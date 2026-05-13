ДПС иска комисия в парламента за случая "Петрохан"

Парламентарната група на ДПС предлага да бъде създадена временна парламентарна комисия във връзка със случая "Петрохан", съобщиха от пресцентъра на партията.
Целта е комисията да работи по установяване на фактите и обстоятелства относно дейността, финансирането, институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) и свързани лица и организации, както относно нерегламентираната дейност на групата, функционирала в района на бившата хижа "Петрохан".
Вносителите на предложението за създаването на комисията посочват, че случаят "Петрохан" надхвърля рамките на обичайно криминално деяние, като той вече е казус със значим обществен и институционален отзвук. Според тях публикуваните разследвания и анализи по случая поставят въпроса дали групата около Ивайло Калушев е била изолирана, затворена общност, или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичния, политическия и икономическия живот на страната, се казва в мотивите.
В мотивите към предложението се подчертава, че основания за проверката дават твърденията за системни контакти между ръководството на групата и представители на политическия и икономически елит, включително посещения на място - публично известни посещения на хижа "Петрохан" и периодични контакти с представители на НАКЗТ на политически лица като Васил Терзиев - кмет на София, Борислав Сандов - министър на околната среда в правителството на Кирил Петков, Асен Асенов - свързан според ДСП с кръга "Капитал" на Иво Прокопиев и други.
В мотивите се отбелязват и твърденията за предоставяне на значителни финансови средства, включително и от политически лица като Васил Терзиев и представители на бизнеса и неправителствения сектор като Саша Безуханова.
От ДПС изтъкват, че създаването на такава комисия е необходимо не само за изясняване на конкретния случай, но и за установяване на системните дефицити, позволили възникването и развитието на подобна структура, включително възможностите за нерегламентирано влияние върху държавни институции, заобикаляне на закона и създаване на паралелни механизми за власт и финансиране.
"Изясняването на тези въпроси е от съществено значение за защитата на обществения интерес, за възстановяване на доверието в институциите и за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще", подчертават от партията.
30 Тоя със свинския мозък
Шестима с неясно минало, бизнес, дейтвия, ориентация и т н, които са се избили или са ги убили и с това трябва да се занимава НС, ИЛИ Пеевски, който до сега мълча като глухоням по случая, иска да се застрахова, че двамата с Борисов не са в играта!
Бяга пред пръта!
Идва нова съдебна власт и друг Главен прокурор.
Сещаш се, нали?
08:38 13.05.2026
33 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #29 от "Българин":Уважават го онези хора от митинга на Пеевски пред президентството, дето не знаеха защо са там!
08:42 13.05.2026
35 Подкрепя го
До коментар #29 от "Българин":Само майка му
08:42 13.05.2026
42 Механик
До коментар #11 от "Нищо няма":Идеята за създаването на тази комисия не за да свърши работа или за да задоволи/успокои общественото мнение.
Истината е, че Момчето остана без така любимата му власт, а му се иска да лапка още.
Създавайки тая комисия той се надява, че ще може тайничко да се договаря с властимащите. Тоест да им извива ръцете. Защото властимащите нямат интерес да се разбере какво всъщност стана в Педрохан. Защото там са замесени ПП-тата, а те бяха докарани на власт от Радев (дали ги е знаел че ще са такива е друг въпрос).
08:55 13.05.2026
46 Ггг
До коментар #15 от "Заради":Този "Толуп" със свещичка ще го търсиш след няколко месеца и ще се молиш да се върнат с Борисов във властта. Само изчакай да се поизпразнят още малко складовете и хранилищата пълнени от тях. Като започне да ти престъргва корема от глад, ще си спомниш как си пирувал по тяхно време.
Коментиран от #47, #51
09:01 13.05.2026
47 9ти септември
До коментар #46 от "Ггг":Надяй се аз ако чакам на тях отдавна да съм на бобец
09:06 13.05.2026
49 Протеста
Модела се възпроизведе в още по уродлив вид.
Последиците ще бъдат катастрофални.
09:26 13.05.2026
50 И сега не разбрахме ....
накара Стоян Маврудиев да му даде 150000000 лева от "ББР"???
Има кредит , въпроса е кой и на какво основание го е отпуснал
някой трябва нещо да е подписал ,"Фантома" Маврудиев обявен ли е за издирване
или си пече зад-ника на някой плаж в Дюбай??????
Време е "Новата власт" да не показва "задник на Щраус " ,... заровил глава в пясъка
, а да започне разследване , пари нема действайте????
09:33 13.05.2026
51 А ти ядеш ли от ...
До коментар #46 от "Ггг":от тази "софра" или само я обслужваш!!!
09:36 13.05.2026
77 Абе ще го видиш,
До коментар #20 от "дядото":ама пак от същото, че и още повече ще е!
14:02 13.05.2026
83 ДАЙТЕ МУ
ЧЕ ЧИЧО РУМЕН СЛЕЗЕ ВЕЧЕ ,КО ШЪ ПРАЙМ СЕГА,ОХРАНАТА Е САМО НАЧАЛОТО НА МИСТЪР КЕШ,,,,,,,
17:54 13.05.2026
