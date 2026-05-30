"Незаконният град" край Варна: Портних обвини Коцев в чадър над незаконно строителство

Мащабното беззаконие в местността "Баба Алино" повдигна сериозни въпроси за глухотата на контролните органи през годините.

"Коцев прехвърля греховете си"

Според екскмета на Варна Иван Портних обвиненията от страна на настоящия кмет Благомир Коцев са опит за отклоняване на вниманието от собствената му отговорност.

Портних е категоричен, че издадените удостоверения за търпимост по никакъв начин не разрешават и не легитимират строителната дейност.

"Строителството в своя обем започва след моя мандат там. Още от първите сесии на Общинския съвет ние като съветници поставяхме въпроса какво се случва там и на какво основание. За съжаление, през цялото това време Коцев не отговори нито веднъж.", коментира Портних пред "Денят ON AIR".

Портних добави, че Коцев сам е заграбил държавни терени в сърцето на Морската градина с незаконни обекти и паркинги, което го прави неспособен да спре чуждото незаконно строителство.

Ролята на район "Приморски" и отнетите правомощия

Бившият кмет разясни в детайли структурата на издаване на въпросните документи, като категорично защити действията на ГЕРБ в миналото.

Той посочи, че главният архитект на район "Приморски" заема поста си още от 2005 г. и е държавен служител без абсолютно никаква политическа обвързаност.

Иван Портних напомни, че още през лятото на 2023 г. неговата администрация е демонстрирала пълна "нетърпимост към удостоверенията за търпимост".

Тогава, съвместно с тогавашния главен архитект на общината, са били отнети изцяло правомощията на районните архитекти да издават подобни документи.

Бившият кмет подчерта в ефира на Bulgaria ON AIR, че лично е уволнил предишния главен архитект Бузев именно заради разписването на такива удостоверения, но настоящият кмет Благомир Коцев го е върнал на работа, за да се опита чрез него да узакони семейни хотелски комплекси.

Опит за узаконяване чрез ПУП броени дни преди скандала

Според него корпорация "КУБ" е подала искане за ПУП през април 2024 г., а Коцев е разписал допускането му с заповед през януари 2025 г.

"При незаконно строителство е абсурд да се пристъпва към изработване на ПУП – това е престъпление. Преди 10 дни на последното заседание на Експертния съвет за устройство на територията (ЕСУТ) Коцев се опита да приеме този план, за да узакони цялата работа. Той не беше приет единствено заради огромния скандал и намесата на общински съветници.", коментира той.

Скок от 20 на 104 незаконни обекта

Иван Портних отхвърли твърденията на Коцев, че не е знаел за мащабите на строежите. Той представи статистика, според която в началото на 2025 г. обектите са били 20, а към май 2026 г. вече наброяват 104.

"Как между 2025 и 2026 година изникват 104 обекта, а той не е видял и не е разбрал? Има писмени доказателства, че Коцев лично е прекъсвал и спирал временно строителството там. Как спираш временно нещо, за което твърдиш, че не знаеш?", попита той.

Портних заключи, че контролът по строителството е изцяло персонална отговорност и правомощие на кмета на общината, който носи и наказателна отговорност за това.

Той призова прокуратурата да се заеме със случая незабавно, определяйки го като "най-голямото престъпление с незаконно строителство в национален мащаб".