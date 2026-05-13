Първо редовно заседание на кабинета "Радев": Правителството назначвава нови областни управители

Правителството се събира на първо редовно заседание в МС. Предвидено е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място - назначени нови, посочи БНТ.
Очаква се да стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства НСТС и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. В дневния ред е заложена и точка за освобождаване на заместник-председател на ДАНС.
Кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на МС и неговата администрация, за да се отразят актуалната структура на правителството, броят вицепремиери, министри и министерства.
2 Интересно е да видим кои имена за
08:31 13.05.2026
До коментар #2 от "Интересно е да видим кои имена за":няма да видиш, защото ги пускат от американското!
08:42 13.05.2026
6 Областните управители не се ли избират
7 Иван
До коментар #6 от "Областните управители не се ли избират":Началници на ОД на МВР също.
08:53 13.05.2026
9 Факти
До коментар #5 от "Аква":По комунизма цените не мърдаха, защото предприятията работиха на загуба, която държавата покриваше с все по-големи външни заеми. Накрая балонът гръмна и обявихме банкрут с мораториум на плащанията по външния дълг. Цените се отпушиха в хиперинфлация и гладна Луканова зима. У нас днес цените са високи, защото нямаме голям брой малки и средни производители, които се конкурират помежду си. Това е така защото комунистите национализираха (конфискуваха) дребните и средни стопанства и като падна комунизма една шепа хора си разделиха цялата държава. Комунизмът уби естествената децентрализирана система в земеделието и животновъдството, която гарантира конкуренция и по-ниски цени. Затова на Запад тези сектори са развити, а у нас не. Всичко идва от окупацията от червената армия, инсталирането на марионетен кремълски режим и колективизацията - най-голямата кражба в модерната история на България.
14 Баба ми е била на 20 години жена от село
До коментар #9 от "Факти":И е разбирала от земеделие и пчеларство и след 1945-46 е трябвало да напусне селото и да отиде в града да живее
До коментар #6 от "Областните управители не се ли избират":Не. Те се назначават от правителството. Преди врем партията на Слави предлагаше на референдум да се гласува и те да се избират от населението, както и шефовете на областните дирекции на МВР и областните прокуратури, но не се прие. Сега законът е такв, че всеки като дойде на власт си ги сменя. На всичко отгоре си сложат и по още 1-2 заместник областни, които са чисти паразити и само вземат заплати. Изобщо звеното областни управи е напълно излишно и няма никакви функции - само огромни администрации, препращащи писма насам-натам.
