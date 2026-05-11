Проф. Панайотов: Забавяне на избора на ВСС може да доведе до политически щети

От "Прогресивна България" внесоха промени в Закона за съдебната власт.

"Много е важно новият Висш съдебен съвет (ВСС) да бъде избран възможно най-скоро. Надявам се, че внесените промени са част от консултации, които визират именно това - час по-скоро да е постигнато необходимото квалифицирано мнозинство от 160 гласа, за да можем да станем свидетели на онова, което голяма част от българските граждани очакват. Ако няма консултации, които вече да са проведени с политически сили, които са заявявали за тази промяна, то това крие големи рискове", каза преподавателят по наказателно право в СУ проф. Пламен Панайотов в студиото на "Денят ON AIR".

"Първо, измененията в закона, както и предвиденото в проекта приемане на нови правила, може да се окажат препъникамък впоследствие, като може да се окаже, че не са по вкуса на опозицията. От нея зависи дали ще се избере нова квота за ВСС. Щом се предприемат промени в закона, а след това и нови правила - това трябва да е консултирано с онези политически сили, които ще се включат в квалифицираното мнозинство", допълни проф. Панайотов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той смята, че опозицията може и да има свои искания.

"Сама по себе си процедурата за приемането на промени в един закон така или иначе минава през комисии, след това минава и през зала. И ако това не е консултирано предварително - допускам, че може да се превърне в политически дебат, който да отложи във времето онова, което обществото очаква. Възможността да се правят кадрови решения би могла да бъде ограничена. Трябва да се стигна и до избора на главен прокурор, и на председател на ВАС, които да отговарят на високите критерии", подчерта гостът.

По думите му, ако не се стигне до избор на нов ВСС и нов главен прокурор преди началото на кампанията за президентските избори, това ще нанесе политическа щета на управляващите.

"Ние не сме известени като общество за правилата за определянето на нови високи стандарти при уточняване на номинациите за новия ВСС. Възможно е тези нови правила да предвиждат и нова процедура, но предстои да видим. Въпросът е да не би приемането на промените в закона и на тези нови правила да отложат решаването на съществените въпроси", коментира преподавателят.

Попитан дали трябва да има квотен принцип, той отговори: "Наличието на такъв квотен принцип по сегашния закон не съществува. Но така или иначе всеки, който допринася за квалифицираното мнозинство, очаква да има възможността да направи номинации, които да бъдат подкрепени. Въпросът не е кой ще прави номинациите, а какви хора ще бъдат излъчени".

Проф. Пламен Панайотов добави, че "за съжаление, няма доверие в съдебната власт".

"Доверието в тази област предполага точно и еднакво спазване на законите спрямо всички. Но подозрението в някои случаи е, че това не е точно така. Нашумяват и определени случаи, при които не се стига до пълно и обективно разследването, хората остават с впечатление, че има чадър върху тези, които биват подозирани", заключи той.