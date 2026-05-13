Георги Марков: Свалянето на охраната от Борисов е селско отмъщение

Бившият конституционен съдия и депутат Георги Марков критикува остро решението за премахване на държавната охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. В своя позиция, споделена в социалната мрежа Facebook, политикът определи действията на институциите като акт на реваншизъм и подчерта историческите заслуги на бившия премиер в борбата с организираната престъпност у нас.
Реакцията на Марков идва в деня, в който стана ясно, че Специализираната комисия към Националната служба за охрана окончателно е оттеглила гардовете на Борисов и на председателя на ДПС Делян Пеевски.
"Свалянето на охраната от НСО на Бойко Борисов е безсрамие! Акт на селско политическо отмъщение!", написа Георги Марков в личния си профил в мрежата.
Като основен аргумент за абсолютната необходимост от държавна защита за лидера на опозицията, Марков припомни една от най-мащабните операции на МВР и прокуратурата в най-новата ни история.
"Премиерът Борисов, министър Цветан Цветанов и Борис Велчев - главен прокурор, успяха да заловят „Наглите“. Другите досега управляващи нито имаха куража, нито умението да го направят!", категоричен е бившият конституционен съдия.
Според него мащабът на разгрома на групата за отвличания е достатъчен фактор, който задължава държавата да гарантира сигурността на председателя на най-голямата политическа сила в страната.
"Дори само за тази акция, Бойко като лидер на парламентарната опозиция има необходимост от държавна охрана!", завършва позицията си Георги Марков.
Самият Бойко Борисов по-рано през деня коментира ситуацията с ирония, като заяви, че се радва, че институциите вече не отчитат заплахи за живота му и от днес се чувства като свободен гражданин.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Българин
До коментар #4 от "оби":То точно затова Бойко коментира с ирония, че вече се чувства свободен гражданин.
Коментиран от #114
15:27 13.05.2026
Коментиран от #114
15:27 13.05.2026
8 Дориана
Коментиран от #85
15:27 13.05.2026
9 За тъп
Общ .ботник в свинарник за два месеца
15:28 13.05.2026
15:28 13.05.2026
12 Еееее МАРКОВ ЖОРКИН
Коментиран от #105
15:29 13.05.2026
15 И пагоните
Коментиран от #43
15:29 13.05.2026
17 СЮРРЕАЛИЗЪМ
АМИ ЗАЩИТИ И
КИРО...КОЙТО ИЗГОНИ
СТО СЪВЕТСЦКИ ШПИОНИ
ПОД ПРИКРИТИЕ КАТО ГРАДИНАРИ,А...
СПРАВКА..ВЖ.КО СЕ СЛУЧИ
С СКРИЙПАЛ И ДНЕВАЛНИЙ...😬
15:30 13.05.2026
20 Истината:
Днес е Много добтр ден за Българската Демокрация:
Мутрата Боко БорисоФ и дебелата свиня остават без охрана от НСО
15:31 13.05.2026
15:31 13.05.2026
24 Дориана
До коментар #18 от "Тези":Отмъщението го получиха от Народа излезли по площадите в България и чужбина. Получиха червен картон.
Коментиран от #39
15:37 13.05.2026
29 543
31 Град Симитли
16:02 13.05.2026
43 Иван4о
До коментар #15 от "И пагоните":Добре/сигурно ще охраняват ББ в завора. И по-евино, околкото НСО.
16:03 13.05.2026
51 В Селсата Държава !
Така Става !
16:17 13.05.2026
53 Защо Гюров
Защото ПП и ДБ се гушкаха в скута на Пеевски.
На всяка дума плюят Борисов и Пеевски но Гоцеделчевският помак не я смени...
Властта беше ваша измамници
16:18 13.05.2026
55 Хаха
А не с разни безсмислени, смучещи бюджетни пари комисии в НС, а ефекта им от работата нула на квадрат!
Няма ли да изокат сега от ПП-лгДБ-то за "нуждата" от комисии и как Радев "защитава" двамата шишаци, като не сваля охраната им...
Няма за какво да окат и наистина са с "отпаднала необходимост", както каза Христов! Т.е. за канала...
Коментиран от #56
16:22 13.05.2026
56 Тодор Колев
До коментар #55 от "Хаха":Още един селянин с номер 55. Комисията която искаха ДБ в Парламента беше за разследване на имотното състояние на Дебелян БеКаПеевски декларирано пред Сметната палата и очевидно несъответстващо на стандарта на МУ на живот. Искането за създаване комисия нямаше нищо общо с охраната на двете животни които обикновено се свързват с Коледната трапеза. Румен Радев и НЕГОВАТА партия с НЕГОВИЯ парламент отказаха да разследват имотното състояние на тоя който притежава прокуратурата.
Коментиран от #71
16:29 13.05.2026
61 интересно
За искрено и фатално влюбване ли става дума, или за нещо по-така финикийско?
16:35 13.05.2026
16:35 13.05.2026
62 по принцип е срамота
Тез пари по чекмеджета, трезори, офшорки и червени куфари за кво са им, като няма да ги харчат?
Коментиран от #69
16:37 13.05.2026
Коментиран от #69
16:37 13.05.2026
64 Не трябва да се занимаваме
Коментиран от #67, #68, #72
16:39 13.05.2026
66 А Този !
Като !
Селски !
Кифладжия ?
16:41 13.05.2026
67 а дали е така
До коментар #64 от "Не трябва да се занимаваме":Въздухът в София е доста добър като за милионен метополис.
Повече от ясно е, че мутропитеците са го скапвали с горене на отпадъци. Откакто ги няма, не е по-лош от Запдна Европа.
По-добър въздух има само на 1000 метра в боровата гора.
Другите ти хрумки не са по-задълбочени. Както и на това пенсионирано ченге, работещо за чужденци.
Коментиран от #83
16:43 13.05.2026
Коментиран от #83
16:43 13.05.2026
69 Ами
До коментар #62 от "по принцип е срамота":въпросът е, че охраната от НСО е сигурна, а личната може да бъде сплашена или купена, Илия Павлов беше убит въпреки че имаше охрана, всички са били в колите
Коментиран от #74
16:44 13.05.2026
Коментиран от #74
16:44 13.05.2026
72 Не искам !
До коментар #64 от "Не трябва да се занимаваме":Не искам !
Да Обслужвам !
Задника ?!
На Тази !
Пр
---
ъд
---
Ня !
Да ходи !
В Затвора !
16:46 13.05.2026
74 АЙДЕ БЕ...?!
До коментар #69 от "Ами":Нищо сигурно няма на тоя свят!
Едни щатски ,,Съкрет-Секюрити",че постоянно правят издънки,
А да не говорим,че на времето държавната охрана на Индира Ганди участва,в нейното покушение...
16:50 13.05.2026
75 Галина Колева
До коментар #4 от "оби":Да ,ако от нещо се страхува има и достатъчно пари. Той е смел човек.
16:50 13.05.2026
76 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "ХА ХА ХА":Агент Николай е диверсант на Путин
16:51 13.05.2026
79 А Г-н Марков?!
Тогава нИ рИва,ся ми рИвеш...?!
Аре бегом обратно в дантелките ,да спинкаш...!
16:57 13.05.2026
83 Щом въздухът
До коментар #67 от "а дали е така":в София толкова ти харесва, приятно дишане! Дишай по-дълбочко. Щом водата не те интересува, да знаеш, че скоро ще усетим сериозен недостиг на вода. Храните вече са много скъпи, но предстои още по-голямо поскъпване и дефицит на качествени храни. След юни тази година ще се случат събития, които ще ти покажат кое е най-важното: въздухът, водата, храната и мирът или охраната на някакви си ганчовци.
17:20 13.05.2026
85 Анонимни
До коментар #8 от "Дориана":8 а ако лъснат всичките схеми на цялата червена олигархия тогава какво С мутренски похвати репресии лъжи доноси терор всяване на страх няма как червените другари да задържат цялата власт тук Демокрация е не сме Москва
17:27 13.05.2026
87 ССС
Ще направи услуга на тая бедна държава.
17:31 13.05.2026
89 Павел Пенев
Коментиран от #103
17:34 13.05.2026
92 Моряка
До коментар #40 от "Димитър Георгиев":Митко,иди че им търси доходите.Ако можеш.А крадените пари те ги изнесоха в чували със самолети в офшорни банки.Има един известен пример,когато Ленинското обкръжение е върнало скътъните за всеки случай валута и скъпоцености.Но следователите са допирали пистолета до слепоочието на поредния Ленински съратник.Върнали са всичко.После пак са ги утрепали,ама законно,с народен съветски съд.Едва ли при нас ще го направи Радев.Европейските ценности не позволяват.Но позволяват да се краде.
17:44 13.05.2026
93 Бебото в дантели
Магарков, айде бейби, избърши си сълзите! Бойко ти Борисов е в миналото. Амин.
17:47 13.05.2026
98 Страх тресе кочината
Коментиран от #100
18:31 13.05.2026
100 Споко,Бойко пак ще има охрана!
До коментар #98 от "Страх тресе кочината":Организирана от Комсомолският Секретар на ГЕРБ-Георг Георгиев...!
20:19 13.05.2026
103 Така е
До коментар #89 от "Павел Пенев":Националните съкровища трябва да се пазят. А двете съкровища, които днес останаха без охрана най-добре ще бъдат опазени в софийския затвор.
01:16 14.05.2026
105 Бай Араб
До коментар #12 от "Еееее МАРКОВ ЖОРКИН":Да умреш като куче
03:23 14.05.2026
114 точно мечо ту-туу
До коментар #7 от "Българин":от зайчарника ни замеря със селски лафове. Селяк та дрънка. жоро дантелата, колкото и да му се слага, ВСИЧКО е видно. Толкова неща ни обещаваше селският тарикат, лепеше 50-тачки по челата та бабите от ЖИПКАТА си, които пари са НАШИ, не НЕГОВИ. Обещаваше да ни оправя с 200 и показваше среден пръст. И НИЩО от това! Как да не спреш файтона?Ха-ха-ха
21:53 14.05.2026
115 мечо ту-туу
До коментар #107 от "Шушу Мушу":Виждали ли сте години наред какво дребно момче стоеше до корпулента боко в робята на бодигард. С насмешка си мислех, че при случка кой кого ще брани - по-вероятно боко - момчето.ТЪЛИ работи, СЕЛСКИ фукарлъци, ало, жоро дантелата!!!! Като се слагаш на боко само показваш собствената си селяния.
21:56 14.05.2026