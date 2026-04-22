Новини
България »
София »
Прокурорската колегия на ВСС се събира на редовно заседание днес

22 Април, 2026 07:16 1 787 18

  • всс-
  • прокурорска колегия

В дневния ред на колегията няма предварително записана точка, свързана с казуса около обвинител номер едно

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание днес.

Това е първото събиране на кадровиците, след като управляващи и част от опозицията в бъдещия 52-ри парламент призоваха изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да подаде оставка.

В дневния ред на колегията няма предварително записана точка, свързана с казуса около обвинител номер едно, пише "Нова телевизия".

Досега представителите на държавното обвинение отказваха да го сменят с мотив, че той е в заварено положение и за него не се отнася промяната в закона, според която може да остане на поста най-много шест месеца.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    5 0 Отговор
    Прокурорската колегия на ВСС ЩЕ се събЕРЕ на редовно заседание днес.

    07:22 22.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ройтерс

    9 0 Отговор
    Според Барекичек,бай Сараф снощи е подал оставка!
    ....ама на него е трудно да се вярва:))

    07:24 22.04.2026

  • 4 Един

    10 0 Отговор
    Ще си говорят за Румен.

    07:27 22.04.2026

  • 5 Майк Алън Патън

    15 0 Отговор
    Защо се събират ? Ще се САМОуволняват ли ? Или ще си правят ХАРАКИРИ ?

    07:34 22.04.2026

  • 6 Гошо ленивеца

    7 0 Отговор
    И какво сега, друг път задръстваха новините, та не може човек един филм да си пусне без да попадне на гоУеми диспути кой спечеУиУ, изборите, а сега много се трае нещо. Да не би да се броят гласовете на ръка, като преди 50 години или път рицарят на театралната драма не е очаквал хората да му пресекат пътя към истинската му цел и сега уви реве разочарован у ъгъУо 😀

    07:35 22.04.2026

  • 7 ПЪГУОШ

    15 0 Отговор
    Събират се , за да пратят съболезнователни телеграми на своите господари - ДВАМАТА ШИШКОВЦИ ли ? И да им се закълнат във вечна вярност ? С обещание да продължат вярната си служба в името на ДЕБЕЛАЦИТЕ !

    07:37 22.04.2026

  • 8 фон Сморхаузен

    10 0 Отговор
    Да не играят на руска рулетка , ама с пълен револвер ?

    07:38 22.04.2026

  • 9 ХИПОтеза

    16 1 Отговор
    Поредните добре платени паразити , които са в графата НИЩОПРАВЕЩИ и подчинени на ШИШИ , БОЙКО и ШАЙКАТА им !

    07:40 22.04.2026

  • 10 Пища ХУФнагел

    13 0 Отговор
    На това заседание ще дойде и самия Сарафов , заслабнал , тъжен и обезводнен от 3 дневен непрекъснат плач с крокодилски сълзи. Ще си посипе главата с пепел , ще разкъса дрехите си , ще се покае и ще каже , че работил само в името на хората . И имената на тези хора са ББ и ДП !
    Това ли да очакваме ?

    07:49 22.04.2026

  • 11 ОТ НЕЩО

    8 1 Отговор
    ИЛИ ОТ НЯКОЙ СЕ СТРЕСНАХА И СЕ РАЗМЪРДАХА.

    07:54 22.04.2026

  • 12 доктор ОХ боли

    14 0 Отговор
    Добре де , толкова ли няма поне 1 достоен човек от този ВСС , който да каже , че това което правят ,
    и защитават е неМОРАЛНО , неДОСТОЙНО , неДЕМОКРАТИЧНО ?
    Всички ли са в един кюп ? Всички ли са зависими от хора като Делян , Мартин Нотариуса , Бойко Тиквата , Пепи Еврото ? Всички ли са слепи за закона ? На всички ли съвестта е приспана с много пачки ? Всички ли ги държат с някакви компромати и това ги прави покорни и послушни ?
    ВСИЧКИ лИ ?

    Коментиран от #17

    07:55 22.04.2026

  • 13 танкист

    7 0 Отговор
    Първо е Ох,сърби!,а после е Ох,болиии!

    07:58 22.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 1234

    8 0 Отговор
    стберете се и се разпуснете,некадърници,не можете двама кандидат гл.прокурори да излъчите

    08:18 22.04.2026

  • 16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    Гущерчето ще си откъсне опашката, за да се спаси. Ще се надява да му порасне нова опашка, като старата, ако му позволят. Ако мине номера. Ама няма да мине!

    08:19 22.04.2026

  • 17 ДА всички

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "доктор ОХ боли":

    ДА,,,,,,,,,ДА всички

    08:30 22.04.2026

  • 18 Калъчев

    3 0 Отговор
    Тоя файтон целият вкупом следва незабавно да си разпише оставките, като рреди това изгони своето безпобезно сарафско протеже. Поне това смислено нещо да направи.

    08:41 22.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове