Проф. Панайотов: Забавяне на избора на ВСС може да доведе до политически щети

11 Май, 2026 22:15 430 3

  • проф. пламен панайотов-
  • всс-
  • пб

Доверието в тази област предполага точно и еднакво спазване на законите спрямо всички, заяви преподавателят по наказателно право

Проф. Панайотов: Забавяне на избора на ВСС може да доведе до политически щети
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От "Прогресивна България" внесоха промени в Закона за съдебната власт.

"Много е важно новият Висш съдебен съвет (ВСС) да бъде избран възможно най-скоро. Надявам се, че внесените промени са част от консултации, които визират именно това - час по-скоро да е постигнато необходимото квалифицирано мнозинство от 160 гласа, за да можем да станем свидетели на онова, което голяма част от българските граждани очакват. Ако няма консултации, които вече да са проведени с политически сили, които са заявявали за тази промяна, то това крие големи рискове", каза преподавателят по наказателно право в СУ проф. Пламен Панайотов в студиото на "Денят ON AIR".

"Първо, измененията в закона, както и предвиденото в проекта приемане на нови правила, може да се окажат препъникамък впоследствие, като може да се окаже, че не са по вкуса на опозицията. От нея зависи дали ще се избере нова квота за ВСС. Щом се предприемат промени в закона, а след това и нови правила - това трябва да е консултирано с онези политически сили, които ще се включат в квалифицираното мнозинство", допълни проф. Панайотов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той смята, че опозицията може и да има свои искания.

"Сама по себе си процедурата за приемането на промени в един закон така или иначе минава през комисии, след това минава и през зала. И ако това не е консултирано предварително - допускам, че може да се превърне в политически дебат, който да отложи във времето онова, което обществото очаква. Възможността да се правят кадрови решения би могла да бъде ограничена. Трябва да се стигна и до избора на главен прокурор, и на председател на ВАС, които да отговарят на високите критерии", подчерта гостът.

По думите му, ако не се стигне до избор на нов ВСС и нов главен прокурор преди началото на кампанията за президентските избори, това ще нанесе политическа щета на управляващите.

"Ние не сме известени като общество за правилата за определянето на нови високи стандарти при уточняване на номинациите за новия ВСС. Възможно е тези нови правила да предвиждат и нова процедура, но предстои да видим. Въпросът е да не би приемането на промените в закона и на тези нови правила да отложат решаването на съществените въпроси", коментира преподавателят.

Попитан дали трябва да има квотен принцип, той отговори: "Наличието на такъв квотен принцип по сегашния закон не съществува. Но така или иначе всеки, който допринася за квалифицираното мнозинство, очаква да има възможността да направи номинации, които да бъдат подкрепени. Въпросът не е кой ще прави номинациите, а какви хора ще бъдат излъчени".

Проф. Пламен Панайотов добави, че "за съжаление, няма доверие в съдебната власт".

"Доверието в тази област предполага точно и еднакво спазване на законите спрямо всички. Но подозрението в някои случаи е, че това не е точно така. Нашумяват и определени случаи, при които не се стига до пълно и обективно разследването, хората остават с впечатление, че има чадър върху тези, които биват подозирани", заключи той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Корнелия Нинова преди минути

    1 0 Отговор
    Радев току що назначи за заместник-министър на икономиката - Красимир Якимов. Заместник-министър на Томислав Дончев в кабинета "Желязков". Радев преназначи целия кабинет "Желязков". Свален с протести и дошъл на власт с подписа на Румен Радев. Този ни се подиграва. Вече прекали. Прогресивна България е новата мафия.

    22:36 11.05.2026

  • 2 НЯкОЙ ЗНАЙ ЛИ КРАДЕВ ДЕЕЕ

    1 0 Отговор
    ДА НЕ ПИЙ КАФЕ С ОЕТЮ ЕВРАКА......И ДВАМТСАТА СА ПОКРИХАААА. СХЕМИ ПАК ЛИ МИСЛЯТ....

    Коментиран от #3

    22:36 11.05.2026

  • 3 Тук е

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "НЯкОЙ ЗНАЙ ЛИ КРАДЕВ ДЕЕЕ":

    Преди 2 часа издаде указ че назначава зам.министър който беше заместник министър на Томислав Дончев преди 3 месеца...Радев преназначи целия кабинет Желязков - плюс тези които Пеевски му даде като списък

    22:40 11.05.2026

