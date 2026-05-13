Депутатите приеха нови правила за овладяването на цените

Депутатите приеха на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Вносители са бившият министър на земеделието, а сега народен представител от "Прогресивна България" Явор Гечев и група народни представители.

Народните представители гласуваха със 148 гласа "За", 29 гласа "против" и 22 гласа "въздържали се".

По време на дебатите народният представител Явор Гечев защити законопроекта и обясни, че има няколко вида нарушение на ценовата политика, свързани с изкривяването на пазара и значителна пазарна сила на субектите в нея. "Няма да нарушаваме общата пазарна икономика и да налагаме цени, а предлагаме решения за аномалии на пазара", посочи той.

Стефан Белчев от "Прогресивна България" увери, че така предложените промени не са бухалка, а щит срещу високите цени на пазара.

Александър Иванов заяви, че ГЕРБ-СДС ще подкрепи законопроекта за промени в Закона за защита на конкуренцията, като ще настояват за скъсяване на сроковете, в които да влезат сила промените.

Бившият министър на икономиката, а сега депутат от "Продължаваме промяната" Богдан Богданов посочи, че обществото очаква спешни мерки за повишаващата се инфлация и реални решения. Трябва конструктивно да намерим правилния подход и решения, а не след година или две, добави Богданов.

Според него положителните аспекти на предложените промени в закона са засиления мониторинг и вериги на доставки, осветляването на цените, повече информираност на потребителите, възможност за избор на един или друг продукт да се подобри конкуренцията. Колкото повече инструменти има, с които да се наблюдава пазарът, толкова по-добре, смята Богданов.

Това, което притеснява ПП е как информацията от Комисията за защита на конкуренцията ще бъде запазена като търговска тайна. Няма гаранции как информацията, която бизнесът е подготвил за доставчиците и материалите, ще бъде съхранена, повтори Богдан Богданов. Той призова "Прогресивна България" да помисли кои практики биха били ограничени.

Другото, което притеснява ПП е, че мерките, които се предлагат е да влязат в сила в следващите между 4 и 8 месеца. Ефектът от мерките ще бъдат усетени през следващата година, посочи народният представител. Той смята, че има риск от задържането на цените на високи нива.

Според него, ако се въведе механизъм, който да натисне икономическите оператори с цел репресия това, което те ще направят, е да вдигнат цените възможно най-бързо.

Според него в един момент тези нормални текстове в законопроекта на властта могат да накажат пазара, а и впоследствие потребителите. В законопроекта не се отчита огромният асортимент от продукти на пазара, отчете Богданов. Той е на мнение, че със законопроекта се лекуват само симптомите, а не проблемите на пазара.

Венко Сабрутев обяви, че "Продължаваме промяната" няма да подкрепят законопроект, който ще вдигне цените. "Тази мотика е настъпвана и не е необходимо България да последва политиката на унгарските си приятели. Законопроектът е скандален и няма никаква разумна политика в него. Вие обръщате цялото законодателство с главата надолу", посочи Сабрутев.

Константин Проданов от "Прогресивна България" отговори на критиките на ПП, като уточни, че някои от мерките в законопроекта са краткосрочни и ще влязат веднага в сила след приемането на закона.

Той подчерта, че няма концепция в законодателството за въвеждане на каквито и да било тавани на цените. В този закон няма никакъв намек за Комитет по цените, увери Проданов.

Владислав Панев от "Демократична България" призна, че има проблем с цените на пазара, но въпросът е какви мерки ще бъдат взети. Това, което като мерки може да бъдат предприети от страна на управляващите, е да бъде овладян бюджетният дефицит, овладяване на бюджетните разходи и приемането на бюджет.

Според Панев "Прогресивна България" оказва натиск на пазара с промените в законопроекта.

Депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев заяви, че със законопроекта се решава достъпът до пазара и пресичане на нелоялните търговски практики. Законопроектът е стъпка в осигуряването на хранителната сигурност и равноправието на пазара, увери Гечев.

Той бе категоричен, че не трябва да има опасения от репресии на пазара. С този закон не се цели никакъв тип регулация, като даже има обвинения защо не сме въвели по-твърди мерки с таван на цените или таван на надценките, допълни Гечев. И добави - вярва на пазарната икономика.

Народният представител от ДПС Атидже Вели заяви, че формацията на Делян Пеевски ще подкрепят стъпките на управляващото мнозинство за овладяване на цените на храните.

Димо Дренчев от "Възраждане" е на мнение, че законопроектът няма да окаже влияние на цените, тъй като е лобистки. Той даже смята, че може да няма ефект на сваляне на цените, а дори напротив - на скок на цените. Формацията на Костадин Костадинов ще се въздържи от подкрепата на законопроекта или както те се изразиха - "не искат да купуват котка в чувал".

Със законопроекта се предвижда разширяване обхвата на нелоялните търговски практики с нови такива, които обхващат реално установени проблеми в търговските отношения, а именно: едностранно налагане на цени, плащания, условия и начини на продажба; начисляване на такси за предлагане на продукция; изискване на последващи, ретроактивни или условни бонуси и плащания; прехвърляне на търговския риск върху доставчика; формиране на реалната придобивна цена чрез скрити или непрозрачни плащания; дискриминация чрез различни отстъпки, бонуси, такси или надценки при съпоставими продукти; изваждане от асортимент, ограничаване на обеми, влошаване на позициониране или замяна със собствена марка; обезличаване на марката чрез налагане на амбалаж, разопаковане, насипна или наливна продажба; използване на чувствителна информация на доставчика за развиване или преимуществено предлагане на собствена марка.

Освен това е въведена разпоредба, според която за нелоялни търговски практики се считат и действия или договорни конструкции, които имат за цел или резултат заобикаляне или избягване на забраните, когато водят до същия икономически ефект. Въвежда се по-строга рамка за допустимост на определени практики.

Те са допустими само когато са предварително и писмено договорени, когато са ясно определени предметът, срокът, обхватът, цената и начинът на изпълнение, когато услугата е реално предоставена и когато стойността е икономически обоснована и пропорционална. Този подход цели да прекрати практиката на формално фактуриране на услуги без реално съдържание или без доказуем икономически ефект за доставчика.

Създава се електронен централен регистър за проследимост по веригата за доставки, който има няколко функции:

• проследимост на движението на продукти и суровини;

• създаване на информационна база за секторни анализи;

• подпомагане на компетентните органи;

• ранно установяване на индикатори за пазарни деформации, нелоялни търговски практики, нарушения на конкуренцията, потребителски, данъчни, митнически, санитарни и фитосанитарни нарушения.

Със законопроекта се въвежда уредба на прекомерно високите продажни цени само когато са налице господстващо или съвместно господстващо положение. Това не е общ контрол върху цените, а инструмент срещу злоупотреба с пазарна сила. Цената се приема за прекомерно висока, когато значимо надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба.