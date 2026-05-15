Времето днес, прогноза за петък, 15 май: Преди обяд слънчево, ще се развива купеста облачност

15 Май, 2026 03:00 693 7

Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 20°

Преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста, над Западна и Централна България – и купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 20°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд – с развитие на купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 13°-17°. Вълнението на морето ще бъде два бала.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от южната четвърт, по високите части – до умерен, от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

В събота след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. На места в Западна България ще бъдат временно интензивни и значителни по количество, ще има и условия за градушки. Вятърът ще бъде до умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°.

В неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително студен въздух. Валежите ще продължат, на повече места и повече по количество ще бъдат в източната половина от страната. Температурите ще се понижат, максималните ще бъдат от 14°-15° на места в Западна България до 22°-23° в Горнотракийската низина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    2 0 Отговор
    Слънчев ден на всички! А на троловете, американофилите, укрофилите, евро либералите и центаджиите да ви командироват в киев и да се върнете осакатени, а други запечатани в ковчези! Да си знаете!

    03:05 15.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    05:15 15.05.2026

