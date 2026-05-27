Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Крум Зарков: Реформи не се правят само с текстове, трябва почтеност и правосъзнание

Крум Зарков: Реформи не се правят само с текстове, трябва почтеност и правосъзнание

27 Май, 2026 09:39 612 19

  • крум зарков-
  • бсп-
  • парламент-
  • съд-
  • закони

Българските производители трябва да могат да се кооперират, за да защитават интересите си

Крум Зарков: Реформи не се правят само с текстове, трябва почтеност и правосъзнание - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Процесите в страната в последните години се управляват конюнктурно, на парче според кризите – наводнение, високи цени, престъпност. Проблемите, които ще ни връхлитат, ще изискват по‑кардинални промени на системите, които ги обуславят. Това изисква идеологическа яснота. Да дадем време на това правителство да покаже своята.“. Това заяви в ефира на Bulgaria ON AIR председателят на НС на БСП Крум Зарков. Той припомни, че в кампанията такава не е била показана, освен от БСП, и изрази надежда да има осъзнаване, че идеологията означава цел и яснота и подрежда действията на едно правителство, така че те да са последователни, а не хаотични. Според него без това ще продължаваме да се въртим в кръг.

Попитан за т.н. публични тайни в правосъдието и в МВР, Зарков обясни, че те периодично биват оповестявани от министри и журналисти. „Въпросът е какво следва, след като ги разберем? Какво стана, след като видяхме на живо канапето на Петьо Еврото? Какво следва, след като министър Демерджиев казва, че полицаи, вместо да гонят престъпници, ги укриват?“, попита той.

Социалистът наблегна, че самото обвинение срещу Петьо Петров – Еврото е било повдигнато така, че да е ясно как ще свърши. Той припомни и че случаят е започнал не с разкритие на институции, а от неправителствена организация. „Няма да напреднем по случая, докато не стане ясно кой е седял на това канапе, кой е бил неговият политически опекун.“, категоричен бе председателят на левицата. По думите му и оставките, както и събитията, които предстоят, са плод на един бунт, на обществено недоволство. Зарков изрази благодарност към хората, които са непримирими към случващото се, защото само по този начин може да се изчисти съдебната система.

Социалистът подчерта, че не е важно само кой ще бъде главният прокурор, а и кога ще бъде избран: „Тази фигура ще е важна и трябва да се постави във времеви план, защото не е добре да се бави прекалено. Изборът му през септември би бил успех.“.

Крум Зарков подчерта, че трябва да има разбиране в новото мнозинство за това какво правят хората от политическата квота във ВСС – те не представляват партията, която ги е изпратила, а трябва да са там на базата на своя личен авторитет. „Само така те ще могат да внесат въздух в една система, която има навик да се капсулира. Дали има това разбиране ще видим – по кандидатите ще ги познаете.“, каза още той. По думите му, каквито и реформи да се правят, няма да успеят само с изменение на текстове, а трябва и почтеност и правосъзнание.

Попитан за промените в КЗК и КЗП, Зарков заяви, че според него едва ли ще доведат до намаляване на цените. „Идеята е да се увеличат правомощията на тези институции, за да могат те да контролират по‑добре пазара. Цялата система у нас обаче, която води до този начин на формиране на цените и монополни ситуации, трябва да бъде погледната в цялост и да бъде променена системно.“, каза той и допълни, че има риск да започнат да наричат КЗП и КЗК бухалки.

По отношение на храните, Зарков коментира: „Без законови мерки, които да позволят на българските производители да се кооперират по начин, по който да имат тежест пред тези, с които работят за дистрибутиране на тяхната стока, не ни чака нищо добро. Ще останем затворени в тази парадоксална система, в която българският производител е смачкан от изкупната цена, която стига под себестойност, а потребителите купуват тази стока на многократно по‑висока цена.“.

На въпрос за предстоящия бюджет, председателят на БСП заяви, че той се очертава труден. По думите му очевидно кризата не позволява драстични рязания на разходи, оправдано не се посреща добре и говоренето за съкращения, а правителството само е казало, че няма да пипа данъците. „Сметката не излиза. Очевидно ще се теглят дългове, което обаче ще доведе до вдигане на данъци.“, заключи Крум Зарков.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой е тоя дечко

    5 1 Отговор
    беги у леу

    Коментиран от #4

    09:40 27.05.2026

  • 2 лют пипер

    4 1 Отговор
    Реформи не се правят само с текстове, а с кебапчета и краставици.

    09:42 27.05.2026

  • 3 Абе

    5 2 Отговор
    Зарко, я кажи къ души котето на съседката.

    09:43 27.05.2026

  • 4 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "кой е тоя дечко":

    Къв дечко, не видиш ли го, че е улав.

    09:44 27.05.2026

  • 5 Зарков, АГЪНЦЕ ВАКЛО

    7 1 Отговор
    Сти га си лял мисли
    Сдавай Позитано 20 и хващайте балкана.

    Коментиран от #8

    09:47 27.05.2026

  • 6 Пешо Кюстендилецо

    3 1 Отговор
    Така е, Крумка, истината е у ТКЗС-тата. Имаше ядене колко искаш, а са нищо.

    Коментиран от #18

    09:49 27.05.2026

  • 7 Фифи сладката

    1 0 Отговор
    Освен право съзнание,аз не знам да има криво съзнание.

    09:50 27.05.2026

  • 8 Ааа, не

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зарков, АГЪНЦЕ ВАКЛО":

    Там има мечки. Аз се боря с котки.

    09:54 27.05.2026

  • 9 Лицемерни 60клуци

    5 0 Отговор
    За 100 годишна партия,нищо не направихте,боклук, нормално БКП/СП отиде под нулата и останахте още малко боклуци за чистене.

    09:56 27.05.2026

  • 10 Див селянин

    3 0 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата.

    09:56 27.05.2026

  • 11 прелива от пусто в празно . но е така

    2 1 Отговор
    от 4 години . средства . реформа . няма кадри . средства . реформа . нищо . парното . магистралите . 300 000 без вода . дупки по улиците . няма паркинги . малко са детските градини . цените се вдигат . едни и същи повтарят все едно и също . в рецесия ли сме . война ли водим . юса и европа водят 2-3 войни . арсенал се удвои . футбола се забатачи .

    09:59 27.05.2026

  • 12 Идиоти вън

    2 0 Отговор
    И тоя ли е пчтенио?!?!?

    10:03 27.05.2026

  • 13 Веса

    0 1 Отговор
    Какво е становището на БСП за окупираното гражданско летище от САЩ ?

    10:04 27.05.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ЗАРКОВ,
    НЕ СЕ ЛИ СРАМУВАШ ЧЕ СИ ГОВОРИТЕЛ
    НА ПРЕСТЪПНИКА СТАНИШЕВ ?

    10:07 27.05.2026

  • 15 иван костов

    2 0 Отговор
    Що претрепа котката на хората, бе правосъзнателен!😿

    10:08 27.05.2026

  • 16 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Мамин Крумчо сега се хапе задни.... че напусна Президенството и плю по Радев Евроатлантика и фашиста.Сега можеше да го огрее да стане Мин.на Правосъдието .

    10:11 27.05.2026

  • 17 Перо

    2 0 Отговор
    Понеже много е умен, направи БСП извън парламентарна партия! Даже без субсидия! Джендърията ги прати в небетието!

    10:12 27.05.2026

  • 18 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пешо Кюстендилецо":

    Къде по света си видел държавни ТКЗС та.

    10:12 27.05.2026

  • 19 Някой

    0 0 Отговор
    Този погази конституцията за да прокарат еврото. Конституция член 1 алинея 2 властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ... . Член 1 алинея 3 че институции не могат да си присвояват суверенитета. Погазиха и закона за прякото участие. Освен че лъжеше и този, че се нарушава договор. По важащият договор "Договор за функциониране на ЕС" член 140 (за еврото) параграф 3 се изисква след одобрение по критериите (вижте цените в магазините дали сме ги изпълнявали) се изисква одобрение и от всички страни членки в еврозоната, но и от самата кандидат членка. Тепърва трябваше да казваме ДА или НЕ на еврото - това по важащият договор - на когото се основава и закона за еврото.
    БСП предаде лева. Върза се с ГЕРБ, а който се е вързал с тях обикновено умира (СДС, Атака, ВМРО, на Валери Симеонов и други). И от десетилетия са като синдикат искащ пари за едни и други.
    Е затова са извън парламента.

    10:29 27.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове