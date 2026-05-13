ДПС иска комисия в парламента за случая "Петрохан"

13 Май, 2026 08:19 2 091 84

Изясняването на тези въпроси е от съществено значение за защитата на обществения интерес

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на ДПС предлага да бъде създадена временна парламентарна комисия във връзка със случая "Петрохан", съобщиха от пресцентъра на партията.

Целта е комисията да работи по установяване на фактите и обстоятелства относно дейността, финансирането, институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) и свързани лица и организации, както относно нерегламентираната дейност на групата, функционирала в района на бившата хижа "Петрохан".

Вносителите на предложението за създаването на комисията посочват, че случаят "Петрохан" надхвърля рамките на обичайно криминално деяние, като той вече е казус със значим обществен и институционален отзвук. Според тях публикуваните разследвания и анализи по случая поставят въпроса дали групата около Ивайло Калушев е била изолирана, затворена общност, или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичния, политическия и икономическия живот на страната, се казва в мотивите.

В мотивите към предложението се подчертава, че основания за проверката дават твърденията за системни контакти между ръководството на групата и представители на политическия и икономически елит, включително посещения на място - публично известни посещения на хижа "Петрохан" и периодични контакти с представители на НАКЗТ на политически лица като Васил Терзиев - кмет на София, Борислав Сандов - министър на околната среда в правителството на Кирил Петков, Асен Асенов - свързан според ДСП с кръга "Капитал" на Иво Прокопиев и други.

В мотивите се отбелязват и твърденията за предоставяне на значителни финансови средства, включително и от политически лица като Васил Терзиев и представители на бизнеса и неправителствения сектор като Саша Безуханова.

От ДПС изтъкват, че създаването на такава комисия е необходимо не само за изясняване на конкретния случай, но и за установяване на системните дефицити, позволили възникването и развитието на подобна структура, включително възможностите за нерегламентирано влияние върху държавни институции, заобикаляне на закона и създаване на паралелни механизми за власт и финансиране.

"Изясняването на тези въпроси е от съществено значение за защитата на обществения интерес, за възстановяване на доверието в институциите и за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще", подчертават от партията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    39 34 Отговор
    Радевистите ще гласуват по свирката на Момчето, иначе няма кеш.

    08:23 13.05.2026

  • 5 хехе

    49 14 Отговор
    Партия Петрохан да поискат комисия за магазини за хората, че и там потънаха едни милиони.

    Коментиран от #14

    08:24 13.05.2026

  • 6 И аз искам,

    7 9 Отговор
    ама никой ми не дава.

    08:24 13.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дръта чанта

    40 11 Отговор
    Най напред комисия за свинарника

    08:26 13.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нищо няма

    25 9 Отговор
    да свърши тази комисийка!

    Коментиран от #42

    08:27 13.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Трол

    44 5 Отговор
    Случаят отдавна е разрешен - петроханците са се самоубили по 2-3 изстрела в главата, парите са им били отпускани за да пазят зайчетата и горските ягоди, а ако някой вижда нещо нередно в това, е трол и руски агент.

    08:28 13.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Заради

    43 6 Отговор
    Този толуп цяла България страда

    Коментиран от #46

    08:29 13.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 9ти септември

    23 7 Отговор
    Беляне до живот

    08:30 13.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 дядото

    37 4 Отговор
    този нагъл дебелак нали настояваше - шофьора на самолет,мистър кеш и пр.да слезе на политическия терен.той взе че слезе,като разгроми статуквото.да видим следващите резултати

    Коментиран от #77

    08:32 13.05.2026

  • 21 Фен

    11 9 Отговор
    Е за кво ти е комисия? Вече само най-заблудените останаха да вярват на Сектата.

    08:33 13.05.2026

  • 22 Рано или късно

    24 3 Отговор
    Всеки си намира майстора и неговият ред ще дойде

    08:33 13.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 За ората

    29 2 Отговор
    Бобец и русенско варено а той с Фалкон в Дубай

    08:35 13.05.2026

  • 25 Я, па тоя

    26 2 Отговор
    Комисия за Петрохан дето вече всичко в толкова замазано и потънало в мъгла, че и Господ да слезе няма да може да разбере истината!!По--добре комисията да е за наглеца Дебелян!!!

    08:36 13.05.2026

  • 26 Артилерист

    20 1 Отговор
    Намагнитеният Пеевски, използвайки своята колекция с греховете на действащи политици от другите партии, се опитва да отклони вниманието от себе си, като демонстрира готовност за пускане на компромати. Няма логика при настоящите очевидно големи проблеми на държавата, парламента да отделя ресурси и да занимава себе си, държавата и обществото с този извратеняшки скандал...

    08:36 13.05.2026

  • 27 Абе тия така и не

    17 1 Отговор
    разбраха какво функцията е Народното събрание! Искат да го обърнат в следствена служба и като следствие на това да размият основната функция - да приема закони! Ония, на Иво Минчев и Божанов искаха не една, а цели две комисии да се образуват, тия друга и като се огледат половината от т.н. "народни представители" ще се занимават с това, което е работа на следствените служби и прокуратура... Айде стига са се занимавали с неща, които не им е работа, а да се залавят за работа, че държавата има нужда от закони, бюджет, обуздаване на инфлацията, борба със спекулата - въпроси, които са далеч по важни от разследването на тоз и оня. А с въпросните лица да се заемат сериозно съответните органи, правораздаващи и правоохраняващи...

    08:36 13.05.2026

  • 28 Факти

    15 1 Отговор
    ПП трябва отново да внесат искане за разсекретяване на информацията от ДАНС, за да видим дали ПБ ще го подкрепят. Предният път ГЕРБ, ДПС и ИТН бяха против и така предложението не мина. Във връзката на Калушев с ДАНС се крие всичко. Това обяснява и чадъра от страна на Прокуратурата, която е заглушила сигналите за деца в риск. Да видим дали ПБ работи с мафията или търси истината. Засега ПБ запази охраната на Борисов и Пеевски и така показа, че работи с мафията.

    08:37 13.05.2026

  • 29 Българин

    3 28 Отговор
    Пеевски е човек, който винаги се е борил за истината. За това винаги е бил срещу сорос и всички негови рожби. За това и хората го уважават и подкрепят!

    Коментиран от #33, #35, #41

    08:37 13.05.2026

  • 30 Тоя със свинския мозък

    21 1 Отговор
    Защо не се конкретизира, какво точно намира в случая Петрохан, което касае цялото общество?
    Шестима с неясно минало, бизнес, дейтвия, ориентация и т н, които са се избили или са ги убили и с това трябва да се занимава НС, ИЛИ Пеевски, който до сега мълча като глухоням по случая, иска да се застрахова, че двамата с Борисов не са в играта!
    Бяга пред пръта!
    Идва нова съдебна власт и друг Главен прокурор.
    Сещаш се, нали?

    08:38 13.05.2026

  • 31 ха-ха

    19 1 Отговор
    И канала за трафик при Петрохан и магазините за хората са глупости на Пеевски и се опитва да замаже полетите с Фалконите и пътуванията с Десислава Атанасова.

    08:40 13.05.2026

  • 32 Нещастник

    14 0 Отговор
    От каде тази алчност ве мухъл

    08:41 13.05.2026

  • 33 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    12 0 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    Уважават го онези хора от митинга на Пеевски пред президентството, дето не знаеха защо са там!

    08:42 13.05.2026

  • 34 Комисийки,

    6 0 Отговор
    това им трябва на депутатите,те така са свикнали- нищо да не правят,но от повече места да вземат!Не е работа на парламента да води следствие!

    08:42 13.05.2026

  • 35 Подкрепя го

    10 0 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    Само майка му

    08:42 13.05.2026

  • 36 Тома

    7 0 Отговор
    А народа чака закони за съдебната система и високите спекулативни цени след въвеждане на еврото

    08:47 13.05.2026

  • 37 П. Петков

    8 0 Отговор
    Може, няма лошо. Както няма лошо и за комисия бочко от Банкя и комисия пеевски от х-л Берлин, или Дубай. Много крадец, много нещо. На джелатите ще им се отвори бая работа.

    08:48 13.05.2026

  • 38 Оракула от Делфи

    12 0 Отговор
    Няма ли в цялата страна , един смел полицай, който да арестува този " Феномен"???
    И още един читав Прокурор да го осъди???

    08:49 13.05.2026

  • 39 мдаа

    16 0 Отговор
    Темата за Петрохан беше изключително актуална през февруари, март и април. По това време Пеевски беше депутат, но не се сети да поиска да се създаде комисия, а днес се сети да настоява за такава. Откронява вниманието от собствените си безобразия, за които няма нужда от комисия, защото се случваха пред очите на всички ни. Дано новият главен прокурор прояви интерес към събитията около Борисов, Пеевски и кръга им.

    08:51 13.05.2026

  • 40 Дидо мексиканеца

    0 4 Отговор
    Проследявайки пътя на парите на русофилите от Петрохан,отивате до русия,хора от герб и пп свързани с дс

    08:54 13.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Механик

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Нищо няма":

    Идеята за създаването на тази комисия не за да свърши работа или за да задоволи/успокои общественото мнение.
    Истината е, че Момчето остана без така любимата му власт, а му се иска да лапка още.
    Създавайки тая комисия той се надява, че ще може тайничко да се договаря с властимащите. Тоест да им извива ръцете. Защото властимащите нямат интерес да се разбере какво всъщност стана в Педрохан. Защото там са замесени ПП-тата, а те бяха докарани на власт от Радев (дали ги е знаел че ще са такива е друг въпрос).

    08:55 13.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гресирана ватенка

    7 1 Отговор
    Мислех,че ще пита чичо Румен за Боташ 😁

    08:59 13.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ггг

    1 8 Отговор

    До коментар #15 от "Заради":

    Този "Толуп" със свещичка ще го търсиш след няколко месеца и ще се молиш да се върнат с Борисов във властта. Само изчакай да се поизпразнят още малко складовете и хранилищата пълнени от тях. Като започне да ти престъргва корема от глад, ще си спомниш как си пирувал по тяхно време.

    Коментиран от #47, #51

    09:01 13.05.2026

  • 47 9ти септември

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ггг":

    Надяй се аз ако чакам на тях отдавна да съм на бобец

    09:06 13.05.2026

  • 48 Анонимен

    0 5 Отговор
    Или официалната версия е вярна, или клиентите им са ги очистили, за да не отговарят на неудобните въпроси. За ПП щеше да е много по-тежко, ако бяха хванати живи и не просто отговаряха на въпросите, ами можеха да кажат още доста проблемни факти за спонсорите си.

    09:25 13.05.2026

  • 49 Протеста

    5 1 Отговор
    Обслужи Пеевски/Борисов и възкачи на трона Радев.!
    Модела се възпроизведе в още по уродлив вид.
    Последиците ще бъдат катастрофални.

    09:26 13.05.2026

  • 50 И сега не разбрахме ....

    7 0 Отговор
    Кога ше има комисия , която да обясни как Феномена от "КТБ" ,
    накара Стоян Маврудиев да му даде 150000000 лева от "ББР"???
    Има кредит , въпроса е кой и на какво основание го е отпуснал
    някой трябва нещо да е подписал ,"Фантома" Маврудиев обявен ли е за издирване
    или си пече зад-ника на някой плаж в Дюбай??????
    Време е "Новата власт" да не показва "задник на Щраус " ,... заровил глава в пясъка
    , а да започне разследване , пари нема действайте????

    09:33 13.05.2026

  • 51 А ти ядеш ли от ...

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ггг":

    от тази "софра" или само я обслужваш!!!

    09:36 13.05.2026

  • 52 Будител

    5 0 Отговор
    Нищо неправещи комисии носят допълнителни заплати на членовете. Комисиите са просто златно кранче за точене на пари от държавата за депутатите

    09:41 13.05.2026

  • 53 то всичко вече е изяснено . доказано .

    2 1 Отговор
    но две неща не са добре по Петрохан . първото е мотивите за екзекуцията . Отричат очевидното . фенобарбитал , някакви тамошни разбирания . будизъм , поклони , лама , гуру , култ . второто е реакцията на близките на измрелите насилствено . първо не са съдействали . сега отричат доказателствата . налагат тяхна версия за мъченическа отбрана на хижата и последвалата геройчна смърт . крият и дали еко рейнджърите са били незаконно там .

    09:43 13.05.2026

  • 54 Парадокс БГ

    3 0 Отговор
    Партия Магнитски искали разследваща комисия за случая "Петрохан" от партия "Боташ"...

    09:48 13.05.2026

  • 55 Питам само?!

    3 0 Отговор
    Кога ще разследват Магнит Пеевски фалиращ банки и източващ милиони от държавната хазна за измамните "магазини за хората"????

    09:50 13.05.2026

  • 56 Аман вече!

    4 0 Отговор
    Стига ни занимавахте с този "Петрохан", това е дъвка на партията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, с която се цели оклеветяване на ПП-ДБ.

    09:53 13.05.2026

  • 57 Защо не го разследват тоя

    4 0 Отговор
    А „Демократична България" иска комисия, която да провери имуществото на Пеевски!!!

    09:56 13.05.2026

  • 58 Кога

    5 0 Отговор
    Кога ще се създаде временна парламентарна комисия, която да изясни фактите около съществените несъответствия между официално декларираните доходи, имущественото състояние, значителните разходи и фактическия стандарт на живот на Делян Пеевски?

    09:57 13.05.2026

  • 59 Докога бре

    5 0 Отговор
    Докога българсщият народ ще плаща милиони за охраната на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски?

    09:59 13.05.2026

  • 60 Подозирам, че

    4 0 Отговор
    Явно са унищожили записите или са накарали разследващия прокурор да ги "изгуби". Защото истинското разследване ще установи точно него, като поръчител на убийствата им и всичко, което твърди за тях.

    10:02 13.05.2026

  • 61 КОЙ?!

    4 0 Отговор
    Мен Петрохан не ме интересува, къде са парите за свлачищата в Родопите, КОЙ ги открадна, КОЙ???

    10:03 13.05.2026

  • 62 Стига с тоя Петрохан, омръзнахте вече!

    3 0 Отговор
    Стига ни отвличахте вниманието от важните въпроси за България. Има си разследващи, има си Прокуратура и Съд! Парламетът е за да създава Закони, а не да разследва и изземва функцията на съд и прощуратура. Пеевски гузен негонен бяга!

    10:05 13.05.2026

  • 63 Ирония

    6 0 Отговор
    За Петрохан може, за имотите и милионите на Шиши Магнитски не може?

    10:06 13.05.2026

  • 64 Логика

    4 0 Отговор
    ДПС-то не знае ли, че парламента не е разследващ орган? Момчето да не се прави на дръж ми шапката, а да попита неговия човек, бившия шеф на ДАНС каква е истината.

    10:07 13.05.2026

  • 65 Предположение

    7 0 Отговор
    Предположение: застреляха ги по нареждане на Шиши и гербавите милиционери, защото са станали свидетели на трафик на хора и наркотици???

    10:09 13.05.2026

  • 66 Замислен

    3 1 Отговор
    Сега да го видим фалшивия "спасител" Румен Радев и ПБ как ще гласува, когато шефът им Шиши им заповядва? Дали пак ще кажат, че НС не е разследващ орган?

    10:11 13.05.2026

  • 67 Гневен

    3 0 Отговор
    Нашите още от първите 3 трупа ни баламосват със самоубийства с два кершума в главата от 2 различни оръжия. След следващите 3 трупа продължиха да търсят "доказателства" за първоначалната си версия.

    10:12 13.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Не иска ли

    2 0 Отговор
    комисия "Боташ", комисия "магазини за хората", комисия "Слънце Ориент", комисия " Хасърджиев" комисия "пътя на копринката" и т.н Монтирахте се, ще се наложи площадът да ви демонтира!

    10:27 13.05.2026

  • 70 Да така е

    3 0 Отговор
    Шиши съвсем явно започна да се подиграва с държавата. До това води чувството на безнаказаност.

    10:29 13.05.2026

  • 71 Мунчи,

    2 0 Отговор
    зулуси и шишики - отбор корумпета и некадърници

    10:46 13.05.2026

  • 72 Солото

    4 0 Отговор
    Ами ДАНС ти го командваше и те отидоха първи на местопрестъплението.МВР тогава също.Къде са записите от камерите как се самоубиват?Искаш да замотаваш НС с други комисии.Който уби Алексей Петров,той уби и петроханците.Нали ти командореше парада.Няма слепи.Защо не прие НД да те разследва,бе мафиот като си много чист.С Тиквата в затвора там ви е мястото и няма все да ви се разминава ,мутр....

    10:53 13.05.2026

  • 73 ДПС умре

    1 0 Отговор
    Де. Бе ли я на дебелариум. За отслабване. Смешници. Кажи за кетъринга. Да го връща ли чичо Румен

    11:14 13.05.2026

  • 74 Божееееее

    1 0 Отговор
    Колко сте жалки. На другите избори нема да ви има

    11:16 13.05.2026

  • 75 Д-р Ментал

    1 1 Отговор
    Няма по мразен човек от пеевски

    12:17 13.05.2026

  • 76 Партия

    1 1 Отговор
    Пълни Педроханци продължава да получава алергична реакция от темата. Не им е удобна, защо ли?

    12:56 13.05.2026

  • 77 Абе ще го видиш,

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "дядото":

    ама пак от същото, че и още повече ще е!

    14:02 13.05.2026

  • 78 Цвете

    1 0 Отговор
    А ВИЕ КЪДЕ БЯХТЕ, КОГАТО СЕ СЛУЧИ УБИЙСТВОТО НА МЛАДЕЖИТЕ ? МАЙ ДАНС ЗНАЯТ, КОЙ Е ИЗВЪРШИЛ ТОВА ДЕЯНИЕ? СНИМКИТЕ ОТ ХЕЛИКОПТЕРА ,КОЙТО Е КРЪЖАЛ НАД ХИЖАТА Е ВИДИМ С ПРОСТО ОКО. ТАКА ЧЕ, ДОКАЗВАЙТЕ ИСТИНАТА. 🚔🇧🇬👏🚔🇧🇬

    15:01 13.05.2026

  • 79 Цвете

    1 0 Отговор
    ЧАКАЙ ДА ТЕ ПИТАМ? КОЙ ТИ РАЗРЕШИ ДА НАПУСКАШ БЪЛГАРИЯ, КАТО СИ САНКЦИОНИРАН ? ТОЗИ ОТ РВД ЩЕ ТИ НОСИ ЛИ ОЩЕ САКОВЕ? КОЛКО МАНГИЗИ ИЗМЪКНА ОТ БЪЛГАРИЯ? ТОЛКОВА МНОГО СИ НАГЪЛ, ЧЕ НЕЗНАМ КАК СЕ ГЛЕДАШ В ОГЛЕДАЛОТО. НЯМА БЪЛГАРИН ДА Е КАЗАЛ ПОНЕ ЕДНА МИЛА ДУМА ЗА ТЕБ, ТОВА НЕ ТЕ ЛИ ПРИТЕСНЯВА ? 😠🐖👎🐖☹️🐖🚔🇧🇬🎲

    15:08 13.05.2026

  • 80 Цвете

    1 0 Отговор
  • 81 Цвете

    2 0 Отговор
  • 82 Малко са хората,които

    1 0 Отговор
    могат да дърпат конците на данс,прокуратурата и мвр при предишното правителство-макс.3 човека!Те са замесени и в убийствата на Петрохан!

    16:11 13.05.2026

  • 83 ДАЙТЕ МУ

    0 0 Отговор
    НА ДЕЛЯНЧО НЕ ЕДНА 5 КОМИСИИ МУ ДАЙТЕ НА МОМЧЕТО
    ЧЕ ЧИЧО РУМЕН СЛЕЗЕ ВЕЧЕ ,КО ШЪ ПРАЙМ СЕГА,ОХРАНАТА Е САМО НАЧАЛОТО НА МИСТЪР КЕШ,,,,,,,

    17:54 13.05.2026

  • 84 Колко струва хляба

    0 0 Отговор
    Закъсня,трябваше да питаш ДАНС

    19:42 13.05.2026

