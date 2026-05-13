Георги Марков: Свалянето на охраната от Борисов е селско отмъщение

Бившият конституционен съдия и депутат Георги Марков критикува остро решението за премахване на държавната охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. В своя позиция, споделена в социалната мрежа Facebook, политикът определи действията на институциите като акт на реваншизъм и подчерта историческите заслуги на бившия премиер в борбата с организираната престъпност у нас.

Реакцията на Марков идва в деня, в който стана ясно, че Специализираната комисия към Националната служба за охрана окончателно е оттеглила гардовете на Борисов и на председателя на ДПС Делян Пеевски.

"Свалянето на охраната от НСО на Бойко Борисов е безсрамие! Акт на селско политическо отмъщение!", написа Георги Марков в личния си профил в мрежата.

Като основен аргумент за абсолютната необходимост от държавна защита за лидера на опозицията, Марков припомни една от най-мащабните операции на МВР и прокуратурата в най-новата ни история.

"Премиерът Борисов, министър Цветан Цветанов и Борис Велчев - главен прокурор, успяха да заловят „Наглите“. Другите досега управляващи нито имаха куража, нито умението да го направят!", категоричен е бившият конституционен съдия.

Според него мащабът на разгрома на групата за отвличания е достатъчен фактор, който задължава държавата да гарантира сигурността на председателя на най-голямата политическа сила в страната.

"Дори само за тази акция, Бойко като лидер на парламентарната опозиция има необходимост от държавна охрана!", завършва позицията си Георги Марков.

Самият Бойко Борисов по-рано през деня коментира ситуацията с ирония, като заяви, че се радва, че институциите вече не отчитат заплахи за живота му и от днес се чувства като свободен гражданин.