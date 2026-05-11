Иван Брегов: На компрометираните членовете от ВСС да не се позволява да развращават системата

11 Май, 2026 10:11 658 7

Лицата от висшите етажи на властта да не се ползват с особената закрила на закона, а да бъдат третирани равно

Иван Брегов: На компрометираните членовете от ВСС да не се позволява да развращават системата
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"На членовете от този ВСС, на които им предстои да се върнат в системата, не трябва да бъде позволено да го направят просто с един акт за преназначаване. Необходимо е да се преразгледа какви са ги вършили през тези години. Това трябва да бъде действие, което е изискуемо. На тези хора не трябва да им бъде позволено да развращават системата отвътре отново".

Това заяви пред БНР Иван Брегов, Правна програма на Института за пазарна икономика.

Той коментира дали в парламентарната квота на ВСС трябва да има хора от научните среди и от неправителствения сектор.

"Тази квота трябва да бъде отворена. Законът го позволява за юристи с 15-годишен стаж и високи професионални и нравствени качества".

Ресурсът на професионалната квота трябва да бъде окуражен, а не потиснат, смята още Брегов.

"Най-голямата гаранция в професионалната квота трябва да бъде, че там няма да има подправяне на вота. Ако се гарантира тайната и сигурността на вота в професионалната общност и тя за пореден път излъчи председатели, т.е. претвори номенклатурата на съдебно ниво в номенклатура на административно ниво, тогава ще се потвърдят всички опасения, че може би това не е начинът. Това ще е фундаментално разтърсване, което ако не намери политическо припознаване, ще мине дълбоко в сърцевината на системата".

Той анализира дали трябва да има ограничаване на действията на ВСС с изтекъл мандат.

"Такъв тип ограничаване на компетентността беше допуснато с това да не могат да избират главен прокурор и представители на върховните съдилища. Тези промени бяха гласувани през януари 2024 година. Това е основателно решение. Не виждам конфликтна точка, а последователно действие, което ще бъде подкрепено от ДБ и ПП".

Необходима е проверка на имущественото състояние и на дейността на тези хора, които ще бъдат номинирани за членове на ВСС, отбеляза още Брегов.

За да се променят нещата в съдебната система, според Брегов е необходимо:

"Лицата от висшите етажи на властта да не се ползват с особената закрила на закона, а да бъдат третирани равно. Да се види какви биха били разходите за правосъдие за всеки български гражданин, защото в момента те са непосилни. Да се подобри средата отвътре, което много лесно може да бъде измерено. Да има професионална оценка за качеството, където адвокатурата може да бъде силно въвлечена. Ако отворите атестационните процедури на съдии, прокурори и следователи и видите дисциплинарните производства за всяка една година, те да са такива, че да вдъхват вяра, че този, който прекалява и преиначава, ще получи санкция".

Министърът на правосъдието може да бъде много силна фигура, коментира още Иван Брегов в предаването "Преди всички".

"Ако му бъде оставено широко поле на действие и той не бъде притиснат от двете силни фигури в това управление – едната безспорно ще бъде на Радев, другата – на бившия правосъден министър Демерджиев, и познавайки много добре проблемите на системата отвътре, защото това е човек, който е минал отвсякъде в администрирането на съдебната власт, мисля, че може да има и приятни изненади".

Нека да видим какво ще внесат днес като проекти в Закона за съдебната власт, посочи още той.

"Това е първото нещо, което ще каже какви ще са действията".

Господин Пеевски сигурно ще иска да се пришие към всяко удобно мнозинство, прогнозира още Брегов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радой Ралин

    3 0 Отговор
    Българин всъщност е циганин (с) Радой Ралин

    10:13 11.05.2026

  • 2 да развращават системата

    3 2 Отговор
    пък си мислихме че е девствена

    10:21 11.05.2026

  • 3 Абе

    2 2 Отговор
    Народа иска магнитският с-и-чуг да се пришие в БЕЛЕНЕ да си заработи заплатата

    10:29 11.05.2026

  • 4 Радката

    5 2 Отговор
    ще избере още по-кофти хора, вижте му екипа!
    Ех Радьо, Ех кеф, хич да те няма голям кеф

    10:31 11.05.2026

  • 5 Стенли

    0 2 Отговор
    Може и нещо да съм в грешка , но кога г-н Демерджиев е бил министър на правосъдието???

    10:32 11.05.2026

  • 6 Майора

    3 0 Отговор
    Има ли смисъл хора част от НПО на Сорос , в това число ИПИ да коментират и дават акъл в управлението на една суверенна държава?

    10:49 11.05.2026

  • 7 Хаха

    0 0 Отговор
    Поредната грантаджийска говоряща глава, според която "само" квоти от нпо-тата ще "оправят нещата" не само във ВСС, но и в държавата!
    Ами що тогава не регистрирахте партия и не участвахте в изборите бе, другарю грантаджия!?
    Да ви оценят хората с вота си, а не през "задния вход" чрез нпо-та!

    10:56 11.05.2026

