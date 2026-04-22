Кристалина Георгиева: България влезе в еврозоната без стресове

22 Април, 2026 08:32 1 359 65

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева даде висока оценка за плавното присъединяване на България към еврозоната и адекватните антикризисни мерки на страната ни, съобщават от БТА. В интервю за агенцията, дадено след пролетните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон, тя анализира енергийния шок, породен от кризата в Близкия изток, и очерта задължителните стъпки за запазване на европейската конкурентоспособност.

Георгиева посочи категорично, че мрачните прогнози за икономически сътресения при приемането на еврото не са се сбъднали и процесът е преминал изключително успешно за страната ни. Тя акцентира върху факта, че членството във валутния съюз вече повишава привлекателността на държавата в очите на чуждите инвеститори.

"Нека първо да си кажем честито и браво за влизането в еврозоната! Преди влизането в еврозоната имаше много гласове, които смятаха, че това ще бъде негативен шок за нашата икономика. Това, което аз виждам, е – и за това могат да се гордеят българските граждани, българският бизнес, централната банка и правителството – че много плавно и спокойно, без стресове, България стана част от еврозоната", заяви Кристалина Георгиева, цитирана от БТА.

Ръководителят на МВФ подчерта важността на европейските средства, които трябва да се използват за реално повишаване на жизнения стандарт, както и умението на българите да спестяват. Според нея страната ни трябва да създаде работещи стимули, за да може този местен капитал да заработи за икономиката ни, успоредно с привличането на външни ресурси.

Кристалина Георгиева обърна специално внимание на глобалния енергиен недостиг, провокиран от конфликтите в Близкия изток. По нейни данни световната икономика е загубила около 20 процента от доставките на петрол и газ, на които е разчитала преди кризата, което неминуемо тласка цените нагоре.

Тя похвали целенасочения подход на българското правителство, което подпомага само най-уязвимите групи от населението. Според Георгиева широките и всеобхватни помощи в условия на свито предлагане действат като наливане на масло в огъня и засилват инфлацията.

"България е добър пример в това отношение, защото въведе мерки, помагащи на хората, които наистина имат нужда от тази помощ", коментира управляващият директор пред агенцията.

В глобален план Георгиева предупреди за риска от сериозно забавяне на икономическия растеж, ако Европейската централна банка бъде принудена да повиши лихвите заради нова инфлационна вълна. Тя припомни ключовите доклади на Марио Драги и Енрико Лета от 2024 година и изброи четири задължителни стъпки, за да може Европа да се противопостави на изтичането на капитали към Съединените американски щати:

Въвеждане на единен правен режим за компаниите в целия Европейски съюз.

Пълна интеграция на европейския капиталов пазар.

Свободно движение на работната сила спрямо квалификацията ѝ.

Интеграция на енергийните системи.

"Голямата ни тема трябва да бъде как да строим здрави основи, да постигнем динамика и висока производителност на труда, висок растеж, за да можем да се справяме с предизвикателствата на бъдещето", завърши Кристалина Георгиева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    37 6 Отговор
    БАН установиха че в българските евро монети е цялата менделеева таблица, като особено голямо е наличието на йод 131, цезий 137, полоний 210, стронций 90 и уран 231, елементи изхвърлени при взрива в Чернобил ☢️

    Правителство на ГЕРБ и ПП отхвърлиха че в предишния си мандат са платили на Украйна за изработване на бг монети с радиоактивни материали с цел разчистване на замърсените земи около Припят

    Коментиран от #40

    08:33 22.04.2026

  • 2 Гост

    74 7 Отговор
    Цените са по 4!!!! Никъв стрес!

    08:33 22.04.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    65 5 Отговор
    думатиту и крастауците беха по 4 лв, ся са 6 левро

    Коментиран от #9

    08:34 22.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ИВАН

    60 5 Отговор
    Бреей, много умна тая, ама на нея какво и пука, тя си взима огромната заплата в евро, а тука всичко се вдигна двойно.

    08:35 22.04.2026

  • 6 Прогресивна България

    47 9 Отговор
    Както влезна, така и ще излезе

    Коментиран от #12

    08:35 22.04.2026

  • 7 Пенчо

    26 3 Отговор
    Така ли......!?

    08:37 22.04.2026

  • 8 Трол

    67 4 Отговор
    За хората с шестцифрена заплата няма никакви стресове от еврозоната.

    08:38 22.04.2026

  • 9 Бай Хой

    50 6 Отговор

    До коментар #3 от "кой мy дpeмe":

    Беха....,язе кога казвах че ще стане двойно ми викахте копейка.....а ся ми яижте доматити........

    08:40 22.04.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    45 5 Отговор
    ДА БЕ , КУПИХМЕ СИ ФАБРИКА НА 8- МИ СЕПТЕМВРИ:)

    08:41 22.04.2026

  • 11 русоляв

    56 6 Отговор
    Кристалина , забраняването на референдум как кореспондира със демокрацията , свободата на словото ?
    В Русия и Китай хората имат повече права . Не ви е срам !

    Коментиран от #27

    08:42 22.04.2026

  • 12 Стамат

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Прогресивна България":

    Пише се Влезе Излезе, а не Влезна Излезна.

    Коментиран от #16

    08:42 22.04.2026

  • 13 Факти

    43 3 Отговор
    Сталинка Георгиева: България влезе в еврозоната без стресове те дойдоха после

    08:43 22.04.2026

  • 14 дрътата калинка

    34 4 Отговор
    лелята на дянко пицата пак се обажда от коневръза

    08:44 22.04.2026

  • 15 Оффффф

    39 4 Отговор
    Ами не знам за държавата и банките дали е имало стрес - по-скоро не, защото приходите от високите цени и ДДС пълнят хазната, а банките трупат срамно огромни печалби, ама народът го отнесе яко. Най-простия критерий - всичко стана по две. Т. че не стрес, ами геноцид преживяваме, како! :(

    08:45 22.04.2026

  • 16 Зевзек

    20 2 Отговор

    До коментар #12 от "Стамат":

    Като омекне сам излиза

    08:45 22.04.2026

  • 17 Доботък

    5 17 Отговор
    Резидента ще оправи цените.

    Коментиран от #32, #57

    08:46 22.04.2026

  • 18 Бай Той,

    24 4 Отговор
    Хайде, прибирайте си и тази Вече .Време е И.!

    08:46 22.04.2026

  • 19 ВЪЗМУТЕН !

    32 4 Отговор
    И тая Бочкова калинка-Сталинка, се нагушка яко в тоя МВФ...!

    08:49 22.04.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    29 4 Отговор
    Сталинка простата селянка пратила писмо до всички държави, да не намаляват данъците на горивата при сегашната криза, за да станат жените по-ниски. Не знам защо иска цял свят да плаща по-високи цени. На Бойко умницата , тя.

    08:50 22.04.2026

  • 21 Комунистката Сталинка

    30 4 Отговор
    Влезе с измами без стресове.

    08:51 22.04.2026

  • 22 Директора

    36 4 Отговор
    Цените са по 3, но стрес няма. Като взимаш 100 000 хил. на месец, какво може да те стресира?!
    Изключително нагла леличка

    Коментиран от #28

    08:55 22.04.2026

  • 23 Мишел

    33 5 Отговор
    Стресове има за повече от 2/3 от българите - цената 10 лв. става 10 евро.

    08:55 22.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 злодеида

    32 5 Отговор
    Да, България много плавно влезе в еврозоната и сега много, много плавно ни го набутват с високи цени по 3 ,4, 5 пъти по високи.На тия всички лаладжии където говорят само глупости, искам за един месец да ги пуснат да живеят с дохода на нормалните българи, пенсионерите пък после да говорят .

    08:57 22.04.2026

  • 26 Икономист

    35 5 Отговор
    Мръшляк продажен, я да мълчиш...20% инфлация само за 6 месеца, това ли е безпроблемното влизане?

    08:59 22.04.2026

  • 27 Заминавай

    5 29 Отговор

    До коментар #11 от "русоляв":

    в Русия и Китай тогава и се наслаждавай на референдуми колкото ти душа иска. Ние болшинството искаме Европа, еврозона, НАТО. Това е бъдещето.на България. Останалите се видяхте колко сте -- Възраждане с 4.2% а БСП под чертата

    Коментиран от #35, #56, #58, #60

    09:00 22.04.2026

  • 28 Богатите

    10 3 Отговор

    До коментар #22 от "Директора":

    също плачат. Но не за цената на краставиците де...

    09:01 22.04.2026

  • 29 Хи хи хи

    16 5 Отговор
    В нашия завод имаме нужда от точно такива кадри. Ще бъде назначена веднага, без проучване!🤣

    09:02 22.04.2026

  • 30 Йордан

    25 5 Отговор
    Я сега, Кристалинката +всички центаджии дето много лаеха да ми кажат .Защо преди еврозоната ,марулата струваше1,50лв а сега е 1,90€.И не само тя.

    Коментиран от #34

    09:06 22.04.2026

  • 31 Коментар

    27 6 Отговор
    По -отвратителна от тази еврейска прислижница няма!!!

    09:07 22.04.2026

  • 32 Йордан

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Доботък":

    Ако искаш може да оправи и тебе,злобар.

    09:09 22.04.2026

  • 33 Сталинка жалка и смешна

    18 3 Отговор
    Дърта лъжлива кифла

    09:09 22.04.2026

  • 34 Зеления

    16 4 Отговор

    До коментар #30 от "Йордан":

    "Я сега, Кристалинката +всички центаджии дето много лаеха да ми кажат .Защо преди еврозоната ,марулата струваше1,50лв а сега е 1,90€.И не само тя."

    Центаджиите ще ти кажат че Путин е виновен

    09:13 22.04.2026

  • 35 Топ

    22 4 Отговор

    До коментар #27 от "Заминавай":

    Като искаш Европа защо не отидеш там,ами гониш другите бе, розовелко.

    09:13 22.04.2026

  • 36 Я у лево

    22 4 Отговор
    Драга ми Сталинке,превърнала се в Кристалина.Колкото мислиш,че това което на гло ни заблуждаваш,толкова да си жива и три поколения след теб! Ваш,та родителка гъон сурстска.Изправите се срещу цял народ ,и безцеремонно ни убеждавате ,че черното е бяло.Толкова е доволен народа от това" щастие" да влезе в клуба на богатите,че пролича и на изборите.Точно онези-който насила ни вкараха ,едва ли не,със шутове: Бочко,Славуца, Зафирчо- левия, включително уж " опозицията ПП и Депесе,получиха як шамар.Едните със 2/3 по малка подкрепа,а някой изобщо отпаднаха .

    09:15 22.04.2026

  • 37 Ццц

    20 3 Отговор
    Сталинка да си дойде и да купи продукти за шопска салата като иска да изпита екстремно преживяване. Сега всичко й се плаща и поддържа ниски нива на стрес.

    09:19 22.04.2026

  • 38 глоги

    8 5 Отговор
    УправляващАТА директорКА на Международния валутен фонд (МВФ)- Кристалина Георгиева ...

    09:24 22.04.2026

  • 39 Дейвид

    24 5 Отговор
    Абе, тая има ли изобщо връзка с реалността?

    09:25 22.04.2026

  • 40 Без стресове?

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    На чужд гръб и 100 тояги са малко.

    09:26 22.04.2026

  • 41 нннн

    22 4 Отговор
    На България й влезе без стресове.
    Еничapkа!

    09:27 22.04.2026

  • 42 Гост

    14 5 Отговор
    Заплатите ни станаха наполовина, поради простата причина, че нямаше никакъв контрол на цените и станаха двойни. 14 лева, стана 14 евро. Храните са двойни, такси, общински данъци, техника, всякакви услуги, авто сервизи, зъболекар и много други.

    09:37 22.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Това

    7 3 Отговор
    Международния Валатен Фонд ли го твърди?

    10:00 22.04.2026

  • 45 Лъжеш ни бабо Сталинкееее

    9 5 Отговор
    Ах как ни лъжеш само бабо Сталинке!

    10:01 22.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Аз съм

    4 6 Отговор
    си в Европа. България е Европа и за мен е прекрасна страна. Ти си недоволен и величаеш Китай и Русия. Не те гоня, все ми е тая. Просто ти предлагам като ти е толкова зле тук, или да свикваш че нашето бъдеще е Европа или да емигрираш на Изток.

    Вече има даже специални руски визи за тези които са огорчени от Европа и искат да се преселят в Русия Все още чакат първия си кандидат за тази програма 🤣

    10:02 22.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Слава на гуру-ламката

    5 3 Отговор
    Слава на гуру-ламката

    10:06 22.04.2026

  • 52 Слава на гуру-ламката

    8 4 Отговор
    Предстои увеличение на лихвите по ипотеките и лизингите, до европейските нива само още с 2%, (което е почти удвояване), но това нашта Гуру-Ламка няма да ви го каже

    10:07 22.04.2026

  • 53 Слава на гуру-ламката

    6 4 Отговор
    След това до 3 години, ще предстои Дигиталното Евро, със социален рейтинг и данък въздух (въглеродна следа), но това нашта Гуру-Ламка при МВФ също няма да ви го каже.

    10:08 22.04.2026

  • 54 димо

    4 1 Отговор
    "Голямата ни тема трябва да бъде как да строим здрави основи, да постигнем динамика и висока производителност на труда, висок растеж, за да можем да се справяме с предизвикателствата на бъдещето", завърши Кристалина Георгиева.""
    В България няма младо поколение което да работи - раждаемостта е много ниска тая лицемерка за да се хареса на господарите си говори глупости . Нямаме Външна независима политика , нямаме Национална валута , загубили сме и независимостта и свободата си това което казват от Брюксел са длъжни да изпълняват в противен случай ще трябва да забравим парите от Европейските фондове., Според държанието , поведение ни се отпускат тези средства което означава пълна подчиненост без право на собствено мнение което трябва да запазиш за себе си на тях не е нужно ..

    10:26 22.04.2026

  • 55 Баш химик

    3 1 Отговор
    А да питам с парите (милярдите), които бяха като гарранция пред валутния фонд някой нещо няма ли да каже? Спотайват си се, нито дума за тях, а те някак плавно изтекоха в нечий джоб!

    10:39 22.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Шалтето

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Доботък":

    Идиота -Тиква ги вдигна .Той е за затвора!

    10:43 22.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ха ха ха ха ха ха

    1 1 Отговор
    Гадино, теб трябва с камъни публично да те изтрият от лицето на тази планета !!!
    И на всяка травма която получаваш от удар с камък да ти декламират наглоста директно в мутрата ти.

    12:14 22.04.2026

  • 62 Далавера

    0 0 Отговор
    И Сталинка се напърчи!

    12:25 22.04.2026

  • 63 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Мама тати сталинска!

    12:35 22.04.2026

  • 64 След ,като е толкова оптимистична ...

    2 0 Отговор
    нека да заповяда да живее в България, с 300 € на месец (както живеят пенсионерите) !
    Нямаме нужда да ни казва какво да правим ,защото това с Еврозоната беше абсолютен геноцид над българите!!!
    Ние можем да спестяваме ,но КЪДЕ изтекоха милярдите ,а .....(да не би към Украйна)?!

    13:15 22.04.2026

  • 65 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Бойко и каза така да говори

    15:35 22.04.2026

