Времето днес, прогноза за вторник, 28 април: Слънчево, краткотрайни валежи в планинските райони

Времето днес, прогноза за вторник, 28 април: Слънчево, краткотрайни валежи в планинските райони

28 Април, 2026 03:00

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София - около 21°

Времето днес, прогноза за вторник, 28 април: Слънчево, краткотрайни валежи в планинските райони - 1
Ще бъде предимно слънчево. След обяд над югозападната част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици.

Ще духа слаб северен вятър, в Източна България - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София - около 21°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите от Югозападна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. По най-високите върхове ще превали сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

В сряда и четвъртък ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда след обяд на места в Западна България, а привечер - и в Северна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В четвъртък валежи ще има в цялата страна; повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от североизток и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат, в четвъртък максималните ще са между 10° и 15°. (НИМХ)

Източник: www.bta.bg


