Времето днес, прогноза за сряда, 27 май: Слънчево, краткотрайни валежи следобед на юг

27 Май, 2026 03:00 569 0

Максималните температури ще са между 29° и 34°, в София – около 28°

Снимка: БНТ
БТА БТА

През деня ще бъда предимно слънчево, следобед главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици.

Ще има условия за градушки, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, ще е топло с максимални температури между 29° и 34°, в София – около 28°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 18° – 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 12°.

В четвъртък с умерен северозападен, в източните райони – север-североизточен вятър, ще нахлува сравнително хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт вятърът ще се усилва, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевични бури; ще има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в следобедните часове над Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса.

В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

