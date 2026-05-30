"Незаконният град" край Варна: Портних обвини Коцев в чадър над незаконно строителство

Мащабното беззаконие в местността "Баба Алино" повдигна сериозни въпроси за глухотата на контролните органи през годините.
"Коцев прехвърля греховете си"
Според екскмета на Варна Иван Портних обвиненията от страна на настоящия кмет Благомир Коцев са опит за отклоняване на вниманието от собствената му отговорност.
Портних е категоричен, че издадените удостоверения за търпимост по никакъв начин не разрешават и не легитимират строителната дейност.
"Строителството в своя обем започва след моя мандат там. Още от първите сесии на Общинския съвет ние като съветници поставяхме въпроса какво се случва там и на какво основание. За съжаление, през цялото това време Коцев не отговори нито веднъж.", коментира Портних пред "Денят ON AIR".
Портних добави, че Коцев сам е заграбил държавни терени в сърцето на Морската градина с незаконни обекти и паркинги, което го прави неспособен да спре чуждото незаконно строителство.
Ролята на район "Приморски" и отнетите правомощия
Бившият кмет разясни в детайли структурата на издаване на въпросните документи, като категорично защити действията на ГЕРБ в миналото.
Той посочи, че главният архитект на район "Приморски" заема поста си още от 2005 г. и е държавен служител без абсолютно никаква политическа обвързаност.
Иван Портних напомни, че още през лятото на 2023 г. неговата администрация е демонстрирала пълна "нетърпимост към удостоверенията за търпимост".
Тогава, съвместно с тогавашния главен архитект на общината, са били отнети изцяло правомощията на районните архитекти да издават подобни документи.
Бившият кмет подчерта в ефира на Bulgaria ON AIR, че лично е уволнил предишния главен архитект Бузев именно заради разписването на такива удостоверения, но настоящият кмет Благомир Коцев го е върнал на работа, за да се опита чрез него да узакони семейни хотелски комплекси.
Опит за узаконяване чрез ПУП броени дни преди скандала
Според него корпорация "КУБ" е подала искане за ПУП през април 2024 г., а Коцев е разписал допускането му с заповед през януари 2025 г.
"При незаконно строителство е абсурд да се пристъпва към изработване на ПУП – това е престъпление. Преди 10 дни на последното заседание на Експертния съвет за устройство на територията (ЕСУТ) Коцев се опита да приеме този план, за да узакони цялата работа. Той не беше приет единствено заради огромния скандал и намесата на общински съветници.", коментира той.
Скок от 20 на 104 незаконни обекта
Иван Портних отхвърли твърденията на Коцев, че не е знаел за мащабите на строежите. Той представи статистика, според която в началото на 2025 г. обектите са били 20, а към май 2026 г. вече наброяват 104.
"Как между 2025 и 2026 година изникват 104 обекта, а той не е видял и не е разбрал? Има писмени доказателства, че Коцев лично е прекъсвал и спирал временно строителството там. Как спираш временно нещо, за което твърдиш, че не знаеш?", попита той.
Портних заключи, че контролът по строителството е изцяло персонална отговорност и правомощие на кмета на общината, който носи и наказателна отговорност за това.
Той призова прокуратурата да се заеме със случая незабавно, определяйки го като "най-голямото престъпление с незаконно строителство в национален мащаб".
3 Даниел
2021 година кой беше кмет?
Нещо за рибарското пристанище ??
08:35 30.05.2026
6 Сведущ
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" Казвам се Олег Невзоров и от март 2022г Варна е мой втори роден дом....."🤔🤔🤔🤔
08:42 30.05.2026
13 Дзак
Коментиран от #14
08:45 30.05.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Дзак":"Иван Портних напомни, че още през лятото на 2023 г. неговата администрация ....
е демонстрирала пълна "НЕТЪРПИМОСТ
към удостоверенията ЗА ТЪРПИМОСТ".
🤔🤔🤔🤔🤔
08:48 30.05.2026
15 Пич
До коментар #8 от "Портних":Много наивен въпрос задаваш!!! Защото са заедно в схемата и измамата!!! Кои са Украинското правителство на България - ПП/ДБ, ГЕРБ и Шиши !!! Ама ГЕРБ са стари бандити, и са създали условия ПП да отнесе калая!!!
08:50 30.05.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРЕСТЪПНИЦИТЕ :)
ПЪТНИЦИ СА И ДВАМАТА КЪМ БАЙ СТАВРИ:)
.....
НО ЧЕСТНО, АЗ СЪМ СЕ КОНЦЕНТРИРАЛ ВЕЧЕ НА СЛЕДВАЩАТА РАЗРАБОТКА - ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА КМЕТА НА СОФИЯ ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ
09:00 30.05.2026
26 Узкий Рузкий
Всичко мирише на КГБ руска мафия. И това за последните 25 години едва ли е единствения случай.
Години наред ни се пееше от пропагандата видиш ли рустацште били толкова добре, че си накупили 500 000 имота у нас.
Еден приятел таковаше дъщерята на някъв ФСБ офицер на Слънчака с 20 апартамента.
Някой някога да се е питал, откъде такива пари у тия руски държавни служители в рублеви зарплати?
Кой нормален руснак ще тръгне да инвестира у нас в напръв поглед безмислени имоти?
09:07 30.05.2026
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВАРНА ГРЪМНА
.....
СЕГА РАБОТИМ ДА ГРЪМНАТ СОФИЯ
ПЛОВДИВ И БУРГАС И НЕГОВИТЕ " ТРУДОВИ" ХОРА :)
......
09:08 30.05.2026
28 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Нема строителни книжа
Чака та кауша.
Коментиран от #34
09:08 30.05.2026
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ФСБ РФ И
БРАТУШКИТЕ ДА ИМ ДАДАТ ЛИСТА С РУСКАТА И УКРАИНСКАТА МАФИЯ В БЪЛГАРИЯ
......
НАПРИМЕР СОБСТВЕНИКА НА ТРАКИЯ ПЛОВДИВ С ИЗРАЕЛСКИ ПАСПОРТ Е НЕВЪЗВРАЩЕНЕЦ
И В РУСИЯ :)
09:10 30.05.2026
34 Виктор
До коментар #28 от "КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО":Щом има издадени нотариални актове , значи има замесени нотариуси в схемата.
09:15 30.05.2026
