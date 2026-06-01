Евростат: България е с най-ниска безработица в ЕС и през април

1 Юни, 2026 16:11 656 35

  • българия-
  • безработица

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България отчита най-ниско равнище на безработица сред страните членки на Европейския съюз и еврозоната през април 2026 г., сочат най-новите сезонно изгладени данни на Евростат. Безработицата у нас е била 2,8 на сто, което е понижение с 0,1 процентен пункт спрямо март. И през третия месец на годината страната ни отчете най-ниска безработица в ЕС, като това се случи и през февруари и януари.

Равнището на безработица в еврозоната през април е останало без промяна на ниво от 6,3 на сто както спрямо март, така и на годишна база.

В Европейския съюз безработицата също се запазва без изменение на ниво от 6 на сто през април както спрямо предходния месец, така и спрямо същия период на 2025 година.

По оценка на Евростат през април безработни в ЕС са били общо 13,238 милиона души, от които 11,075 милиона в страните от еврозоната.

На месечна база броят на безработните е намалял със 137 000 души в ЕС и с 84 000 души в еврозоната спрямо март 2026 година.

В сравнение с април 2025 г. обаче безработицата се е увеличила с 82 000 души в ЕС и с 45 000 души в еврозоната.

След България страните с най-ниска безработица са Чехия с 3,1 на сто, Кипър с 3,2 на сто и Малта с 3,6 на сто.

Най-висока безработица през април е отчетена във Финландия - 10,6 на сто, Испания - 10,3 на сто, Гърция - 9,5 на сто и Швеция - 8,6 на сто.

По отношение на младежката безработица през април в ЕС без работа са били 2,913 милиона души под 25-годишна възраст, от които 2,337 милиона в еврозоната.

Равнището на младежката безработица в ЕС е намаляло до 15,1 на сто спрямо 15,6 на сто през март. В еврозоната показателят се е понижил до 14,7 на сто от 15,1 на сто месец по-рано.

На месечна база младежката безработица е намаляла с 91 000 души в ЕС и с 50 000 души в еврозоната. Спрямо април 2025 г. обаче е отчетено увеличение с 22 000 души в ЕС и с 13 000 души във валутната зона.

За България Евростат отчита младежка безработица от 11 на сто през април при 11,1 на сто през март. Година по-рано показателят е бил 13 на сто.

Безработицата сред жените в ЕС през април е била 6,2 на сто при 6,3 на сто месец по-рано, докато при мъжете остава без промяна на ниво от 5,8 на сто.

В еврозоната безработицата сред жените е намаляла до 6,5 на сто от 6,6 на сто през март, а при мъжете остава на равнище от 6 на сто.

В България безработицата сред жените през април е била 2,6 на сто, без промяна спрямо март, но под нивото от 3,3 на сто година по-рано.

При мъжете безработицата у нас е достигнала 3 на сто през април спрямо 3,1 на сто през март и 3,5 на сто през същия месец на миналата година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    18 4 Отговор
    Разбирай: безработицата в ЕС скочи над българската.

    Коментиран от #33

    16:12 01.06.2026

  • 2 Факт

    19 3 Отговор
    Ако продължава така, след някоя друга година ще пишете новини като: "България с най-голямо производство в ЕС. И двата им завода работят."

    16:14 01.06.2026

  • 3 вижда се

    20 3 Отговор
    И допълнете ,че получават най-ниските ЕУУУРУцентове !!

    16:14 01.06.2026

  • 4 провинциалист

    14 3 Отговор
    Цитатът е от онези с официалните данни за инфлацията ли?

    16:16 01.06.2026

  • 5 КАКВА РАДОСТНА НОВИНА

    18 3 Отговор
    НАЙ - НИСКА БЕЗРАБОТИЦА,
    НАЙ - НИСКИ ЗАПЛАТИ,
    НАЙ - ВИСОКИ ЦЕНИ....

    Коментиран от #31

    16:17 01.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    4 8 Отговор
    Теглят нови 8 млрд заеми и режат пенсиите.

    Коментиран от #15, #18, #28

    16:17 01.06.2026

  • 7 Борис

    9 3 Отговор
    В България, 350 000 българи, нито учат, нито РАБОТЯТ, в хора на гладните! 500 000,
    гледат работата, през крив макарон!
    То ВЕРНО сме най-малко, на 6 млн. население! Данните от НСИ ли са?
    ЗАКРИВАЙТЕ ГИ, КАКТО И ДЪРЖАВАТА!

    16:18 01.06.2026

  • 8 Анонимен

    14 3 Отговор
    Номерът със статистиката за безработица в България е отдавна ясен - броят само записаните в Бюрото по труда. Останалите, които не работят, го водят икономически неактивни.

    Коментиран от #11

    16:18 01.06.2026

  • 9 Отстрани

    5 4 Отговор
    Финландия и Швеция откакто влязоха в терористичния съюз на НАТО отчитат рекордна безработица за Европа, що така, защо не процъфтяват!? Преди бяха за пример!

    16:20 01.06.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    6 4 Отговор
    Глупостите на еврокалинките са безкрайни!
    Да "цифрово" сме - ама на какво се дължи? На това, че робите са си напуснали държавата да мият дупета на британски и германски пенсионери или да ги бичуват по френските полета
    И на това, че стотици - и особено младите, не се регистрират в бюрата щото е безсмислено
    Евроизродщината е убийствена за вашето здраве... но ще го разбирате по трудния начин...

    16:20 01.06.2026

  • 11 ОЩЕ ПО-ЗЛЕ Е

    11 4 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Данните НЕ СА на Евростат, а са ОБЯВЕНИ от Евростат.

    Данните са с източник НСИ.

    Същите тези ЛЪЖЦИ, които ни вкараха неправомерно в Еврозоната,
    като ИЗЛЪГАХА за инфлацията и ИЗЛЪГАХА за БВП.

    И сега - да им вярваме, вместо да ги вкараме в затвора ...

    КЪДЕ Е ПРОКУРАТУРАТА между другото - всички знаем за лъжите на НСИ !?

    16:22 01.06.2026

  • 12 вярно, първи сме у еврозоната

    5 1 Отговор
    Дадада, вярно е никаква безработица няма в България. Просто няма хора.Няма кой да работи. Народа мре, остарява, няма работна ръка да разбира от малко малко, и ред други причини. И даже в съвсем скоро време , няма да има, ама никаква безработица . Даже гледам в някои региони по пътищата няма автомобили, има общини по 2000 човека старци , цигани и тук там някой нещастен младеж. Полицията е почнала сама себе си да проверява ,няма на кого един акт да напишат за някое нарушение. Дже са започнали полицаите да записват на смяната колко човека са проверили ,та да могат да си оправдаят престоя на пътя. Чудо е . Толкова администрация по държавни и общински служби никога в България не е имало. То нама народ бе ,дами и господа. Хора няма, пустош е.Идете извън София и вижте ,за какво нещастие става дума.

    16:34 01.06.2026

  • 13 пешо

    10 1 Отговор
    вярно е защото няма хора , няма и безработни

    16:37 01.06.2026

  • 14 Тоалетна Хартия

    11 1 Отговор
    След 10 години може да няма безработица, защото ще останат само пенсионери и индианци помощи....

    16:37 01.06.2026

  • 15 пешо

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    тиквата изтегли 40 милиарда

    16:38 01.06.2026

  • 16 Работещи бедни 😤

    9 0 Отговор
    С тези цени в магазините, някой може ли да си позволи, да е безработен. Най-ниските заплати в ЕС, в западна Европа, заплатите са в пъти по-високи, а цените им в магазина по-ниски от нашите. По цени на ток и вода също сме едни топ 5.

    16:39 01.06.2026

  • 17 нннн

    8 0 Отговор
    Половината работещи българи работят в чужбина и пълнят чужди бюджети.

    16:40 01.06.2026

  • 18 Пенсионер

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Това верно ли е г-н Софиянец? Ще ми орежат пенсийката а 70% увеличение на търтеите военни и полицаи остава ли? Преди малко прочетох че висшия офицерски състав в МО вземали 6900 заплати а аз 420 пенсия. На протести

    16:42 01.06.2026

  • 19 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Ако Румен уволни 300 000 от държавната администрация ще се развали статистиката.Трябва да се назначават още кадри на държавна издръжка.

    16:43 01.06.2026

  • 20 Българските роми и цигани не работят

    9 0 Отговор
    Но не са записани в бюрото по труда и не ги броят за безработни. Това е така защото живеят от нетрудови доходи например вечни детски надбавки за по няколко деца , постоянно са в отпуск по майчинство и в разни далавери меко казано кражби и други подобни.

    Коментиран от #35

    16:46 01.06.2026

  • 21 Те броят за безработни

    7 0 Отговор
    Само записаните хора в бюрата по труда. Ромите и циганите не са записани в бюрата по труда и не ги броят за безработни.

    16:49 01.06.2026

  • 22 604

    1 2 Отговор
    Пхапахаха...ми те бегат нъ помощи на вънка че тука у те тоя .!. Чакри станали стършел...лол

    16:54 01.06.2026

  • 23 Болен здрав носи

    3 2 Отговор
    Повече от половината население не работи и чакат на три милиона работещи. Че това е по-малко от един малък град в Китай.

    16:55 01.06.2026

  • 24 Вуте

    1 2 Отговор
    А бе Бангарангия е рай в сравнение Либерия!

    16:55 01.06.2026

  • 25 Безработните българи щом останат

    4 0 Отговор
    Без работа и веднага се записват в бюрата по труда за да получат обезщетение за безработица и да си намерят работа. Но има едни наши сънародници които общо взето не се записват в бюрата по труда и не търсят работа но като не са записани в бюрото по труда не се водят и не ги броят за безработни това е проблема.

    16:57 01.06.2026

  • 26 Милен

    2 0 Отговор
    От днес имаме около 400 нови безработни, за които знам, така че се движим в правилната посока.

    16:59 01.06.2026

  • 27 Реконтра

    2 0 Отговор
    ...и с най-ниските заплати.

    17:02 01.06.2026

  • 28 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    ТРЯБВАТ ПАРИ ЗА РАКЕТИ НА ЕФКИТЕ

    НОРМАЛНО Е ДА ОТРЕЖАТ МАЛКО ОТ ПЕНСИЙТЕ НА ДЪРТАЦИТЕ

    ОТКЪДЕ ДРУГАДЕ ДА ОТРЕЖАТ?

    Коментиран от #30

    17:05 01.06.2026

  • 29 Когато Не Виждаш Смисъл И Възможност !

    1 1 Отговор
    Безработен ли си ?

    Или Не ?

    17:07 01.06.2026

  • 30 Най - Лесно Е !

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    Най - Лесно Е !

    Феодализъм !

    В действие !

    17:08 01.06.2026

  • 31 Трите "НАЙ" !

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "КАКВА РАДОСТНА НОВИНА":

    Трите "НАЙ" !

    И Четвъртото !

    "НАЙ" !

    "НАЙ" Дълбоко !

    В Ке !

    --

    Не !

    --

    Фа !

    17:11 01.06.2026

  • 32 Да питам

    0 1 Отговор
    Телковете не ги броят за безработни май?

    17:12 01.06.2026

  • 33 Не е точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    В Европа има хора и съответно има безработица. Тук няма хора. Е има някакви хора които нито учат нито работят нито търсят работа но тях статистиката нарочно не ги лови.

    17:18 01.06.2026

  • 35 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българските роми и цигани не работят":

    Циганин не работи на заплата ,а "cash in hand" както се изразяват англичаните като получава задължителните за циганският етнос ежемесечни социални помощи от хиляди евраци.Българите - на тръстиката докато им дойде акъла в главата,че тяхната работа е :"болен здрав носи"

    17:31 01.06.2026

