Първо редовно заседание на кабинета "Радев": Правителството назначвава нови областни управители

13 Май, 2026 08:17 2 664 15

  • румен радев-
  • правителство-
  • заседание

Областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място - назначени нови

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството се събира на първо редовно заседание в МС. Предвидено е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място - назначени нови, посочи БНТ.

Очаква се да стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства НСТС и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. В дневния ред е заложена и точка за освобождаване на заместник-председател на ДАНС.

Кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на МС и неговата администрация, за да се отразят актуалната структура на правителството, броят вицепремиери, министри и министерства.


  • 1 Народа

    9 4 Отговор
    Г-н Радев, а цените на електроенергията защо не свалите на половина, каквито реално трябва да са в момента, при положение, че имаме свръх производство и от зелената енергия допълнително? В сметките за ток всички семейства имаме най-голям месечен разход

    08:28 13.05.2026

  • 2 Интересно е да видим кои имена за

    6 15 Отговор
    областни управители са спуснати от руското посолство, като беше и при министрите

    Коментиран от #3

    08:31 13.05.2026

  • 3 Име

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно е да видим кои имена за":

    няма да видиш, защото ги пускат от американското!

    08:42 13.05.2026

  • 4 Гост

    2 0 Отговор
    Жалки отпадъци, но вредни, изключително вредни... Комисийки на лична основа... Я една комисия за увесване по стълбовете!

    08:44 13.05.2026

  • 5 Аква

    6 3 Отговор
    Набийте си го в главите и спрете да мрънкате! Радев не може да свали каквито и да е цени! Ние сме в режим на пазарна икономика. Някога беше планово стопанство и цените не мърдаха. Но това е малкият дявол. А голямото потъване започна при влизането ни в ЕС, продължи в корупционния модел на ГЕРБ и сега ни довърши с еврозоната. Излизане от блатото няма.

    Коментиран от #9

    08:44 13.05.2026

  • 6 Областните управители не се ли избират

    2 5 Отговор
    На местните избори

    Коментиран от #7, #15

    08:45 13.05.2026

  • 7 Иван

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Областните управители не се ли избират":

    Началници на ОД на МВР също.

    08:53 13.05.2026

  • 8 Факти

    2 4 Отговор
    БКП си връща държава.

    08:56 13.05.2026

  • 9 Факти

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "Аква":

    По комунизма цените не мърдаха, защото предприятията работиха на загуба, която държавата покриваше с все по-големи външни заеми. Накрая балонът гръмна и обявихме банкрут с мораториум на плащанията по външния дълг. Цените се отпушиха в хиперинфлация и гладна Луканова зима. У нас днес цените са високи, защото нямаме голям брой малки и средни производители, които се конкурират помежду си. Това е така защото комунистите национализираха (конфискуваха) дребните и средни стопанства и като падна комунизма една шепа хора си разделиха цялата държава. Комунизмът уби естествената децентрализирана система в земеделието и животновъдството, която гарантира конкуренция и по-ниски цени. Затова на Запад тези сектори са развити, а у нас не. Всичко идва от окупацията от червената армия, инсталирането на марионетен кремълски режим и колективизацията - най-голямата кражба в модерната история на България.

    Коментиран от #14

    09:14 13.05.2026

  • 10 Муньо

    1 0 Отговор
    гледа лошо. Сърдит рундю

    10:36 13.05.2026

  • 11 Некадърници

    1 1 Отговор
    копринки

    10:38 13.05.2026

  • 12 Тошко

    2 1 Отговор
    Гълбарника се събра...

    10:46 13.05.2026

  • 13 ООрана държава

    1 2 Отговор
    А така, махай гербаро ппдъбърите

    10:55 13.05.2026

  • 14 Баба ми е била на 20 години жена от село

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    И е разбирала от земеделие и пчеларство и след 1945-46 е трябвало да напусне селото и да отиде в града да живее

    11:43 13.05.2026

  • 15 отговор

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Областните управители не се ли избират":

    Не. Те се назначават от правителството. Преди врем партията на Слави предлагаше на референдум да се гласува и те да се избират от населението, както и шефовете на областните дирекции на МВР и областните прокуратури, но не се прие. Сега законът е такв, че всеки като дойде на власт си ги сменя. На всичко отгоре си сложат и по още 1-2 заместник областни, които са чисти паразити и само вземат заплати. Изобщо звеното областни управи е напълно излишно и няма никакви функции - само огромни администрации, препращащи писма насам-натам.

    12:09 13.05.2026

