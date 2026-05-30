"Незаконният град" край Варна: Портних обвини Коцев в чадър над незаконно строителство

Бившият кмет на Варна твърди, че сегашното управление се опитва да узакони 104 незаконни обекта

Ани Ефремова

Мащабното беззаконие в местността "Баба Алино" повдигна сериозни въпроси за глухотата на контролните органи през годините.

"Коцев прехвърля греховете си"
Според екскмета на Варна Иван Портних обвиненията от страна на настоящия кмет Благомир Коцев са опит за отклоняване на вниманието от собствената му отговорност.

Портних е категоричен, че издадените удостоверения за търпимост по никакъв начин не разрешават и не легитимират строителната дейност.
"Строителството в своя обем започва след моя мандат там. Още от първите сесии на Общинския съвет ние като съветници поставяхме въпроса какво се случва там и на какво основание. За съжаление, през цялото това време Коцев не отговори нито веднъж.", коментира Портних пред "Денят ON AIR".

Портних добави, че Коцев сам е заграбил държавни терени в сърцето на Морската градина с незаконни обекти и паркинги, което го прави неспособен да спре чуждото незаконно строителство.

Ролята на район "Приморски" и отнетите правомощия
Бившият кмет разясни в детайли структурата на издаване на въпросните документи, като категорично защити действията на ГЕРБ в миналото.

Той посочи, че главният архитект на район "Приморски" заема поста си още от 2005 г. и е държавен служител без абсолютно никаква политическа обвързаност.

Иван Портних напомни, че още през лятото на 2023 г. неговата администрация е демонстрирала пълна "нетърпимост към удостоверенията за търпимост".

Тогава, съвместно с тогавашния главен архитект на общината, са били отнети изцяло правомощията на районните архитекти да издават подобни документи.

Бившият кмет подчерта в ефира на Bulgaria ON AIR, че лично е уволнил предишния главен архитект Бузев именно заради разписването на такива удостоверения, но настоящият кмет Благомир Коцев го е върнал на работа, за да се опита чрез него да узакони семейни хотелски комплекси.

Опит за узаконяване чрез ПУП броени дни преди скандала
Според него корпорация "КУБ" е подала искане за ПУП през април 2024 г., а Коцев е разписал допускането му с заповед през януари 2025 г.

"При незаконно строителство е абсурд да се пристъпва към изработване на ПУП – това е престъпление. Преди 10 дни на последното заседание на Експертния съвет за устройство на територията (ЕСУТ) Коцев се опита да приеме този план, за да узакони цялата работа. Той не беше приет единствено заради огромния скандал и намесата на общински съветници.", коментира той.

Скок от 20 на 104 незаконни обекта
Иван Портних отхвърли твърденията на Коцев, че не е знаел за мащабите на строежите. Той представи статистика, според която в началото на 2025 г. обектите са били 20, а към май 2026 г. вече наброяват 104.
"Как между 2025 и 2026 година изникват 104 обекта, а той не е видял и не е разбрал? Има писмени доказателства, че Коцев лично е прекъсвал и спирал временно строителството там. Как спираш временно нещо, за което твърдиш, че не знаеш?", попита той.

Портних заключи, че контролът по строителството е изцяло персонална отговорност и правомощие на кмета на общината, който носи и наказателна отговорност за това.

Той призова прокуратурата да се заеме със случая незабавно, определяйки го като "най-голямото престъпление с незаконно строителство в национален мащаб".


  • 1 Българин

    35 2 Отговор
    И двамата сте за Белене.

    08:33 30.05.2026

  • 2 Пич

    42 0 Отговор
    Всичко ще си кажете вие !!! Само трябва да назначат един стабилен главен прокурор, и ще видите - Кой кум, кой сват, и кой на булката брат!!!

    08:34 30.05.2026

  • 3 Даниел

    47 3 Отговор
    Кмет разрешил застрояването на морската градина да казва,че друг узаконява незаконно строителство е пълен фалш!
    2021 година кой беше кмет?
    Нещо за рибарското пристанище ??

    08:35 30.05.2026

  • 4 Гарга рошава

    18 1 Отговор
    Това е от вчера!

    08:35 30.05.2026

  • 5 Някой си

    36 2 Отговор
    Измамник до измамника мила моя майно льо!

    08:37 30.05.2026

  • 6 Сведущ

    37 1 Отговор
    Тоя Портних е ега ти наглеца! Що не каже, че строителството е стартирало при неговите мандати?!?! Май май неговата глава е болна! Не че цяла Варна не го знае!

    08:39 30.05.2026

  • 7 Гербер

    14 9 Отговор
    Коцето таман се обръсна завалията хаха

    08:39 30.05.2026

  • 8 Портних

    31 0 Отговор
    защо не е спрял "незаконното строителство" на самия Коцев??? Имаше пиянско безобразие с една еврейка, европейската прокуратура го обвинява за корупционна схема. Причини да вярваме на това корумпе?

    Коментиран от #15

    08:41 30.05.2026

  • 9 ООрана държава

    30 1 Отговор
    На тая снимка липсва само една решетка пред тоя. Това са над 100 сгради, всичко е запопнало по време на гербара

    08:41 30.05.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 0 Отговор
    Няколко думи за размисъл:
    " Казвам се Олег Невзоров и от март 2022г Варна е мой втори роден дом....."🤔🤔🤔🤔

    08:42 30.05.2026

  • 11 Ахааа

    18 2 Отговор
    Двете крила на сглобката- ГЕРБ- ДПС срещу ПП- ДБ и обратно? Кой е по- виновен? Сглобкаджии сър !!!

    08:44 30.05.2026

  • 12 Българин

    27 0 Отговор
    Аре бе мишки, арестувайте прасенцето с тивката. То е ясно кой направи чадъра. Дебелият има 3 комплекса огромни до Варна. Така се дава то място за строеж.

    08:44 30.05.2026

  • 13 Дзак

    20 0 Отговор
    То удостоверение за търпимост вероятно е само Етап от схемата.

    Коментиран от #14

    08:45 30.05.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дзак":

    "Иван Портних напомни, че още през лятото на 2023 г. неговата администрация ....

    е демонстрирала пълна "НЕТЪРПИМОСТ
    към удостоверенията ЗА ТЪРПИМОСТ".
    🤔🤔🤔🤔🤔

    08:48 30.05.2026

  • 15 Пич

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "Портних":

    Много наивен въпрос задаваш!!! Защото са заедно в схемата и измамата!!! Кои са Украинското правителство на България - ПП/ДБ, ГЕРБ и Шиши !!! Ама ГЕРБ са стари бандити, и са създали условия ПП да отнесе калая!!!

    08:50 30.05.2026

  • 16 Христо Христов

    13 0 Отговор
    Интересно как са го снимали без носа му да е в бело.

    08:51 30.05.2026

  • 17 Тоя наркоман

    10 0 Отговор
    Още ли е жив

    08:54 30.05.2026

  • 18 Обективен

    12 0 Отговор
    Потник трябваше да е в панделката още от преди 5-6 г.

    08:59 30.05.2026

  • 19 По Герберски

    10 0 Отговор
    Крадецът вика "дръжте крадеца"

    08:59 30.05.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    КЕФИ МЕ ДА СЕ РЪФАТ КАТО КУЧЕТА
    ПРЕСТЪПНИЦИТЕ :)
    ПЪТНИЦИ СА И ДВАМАТА КЪМ БАЙ СТАВРИ:)
    .....
    НО ЧЕСТНО, АЗ СЪМ СЕ КОНЦЕНТРИРАЛ ВЕЧЕ НА СЛЕДВАЩАТА РАЗРАБОТКА - ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА КМЕТА НА СОФИЯ ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ

    09:00 30.05.2026

  • 21 Наглец

    4 0 Отговор
    Ти си за затвора заедно с твоите шефове крайно време е да ви се разкрият кражбите и далаверите макар че ще е много трудно

    09:00 30.05.2026

  • 22 Морския

    4 1 Отговор
    Варненското езеро пак е кафяво и на никой не му пука.

    09:03 30.05.2026

  • 23 Тоя

    1 0 Отговор
    Боюв другар и съратник в далаверите , отдавна трябваше да бъде в затвора докато е жив !

    09:04 30.05.2026

  • 24 нннн

    4 0 Отговор
    Двамата - задълго в една килия и да спорят там.

    09:04 30.05.2026

  • 25 9689

    1 0 Отговор
    Мутрите взеха да се кодошат.

    09:07 30.05.2026

  • 26 Узкий Рузкий

    5 0 Отговор
    Нещата не са ли започнали при тавариш руснак Портних? Строителството се извършва от някакви си товариши украински руснаци.

    Всичко мирише на КГБ руска мафия. И това за последните 25 години едва ли е единствения случай.

    Години наред ни се пееше от пропагандата видиш ли рустацште били толкова добре, че си накупили 500 000 имота у нас.

    Еден приятел таковаше дъщерята на някъв ФСБ офицер на Слънчака с 20 апартамента.

    Някой някога да се е питал, откъде такива пари у тия руски държавни служители в рублеви зарплати?

    Кой нормален руснак ще тръгне да инвестира у нас в напръв поглед безмислени имоти?

    09:07 30.05.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    КЪРДЖАЛИ ГРЪМНА
    ВАРНА ГРЪМНА
    .....
    СЕГА РАБОТИМ ДА ГРЪМНАТ СОФИЯ
    ПЛОВДИВ И БУРГАС И НЕГОВИТЕ " ТРУДОВИ" ХОРА :)
    ......

    09:08 30.05.2026

  • 28 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    1 1 Отговор
    Има нотариални актове
    Нема строителни книжа

    Чака та кауша.

    Коментиран от #34

    09:08 30.05.2026

  • 29 Маша

    2 0 Отговор
    Най- високата инстанция във Варна която решава за строежите са тим и дънката.

    09:09 30.05.2026

  • 30 ПогледОтвисоко

    2 0 Отговор
    абе мишок, при тебе, дънки, мънки и тимажии застроиха цялата крайбрежна ивица от варна до златните, една проверка и са за събаряне всичките !!!

    09:10 30.05.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    НАЙ - ЛЕСНО Е НАШАТА ДАНС ДА ЗВЪННЕ
    НА ФСБ РФ И
    БРАТУШКИТЕ ДА ИМ ДАДАТ ЛИСТА С РУСКАТА И УКРАИНСКАТА МАФИЯ В БЪЛГАРИЯ
    ......
    НАПРИМЕР СОБСТВЕНИКА НА ТРАКИЯ ПЛОВДИВ С ИЗРАЕЛСКИ ПАСПОРТ Е НЕВЪЗВРАЩЕНЕЦ
    И В РУСИЯ :)

    09:10 30.05.2026

  • 32 SDEЧЕВ

    5 0 Отговор
    Някой вярва ли че Коцев не е бил в час завалията Хиляди тонове бетон, билборди из цяла Варна. Дефакто най големия инвестиционен обект във Варна за последните години и кмета не знаел, че в неговото село изниква град. Шарлатанин сър . Те и тези които гласуваха за него и те не знаят защо са гласували.

    09:11 30.05.2026

  • 33 ще си губим времето

    0 0 Отговор
    още аристотел е казал-корупцията се премахва само с военна сила!!!

    09:14 30.05.2026

  • 34 Виктор

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО":

    Щом има издадени нотариални актове , значи има замесени нотариуси в схемата.

    09:15 30.05.2026

  • 35 Сталин

    1 2 Отговор
    Варна е една мръсна кочина населена с нагли корумпирани евреи и арменци

    09:17 30.05.2026

  • 36 Все тая

    1 0 Отговор
    Пробита държава, нагли гербери, корумпирани политици, Тим , СИК , дик и заспал народ който ги търпи!🐷 🎃

    09:17 30.05.2026

  • 37 име

    0 1 Отговор
    И двамата са корумпирани.

    09:18 30.05.2026

  • 38 Байхой

    1 0 Отговор
    Той портних отдавна трябваше да бъде в затвора за 100 години поне.

    09:21 30.05.2026

  • 39 Портних, на кой ще ги разправяш тоя?

    1 1 Отговор
    Портних,всяко дете знае,че корупцията и беззаконието е дело на ГЕРБ и ДПС! Където пипнете,трева не никне! Вие сте най -големите крадци на света,и изключително нагли типове! За затвора сте цялата шайка от ГЕРБ и ДПС! Това са ОПГ Ета ,не партии!

    09:22 30.05.2026

  • 40 Квадрат 13

    0 0 Отговор
    Лицето сътворило еко тръбата на канализацията и обсипало плажа с фикалии. Има ли нещо законно, което да е извършило. Ти да видиш, след всичките му безобразия как се изхлузи неизвестно от къде, като това, което изплува от тръбата на плажа.

    09:23 30.05.2026

  • 41 Гост

    0 0 Отговор
    Какъв долен б"о"к"л"у"к е тая гербераска утайка. Гербаджията е много нисш индивид и под"човек

    09:26 30.05.2026

