Спипаха индийци с фалшиви документи в Бобов дол

7 Май, 2026 14:07 721 10

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спипаха незаконни индийци в Бобов дол, съобщиха от полицията.

На 6 май е проведена спецакция.

В сграда на бившата мина са задържани петима чужди граждани - индийци, които при проверката са представили неистински документи за самоличност.

За случая е уведомен прокурор и се води разследване.


  • 1 Бъдеще из България

    8 0 Отговор
    Индиици в Бобов дол

    Коментиран от #6, #8

    14:09 07.05.2026

  • 2 жалка държава

    12 0 Отговор
    Предостатъчни са нашите индийци ,че и внос имаме !!

    14:09 07.05.2026

  • 3 Ххх

    7 0 Отговор
    Индийците от Индия лесно може да се измешат с местните индийци и иди ги търси!

    14:09 07.05.2026

  • 4 Трол

    9 1 Отговор
    А как разбраха, че са индийци? Неотличими са от много български граждани.

    Коментиран от #7

    14:10 07.05.2026

  • 5 много интересно

    6 0 Отговор
    Сигурно и границата са минали с тях, без никой да забележи.

    14:10 07.05.2026

  • 6 Някакви тантра лами ще са домъкнали

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бъдеще из България":

    Тук редовно някакъв се оплакваше, че в Бобов дол ги мъчели с някакви честоти.

    14:11 07.05.2026

  • 7 Напротив

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Много са отличими. И сигурно бъкел български не знаят.
    Да не ги пускат, докато не издадат цялата конспирация!

    14:13 07.05.2026

  • 8 Объркали са се

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бъдеще из България":

    Ако бяха ,,потънали" у ,,Факултето" щяха да се...,,претопили"...Иди ги търси ...

    14:29 07.05.2026

  • 9 Едва ли !

    2 0 Отговор
    Незаконни Идндийци !

    Има !

    Може би !

    Незаконно пребиваваши !

    14:32 07.05.2026

  • 10 TV Бобов дол

    0 0 Отговор
    Преди кметицата Каленичкова докар команчите от монтанско за да има кой да гласува за нея , сегашната кметица Елза (оная която се снима със свинята под герба) докара още пи същата причина а таия ги докара Репонката за да му работят за без пари.

    14:45 07.05.2026

