Говорителят на Путин: Тръмп само говори, нищо не прави!

13 Май, 2026 08:59 1 550 14

Ще бъде прекрасно, ако мачът се състои

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Говорителят на Владимир Путин – Дмитрий Песков, коментира редица теми, свързани с руски спортисти. Той взе отношение и по въпроса с организацията на приятелски мач между националните отбори на САЩ и Русия по хокей на лед.

Още през март 2025 г. Путин и Доналд Тръмп в телефонен разговор се разбраха за провеждането на такава среща. До момента обаче няма никакъв напредък.

„Тръмп само говори, но нищо не прави! Няма никакво движение по тази тема, а това е важно. Ще бъде прекрасно, ако мачът се състои. Би било добре, за да покаже напредък в двустранните отношения“, заяви Песков.

Говорителят на Владимир Путин изрази и разочарованието си от решението на Международния олимпийски комитет да откаже допускането до международни състезания на руски лекоатлети с националните им символи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОНИ Е ХАРТИЕН ТИГЪР

    8 5 Отговор
    Толкова си може.

    09:12 13.05.2026

  • 2 хитлеряху

    7 1 Отговор
    моя пудел се казва доналд

    09:13 13.05.2026

  • 3 Българин

    10 1 Отговор
    Вън от цивилизацията!

    09:15 13.05.2026

  • 4 осраински

    5 12 Отговор
    Бог има особено чувство за хумор. Това, което дребнавите хора искаха за Русия, ще си го получат сами. И го заслужават!

    09:17 13.05.2026

  • 5 САЩ удариха мафията на Зеленски

    4 11 Отговор
    САЩ удариха мафията на Зеленски: в Украйна започна процесът срещу главния съучастник на Зеленски.
    Започна заседанието на Върховния антикорупционен съд на Украйна за избор на превантивна мярка срещу Ермак — бивш ръководител на кабинета на президента и дясната ръка на Зеленски.

    Наказателното дело срещу Йермак отне 16 папки по 250 страници всяка.

    Специалната антикорупционна прокуратура, създадена от американците, иска задържане под гаранция от 180 милиона щатски долара.

    Превантивната мярка за Йермак ще бъде показател за сериозността на намеренията на силите, атакуващи Зеленски и неговия вътрешен кръг. Дали Ермак ще бъде оставен на свобода или ще бъде изпратен в затвора.

    09:17 13.05.2026

  • 6 Съучастникът на Зеленски, Йермак

    2 12 Отговор
    Съучастникът на Зеленски, Йермак се консултира с "гадателка" преди важни назначения на персонала, заяви прокурорът.

    По-рано стана известно, че сивият кардинал на Украйна Йермак от години прибягва до магически и езотерични практики, за това съобщи eкс-прессекретарят на Зеленски Юлия Мендел.

    А Зеленски смята себе си за" син на дявола " и вярва, че го пази, пишат известни украински журналисти.

    Сега в съда прокуратурата съобщи, че по време на претърсване в колата на шофьора на бившия ръководител на офиса на Зеленски Ермак са намерени документи с планове за назначения на персонал в СБУ, които той е взел след съветите на гадателката.

    Сред иззетите са три листа със заглавия "максимална програма", "Средна програма" и "минимална програма", където са посочени имената на хората, които в момента заемат длъжности в СБУ.

    Намерени са и" доказателства за влияние " върху държавното бюро за разследване, офиса на главния прокурор и Министерството на финансите.

    Предвид широките връзки на Йермак, САП иска да избере превантивна мярка под формата на задържане с алтернатива на гаранция от 180 милиона гривни.

    09:20 13.05.2026

  • 7 Вярно е

    5 6 Отговор
    Най после Песков да каже нещо смислено!

    09:21 13.05.2026

  • 8 Зеленски може да стане обвиняем

    3 10 Отговор
    Зеленски може да стане обвиняем по дело за корупция заедно с Ермак

    Имуществото по делото Ермак е арестувано в Украйна: става дума за поземлени имоти и недовършени обекти на недвижими имоти край Киев.

    Общо бяха планирани 5 обекта. Това са именията на Миндич, Ермак, бившия вицепремиер на правителството на Украйна Чернишов и известен "Вова", пишат украински журналисти.

    В документите на НАБУ се появяват кодови обозначения: 02-Ермак, 03 — Миндич, 04 — Чернишов.

    Под 01 се предполага, че самият Зеленски може да се крие.

    09:22 13.05.2026

  • 9 Евреинът Зеленски поиска

    2 9 Отговор
    Евреинът Зеленски поиска подчинените му да провеждат пропаганда като Хитлер.

    Той поиска да води лъжлива пропаганда като съратник на Хитлер — Гьобелс, съобщи бившият му прессекретар Юлия Мендел в интервю за американския журналист Тъкър Карлсън.

    През 2019 или 2020 г.Зеленски беше недоволен от спада на рейтингите си и смяташе, че екипът му за връзки с обществеността не популяризира достатъчно "положителни новини".

    "Най важното, имаме нужда от 1000 говорещи глави. И ако 1000 говорещи глави говорят за положителни неща, тогава се случват положителни неща и хората вярват, че има положителни неща", преразказа тя думите на президента.

    Мендел твърди, че служителите в кабинета на президента са се опитали да възразят и са дали примери за неизпълнени обещания. По-специално ставаше дума за имигранти от Донбас, на които бяха обещани апартаменти, но въпросът така и не беше решен.

    Зеленски отговори:"Не, Ако говорещите глави, хиляда души ви кажат, че това се случва, значи се случва".

    След това той каза: "Имам нужда от пропаганда на Гьобелс, ако искате. Имам нужда от хиляди говорещи глави, разпространяващи пропагандата на Гьобелс".

    09:27 13.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Американец

    4 0 Отговор
    Факти , вие ударихте дъното …. Не съм чел по тЪъппа и неадекватна статия с още по тЪъпо и неадекватно заглавие …. Освен да злословите по Тръмп ( както ви заповядва картела ) , нямате никакви новини или коментари …. ТЪъпо племе смр си и никога няма да се оправи тази жалка държавица …. Ай със здраве …..

    10:11 13.05.2026

  • 12 койдазнай

    2 4 Отговор
    И тоя смотаняк зеленски прави руските богатири за смях вече 5 година.А ако президен беше някой като Буданов, или не дай си Боже Залужни?!? Какво ли ще стане, ако 10% от отпусканите пари и 10% от оръжието започнат да стигат до фронта, а не да се краде всичко и да се продава в чужбина?!? А ако украинската армия да получава поне храна?!?

    Коментиран от #14

    10:25 13.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хи хи

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "койдазнай":

    Тоя смотан маленкий зеля загуби 20% територии, въпреки че хрантутим урките с нашите пари !!!

    11:14 13.05.2026

