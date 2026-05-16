Времето днес, прогноза за събота, 16 май: Слънчево начало на деня, облаци ще обхванат цялата страна до вечерта

16 Май, 2026 07:04, обновена 16 Май, 2026 06:14

Максималните температури още ще се повишат и ще бъдат между 20° и 27°

Снимка: БНТ
В по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Ще духа умерен и силен южен вятър, максималните температури още ще се повишат и ще бъдат между 20° и 27°, в София – около 22°.

Облачността от югозапад ще се увеличава и до вечерта ще обхване и Североизточна България.

На много места в страната ще има интензивни валежи. Възможни са и градушки. Предупреждение за значителни количества е обявено в събота в западната половина от страната. Ще има и мощна гръмотевична дейност.

И в планините се очакват гръмотевични бури и валежи, по-значителни в масивите от западната половина от страната. Вятърът ще бъде умерен и силен, от юг.

На морския бряг ще бъде ветровито, но предимно слънчево. Там ще завали едва през нощта срещу неделя и повече ще вали главно по северното крайбрежие.

Времето в Европа – дъжд ще вали и на много места в западните части от континента, където ще остане и студено за сезона. Интензивни валежи и гръмотевични бури се очакват утре в страните от Централна Европа, на Апенините, както и в много райони от Балканите, още сутринта в западните части от полуострова, а до края на деня – и в източните.

Валежи ще има у нас и в неделя, на повече места вече в Източна България, временно интензивни и значителни по количество в североизточните райони. Със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и максималните температури ще се понижат, по-съществено в Западна България.

В понеделник и вторник ще бъде ветровито, с променлива облачност и превалявания само в източните и планинските райони. В сряда отново се очакват интензивни валежи, главно в Източна България. Максималните температури постепенно ще се повишават, но ще останат по-ниски от обичайните за това време от годината.

Източник: bntnews.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    5 1 Отговор
    Хубав ден!

    06:15 16.05.2026

  • 2 Дзак

    4 0 Отговор
    И в неделя времето ще бъде хубаво!

    06:57 16.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

