Спипаха индийци с фалшиви документи в Бобов дол

Спипаха незаконни индийци в Бобов дол, съобщиха от полицията.

На 6 май е проведена спецакция.

В сграда на бившата мина са задържани петима чужди граждани - индийци, които при проверката са представили неистински документи за самоличност.

За случая е уведомен прокурор и се води разследване.