди 4 години с 27 процента а сега е под 1 процент и нямат за партийна субсидия...от 657 хиляди гласа тогава сега на 27 хиляди ...Наздраве 🍾🍷🥂
Коментиран от #33
Веселяка
До коментар #15 от "Мизерника":Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е все тая 😂 няма да спра да ви го повтарям, мизерници долни 🤣
Коментиран от #67
Пилотът Гошу
До коментар #24 от "Бгг":Абе не е баш тъй… ако бяха щеше всичко да си кюта както до сега … Сега предстоят…интересни времена…
Коки, с мекото дупе
До коментар #30 от "Мирчев Шопара":Добре си беше в сглобките, сега ше се гушкаме с Бойко и Шиши в опозиция.
За професор Андрей Чорбанов
До коментар #28 от "Че те са дори втори":Става въпрос предполагам? И аз го гледах преди час
Никси
Гробар
До коментар #18 от "Комундетата":Не ги жали, повечето ще отидат при Плешо. Откъде ще намери 130 депутата?
Не знам друго
Коментиран от #68
Значи
Атина Палада
Коментиран от #46, #76
Гогата Чаушев
Бокича
ГЕРБ Оземпик
Сийка
Здрасти
Сийка
До коментар #38 от "Атина Палада":ТИМ Варна....
Коментиран от #57
19 процента за турците
Те нямат и 2 % от населението, как става този номер? Откъде тези 17 %?
Прокуратура, ДАНС, спите ли?
Коментиран от #75
Мдаммм
Коментиран от #71
Жендър мърляв
Прага от 4% е противоконституционен
Коментиран от #56
Кончита вурст
Оставете ме на
Амиии
До коментар #8 от "Потресен":Социологията, ако беше чела коментарите у факти друго, щеше да пее и нямаше да се излага😉
Пич
До коментар #6 от "Ако ги харесват брюкселските политики":Не ми харесват!
Гошо
Коментиран от #63
Амиии
До коментар #50 от "Прага от 4% е противоконституционен":Това нищо нямаше да промени, тия които реално купуват 99% от гласовете тоест герб-нн, щяха просто да си направят безброи партии патерици да си ги финансират и вкарват за целите си!
Атина Палада
До коментар #46 от "Сийка":Благодаря!
Днес пиара на Радев, Барека ..
Един
Коментиран от #65, #70
Ееее
До коментар #24 от "Бгг":Сефте 😂😂
Хмм
Коментиран от #62, #74
Данко Харсъзина
До коментар #61 от "Хмм":Откри Америка😅 зулусите си отиват на мястото- в джунглите😂
Хмм
До коментар #55 от "Гошо":разпределят се процентите на загубилите
Ели
румбата не може да бъде свален вече
До коментар #59 от "Един":По парламентарен път. Има много повече депутати за редовно правителство. Освен от улицата. Герб и ДПС нямат силици за протести, ще им удари спонсорите, само ПП-ДБ могат да го махнат с уличен натиск
Коментиран от #69, #72
Дудов
Честито но печелившите и бъсещите които ще печелят.
Кавал
До коментар #29 от "Веселяка":Смешник
Мене какво ме интересува дали си гласувал
Нещо за важен ли се имаш?
Гласа ти не е повече от на един клишар
Хмм
До коментар #36 от "Не знам друго":тошкото да им плаща, че заради бизнеса на сина си пожертва партията си
Атина Палада
До коментар #65 от "румбата не може да бъде свален вече":Разберете,че улични протести не свалят правителства!
Коментиран от #73
Бате Гойко
До коментар #59 от "Един":Абе, не знам, какви ще ги надроби, ама на вас ви сипа с големия черпак.
Мъдьо
До коментар #48 от "Мдаммм":Вас боли ли ви .....отз@д?
Ха,ха
До коментар #65 от "румбата не може да бъде свален вече":Само като врътнат кранчето на
73 Френската револция
До коментар #69 от "Атина Палада":Я па ти🤣🤣
74 Нжфъй
До коментар #61 от "Хмм":Ще са улични музиканти и ще продават мартеници в подлеза😂😂
75 Бфддф
До коментар #47 от "19 процента за турците":Кога ще забранят незаконната друго етническа партия бе?
76 Факти
До коментар #38 от "Атина Палада":Зад Радев стои Путин - най-големият олигарх на планетата.
77 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
78 Шаран БГ
Ако някой заслужава да е в законодателното тяло на Републиката / вапреки нейните огромни недостатъци в устройството ѝ / това е / така аз умувам / си е МЕЧ !! Жалко ако се потвърдят в окончателните "цик-ови резултати !
79 М дааа
80 Перо
