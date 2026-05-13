Георги Марков: Свалянето на охраната от Борисов е селско отмъщение

13 Май, 2026 15:21 4 227 115

Премиерът Борисов, министър Цветан Цветанов и Борис Велчев - главен прокурор, успяха да заловят „Наглите“

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият конституционен съдия и депутат Георги Марков критикува остро решението за премахване на държавната охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. В своя позиция, споделена в социалната мрежа Facebook, политикът определи действията на институциите като акт на реваншизъм и подчерта историческите заслуги на бившия премиер в борбата с организираната престъпност у нас.

Реакцията на Марков идва в деня, в който стана ясно, че Специализираната комисия към Националната служба за охрана окончателно е оттеглила гардовете на Борисов и на председателя на ДПС Делян Пеевски.

"Свалянето на охраната от НСО на Бойко Борисов е безсрамие! Акт на селско политическо отмъщение!", написа Георги Марков в личния си профил в мрежата.

Като основен аргумент за абсолютната необходимост от държавна защита за лидера на опозицията, Марков припомни една от най-мащабните операции на МВР и прокуратурата в най-новата ни история.

"Премиерът Борисов, министър Цветан Цветанов и Борис Велчев - главен прокурор, успяха да заловят „Наглите“. Другите досега управляващи нито имаха куража, нито умението да го направят!", категоричен е бившият конституционен съдия.

Според него мащабът на разгрома на групата за отвличания е достатъчен фактор, който задължава държавата да гарантира сигурността на председателя на най-голямата политическа сила в страната.

"Дори само за тази акция, Бойко като лидер на парламентарната опозиция има необходимост от държавна охрана!", завършва позицията си Георги Марков.

Самият Бойко Борисов по-рано през деня коментира ситуацията с ирония, като заяви, че се радва, че институциите вече не отчитат заплахи за живота му и от днес се чувства като свободен гражданин.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ХА ХА ХА

    183 13 Отговор
    ТАЯ ОВЦА ПОДЛОГА ПАК СЕ ПОЯВИ

    Коментиран от #76

    15:23 13.05.2026

  • 2 Радвай се байо

    103 6 Отговор
    Щото градското включва гавра и унижения.

    15:23 13.05.2026

  • 3 Обективен

    133 10 Отговор
    Какво друго да очаква човек от Гого тантелата.

    15:25 13.05.2026

  • 4 оби

    141 5 Отговор
    не го мисли. Той си има пари! Ще си плати за охрана. Да припомня има и охранителна фирма.

    Коментиран от #7, #75

    15:25 13.05.2026

  • 5 Нека да пиша

    143 8 Отговор
    Агент (доносник) Николай ,да не дава акъл ...

    15:25 13.05.2026

  • 6 Тъй ли?

    123 7 Отговор
    Толкова е откраднал че има за 100 охрани и армия наемници. Да ми свалят и депутатският имунитет.

    15:27 13.05.2026

  • 7 Българин

    64 5 Отговор

    До коментар #4 от "оби":

    То точно затова Бойко коментира с ирония, че вече се чувства свободен гражданин.

    Коментиран от #114

    15:27 13.05.2026

  • 8 Дориана

    104 8 Отговор
    А, защитника и съюзника на корупционния модел Борисов- Пеевски Георги Марков да е наясно, че действията им имат последици и свалянето на охраната им е едно от тях. Те твърдяха, че работели за народа така че мястото им е на улицата при хората , а не да се крият знаейки за последиците от техните действия зад охрана. Трябва да носят отговорност за постъпките и решенията си пред хората.

    Коментиран от #85

    15:27 13.05.2026

  • 9 За тъп

    66 7 Отговор
    Селянин, селско отмъщение...
    Общ .ботник в свинарник за два месеца

    15:28 13.05.2026

  • 10 Каспичан

    70 5 Отговор
    Скъсан терлик, добре че беше Цветанов иначе Боци (и ПП ГРОБ съответно) без асансьорния бос щяха да приключат още на първите протести през февруари 2013 г. - по примера на царчето или славун.

    15:28 13.05.2026

  • 11 2205

    99 8 Отговор
    Що да е селско отмъщение? С какво Баце е по-специален от другите дето са били министър-председатели и нямат охрана? Ами в другите държави на запад да не би бившите министър-председатели да са с доживотна охрана?

    15:28 13.05.2026

  • 12 Еееее МАРКОВ ЖОРКИН

    84 7 Отговор
    КОГАТО ЛЮБИМАТА ТИ БАНКЯ СЕ ГАВРИШЕ СЪС НАРОДА ТИ БЕШЕ ДОБРЕ. КОГАТО СЕ ИЗЖИВЯВАШЕ В НАЧАЛОТО МА ДЕМОКРАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТ И ПЛЮЕШЕ ТИ Е ХУБАВО СКРИВАЙСЕ НАРОДА И ПЕТ ПАРИ НЕ ДАВА ЗА БАНКЯТА.

    Коментиран от #105

    15:29 13.05.2026

  • 13 Тая

    67 7 Отговор
    дърта сдс от-е-ка защо се появява и наглите са тоя с къщата в Барселона и другия с апартаментите бе бо-л-к

    15:29 13.05.2026

  • 14 Уфффф

    12 44 Отговор
    Нека да пишат жертвите на наглите.С очите си видях пораженията на един от похитените.Пожелавам на злобарите същото по много.И Боташ и Бях точен с парите да ги защитават.

    15:29 13.05.2026

  • 15 И пагоните

    58 7 Отговор
    Да му свалят

    Коментиран от #43

    15:29 13.05.2026

  • 16 Тома

    64 7 Отговор
    Жоро дантелата нали много добре знае какво каза Сретен.Човека взе парите.Точно така боко тиквата бореше престъпността

    Коментиран от #37

    15:30 13.05.2026

  • 17 СЮРРЕАЛИЗЪМ

    32 5 Отговор
    НАЧАЛНИК,
    АМИ ЗАЩИТИ И
    КИРО...КОЙТО ИЗГОНИ
    СТО СЪВЕТСЦКИ ШПИОНИ
    ПОД ПРИКРИТИЕ КАТО ГРАДИНАРИ,А...
    СПРАВКА..ВЖ.КО СЕ СЛУЧИ
    С СКРИЙПАЛ И ДНЕВАЛНИЙ...😬

    15:30 13.05.2026

  • 18 Тези

    61 5 Отговор
    Не направиха ли същото с президента? Президента обикаляше толкова държави, а Бойко само в Банкя лежи. Имаше НСО охрана пред стаята , да проверява труженички, дали няма да го снимат отново. НСО също му пазарува и в Банкя му доставят храна от няколко ресторанта, всеки ден.

    Коментиран от #24

    15:30 13.05.2026

  • 19 Ти нали

    56 6 Отговор
    го изчисти от мизериите му в Унгария чрез другаря ти Орбан , а той те нагласи депутат в Българския Парламент ? Сега се закахъри пък за охраната му , че било отмъщение , "селско" при това ! И той , и то сте за охрана - в затвора !

    15:31 13.05.2026

  • 20 Истината:

    63 9 Отговор
    Върни се в България, бе Селянин!
    Днес е Много добтр ден за Българската Демокрация:
    Мутрата Боко БорисоФ и дебелата свиня остават без охрана от НСО

    15:31 13.05.2026

  • 21 Я кой мишок излезе цър цър

    62 6 Отговор
    Доносника колко студенти е вкарал в затвора и Белене.

    15:32 13.05.2026

  • 22 Хе хе

    48 6 Отговор
    По думите на лъжливото герберче Марков излиза, че "Наглите" са шетали десетилетия и никой не могъл да ги хване хе хе хе.

    15:34 13.05.2026

  • 23 Защо

    59 9 Отговор
    Когато отнеха правото на президента на ползуване на коли на НСО какво беше ?Беше приматска гавра на дебили.Ами плащай му ти охраната,бе тарикат.Ние повече не щем.

    15:36 13.05.2026

  • 24 Дориана

    49 9 Отговор

    До коментар #18 от "Тези":

    Отмъщението го получиха от Народа излезли по площадите в България и чужбина. Получиха червен картон.

    Коментиран от #39

    15:37 13.05.2026

  • 25 Анонимен

    49 4 Отговор
    Още един изедник

    15:38 13.05.2026

  • 26 Интересно

    54 4 Отговор
    Защо му е на най-обичаният човек в територията, охрана?

    15:38 13.05.2026

  • 27 Доносникът

    36 5 Отговор
    агент Николай , който с трикове гнусни и съвети помогна по най - долен начин да бъде свален Никола Минчев и правителството ! За тази цел и информации как , Бою с някаква си от Дулово , отидоха до Будапеща за инструктаж и осъществяване на мръсния план лично при безродника мошеник , продукт на ДС .

    15:42 13.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 543

    25 3 Отговор
    Аз съм Селянин и желая да охранявам твоята м Айка безплатно ОК

    15:44 13.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Град Симитли

    40 4 Отговор
    Градско отмъщение ли беше,когато двамата Свинчуги ,отнеха служебната кола на Радев ?!

    15:52 13.05.2026

  • 32 ФАКТ

    37 4 Отговор
    ТОВА НЕ Е СЕЛСКО ПОЛИТИЧЕСКО ОТМЪЩЕНИЕ! НИКОЙ ПРЕМИЕР В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 Г. НЕ Е ОХРАНЯВАН! БОРИСОВ С КАКВО Е ПОВЕЧЕ ОТ ТЯХ? ЗАЩО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ДА МУ ПЛАЩА ОХРАНА НА БОРИСОВ? САМО ЧОВЕК ИЗВЪРШИЛ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИМА НУЖДА ОТ ОХРАНА! ЗАЩО ОТ ГЪРБА НИ ДА ГО ОХРАНЯВАТ, ЧЕ ТОЙ СЕ ПЛАШИ ОТ ЙОЦА?

    15:53 13.05.2026

  • 33 Точно така

    7 16 Отговор
    Ами те са селяни,като се започне със селянина от село Труд и така до последния от Регресивна България

    15:54 13.05.2026

  • 34 Реалист

    30 3 Отговор
    Той ще бъде арестуван и осъден не ката лидер на опозицията, а кат бивш министър- председател другари Марков/ агент Николай/.

    15:55 13.05.2026

  • 35 123

    29 1 Отговор
    Марков, не плачи, няма смисъл.

    15:56 13.05.2026

  • 36 ПИТАМ

    41 3 Отговор
    Сериозно ли бе, Марков? Защо не крещеше така, когато Борисов и Пеевски отнеха колите и охраната на президентството, а? Тогава за Гинес станахме! Това било сега селско отмъщение, а онова не беше ли гавра с президента на страната, за което станахме за резил пред света! Що мълчеше тогава бе, къде беше, спеше ли? Позор за теб, Марков!

    Коментиран от #41

    15:56 13.05.2026

  • 37 Уфффф

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    Чуждопоклонниците винаги вярват на айдуците.

    15:57 13.05.2026

  • 38 КАЗВАМ

    27 1 Отговор
    НЯМА КАК АГЕНТИТЕ НА ДС - ЕДИНИЯТ НИКОЛАЙ, ДРУГИЯТ БУДА ДА НЕ СЕ ЗАЩИТАВАТ!

    15:59 13.05.2026

  • 39 Зъл пес

    3 14 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    Да,да,с ала бала с машините и наше МВР всики може.Народа излезна заради бюджета,а не заради Боташ и розовия пенюар.

    15:59 13.05.2026

  • 40 Димитър Георгиев

    25 2 Отговор
    Борисов и Пеевски са за съд и затвор! Махането на охраната е най малкото нещо, което трябва да се направи! Разследване на доходите им пълно и всестранно! Това е задължително,иначе протести и оставка на кабинета!!!

    Коментиран от #92

    16:02 13.05.2026

  • 41 Драги ми Смехурко

    12 5 Отговор

    До коментар #36 от "ПИТАМ":

    Ама не на президента,а на хрантутниците около него.Нима сте съгласни всеки да се вози на наш гръб?И нали била раздута администрацията,а?Чакам да видя колко ще я съкратят.

    16:02 13.05.2026

  • 42 Димо

    23 3 Отговор
    Тая пък подлога Марков, какви ги дрънкаш! Борисов и Пеевски са за затвора!

    16:02 13.05.2026

  • 43 Иван4о

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "И пагоните":

    Добре/сигурно ще охраняват ББ в завора. И по-евино, околкото НСО.

    16:03 13.05.2026

  • 44 А ти си селска

    20 2 Отговор
    ПОДЛОГА

    16:05 13.05.2026

  • 45 Гост

    12 1 Отговор
    Аре у лево! Следващия...

    16:05 13.05.2026

  • 46 жан

    18 2 Отговор
    тая платена мижитурка най-добре да си затваря устата.

    16:10 13.05.2026

  • 47 ТОЯ НЕЩО СЕ ОБЪРКА

    16 2 Отговор
    Най-голямата политическа сила е ПБ.

    16:12 13.05.2026

  • 48 ккк

    11 0 Отговор
    ako я плащаш ти може и двойна да я направиш

    16:14 13.05.2026

  • 49 Гост

    22 1 Отговор
    Кефи ме как действа Радев - тихо, кротко и безкомпромисно! Браво!

    16:15 13.05.2026

  • 50 гошо

    11 1 Отговор
    "Доносник е човек, който тайно съобщава на властите, началството или други институции уличаващи, често клеветнически сведения за действията или мнението на други хора. Това е лице, което „топи“ или предава колеги/познати, обикновено с цел лична изгода."

    16:16 13.05.2026

  • 51 В Селсата Държава !

    14 0 Отговор
    В Която Ни Превърнахте !

    Така Става !

    16:17 13.05.2026

  • 52 Тоя негодник

    5 1 Отговор
    е безсмъртен

    16:18 13.05.2026

  • 53 Защо Гюров

    12 0 Отговор
    Не свали охраната?
    Защото ПП и ДБ се гушкаха в скута на Пеевски.
    На всяка дума плюят Борисов и Пеевски но Гоцеделчевският помак не я смени...
    Властта беше ваша измамници

    16:18 13.05.2026

  • 54 Тодор Колев

    9 1 Отговор
    За селянин - селско отмъщение!

    16:22 13.05.2026

  • 55 Хаха

    14 1 Отговор
    Така се прави, от раз!
    А не с разни безсмислени, смучещи бюджетни пари комисии в НС, а ефекта им от работата нула на квадрат!
    Няма ли да изокат сега от ПП-лгДБ-то за "нуждата" от комисии и как Радев "защитава" двамата шишаци, като не сваля охраната им...
    Няма за какво да окат и наистина са с "отпаднала необходимост", както каза Христов! Т.е. за канала...

    Коментиран от #56

    16:22 13.05.2026

  • 56 Тодор Колев

    1 4 Отговор

    До коментар #55 от "Хаха":

    Още един селянин с номер 55. Комисията която искаха ДБ в Парламента беше за разследване на имотното състояние на Дебелян БеКаПеевски декларирано пред Сметната палата и очевидно несъответстващо на стандарта на МУ на живот. Искането за създаване комисия нямаше нищо общо с охраната на двете животни които обикновено се свързват с Коледната трапеза. Румен Радев и НЕГОВАТА партия с НЕГОВИЯ парламент отказаха да разследват имотното състояние на тоя който притежава прокуратурата.

    Коментиран от #71

    16:29 13.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ястребовски

    9 0 Отговор
    " Всички сме от село ... "

    16:31 13.05.2026

  • 59 Има безплатна охрана

    11 1 Отговор
    В ЦСЗ охраната е безплатна за всички. Да поемат натам. Това им е посоката на двамцата убавци.

    16:32 13.05.2026

  • 60 Горски

    11 1 Отговор
    А, българските граждани ще се радват когато видят него и Пеевски напуснали завинаги Парламента и политиката. Точно това им каза Народа по площадите в България и чужбина. Службите може да имат информация, че е заплашен от Сретан заради кражбата на едни много пари и измамата на която е подложен, но това не е било свързано със сигурността на държавата, а с дейността на мафията чиито член е бойко тиквочев. Няма бивша мутра, няма и мутра- държавник и да не се изживява като такъв!

    16:34 13.05.2026

  • 61 интересно

    7 1 Отговор
    Този постоянно на амбразурата да брани Ново Прасе - Стар Мутропитек.
    За искрено и фатално влюбване ли става дума, или за нещо по-така финикийско?

    16:35 13.05.2026

  • 62 по принцип е срамота

    11 0 Отговор
    Двама от най-богатите в страната, заради чието богатство беше разсипан този беден народ, да рИват за безплатна охрана. Още малко и безплатни кебапчета ще поискат.
    Тез пари по чекмеджета, трезори, офшорки и червени куфари за кво са им, като няма да ги харчат?

    Коментиран от #69

    16:37 13.05.2026

  • 63 Тодор Колев

    11 0 Отговор
    Ето го още един кален цървул. Охраната на когото и да било не се сваля от Министър Председателя. По-горе е написано, но чукча не обича да чете. Охраната е свалена от Специализираната комисия към Националната служба за охрана. По същия начин както узурпиралия длъжността Главен прокурор не призна решението на Конституциония съд и на Върховният административен съд , че трябва да напусне поста и си остана в кабинета, а когато получи знак от новите управляващи, на секундата се освободи от длъжност, така и въпросната комисия по знак на новите управляващи сне охраната на двамата закръглени паши.

    16:38 13.05.2026

  • 64 Не трябва да се занимаваме

    3 6 Отговор
    с охраната на Борисов и Пеевски. С тези теми ни хвърлят прах в очите. Важните неща са следните: водата (чиста вода в достатъчно количество навсякъде в страната); храната (достъпна по цени и висока по качество чиста храна), въздухът (чист въздух в София и в селищата до големите замърсители), мирът (да бъдем неутрални и да не воюваме с никого, нашето небе да е мирно). Ето това са темите, които имат значение. Останалото е заглавичкване. Прав е Георги Марков.

    Коментиран от #67, #68, #72

    16:39 13.05.2026

  • 65 Хмм

    5 1 Отговор
    преди намя и месец същата тази комисия, но назначения от правителството на Борисов шеф на ДАНС Денев одобри удължиха охраната на пеевски и борисов, освен Денев кой още е гласувал за - Кандев или Тонев, или и двамата, хамелеони

    16:40 13.05.2026

  • 66 А Този !

    4 0 Отговор
    Защо Се Излага !

    Като !

    Селски !

    Кифладжия ?

    16:41 13.05.2026

  • 67 а дали е така

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Не трябва да се занимаваме":

    Въздухът в София е доста добър като за милионен метополис.
    Повече от ясно е, че мутропитеците са го скапвали с горене на отпадъци. Откакто ги няма, не е по-лош от Запдна Европа.
    По-добър въздух има само на 1000 метра в боровата гора.

    Другите ти хрумки не са по задълбочени. Както и на това пенсионирано ченге, работещо за чужденци.

    Коментиран от #83

    16:43 13.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "по принцип е срамота":

    въпросът е, че охраната от НСО е сигурна, а личната може да бъде сплашена или купена, Илия Павлов беше убит въпреки че имаше охрана, всички са били в колите

    Коментиран от #74

    16:44 13.05.2026

  • 70 Я па ТоА...!

    6 1 Отговор
    До вчерашният фен на Орбан,който превъзнасяше до небето...
    Сега пък...- селски номера прави на новата власт...?!

    16:45 13.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Не искам !

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Не трябва да се занимаваме":

    Не искам !

    Да Обслужвам !

    Задника ?!

    На Тази !

    Пр

    ---


    ъд

    ---


    Ня !

    Да ходи !

    В Затвора !

    16:46 13.05.2026

  • 73 Гошко

    9 1 Отговор
    Ми направете му охрана от Герберчета.

    16:47 13.05.2026

  • 74 АЙДЕ БЕ...?!

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "Ами":

    Нищо сигурно няма на тоя свят!
    Едни щатски ,,Съкрет-Секюрити",че постоянно правят издънки,какво остава за нашето...НСО...?!
    А да не говорим,че на времето държавната охрана на Индира Ганди участва,в нейното покушение...

    16:50 13.05.2026

  • 75 Галина Колева

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "оби":

    Да ,ако от нещо се страхува има и достатъчно пари. Той е смел човек.

    16:50 13.05.2026

  • 76 ИСТИНАТА

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "ХА ХА ХА":

    Агент Николай е диверсант на Путин

    16:51 13.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 А Г-н Марков?!

    6 2 Отговор
    ,,Градско" отмъщение ли бе,отнемане превоза на Президента на РБ,от същите тия Боко и Шиши,та да се наложи да се придвижва,с личният си автомобил...?!
    Тогава нИ рИва,ся ми рИвеш...?!
    Аре бегом обратно в дантелките ,да спинкаш...!

    16:57 13.05.2026

  • 80 Марков е доносник, доказано

    8 1 Отговор
    Щом агент Николай казва нещо, можем спокойно да го разбираме с обратно значение. Защо въобще им дават трибуна на такива, които са доносничили за близки и приятели, получавайки облаги от това. А и колко са им били достоверни доносите.

    16:57 13.05.2026

  • 81 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 3 Отговор
    Хванали Наглите и после станаха най-наглите! А пък аз обичам да слушам песента на плачещите подлоги. Щом реват, значи посоката е вярна!

    17:05 13.05.2026

  • 82 ДС -наглост на агент Николай

    5 2 Отговор
    Нямате право да показвате по медиите отвратителната, мазна, грозна, нагла и силно антипатична физиономея на този занков ДС - доносник и агент! Викат му Жоро дантелата, името му е Георги Марков! Един от наъй-активните ДС- агенти и коварни доносници, които провалиха СДС! Българи, точно заради този мърсен ДС- доносник не беше гласуван закона за лустрацията по времето на Иван Костов! Точно заради този толкова отвратителен доносник на ДС! Ами, върви ти да пазиш з.....ка на твоя банкянски "идол" от СИК бе, нищожество долно, дето цяла България те познава като агент Николай! Затваряй си мръсната уста и заминавай да метеш зайчарника!

    17:10 13.05.2026

  • 83 Щом въздухът

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "а дали е така":

    в София толкова ти харесва, приятно дишане! Дишай по-дълбочко. Щом водата не те интересува, да знаеш, че скоро ще усетим сериозен недостиг на вода. Храните вече са много скъпи, но предстои още по-голямо поскъпване и дефицит на качествени храни. След юни тази година ще се случат събития, които ще ти покажат кое е най-важното: въздухът, водата, храната и мирът или охраната на някакви си ганчовци.

    17:20 13.05.2026

  • 84 НРБ

    2 3 Отговор
    Тиквата и Шиши откраднаха милиарди и могат да си плащат охраната !!! Българите много ги "обичат" ,защо се пазят ???

    17:21 13.05.2026

  • 85 Анонимни

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    8 а ако лъснат всичките схеми на цялата червена олигархия тогава какво С мутренски похвати репресии лъжи доноси терор всяване на страх няма как червените другари да задържат цялата власт тук Демокрация е не сме Москва

    17:27 13.05.2026

  • 86 ВЪРНИ СЕ

    2 2 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ И СИ ГО ПАЗИ .ЩОМ ТОЛКОВА СИ СЕ ЗАГРИЖИЛ ЗА НЕГО,АГЕНТ НИКОЛАЙЧО

    17:30 13.05.2026

  • 87 ССС

    5 2 Отговор
    Аз за наглите не съм сигурен, но Сретан чака удобен момент, а то не е като да няма причини.
    Ще направи услуга на тая бедна държава.

    17:31 13.05.2026

  • 88 ООрана държава

    0 3 Отговор
    Да си плаща

    17:33 13.05.2026

  • 89 Павел Пенев

    3 2 Отговор
    А назначаването на незаслужена охрана на един престъпник вече 10 години- градско забавление, на гърба на бюджета. Много голям подлизурко и блюдолизец си Николайчо. Какво предлагаш за излизане от този казус? Боко е национално съкровище и трябва да го опазваме.

    Коментиран от #103

    17:34 13.05.2026

  • 90 Астролог

    1 2 Отговор
    Агент"Николай" пак започва да "лай" !

    17:35 13.05.2026

  • 91 Радев

    0 2 Отговор
    Айде у лево гербаджия че и тебе ще наритам скоро 😎

    17:36 13.05.2026

  • 92 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Димитър Георгиев":

    Митко,иди че им търси доходите.Ако можеш.А крадените пари те ги изнесоха в чували със самолети в офшорни банки.Има един известен пример,когато Ленинското обкръжение е върнало скътъните за всеки случай валута и скъпоцености.Но следователите са допирали пистолета до слепоочието на поредния Ленински съратник.Върнали са всичко.После пак са ги утрепали,ама законно,с народен съветски съд.Едва ли при нас ще го направи Радев.Европейските ценности не позволяват.Но позволяват да се краде.

    17:44 13.05.2026

  • 93 Бебото в дантели

    3 1 Отговор
    Се изходи мощно и миризливо.
    Магарков, айде бейби, избърши си сълзите! Бойко ти Борисов е в миналото. Амин.

    17:47 13.05.2026

  • 94 Гатьо Гатев

    2 0 Отговор
    Селянин си ти........ИНФАНТИЛ долен......

    17:48 13.05.2026

  • 95 Иван

    1 1 Отговор
    Млък бе агент Николай

    17:54 13.05.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ха ха ха ха ха ха ха

    0 1 Отговор
    Тъп ге. Рбе. Раст. Агент Николай. Кой ще ти даде пари? Нова е само началото. Скоро ще е следствен

    18:28 13.05.2026

  • 98 Страх тресе кочината

    4 1 Отговор
    Сега Бойко ще може спокойно да седне на кафе в центъра на Банкя без охрана

    Коментиран от #100

    18:31 13.05.2026

  • 99 Д Д с с

    2 1 Отговор
    След като ти е мил вземи го да те гушкам урта будала РОДООТСТЪПНИК. Продан

    18:33 13.05.2026

  • 100 Споко,Бойко пак ще има охрана!

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Страх тресе кочината":

    Организирана от Комсомолският Секретар на ГЕРБ-Георг Георгиев...!

    20:19 13.05.2026

  • 101 Ддд

    1 0 Отговор
    А редакцията защо ни информира кой какво е изтропал в социалните мрежи. Ако някой има интерес ще ги следва. Точно пък този индивид какъв точно "фактор" е. Някакъв плювач,който мине се не мине и изпълзи

    21:56 13.05.2026

  • 102 Възмутен

    2 0 Отговор
    ОХРАНАТА НЕ Е ПОЖИЗНЕНА.

    00:05 14.05.2026

  • 103 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Павел Пенев":

    Националните съкровища трябва да се пазят. А двете съкровища, които днес останаха без охрана най-добре ще бъдат опазени в софийския затвор.

    01:16 14.05.2026

  • 104 Бай Араб

    0 1 Отговор
    Свалянето на охраната на г-н Борисов е селско отмъщение ,да така е.Затова в България никога не може да стане гражданска война , просто няма как.

    03:22 14.05.2026

  • 105 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Еееее МАРКОВ ЖОРКИН":

    Да умреш като куче

    03:23 14.05.2026

  • 106 резервист

    1 0 Отговор
    Чрез нахалство към прогрес. ББ продължава да е безценен дори в очите на интелигентни хора. Когато някой си свърши работата, за която получава заплата, той заслужава признание и похвала, а не метани. Въпросът следва да се разглежда професионално и по същество. Има ли реална опасност или не и какъв пост заема обекта. Държавата да взема страна в мафиотски разправии е върхът на простотията.

    07:44 14.05.2026

  • 107 Шушу Мушу

    1 0 Отговор
    Че бат Бойче сам ще се охранва и охранява ! Той и карате владее и страшно изглежда. Кой ще посмее да го нападне ?

    Коментиран от #115

    08:14 14.05.2026

  • 108 Петер Брьогел - СТАРИ

    2 0 Отговор
    Борисов нали си имаше своя охранителна фирма ? ИПОН ! Тя не може ли да го пази ?

    08:16 14.05.2026

  • 109 жабока БОКО

    2 0 Отговор
    Хора , не ви ли се струва , че ББ е голям простак и върл бай Ганьо ?

    08:17 14.05.2026

  • 110 мухата ЦЕЦЕ

    0 0 Отговор
    А бе , хора , кой може да заплашва такъв юнак и добряк , като Бойко ? Той на никога нищо зло не е сторил. Само добрини , добрини , добрини. Все на ползу роду се се бъхтил , при това денонощно. Не човек , а направо втори Исус Христос.

    08:41 14.05.2026

  • 111 Марко Георгиев

    1 0 Отговор
    Мутрата се борил с организираната престъпност – това е вицът на деня. В началото цялата му битка беше да отстрани конкуренцията и да преносочи каналите за дрога и контрабанда. След това мина на по-високо ниво – усвояване на евросредства. А сега – да го пазят от любовта на народа. Да си се пази сам. То ако службите решат, че вече не е нужен, никой не може да го опази.

    10:23 14.05.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Цвете

    2 0 Отговор
    ИЗЛЕЗЕ ЛИ ОТ ПЕЧАТА КНИГАТА ТИ ЗА ОРБАН? СЕГА ВЕЧЕ МОЖЕ ДА НАПИШЕШ И ЗА БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД ,НО И ЗА ДЕЙНОСТТА ТИ ПРЕДИ 1989 ГОДИНА. 🎭🇧🇬🤦‍♂️

    16:18 14.05.2026

  • 114 точно мечо ту-туу

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    от зайчарника ни замеря със селски лафове. Селяк та дрънка. жоро дантелата, колкото и да му се слага, ВСИЧКО е видно. Толкова неща ни обещаваше селският тарикат, лепеше 50-тачки по челата та бабите от ЖИПКАТА си, които пари са НАШИ, не НЕГОВИ. Обещаваше да ни оправя с 200 и показваше среден пръст. И НИЩО от това! Как да не спреш файтона?Ха-ха-ха

    21:53 14.05.2026

  • 115 мечо ту-туу

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Шушу Мушу":

    Виждали ли сте години наред какво дребно момче стоеше до корпулента боко в робята на бодигард. С насмешка си мислех, че при случка кой кого ще брани - по-вероятно боко - момчето.ТЪЛИ работи, СЕЛСКИ фукарлъци, ало, жоро дантелата!!!! Като се слагаш на боко само показваш собствената си селяния.

    21:56 14.05.2026

