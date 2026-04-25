Много добри са условията да туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Много добри са условията да туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно и слънчево. От ПСС посочиха, че трябва да се има предвид, че по високите части има сняг, който ще бъде много размекнат.

Според прогнозата за времето днес в планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.