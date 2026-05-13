Градушка с големина на яйце в Трявна: Какви са щетите?

13 Май, 2026 08:06 1 890 14

Градушката е успяла да наруши част от покривната конструкция, а вследствие на това последният етаж е наводнен

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Буря, придружена с градушка с размерите на яйце нанесе огромни щети в Трябва вчера. Десетки жилища, обществени сгради, земеделска земя и автомобили са пострадали. След бедствието вчера най-сериозно пострадало е училището “Петко Р. Славейков”. Градушката е успяла да наруши част от покривната конструкция, а вследствие на това последният етаж е наводнен, изброи БНТ.

Според жители на града бурята е започнала внезапно и е била придружена от необичайно едра градушка. Искрен Ковачев от Трявна разказа, че по време на градушката е бил в центъра на града. Всичко започнало малко следобед.

„По едно време, може би към 2-2 и нещо, притъмнява. И всъщност мислих, че просто ще вали дъжд. Те го даваха, че ще вали дъжд и гръмотевици. И притъмнява. Докато се усетим, почна да трополи и започна да вали град. На големи ледени късове, които за Трявна досега не се е виждало с такъв размер“, разказа Искрен Ковачев.

По думите му бурята е нанесла сериозни щети по автомобила му, буквално няма задно стъкло.

„ Предното е напукано цялото. По тавана и по предния капак има доста щети от самата градушка. Не не непоправимо, но доста финанси ще заминат, за да се поправят.“

Той уточни, че няма застраховка „Каско“ и ремонтът ще бъде за негова сметка.

Кметът на Трявна Денчо Минев заяви, че подобно бедствие не е имало досега в района.

„Невиждано бедствие при нас. Градушка с подобни размери. Има сгради, които са необитаеми, пък има счупени стъкла и създават опасност за преминаващите. Обезопасени са със съответните ленти“, обясни кметът на Трявна Денчо Минев.

Той посочи, че са пострадали както жилищни и обществени сгради, така и земеделски производители.

„Минахме и през местните земеделски производители, които са силно ударени вследствие на градушката. Цялата им продукция, почти цялата, тази, която не е в парници, е поразена и сега всичко наново ще правят“, обясни той.

Кметът обясни и защо е бил обявен неучебен ден за училище „Петко Рачев Славейков“.

„Днес да бъде неучебен ден, тъй като и директорката, и специалистите от общината имаха притеснения, че може да е компрометирана елмрежата и може да създаде предпоставки за нарушаване на безопасността на децата, които учат в училището, и на педагогическия персонал“, каза кметът на града.

Директорът на училището Гергана Ганчева съобщи, че най-сериозните поражения са по втория етаж и покривната конструкция.

„В момента големите поражения са на втория етаж. Явно имаме доста начупени керемиди, защото сградата е с каратаван и буквално течеше в осветителните тела“, обясни директорът на СУ „Петко Рачев Славейков“ Гергана Ганчева.

По думите ѝ при първоначалния оглед са установени десетки счупени керемиди.

„Първият ни оглед на подпокривното пространство показва поне около 50 счупени керемиди. Другият голям проблем са водосточните тръби, които са пластмасови. Те буквално са наядени, начупени са от падналите керемиди.“

От ръководството на училището се надяват да получат помощ за възстановяване на щетите.


Трявна / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    6 7 Отговор
    "Какви са щетите?" - сами по себе си или на фона на "ползите" от еврото?

    Коментиран от #2

    08:08 13.05.2026

  • 2 Провинциалист в русия

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    там не сте в еврозоната

    Коментиран от #7

    08:10 13.05.2026

  • 3 Опааа

    10 0 Отговор
    Яйца са само в главата на Мара-тЪ пото!

    08:13 13.05.2026

  • 4 э абаротное

    12 5 Отговор
    Та България в последните 15-20 години беше постоянно под ударите на градушка от Тикви , Тулупи , Шопари , Дебелаци , Магнити , Мутри и Прасета ! Видяхте какво стана , нали ?

    Коментиран от #9

    08:13 13.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    9 7 Отговор
    При демокрация е така ,само градушки,при комунизма нямаше градушка

    Коментиран от #8

    08:18 13.05.2026

  • 7 провициалист

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Провинциалист в русия":

    Още 170 държави в света не са в еврозоната, можеш да ги изброиш тук, ако от това ще ти олекне.

    08:20 13.05.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Ами нямаше, щото имаше навсякъде ракетни площадки за борба с градушки. Сега държавата се стиска, а пари за Украйна има.

    08:32 13.05.2026

  • 9 хер ФЛИК

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "э абаротное":

    Щетите са едно тотално опростачване , смазваща байганьовщина , еднолична авторитарност , култ към личността !

    08:35 13.05.2026

  • 10 Кмета се притеснява за колата си

    3 1 Отговор
    но не и за посевите нахората!

    09:21 13.05.2026

  • 11 Последствията - нов покрив

    1 1 Отговор
    Земеделците пак ще сеят. Не е късно.

    10:19 13.05.2026

  • 12 ЧОЧО

    1 0 Отговор
    Нали предизборно увеличиха заплатите на работещите в ракетните площадки, каде са сега. Защо не гърмят!

    Коментиран от #14

    10:21 13.05.2026

  • 13 Бог забавя,

    0 0 Отговор
    но не забравя.

    11:33 13.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

