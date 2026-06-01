Божидар Божанов: Трудовите книжки отиват в историята

1 Юни, 2026 10:09 1 660 38

От днес влиза в сила и дигитализацията на служебната книжка на държавните служители - следващата стъпка от приетата тогава реформа

Трудовите книжки отиват в историята в резултат на промените, които направихме през 2023 г.

Днес е крайният срок за връщане на трудовите книжки на служителите, "приключени" и с въведени данни в регистъра на заетостта. Сега могат всички да ги приберат в някое дълбоко чекмедже и да забравим за тях.

Това съветва във "Фейсбук" Божидар Божанов.

От днес влиза в сила и дигитализацията на служебната книжка на държавните служители - следващата стъпка от приетата тогава реформа.

Една реформа изисква хоризонт, особено когато засяга трудови и осигурителни права на милиони. Анализът за отпадането на трудовата и служебната книжка започнах като министър през 2022 г, законовите промени приехме (след много работа по тях) през 2023, а досега се надграждаха системи и се попълваха данни.

Има още много такива излишни хартийки, за чието отпадане отново ще внасяме законодателни предложения. За да може като се обърнем назад, да видим, че сме свършили много за облекчаване на българските граждани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега ако може

    31 5 Отговор
    и ППлгДБ да останат в историята ще е супер

    Коментиран от #5, #12, #23, #37

    10:11 01.06.2026

  • 2 Сега искат !

    28 5 Отговор
    Да Откраднат !

    И Труда Ни !

    Не Само Заплащането Му !

    10:14 01.06.2026

  • 3 604

    21 3 Отговор
    И пенсиите съ утишли в историята..

    Коментиран от #38

    10:15 01.06.2026

  • 4 Защото най-лесно и се подправят

    30 4 Отговор
    данни на електронен носител т.е. по компютри. Скоро иде време за "великото зануляване" и "няма да притежавате нищо, но ще сте щастливи!".

    Коментиран от #20

    10:17 01.06.2026

  • 5 Де ги сееш, де никнат?

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сега ако може":

    Този не беше ли разследван за оказване на натиск върху министър за поръчки?

    10:19 01.06.2026

  • 6 Бай Ху (By Who)

    23 3 Отговор
    Господин Божанов, вие какъв трудов стаж имате?

    10:19 01.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 кой мy дpeмe

    13 2 Отговор
    другари пролетари, вече всичко е безплатно

    10:24 01.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Както

    12 1 Отговор
    И труда на хората!

    10:33 01.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Трол

    13 2 Отговор
    Трудови книжки с отпаднала необходимост.

    Коментиран от #26

    10:35 01.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 1234

    18 1 Отговор
    Махнете стикера за гражданска отговорност от предните стъкла на мпс! Това е трагико комично извращение в 21 век в разгара на технологичната епоха

    10:37 01.06.2026

  • 17 Да, обаче

    15 0 Отговор
    Ако променят конституцията, на депутатите няма да им признаят пребиваването в парламента за трудов стаж.

    10:38 01.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Божо Пърхота е хакер

    23 1 Отговор
    сега с натискането на няколко калвиша ще ви занули трудовия стаж и няма да има нужда от изплащане на пенции. Евала на Божо Пърхота!

    Коментиран от #21

    10:39 01.06.2026

  • 20 Само яз

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Защото най-лесно и се подправят":

    Това нещо човек може да го каже, ако не прави разлика между компютри и компоти.

    10:40 01.06.2026

  • 21 Хи хи хи

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Божо Пърхота е хакер":

    Загуби си книжката и пробвай да я възстановиш.

    10:41 01.06.2026

  • 22 Лазар

    10 0 Отговор
    То по-доброто беше вие да отидете в историята,не книжките!

    Коментиран от #24

    10:41 01.06.2026

  • 23 Биби

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сега ако може":

    Ти и в историята няма да останеш. И за болшевишка Русия нищо нямя да пише.

    Коментиран от #30, #31

    10:42 01.06.2026

  • 24 Леле леле

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Лазар":

    Какви тъпаци коментират!

    10:44 01.06.2026

  • 25 дядо дръмпир

    8 0 Отговор
    Така първо премахнаха БАнковите книжки ,а после парите буквално изчезват и някой изгарят ,но другите маймунки не им пука защото не са те ,а те са следващите....но кой да се сети...сега същото ще стане и с тези трудови книжки ,които са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ когато подаваш документи за пенсиониране....сега с електронните ......вие си знаете ,но ще ви натаковат....

    10:58 01.06.2026

  • 26 Никой не казва

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "Трол":

    НЕ са с отпаднала необходимост. Нужни са за доказване на трудовият стаж преди 2026 г. ВНИМАНИЕ: Пазете си ги. Не слушайте този. Пазете си ги.

    Коментиран от #29

    10:59 01.06.2026

  • 27 БРИКС

    0 4 Отговор
    В любимия ви Китай всичко е дигитализирано.

    11:00 01.06.2026

  • 28 Мухаа ха!

    10 1 Отговор
    Егати облекчението ,с предоверявне на електронен носител.При днешното бурно развитие на електрониката, задължително се появи тяхната противоположност - групи от хакери,който са в състояние да пробиват защити,и то- на супер ниво.Какво би се случило с милиони българи,с различен трудов стаж, различни професии,различни възнагражения , при един пробив,срив ( целенасочен, заради някакви интереси) с тази жизнено важна информация.Как ще бъде възстановена? Ами ако не бъде въстановена,или възстановена частично? Последиците ще бъдат катастрофални.И никой не може да ме убеди,че това е невъзможно,с разни тройни защити, дублирани информационни масиви.Доказателство за умна застраховка са всички мощни разузнавателни и банкови институции.- най- важната информация,данни са задължително на хартиен носител.Защо никоя банка, задължително изисква личен подпис върху договор върху хартиен носител - договор? От древността е валидна мъдростта: Само написаното върху хартия остава!

    11:00 01.06.2026

  • 29 Бим

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Никой не казва":

    А това е най-голямата тъпотия. Трябва да се дигитализират напълно.

    11:01 01.06.2026

  • 30 пиш ми яжката

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Биби":

    прави като вятъра, чакал

    11:10 01.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Божанов греши

    2 0 Отговор
    Когато се срине електронния регистър , ще търсиме Божанов да ни оправя трудовия стаж. Той ще е свидетел.Това е крупна грашка. По желание на работника или служителя работодателя е длъжен да му нанесе трудовия стаж в трудовата книжка. Всеки следва да има писмен документ. И това е право на избор. Не може да ишаваш хората от право на избор между електронен докуент и писмен документ. При това беззаконие ,корупция и незаконни градове ,петрохански сюжети и неаконни магистрали , няма как да се вярва на електронната справедливост и надеждност. Процеса на отъпяване е необратим на фронтовата територия,останала без бюджет, без , собствена валута, икономика, свръх дефицит, изчезващо население и т.н.

    11:11 01.06.2026

  • 33 Божо Пърхота

    1 1 Отговор
    Няма да се изкъпя докато ППлгДБ не вземе 121 депутата

    11:11 01.06.2026

  • 34 Факт

    2 0 Отговор
    Така ми изчезнаха три години стаж, добре че имах УП

    11:16 01.06.2026

  • 35 Гражданин.

    1 0 Отговор
    Много добре започват.Ако продължат в този дух на есен пак предсрочни избори и Бойко и Пеевски на бял кон.

    11:20 01.06.2026

  • 36 Трап

    1 0 Отговор
    Пак половинчати глупости, които се представят за успех. Хубаво, че всичко стана дигитално, но за чий ще се пази стара книжна книжка? Пълни глупости.

    11:48 01.06.2026

  • 37 САНДОКАН

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сега ако може":

    Това е най важното, предателите да ги махнем за да вървим напред

    11:54 01.06.2026

  • 38 Кандидат депутат

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "604":

    Това е сигурно , знам го от първо лице

    11:54 01.06.2026

