ДПС иска комисия в парламента за случая "Петрохан"

Парламентарната група на ДПС предлага да бъде създадена временна парламентарна комисия във връзка със случая "Петрохан", съобщиха от пресцентъра на партията.

Целта е комисията да работи по установяване на фактите и обстоятелства относно дейността, финансирането, институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) и свързани лица и организации, както относно нерегламентираната дейност на групата, функционирала в района на бившата хижа "Петрохан".

Вносителите на предложението за създаването на комисията посочват, че случаят "Петрохан" надхвърля рамките на обичайно криминално деяние, като той вече е казус със значим обществен и институционален отзвук. Според тях публикуваните разследвания и анализи по случая поставят въпроса дали групата около Ивайло Калушев е била изолирана, затворена общност, или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичния, политическия и икономическия живот на страната, се казва в мотивите.

В мотивите към предложението се подчертава, че основания за проверката дават твърденията за системни контакти между ръководството на групата и представители на политическия и икономически елит, включително посещения на място - публично известни посещения на хижа "Петрохан" и периодични контакти с представители на НАКЗТ на политически лица като Васил Терзиев - кмет на София, Борислав Сандов - министър на околната среда в правителството на Кирил Петков, Асен Асенов - свързан според ДСП с кръга "Капитал" на Иво Прокопиев и други.

В мотивите се отбелязват и твърденията за предоставяне на значителни финансови средства, включително и от политически лица като Васил Терзиев и представители на бизнеса и неправителствения сектор като Саша Безуханова.

От ДПС изтъкват, че създаването на такава комисия е необходимо не само за изясняване на конкретния случай, но и за установяване на системните дефицити, позволили възникването и развитието на подобна структура, включително възможностите за нерегламентирано влияние върху държавни институции, заобикаляне на закона и създаване на паралелни механизми за власт и финансиране.

"Изясняването на тези въпроси е от съществено значение за защитата на обществения интерес, за възстановяване на доверието в институциите и за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще", подчертават от партията.