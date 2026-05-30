Времето днес, прогноза за събота, 30 май: Слънчево утро, временни увеличения на облачността следобед

30 Май, 2026 03:00 548 2

Максималните температури ще са от 24° до 29°, в София – около 24°

Сутринта отново ще е слънчево в по-голямата част от страната.

Следобед се очакват временни увеличения на облачността. По-изразени ще са в Рило-Родопския масив и в Източна България, където за кратко ще превали и в североизточните райони ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина до силен западен вятър. Затоплянето ще продължи по план с температури от 24° до 29°, в София – около 24°.

И по морето ще е слънчево, стига да не визираме северното крайбрежие – там ще се развива купесто-дъждовна облачност и за кратко ще превали и ще прегърми. Ще духа до умерен северозападен вятър, а температурите следобед ще са около 23°–25°.

Слънчево ще е и в неделя като цяло, с добре познатото ни синоптично „заклинание“, а именно че в следобедните часове ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места набързо ще превали и ще прегърми. Температурите ще са с още градус по-високи.

Стигаме до месец юни – ще започне малко кисело. Слънцето ще е налично, но и районите със следобедни валежи и гръмотевици ще са доста повече. Връща се на мода и вероятността за градушки. Температурите ще са малко под 30°.


