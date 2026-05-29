Времето днес, прогноза за петък, 29 май: Слънчево, превалявания до обед на изток

През нощта вятърът ще отслабне, а райони с валежи и гръмотевици ще има главно в източната половина от страната.
Превалявания ще има там и в часовете преди обяд, но в по-голямата част от страната през целия ден ще бъде слънчево.
Максималните температури още ще се понижат и ще бъдат от 20° до 27°, в София – около 23°. Вятърът навсякъде ще от северозапад, умерен.
И през почивните дни ще бъде предимно слънчево, но ще има и следобедни валежи, с по-голяма вероятност в планинските райони. Температурите ще се повишават, по-съществено в неделя.
През първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време, но в часовете след обяд и до полунощ, отново ще има валежи, гръмотевици и условия за градушки, в понеделник на повече места в Западна България, във вторник – в Южна.
Температурите ще останат без съществена промяна.
