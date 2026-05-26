Цветелина Пенкова: България може да се превърне в стратегически индустриален център в Европа

26 Май, 2026 13:36 378

Евродепутатът от БСП беше основен говорител на конференция за бъдещето на металургичната индустрия в София

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Металургията не е периферен сектор – тя е стратегическа основа, върху която трябва да градим конкурентоспособността на Европейския съюз.“ Това заяви Цветелина Пенкова, евродепутат от БСП и заместник-председател на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент.

Тя представи ключови европейски законодателства на конференцията „Металите като стратегически актив за независимост и индустриално лидерство на ЕС. Принос на България за устойчив растеж.“ на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ). В дискусията се включиха членове на Европейския парламент, представители на институциите, синдикатите, академичната общност и представители на индустрията от България и цяла Европа.

По думите на Пенкова индустрията в България и Централна и Източна Европа са поставени в по-неблагоприятна позиция спрямо други части на ЕС заради високите цени на електроенергията, недостатъчната енергийна свързаност и ограниченията в мрежата.

За металургичните производства електроенергията не е просто разход, а определящ фактор за оцеляването на предприятията“, отбеляза тя.

Пенкова подчерта, че Европейската комисия вече признава този проблем, включително чрез Metals Action Plan, където достъпът до сигурна и конкурентна като цена енергия е поставен сред ключовите приоритети.

Като основен преговарящ на Европейския парламент по Регламента за трансевропейската енергийна инфраструктура (TEN-E), евродепутатът от БСП заяви, че усилията ѝ са насочени към преодоляване на структурните ограничения в енергийната свързаност, които водят до трайни ценови дисбаланси в региона.

Не става въпрос за липса на производство на електроенергия, а за липса на реален достъп до общия европейски енергиен пазар“, посочи Пенкова.

Тя даде пример с България, която по думите ѝ е основен износител на електроенергия и стабилизиращ фактор в рамките на Балканския полуостров. „В същото време, нашата индустрия и домакинства са най-потърпевшите заради високите цени на електроенергия и липсата на достъп на нашата държава до свързана електропреносна мрежа“, подчерта евродепутатът от БСП.

По думите ѝ бъдещето на европейските енергоемки индустрии зависи от това решенията да бъдат взети своевременно. Според нея България има потенциал да се утвърди не само като енергиен, но и като индустриален стратегически център в региона, ако бъдат преодолени тези системни бариери.

Цветелина Пенкова внесе разяснение и по постигнато съгласие за търговската сделка със САЩ: „Предложението на Европейския съюз е, че ако митата върху европейски стоманени и алуминиеви продукти се вдигнат над 15%, споразумението отпада. Тази твърда позиция бе постигната благодарение и на разговорите с металургичната индустрия."

