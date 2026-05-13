Въвеждат временна организация за движение на автомобилите в части от страната

Заради провеждане на колоездачно състезание от 10:00 до 14:00 часа ще бъде ограничено движението в отсечките Боровец – Самоков и Самоков – Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция“, припомни "Нова телевизия".

А заради косене на крайпътна растителност от 0 до 5-и километър на АМ „Тракия“ в посока Бургас ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в двете активни ленти.