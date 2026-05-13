Говорителят на Путин: Тръмп само говори, нищо не прави!

Говорителят на Владимир Путин – Дмитрий Песков, коментира редица теми, свързани с руски спортисти. Той взе отношение и по въпроса с организацията на приятелски мач между националните отбори на САЩ и Русия по хокей на лед.

Още през март 2025 г. Путин и Доналд Тръмп в телефонен разговор се разбраха за провеждането на такава среща. До момента обаче няма никакъв напредък.

„Тръмп само говори, но нищо не прави! Няма никакво движение по тази тема, а това е важно. Ще бъде прекрасно, ако мачът се състои. Би било добре, за да покаже напредък в двустранните отношения“, заяви Песков.

Говорителят на Владимир Путин изрази и разочарованието си от решението на Международния олимпийски комитет да откаже допускането до международни състезания на руски лекоатлети с националните им символи.