Божидар Божанов: Трудовите книжки отиват в историята

Трудовите книжки отиват в историята в резултат на промените, които направихме през 2023 г.

Днес е крайният срок за връщане на трудовите книжки на служителите, "приключени" и с въведени данни в регистъра на заетостта. Сега могат всички да ги приберат в някое дълбоко чекмедже и да забравим за тях.

Това съветва във "Фейсбук" Божидар Божанов.

От днес влиза в сила и дигитализацията на служебната книжка на държавните служители - следващата стъпка от приетата тогава реформа.

Една реформа изисква хоризонт, особено когато засяга трудови и осигурителни права на милиони. Анализът за отпадането на трудовата и служебната книжка започнах като министър през 2022 г, законовите промени приехме (след много работа по тях) през 2023, а досега се надграждаха системи и се попълваха данни.

Има още много такива излишни хартийки, за чието отпадане отново ще внасяме законодателни предложения. За да може като се обърнем назад, да видим, че сме свършили много за облекчаване на българските граждани.