Времето днес, прогноза за вторник, 5 май: Предимно слънчево и по-топло

5 Май, 2026 03:00

Максималните температури ще са между 20° и 25°, в София – около 21°.

През нощта облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад.

Температурите пред деня ще бъдат по-високи от вчера. Минималните ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 4°, а максималните – между 20° и 25°, в София – около 21°. Ще бъде предимно слънчево.

Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток.

И по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат по-ниски – между 13° и 15°.

Слънчево ще бъде времето и в планините. Временни увеличения на облачността ще има около и след обяд, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, а по най-високите върхове на Рила и Пирин – сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Във вторник и сряда времето ще бъде слънчево, но в следобедните часове над планините в Западна България на отделни места ще превали и прегърми. В четвъртък и петък над Източна България ще има повече слънчеви часове, но над Западна и Централна България ще има валежи и гръмотевична дейност. Възможни са и градушки. В събота валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната.


