Разследват причините, довели до тежката катастрофа на "Хемус"
  Тема: Войната на пътя

13 Май, 2026 07:36 1 236 8

Жертвата е мъж на 74 години

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на АМ „Хемус”, която отне човешки живот. При инцидента, станал в посока София в района на голяма търговска верига, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74 години, припомни "Нова телевизия".

Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорът на автобуса и на товарния автомобил бяха задържани. Водачът на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин.

Вчера, на едва няколко километра от този инцидент, се стига до нова катастрофа на аутобана. Тир се е завъртял на пътя и е скъсал е мантинелата. Друг тежкотоварен автомобил е спрял на около 300 метра от него, за да не се ударят. В този момент няколко коли се ударят във втория камион.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Онзи

    14 0 Отговор
    Що народ се хранят от тези катастрофи... Бедна ви е фантазията

    Коментиран от #4

    07:42 13.05.2026

  • 2 Пуфи

    12 0 Отговор
    "Аутобан"??? Се едно аз да наричам мойто ауди ферари

    07:47 13.05.2026

  • 3 айде да топите

    3 0 Отговор
    1. Всички с колани - няма как, закон е.
    2. Всички възрастни - на проверочни, сутрин, обед и вечер
    3. Децата - в костюм космонавт
    4. Колите - още ии, екрани и "асистенти"
    5. ИИАИИ - ай, ай, ай
    6. КАТ - на всеки храст - камера, че и две - за средна и всякаква скорост и за задна
    7. Журналята - с по един хляб и да топите
    Из "Мерки за контрол по пътищата"

    08:33 13.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Каруцар

    4 0 Отговор
    Винаги шофьора е виновен за жалост. А за организацията и условия на труд никога не се повдига въпрос. Виновен е когато не му излизат почивките, когато трябва да юрка за да спази разписанието, внимателно с техниката и горивото, да е готов по всяко време да замени колега на смяна и най- важното, да си трае и да не мрънка пред работодателя за каквото и да било. Казва се роб до гроб. Имал 40 нарушения, а че има над 2 милиона километра зад гърба си!? Нарушения няма само бай Спас, че изкарва техниката само до автомивката и до Лидъл в събота и до там. Та какво било станало- заспал е, какво да е!? На 60 лазарника като станеш, като се мръкне обикновено душата иска да си почива. Хапнал е два залъка преди потегляне и нещата от само себе си са дошли- удремал се е. За всеки ден хапче против сън като хапче за кръвно не е измислено. Така, че преценявайте възможностите си и не издевателствайте над себе си.

    Коментиран от #6

    09:21 13.05.2026

  • 6 Когато нямаше банани

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Каруцар":

    Шофьорите в тогавашните ДАП -водачи на автобуси и тежкотоварни камиони с кат.,,СЕ" и ,,DE" се пенсионираха на...56 г.възраст!
    Днес карат до ,,откат" или повали инсулт или инфаркт!

    Коментиран от #7, #8

    10:16 13.05.2026

  • 7 Антикомуне

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Когато нямаше банани":

    Пенсионира ха се на 56, защото на 60 вече ги нямаше. Това от хубавия живот под крилото на Партията, чистите храни в магазините, чистия въздух и прекрасната медицина. На 60 хората вече бяха стари, дърти, заминали.

    11:30 13.05.2026

  • 8 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Когато нямаше банани":

    сутринта в микробуса шофьорът каза, че е на 67 години

    21:48 13.05.2026

