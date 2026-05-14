Новини
България »
Времето днес, прогноза за четвъртък, 14 май: Слънчево до обяд, слаби превалявания до вечерта

Времето днес, прогноза за четвъртък, 14 май: Слънчево до обяд, слаби превалявания до вечерта

14 Май, 2026 03:00 1 045 9

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще са между 17 и 22°, в София - около 18

Времето днес, прогноза за четвъртък, 14 май: Слънчево до обяд, слаби превалявания до вечерта - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
БНТ БНТ Българска национална телевизия

През нощта на места, в Южна България, все още ще вали, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – до умерен вятър от запад-северозапад.

Минималните температури ще са - между 5 и 11°, в София – около 5°, а максималните - между 17 и 22°, в София - около 18, на морския бряг от 16, до 18°.

Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Следобед на отделни места ще превали, но предимно слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб, от изток-североизток.

В планините облачността ще е разкъсана, следобед - предимно значителна и на места ще превали, слаб дъжд. Ще духа, до умерен - северозападен вятър.

До края на седмицата, времето ще остане променливо и хладно за сезона. Ще има и още много валежи, по-значителни по количество през почивните дни, когато се повишава вероятността, за мощни гръмотевични бури и градушки.

След временно затопляне в петък и събота, в неделя – със силен вятър от северозапад ще нахлуе нова порция студен въздух. През първия ден на новата седмица, ще бъде ветровито, с максимални температури – много по-ниски от обичайните, за средата на май - в по-голямата част от страната - под 20°.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Име

    5 1 Отговор
    Хубав ден!

    07:03 14.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове