Прокурорската колегия на ВСС се събира на редовно заседание днес

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание днес.

Това е първото събиране на кадровиците, след като управляващи и част от опозицията в бъдещия 52-ри парламент призоваха изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да подаде оставка.

В дневния ред на колегията няма предварително записана точка, свързана с казуса около обвинител номер едно, пише "Нова телевизия".

Досега представителите на държавното обвинение отказваха да го сменят с мотив, че той е в заварено положение и за него не се отнася промяната в закона, според която може да остане на поста най-много шест месеца.