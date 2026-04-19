Паралелно преброяване на "Мяра" при 83%: Пет партии в новия парламент, БСП е под чертата
  Тема: Избори

Паралелно преброяване на "Мяра" при 83%: Пет партии в новия парламент, БСП е под чертата

19 Април, 2026 22:39 5 465 80

  • паралелно преброяване-
  • мяра-
  • пет партии-
  • нов парламент-
  • бсп-
  • под чертата

"Прогресивна България " получава 134 мандата, ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ са с по 37

Паралелно преброяване на "Мяра" при 83%: Пет партии в новия парламент, БСП е под чертата - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

При 83% паралелно преброяване на агенция "Мяра" пет партии влизат в парламента, а БСП изпада под 4-процентната бариера, съобщават от БНТ.
"Прогресивна България" – 45%
ПП-ДБ – 12,4%
ГЕРБ-СДС – 12,3%
ДПС – 6,5%
"Възраждане" – 4,3%
МЕЧ – 3,3%
"Величие" – 3,1%"
БСП - Обединена левица" – 3,1%
"Сияние" – 3,1%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,5%
"Има такъв народ" – 0,8%"
Синя България" – 0,6%
Избирателната активност към 20.00 часа е 48,4%.

Според данните към 83% паралелно преброяване на агенция "Мяра" мандатите се разпределят:
"Прогресивна България" – 134
ПП-ДБ – 37
ГЕРБ-СДС – 37
ДПС – 19
"Възраждане" – 13


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    80 6 Отговор
    Това означава, че Радев ще управлява еднолично!!! Дали ще е добре, или не - ще видим!!!

    Коментиран от #6

    22:57 19.04.2026

  • 3 Дано и либералното Кацамунче

    60 9 Отговор
    окапе! БСП и ДПС са най-зловредните шайки от целия безкраен "преход"!

    22:57 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 известен социолог задава въпрос

    16 42 Отговор
    "Давате ли си сметка, че властта е съсредоточена в ръцете на две лица президент и експрезидент?"

    22:58 19.04.2026

  • 6 Ако ги харесват брюкселските политики

    11 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    за цифровизация и пълен контрол и терор, значи ще ти е "добре"

    Коментиран от #54

    22:58 19.04.2026

  • 7 Българин

    9 29 Отговор
    Обичам Руми зеленото чорапче

    22:59 19.04.2026

  • 8 Потресен

    62 4 Отговор
    ПП/ДБ изпреварва Герб с 1 стотна от процента ? Възраждане на ръба! Това сън ли е? А социологията даваше на ГЕРБ преднина пред ПП/ДБ с между 8 и 10 процента

    Коментиран от #53

    23:00 19.04.2026

  • 9 Росен

    57 14 Отговор
    Йес политиките към Брюксел трябва да приключат!

    23:00 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българин

    19 47 Отговор
    Искам руски ботуш да ме гази

    23:01 19.04.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    63 6 Отговор
    Не е ли срамно за БСП, партия със 100 годишна история, със структури в страната, да има резултат, колкото Сияние , на един мушморок, дето осребрява смъртта на дъщеря си. Зафиров и Добрев са за трепане. Зарков се опита момчето, толкова.

    23:01 19.04.2026

  • 13 Веселяка

    4 35 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е все тая 😂 колко още да ви го повтарям, мизерници долни 🤣

    23:01 19.04.2026

  • 14 Ку-ку

    18 40 Отговор
    Мдаааа....новият "Спасител" го виждам след една година да приключи като Славуца, Кирчо/Кокорчо и Левицата.....🤣🤣🤣

    23:01 19.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Най прекрасното е това

    71 3 Отговор
    Че долните и най гнycни чалгари са с 0.8 процента и няма да имат и партийна субсидия която уж щяха да премахват ...

    Коментиран от #21

    23:02 19.04.2026

  • 18 Комундетата

    21 8 Отговор
    даже желание за коалиция изявиха ! 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #35

    23:03 19.04.2026

  • 19 Бонев

    60 21 Отговор
    Радев отива към 50 процента.Браво на Генерала.Честито на всички българи.

    Коментиран от #22

    23:04 19.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тъпото е че

    48 26 Отговор

    До коментар #17 от "Най прекрасното е това":

    пепедебейските фашисти са още в парламента. Има тъпаци дето още гласуват за тях.

    Коментиран от #28

    23:06 19.04.2026

  • 22 Ахъм

    7 11 Отговор

    До коментар #19 от "Бонев":

    Честито. И какво точно ще стане сега? Некаква представа или само се радваме?

    23:08 19.04.2026

  • 23 Наско Гнома

    28 3 Отговор
    Сега в чий скут ше седиме?

    Коментиран от #30

    23:08 19.04.2026

  • 24 Бгг

    7 23 Отговор
    Изборите са фалшифицирани.

    Коментиран от #26, #31, #60

    23:08 19.04.2026

  • 25 Оги

    44 5 Отговор
    Дебелия и нагъл грухар се перчеше, Румене, идвай на терена. Ето го на терена. Боко няма какво да каже. ГЕРБ умря. В следващия парламент ще са като Воля, Атака, ВМРО, нфсб, итн и т.н.

    23:08 19.04.2026

  • 26 Боко Престъпникът

    20 2 Отговор

    До коментар #24 от "Бгг":

    Потвърждавам. Иначе щяхме пак да биеМЕ.

    23:10 19.04.2026

  • 27 Плешо, с вдигнатото юмруче

    7 19 Отговор
    Офците решиха че съм русофил сега ше видят кон боб яде ли.

    23:11 19.04.2026

  • 28 Че те са дори втори

    27 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тъпото е че":

    Единствени си покачват резултата с 85 хиляди гласа. А бившия депутат от Имаше Такива Несретници (ИТН) в студиото на БТВ каза че бившата му партия влиза в историята която е спечелила избори преди 4 години с 27 процента а сега е под 1 процент и нямат за партийна субсидия...от 657 хиляди гласа тогава сега на 27 хиляди ...Наздраве 🍾🍷🥂

    Коментиран от #33

    23:12 19.04.2026

  • 29 Веселяка

    2 14 Отговор

    До коментар #15 от "Мизерника":

    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е все тая 😂 няма да спра да ви го повтарям, мизерници долни 🤣

    Коментиран от #67

    23:12 19.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пилотът Гошу

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "Бгг":

    Абе не е баш тъй… ако бяха щеше всичко да си кюта както до сега … Сега предстоят…интересни времена…

    23:12 19.04.2026

  • 32 Коки, с мекото дупе

    10 5 Отговор

    До коментар #30 от "Мирчев Шопара":

    Добре си беше в сглобките, сега ше се гушкаме с Бойко и Шиши в опозиция.

    23:13 19.04.2026

  • 33 За професор Андрей Чорбанов

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Че те са дори втори":

    Става въпрос предполагам? И аз го гледах преди час

    23:13 19.04.2026

  • 34 Никси

    4 6 Отговор
    Абе още ги няма окончателните резултати и от чужбина обработените протоколи , не бързайте толко Рибата у морето а вие слагате Тигана , претечи кайцо му се вика на това я по спокойно !!!.

    23:14 19.04.2026

  • 35 Гробар

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "Комундетата":

    Не ги жали, повечето ще отидат при Плешо. Откъде ще намери 130 депутата?

    23:14 19.04.2026

  • 36 Не знам друго

    27 2 Отговор
    Но адски се кефя,че се сбъднаха мойте предвиждания( и на огромна част от форумците),че тошко,грозданчо и балабанчо са в областта на статистическата грешка -,0,2- 0,4%.Няма лап на субсидия.

    Коментиран от #68

    23:16 19.04.2026

  • 37 Значи

    17 6 Отговор
    всичко е горе-долу както прогнозите от последните няколко дни, без изненади. Тук някои балъци мечтаеха за 10% за възраждане, а те са пред изпадане. А с непокорната какво стана, защо въобще не е в статистиката?

    23:17 19.04.2026

  • 38 Атина Палада

    10 12 Отговор
    Някой знае ли точно кои олигарси стоят зад Радев? Но олигарси,а не като шишковците -обслужващ персонал ! За Прокопиев зная,но и той е обслужващ персонал! На Радев предизборна кампания беше най скъпата...

    Коментиран от #46, #76

    23:18 19.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гогата Чаушев

    10 6 Отговор
    Копейкин за малко да спечели изборите еднолично. Нищо, следващия път. Кой знае...

    23:19 19.04.2026

  • 41 Бокича

    16 2 Отговор
    е в нервна криза! Нищо боко след десетина години можеш да повториш опита!🤣🤣🤣🤣. Като станеш на 80.

    23:20 19.04.2026

  • 42 ГЕРБ Оземпик

    18 3 Отговор
    Отслабване, отслабване, отслабване...!

    23:21 19.04.2026

  • 43 Сийка

    10 6 Отговор
    Аз пък се притеснявам дали Цончо Копейкин влиза в Нар. Събрание!? Няма да мога да спя.....

    23:23 19.04.2026

  • 44 Здрасти

    5 4 Отговор
    Лъжа! Не вярвам. Тази агенция мира като гледах в избирателната секция малък процент хора се пресъединиха в проучването. Докато бях пред секцията никой

    23:23 19.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Сийка

    7 4 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    ТИМ Варна....

    Коментиран от #57

    23:24 19.04.2026

  • 47 19 процента за турците

    11 1 Отговор
    Това с всички турци в азърбайджан ли е?
    Те нямат и 2 % от населението, как става този номер? Откъде тези 17 %?
    Прокуратура, ДАНС, спите ли?

    Коментиран от #75

    23:30 19.04.2026

  • 48 Мдаммм

    7 9 Отговор
    Радевото да не се радва много,че миналият декември да не му се стори като детска приказка през следващият декември.Да видим какъв бюджет ще приемат,че може още септември да му намажем ските от площадите,щото гладуващите днес за него ги знаем-всички умрели като бити кучета гласували преди за ИТН,Възраждане,АПС дето НЕ им стиска да излизат по площадите.Радевото да знае,че падането от много високо много,ама МНОооГО боли!!!

    Коментиран от #71

    23:32 19.04.2026

  • 49 Жендър мърляв

    3 2 Отговор
    Квик квик квик....квиииииик

    23:34 19.04.2026

  • 50 Прага от 4% е противоконституционен

    6 11 Отговор
    Трябва всички партии събрали гласове за поне един депутат да са парламентарно представени в народното събрание

    Коментиран от #56

    23:36 19.04.2026

  • 51 Кончита вурст

    5 3 Отговор
    Жалко за Кокорчи...пак е в девета глуха

    23:38 19.04.2026

  • 52 Оставете ме на

    0 1 Отговор
    Мира

    23:38 19.04.2026

  • 53 Амиии

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Потресен":

    Социологията, ако беше чела коментарите у факти друго, щеше да пее и нямаше да се излага😉

    23:39 19.04.2026

  • 54 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ако ги харесват брюкселските политики":

    Не ми харесват!

    23:42 19.04.2026

  • 55 Гошо

    4 7 Отговор
    45 процента от 240 от кога прави 134

    Коментиран от #63

    23:42 19.04.2026

  • 56 Амиии

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Прага от 4% е противоконституционен":

    Това нищо нямаше да промени, тия които реално купуват 99% от гласовете тоест герб-нн, щяха просто да си направят безброи партии патерици да си ги финансират и вкарват за целите си!

    23:42 19.04.2026

  • 57 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Сийка":

    Благодаря!

    23:43 19.04.2026

  • 58 Днес пиара на Радев, Барека ..

    6 1 Отговор
    Следобед се включи и каза че Радев взема над 130 депутата и е на терен и тук се смееха всички а се оказа прав ..и сега се включил пред централата на Радев и отново казва какво ще се прави занапред

    23:47 19.04.2026

  • 59 Един

    6 6 Отговор
    Ей сега ще види българина кон боб яде ли. Тоя такива ще ги надроби, че после пет годи не можем се оправим. Само гледайте. Румборак такива ще ги надроби, че ви е бедна фантазията.

    Коментиран от #65, #70

    23:48 19.04.2026

  • 60 Ееее

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Бгг":

    Сефте 😂😂

    23:49 19.04.2026

  • 61 Хмм

    10 0 Отговор
    при този резултат ИТН няма да има субсидия

    Коментиран от #62, #74

    23:55 19.04.2026

  • 62 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "Хмм":

    Откри Америка😅 зулусите си отиват на мястото- в джунглите😂

    23:58 19.04.2026

  • 63 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Гошо":

    разпределят се процентите на загубилите

    23:59 19.04.2026

  • 64 Ели

    6 1 Отговор
    Спасителя ше бори МАФИЯТА С активното участие на БАЩИТЕ НА МАФИЯТА. Милионери ще станат милиардери.

    00:03 20.04.2026

  • 65 румбата не може да бъде свален вече

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Един":

    По парламентарен път. Има много повече депутати за редовно правителство. Освен от улицата. Герб и ДПС нямат силици за протести, ще им удари спонсорите, само ПП-ДБ могат да го махнат с уличен натиск

    Коментиран от #69, #72

    00:06 20.04.2026

  • 66 Дудов

    2 3 Отговор
    Време е на следващите да покрадат
    Честито но печелившите и бъсещите които ще печелят.

    00:07 20.04.2026

  • 67 Кавал

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Веселяка":

    Смешник
    Мене какво ме интересува дали си гласувал

    Нещо за важен ли се имаш?
    Гласа ти не е повече от на един клишар

    00:10 20.04.2026

  • 68 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Не знам друго":

    тошкото да им плаща, че заради бизнеса на сина си пожертва партията си

    00:11 20.04.2026

  • 69 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "румбата не може да бъде свален вече":

    Разберете,че улични протести не свалят правителства!

    Коментиран от #73

    00:13 20.04.2026

  • 70 Бате Гойко

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Един":

    Абе, не знам, какви ще ги надроби, ама на вас ви сипа с големия черпак.

    00:19 20.04.2026

  • 71 Мъдьо

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Мдаммм":

    Вас боли ли ви .....отз@д?

    00:21 20.04.2026

  • 72 Ха,ха

    2 3 Отговор

    До коментар #65 от "румбата не може да бъде свален вече":

    Само като врътнат кранчето на европейските фондове и заминава в канала🤣🤣

    00:22 20.04.2026

  • 73 Френската револция

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Атина Палада":

    Я па ти🤣🤣

    00:22 20.04.2026

  • 74 Нжфъй

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Хмм":

    Ще са улични музиканти и ще продават мартеници в подлеза😂😂

    00:24 20.04.2026

  • 75 Бфддф

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "19 процента за турците":

    Кога ще забранят незаконната друго етническа партия бе?

    00:26 20.04.2026

  • 76 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    Зад Радев стои Путин - най-големият олигарх на планетата.

    00:31 20.04.2026

  • 77 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 0 Отговор
    Ха ха ха ха убиеца на котки мръ.сния комуняга безроден терорист дето до одеве се кефеше че влиза е аут..БКП БСП сбогом терористи

    00:48 20.04.2026

  • 78 Шаран БГ

    1 0 Отговор
    Доволен съм, че ИТН ..... "Имало Такива Наглеци "... са АУТ !! С.Трифонов се оказа истински подлец и няма защо някой да срада за пропадането на неговите наглеци !! В него ,лично, може и да има нещо нормално , благородно. Но цялата тайфа са отврат !!
    Ако някой заслужава да е в законодателното тяло на Републиката / вапреки нейните огромни недостатъци в устройството ѝ / това е / така аз умувам / си е МЕЧ !! Жалко ако се потвърдят в окончателните "цик-ови резултати !

    01:27 20.04.2026

  • 79 М дааа

    1 0 Отговор
    Прасчо Зафиров го гонете скамани и карето Добрев да не забравите ей,, личномнение

    02:10 20.04.2026

  • 80 Перо

    2 0 Отговор
    А дано партията на червената буржоазия, лицемерите и чужд слугинаж БСП останат извън чертата!

    02:48 20.04.2026

