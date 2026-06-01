Евростат: България е с най-ниска безработица в ЕС и през април

България отчита най-ниско равнище на безработица сред страните членки на Европейския съюз и еврозоната през април 2026 г., сочат най-новите сезонно изгладени данни на Евростат. Безработицата у нас е била 2,8 на сто, което е понижение с 0,1 процентен пункт спрямо март. И през третия месец на годината страната ни отчете най-ниска безработица в ЕС, като това се случи и през февруари и януари.
Равнището на безработица в еврозоната през април е останало без промяна на ниво от 6,3 на сто както спрямо март, така и на годишна база.
В Европейския съюз безработицата също се запазва без изменение на ниво от 6 на сто през април както спрямо предходния месец, така и спрямо същия период на 2025 година.
По оценка на Евростат през април безработни в ЕС са били общо 13,238 милиона души, от които 11,075 милиона в страните от еврозоната.
На месечна база броят на безработните е намалял със 137 000 души в ЕС и с 84 000 души в еврозоната спрямо март 2026 година.
В сравнение с април 2025 г. обаче безработицата се е увеличила с 82 000 души в ЕС и с 45 000 души в еврозоната.
След България страните с най-ниска безработица са Чехия с 3,1 на сто, Кипър с 3,2 на сто и Малта с 3,6 на сто.
Най-висока безработица през април е отчетена във Финландия - 10,6 на сто, Испания - 10,3 на сто, Гърция - 9,5 на сто и Швеция - 8,6 на сто.
По отношение на младежката безработица през април в ЕС без работа са били 2,913 милиона души под 25-годишна възраст, от които 2,337 милиона в еврозоната.
Равнището на младежката безработица в ЕС е намаляло до 15,1 на сто спрямо 15,6 на сто през март. В еврозоната показателят се е понижил до 14,7 на сто от 15,1 на сто месец по-рано.
На месечна база младежката безработица е намаляла с 91 000 души в ЕС и с 50 000 души в еврозоната. Спрямо април 2025 г. обаче е отчетено увеличение с 22 000 души в ЕС и с 13 000 души във валутната зона.
За България Евростат отчита младежка безработица от 11 на сто през април при 11,1 на сто през март. Година по-рано показателят е бил 13 на сто.
Безработицата сред жените в ЕС през април е била 6,2 на сто при 6,3 на сто месец по-рано, докато при мъжете остава без промяна на ниво от 5,8 на сто.
В еврозоната безработицата сред жените е намаляла до 6,5 на сто от 6,6 на сто през март, а при мъжете остава на равнище от 6 на сто.
В България безработицата сред жените през април е била 2,6 на сто, без промяна спрямо март, но под нивото от 3,3 на сто година по-рано.
При мъжете безработицата у нас е достигнала 3 на сто през април спрямо 3,1 на сто през март и 3,5 на сто през същия месец на миналата година.
5 КАКВА РАДОСТНА НОВИНА
НАЙ - НИСКИ ЗАПЛАТИ,
НАЙ - ВИСОКИ ЦЕНИ....
7 Борис
гледат работата, през крив макарон!
То ВЕРНО сме най-малко, на 6 млн. население! Данните от НСИ ли са?
ЗАКРИВАЙТЕ ГИ, КАКТО И ДЪРЖАВАТА!
10 ДрайвингПлежър
Да "цифрово" сме - ама на какво се дължи? На това, че робите са си напуснали държавата да мият дупета на британски и германски пенсионери или да ги бичуват по френските полета
И на това, че стотици - и особено младите, не се регистрират в бюрата щото е безсмислено
Евроизродщината е убийствена за вашето здраве... но ще го разбирате по трудния начин...
16:20 01.06.2026
11 ОЩЕ ПО-ЗЛЕ Е
До коментар #8 от "Анонимен":Данните НЕ СА на Евростат, а са ОБЯВЕНИ от Евростат.
Данните са с източник НСИ.
Същите тези ЛЪЖЦИ, които ни вкараха неправомерно в Еврозоната,
като ИЗЛЪГАХА за инфлацията и ИЗЛЪГАХА за БВП.
И сега - да им вярваме, вместо да ги вкараме в затвора ...
КЪДЕ Е ПРОКУРАТУРАТА между другото - всички знаем за лъжите на НСИ !?
16:22 01.06.2026
До коментар #6 от "Последния Софиянец":тиквата изтегли 40 милиарда
18 Пенсионер
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Това верно ли е г-н Софиянец? Ще ми орежат пенсийката а 70% увеличение на търтеите военни и полицаи остава ли? Преди малко прочетох че висшия офицерски състав в МО вземали 6900 заплати а аз 420 пенсия. На протести
28 оня с коня
До коментар #6 от "Последния Софиянец":ТРЯБВАТ ПАРИ ЗА РАКЕТИ НА ЕФКИТЕ
НОРМАЛНО Е ДА ОТРЕЖАТ МАЛКО ОТ ПЕНСИЙТЕ НА ДЪРТАЦИТЕ
ОТКЪДЕ ДРУГАДЕ ДА ОТРЕЖАТ?
Коментиран от #30
17:05 01.06.2026
30 Най - Лесно Е !
До коментар #28 от "оня с коня":Най - Лесно Е !
Феодализъм !
В действие !
17:08 01.06.2026
31 Трите "НАЙ" !
До коментар #5 от "КАКВА РАДОСТНА НОВИНА":Трите "НАЙ" !
И Четвъртото !
"НАЙ" !
"НАЙ" Дълбоко !
В Ке !
--
Не !
--
Фа !
17:11 01.06.2026
33 Не е точно така
До коментар #1 от "Факт":В Европа има хора и съответно има безработица. Тук няма хора. Е има някакви хора които нито учат нито работят нито търсят работа но тях статистиката нарочно не ги лови.
17:18 01.06.2026
35 Сатана Z
До коментар #20 от "Българските роми и цигани не работят":Циганин не работи на заплата ,а "cash in hand" както се изразяват англичаните като получава задължителните за циганският етнос ежемесечни социални помощи от хиляди евраци.Българите - на тръстиката докато им дойде акъла в главата,че тяхната работа е :"болен здрав носи"
17:31 01.06.2026