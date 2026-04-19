Паралелно преброяване на "Мяра" при 83%: Пет партии в новия парламент, БСП е под чертата

При 83% паралелно преброяване на агенция "Мяра" пет партии влизат в парламента, а БСП изпада под 4-процентната бариера, съобщават от БНТ.

"Прогресивна България" – 45%

ПП-ДБ – 12,4%

ГЕРБ-СДС – 12,3%

ДПС – 6,5%

"Възраждане" – 4,3%

МЕЧ – 3,3%

"Величие" – 3,1%"

БСП - Обединена левица" – 3,1%

"Сияние" – 3,1%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,5%

"Има такъв народ" – 0,8%"

Синя България" – 0,6%

Избирателната активност към 20.00 часа е 48,4%.

Според данните към 83% паралелно преброяване на агенция "Мяра" мандатите се разпределят:

"Прогресивна България" – 134

ПП-ДБ – 37

ГЕРБ-СДС – 37

ДПС – 19

"Възраждане" – 13