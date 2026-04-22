Кристалина Георгиева: България влезе в еврозоната без стресове

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева даде висока оценка за плавното присъединяване на България към еврозоната и адекватните антикризисни мерки на страната ни, съобщават от БТА. В интервю за агенцията, дадено след пролетните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон, тя анализира енергийния шок, породен от кризата в Близкия изток, и очерта задължителните стъпки за запазване на европейската конкурентоспособност.

Георгиева посочи категорично, че мрачните прогнози за икономически сътресения при приемането на еврото не са се сбъднали и процесът е преминал изключително успешно за страната ни. Тя акцентира върху факта, че членството във валутния съюз вече повишава привлекателността на държавата в очите на чуждите инвеститори.

"Нека първо да си кажем честито и браво за влизането в еврозоната! Преди влизането в еврозоната имаше много гласове, които смятаха, че това ще бъде негативен шок за нашата икономика. Това, което аз виждам, е – и за това могат да се гордеят българските граждани, българският бизнес, централната банка и правителството – че много плавно и спокойно, без стресове, България стана част от еврозоната", заяви Кристалина Георгиева, цитирана от БТА.

Ръководителят на МВФ подчерта важността на европейските средства, които трябва да се използват за реално повишаване на жизнения стандарт, както и умението на българите да спестяват. Според нея страната ни трябва да създаде работещи стимули, за да може този местен капитал да заработи за икономиката ни, успоредно с привличането на външни ресурси.

Кристалина Георгиева обърна специално внимание на глобалния енергиен недостиг, провокиран от конфликтите в Близкия изток. По нейни данни световната икономика е загубила около 20 процента от доставките на петрол и газ, на които е разчитала преди кризата, което неминуемо тласка цените нагоре.

Тя похвали целенасочения подход на българското правителство, което подпомага само най-уязвимите групи от населението. Според Георгиева широките и всеобхватни помощи в условия на свито предлагане действат като наливане на масло в огъня и засилват инфлацията.

"България е добър пример в това отношение, защото въведе мерки, помагащи на хората, които наистина имат нужда от тази помощ", коментира управляващият директор пред агенцията.

В глобален план Георгиева предупреди за риска от сериозно забавяне на икономическия растеж, ако Европейската централна банка бъде принудена да повиши лихвите заради нова инфлационна вълна. Тя припомни ключовите доклади на Марио Драги и Енрико Лета от 2024 година и изброи четири задължителни стъпки, за да може Европа да се противопостави на изтичането на капитали към Съединените американски щати:

Въвеждане на единен правен режим за компаниите в целия Европейски съюз.

Пълна интеграция на европейския капиталов пазар.

Свободно движение на работната сила спрямо квалификацията ѝ.

Интеграция на енергийните системи.

"Голямата ни тема трябва да бъде как да строим здрави основи, да постигнем динамика и висока производителност на труда, висок растеж, за да можем да се справяме с предизвикателствата на бъдещето", завърши Кристалина Георгиева.