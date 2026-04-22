Кристалина Георгиева: България влезе в еврозоната без стресове

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева даде висока оценка за плавното присъединяване на България към еврозоната и адекватните антикризисни мерки на страната ни, съобщават от БТА. В интервю за агенцията, дадено след пролетните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон, тя анализира енергийния шок, породен от кризата в Близкия изток, и очерта задължителните стъпки за запазване на европейската конкурентоспособност.
Георгиева посочи категорично, че мрачните прогнози за икономически сътресения при приемането на еврото не са се сбъднали и процесът е преминал изключително успешно за страната ни. Тя акцентира върху факта, че членството във валутния съюз вече повишава привлекателността на държавата в очите на чуждите инвеститори.
"Нека първо да си кажем честито и браво за влизането в еврозоната! Преди влизането в еврозоната имаше много гласове, които смятаха, че това ще бъде негативен шок за нашата икономика. Това, което аз виждам, е – и за това могат да се гордеят българските граждани, българският бизнес, централната банка и правителството – че много плавно и спокойно, без стресове, България стана част от еврозоната", заяви Кристалина Георгиева, цитирана от БТА.
Ръководителят на МВФ подчерта важността на европейските средства, които трябва да се използват за реално повишаване на жизнения стандарт, както и умението на българите да спестяват. Според нея страната ни трябва да създаде работещи стимули, за да може този местен капитал да заработи за икономиката ни, успоредно с привличането на външни ресурси.
Кристалина Георгиева обърна специално внимание на глобалния енергиен недостиг, провокиран от конфликтите в Близкия изток. По нейни данни световната икономика е загубила около 20 процента от доставките на петрол и газ, на които е разчитала преди кризата, което неминуемо тласка цените нагоре.
Тя похвали целенасочения подход на българското правителство, което подпомага само най-уязвимите групи от населението. Според Георгиева широките и всеобхватни помощи в условия на свито предлагане действат като наливане на масло в огъня и засилват инфлацията.
"България е добър пример в това отношение, защото въведе мерки, помагащи на хората, които наистина имат нужда от тази помощ", коментира управляващият директор пред агенцията.
В глобален план Георгиева предупреди за риска от сериозно забавяне на икономическия растеж, ако Европейската централна банка бъде принудена да повиши лихвите заради нова инфлационна вълна. Тя припомни ключовите доклади на Марио Драги и Енрико Лета от 2024 година и изброи четири задължителни стъпки, за да може Европа да се противопостави на изтичането на капитали към Съединените американски щати:
Въвеждане на единен правен режим за компаниите в целия Европейски съюз.
Пълна интеграция на европейския капиталов пазар.
Свободно движение на работната сила спрямо квалификацията ѝ.
Интеграция на енергийните системи.
"Голямата ни тема трябва да бъде как да строим здрави основи, да постигнем динамика и висока производителност на труда, висок растеж, за да можем да се справяме с предизвикателствата на бъдещето", завърши Кристалина Георгиева.
Правителство на ГЕРБ и ПП отхвърлиха че в предишния си мандат са платили на Украйна за изработване на бг монети с радиоактивни материали с цел разчистване на замърсените земи около Припят
9 Бай Хой
До коментар #3 от "кой мy дpeмe":Беха....,язе кога казвах че ще стане двойно ми викахте копейка.....а ся ми яижте доматити........
08:40 22.04.2026
В Русия и Китай хората имат повече права . Не ви е срам !
До коментар #6 от "Прогресивна България":Пише се Влезе Излезе, а не Влезна Излезна.
До коментар #12 от "Стамат":Като омекне сам излиза
Коментиран от #32, #57
08:46 22.04.2026
Изключително нагла леличка
27 Заминавай
До коментар #11 от "русоляв":в Русия и Китай тогава и се наслаждавай на референдуми колкото ти душа иска. Ние болшинството искаме Европа, еврозона, НАТО. Това е бъдещето.на България. Останалите се видяхте колко сте -- Възраждане с 4.2% а БСП под чертата
Коментиран от #35, #56, #58, #60
09:00 22.04.2026
28 Богатите
До коментар #22 от "Директора":също плачат. Но не за цената на краставиците де...
09:01 22.04.2026
32 Йордан
До коментар #17 от "Доботък":Ако искаш може да оправи и тебе,злобар.
09:09 22.04.2026
34 Зеления
До коментар #30 от "Йордан":"Я сега, Кристалинката +всички центаджии дето много лаеха да ми кажат .Защо преди еврозоната ,марулата струваше1,50лв а сега е 1,90€.И не само тя."
Центаджиите ще ти кажат че Путин е виновен
09:13 22.04.2026
До коментар #27 от "Заминавай":Като искаш Европа защо не отидеш там,ами гониш другите бе, розовелко.
40 Без стресове?
До коментар #1 от "1488":На чужд гръб и 100 тояги са малко.
09:26 22.04.2026
Еничapkа!
Вече има даже специални руски визи за тези които са огорчени от Европа и искат да се преселят в Русия Все още чакат първия си кандидат за тази програма 🤣
10:02 22.04.2026
54 димо
В България няма младо поколение което да работи - раждаемостта е много ниска тая лицемерка за да се хареса на господарите си говори глупости . Нямаме Външна независима политика , нямаме Национална валута , загубили сме и независимостта и свободата си това което казват от Брюксел са длъжни да изпълняват в противен случай ще трябва да забравим парите от Европейските фондове., Според държанието , поведение ни се отпускат тези средства което означава пълна подчиненост без право на собствено мнение което трябва да запазиш за себе си на тях не е нужно ..
57 Шалтето
До коментар #17 от "Доботък":Идиота -Тиква ги вдигна .Той е за затвора!
10:43 22.04.2026
И на всяка травма която получаваш от удар с камък да ти декламират наглоста директно в мутрата ти.
След ,като е толкова оптимистична ...
Нямаме нужда да ни казва какво да правим ,защото това с Еврозоната беше абсолютен геноцид над българите!!!
Ние можем да спестяваме ,но КЪДЕ изтекоха милярдите ,а .....(да не би към Украйна)?!
