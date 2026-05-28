Новини
България »
Времето днес, прогноза за четвъртък, 28 май: Захлаждане, силен вятър, проливни валежи и гръмотевични бури

Времето днес, прогноза за четвъртък, 28 май: Захлаждане, силен вятър, проливни валежи и гръмотевични бури

28 Май, 2026 05:27, обновена 28 Май, 2026 04:34 519 2

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще бъдат от 25° до 30°

Времето днес, прогноза за четвъртък, 28 май: Захлаждане, силен вятър, проливни валежи и гръмотевични бури - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Днес се очакват проливни валежи и гръмотевични бури. Предстои и захлаждане. Над 30° ще има все още само в крайните югозападни райони.

В останалата част от страната максималните температури ще бъдат по-ниски – от 25° до 30°, а в Североизточна България – не повече от 23°. Причината – силен вятър. В Източна България той ще е с посока от север-североизток, а в останалите райони – от северозапад.

В Северозападна и Югозападна България се очакват пориви със скорост до около 90 км/ч. Предупреждение за значителни количества валежи и опасност от градушки е обявено в областите Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Бургас, Ямбол и Сливен. В тези райони се очаква и мощна гръмотевична дейност.

И по Черноморието ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще е умерен, от север-североизток, а максималните температури – от 25° до 30°.

Лоши условия за туризъм в планините – силен северозападен вятър, райони с проливни валежи, гръмотевична дейност и условия за градушки.

В петък вятърът ще отслабне, но максималните температури вече в цялата страна ще се понижат. Ще бъде слънчево, с изолирани превалявания в източните и планинските райони. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, а температурите ще се повишават.

В неделя и понеделник, в часовете след обяд и до полунощ, отново ще има валежи, гръмотевици и условия за градушки – в неделя главно в планинските и североизточните райони, а в понеделник, първия ден от месец юни – в Западна и Централна България.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 муЯДЕТЕ сиринясаалияХУЙна оня отКОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    69 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    Коментиран от #2

    04:58 28.05.2026

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "муЯДЕТЕ сиринясаалияХУЙна оня отКОЗЛОДУЙ":

    много сте точен приятел

    04:58 28.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове