Времето днес, прогноза за четвъртък, 28 май: Захлаждане, силен вятър, проливни валежи и гръмотевични бури

Днес се очакват проливни валежи и гръмотевични бури. Предстои и захлаждане. Над 30° ще има все още само в крайните югозападни райони.
В останалата част от страната максималните температури ще бъдат по-ниски – от 25° до 30°, а в Североизточна България – не повече от 23°. Причината – силен вятър. В Източна България той ще е с посока от север-североизток, а в останалите райони – от северозапад.
В Северозападна и Югозападна България се очакват пориви със скорост до около 90 км/ч. Предупреждение за значителни количества валежи и опасност от градушки е обявено в областите Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Бургас, Ямбол и Сливен. В тези райони се очаква и мощна гръмотевична дейност.
И по Черноморието ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще е умерен, от север-североизток, а максималните температури – от 25° до 30°.
Лоши условия за туризъм в планините – силен северозападен вятър, райони с проливни валежи, гръмотевична дейност и условия за градушки.
В петък вятърът ще отслабне, но максималните температури вече в цялата страна ще се понижат. Ще бъде слънчево, с изолирани превалявания в източните и планинските райони. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, а температурите ще се повишават.
В неделя и понеделник, в часовете след обяд и до полунощ, отново ще има валежи, гръмотевици и условия за градушки – в неделя главно в планинските и североизточните райони, а в понеделник, първия ден от месец юни – в Западна и Централна България.
