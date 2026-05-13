Какъв е реалният контрол върху професионалните шофьори

Постоянните катастрофи са сигнал за няколко неща. От една страна това е контролът на мерките, които има в закона, от друга - следенето, особено на тежкия трафик - и на камионите, и на автобусите, превозващи пътници, както и поведението на самите водачи. Това заяви е ефира на NOVA NEWS адвокат Илия Тодоров от Българска асоциация на пострадали при катастрофи по повод поредицата от тежки инциденти на автомагистрала „Хемус“.
„Всеки път, когато станем свидетели на тежка катастрофа с автобус, се повдига въпросът за коланите в автобусите, защото много голяма част от травмите, а дори и смъртните случаи при катастрофи с автобуси, биха могли да бъдат предотвратени, ако действително имаше неотменимо задължение пътниците да са с колани, естествено и автобусите да бъдат адекватно оборудвани“, коментира той.
„Този въпрос стана изключително наболял по време на катастрофата в Своге, при която загинаха 20 души. Особено когато имаме преобръщане на автобус, много често пътниците изпадат извън него и загиват. Дори и да няма преобръщане, при поставени колани от всички пътници резултатите винаги са съвсем различни. Оттогава обаче минаха вече 10 години и сякаш сме още на същото място. Има какво да се желае по отношение на безопасността и превозването на пътниците в автобуси”, посочи Тодоров.
„При множество нарушения или при определени тежки нарушения книжката на водача се отнема за някакъв период от време. Ако говорим за книжка от категория B, нещата стоят по един начин. Когато говорим за професионални водачи с категория C и D, които превозват тежки товари или множество пътници, при тях със сигурност трябва да има особени условия, тъй като сами разбирате каква е отговорността, която носят те като професионални водачи, и то като водачи на тежки машини”, добави още той.
2 Интересно
Те си карат тук като на състезание. За тях няма правила. Натискат, мачкат, свирят, Псуват, изпреварват, застрашават......
Ако почнат да ги глобяват, хазната ще се напълни и препълни.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Даааа
А за депутати даже и дипломите не им се проверяват.
Пси хо,алко хол,нарко тици и т.н.,че и имунитет имат
15:56 13.05.2026
8 ДрайвингПлежър
Хайде да започнем с това какво е съотношението на минатите километри спрямо нарушенията на професионалните шофьори и любителите
и какво е съотношението на нарушенията въобще от професионалистите като абсолютен брой от любителите
И какъв е броя на катастрофите предизвикани от професионалисти правещи по 100 хил км годишно и броя на катастрофите предизвикани от любителите - за да видим каква е базата и къде всъщност е проблема на пътя - в професионалистите или в любителите... чак после да си говорим за контрол!
Коментиран от #10
16:10 13.05.2026
9 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "в кратце":Ще мериш нарушенията на човек който за година минава повече отколкото много непрофесионалисти не минават през целия си живот? Нормален ли си?!
И на ква база въобще ще мериш като от нарушение до нарушение има брутална разлика!
Минаване на червен светофар не е същото като да ти пише КАТ глоба за непочистен номер зимата докато караш по непочистен път... мисля... а ти как мислиш май е очевидно!
А 30-40 нарушения за 30-40 години стаж на пътя са по 1 на година! Колко шофьора реално могат да се похвалят с такъв коефициент? Мислиш ли се за абсолютно безгрешен и гарантираш ли, че никога, ама никога не си нарушавал закона? Не си настъпвал малко над това ограничение, не си престъпвал непрекъсната за да паркираш отсреща, не си паркирал не като хората, карал без дистанция и т.н. и т.н. че да изискваш някой който прекарва живота си на пътя да е абсолютно безгрешен хиляди и киляди километри!
Я ако обичат драгите моралисти да си бият камшика и да не ни занимават с фалшивия си морал. Моля!
16:16 13.05.2026
10 Нехис
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Правенето на много километри не оправдава правенето на нарушения.
Виждал съм хора, които си преправят маршрута и междинните точки на навигацията, карайки 24 тона товар и това го правят всички шофьори, тъй като се гони време - диспонентите постоянно дават зор.
Коментиран от #18
16:17 13.05.2026
11 тракторист
До коментар #1 от "в кратце":Ти някога работил ли си като професионален шофьор та пишеш глупави постове? Имаш ли на представа че един професионален шофьор изминава на месец километри който вие с вашите "каляски" не изминавате и за година.Така че нарушенията които е направил разделени на километрите и времето са много по-малко като брой на километър и години от тези на един любител шофьор с 1/4 от неговия стаж като години.
Коментиран от #12
16:18 13.05.2026
12 Нехис
До коментар #11 от "тракторист":Ти обаче забравяш да отчетеш, че е едно да правиш нарушения с 1.6т лек автомобил, съвсем друго - с ремарке 24 тона.
Коментиран от #17
16:22 13.05.2026
13 Най- вече
До коментар #2 от "Интересно":комшийски и украински. Виждал съм как на бензиностанция удря една бира и се качва в кабината. Дали така карат в Турция?
Коментиран от #15
16:28 13.05.2026
14 Пришелец
"изтеглиш късата клечка ".
Приятен път!
16:37 13.05.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #13 от "Най- вече":Една бира е позволена нали?
За по горния коментар не знам дали са от един и същ автор но да не пишапак
И ако диспонентите дават зор що не изискваме от тях да не дават? Те са част от цялата тая система на превоз на стоки и е редно също да носят някаква отговорност!
Колко пъти шофьор отива да товари и там му качват неща и по начин, който не би трябвало и той е поставен пред избора да направи компромис или да изхвърчи от работа - това къде е в цялата тая "борба за безопасност"!!
Коментиран от #19
16:43 13.05.2026
17 Ония с фордо
До коментар #12 от "Нехис":И каква е разликата при неправилно паркиране между 1,6 и 24 тона ? Каква е разликата при неизправни светлини между 1,6 и 24 тона? Каква е разликата при шофиране без колан между 1,6 и 24 тона ? Каква е разликата при силно замърсен автомобил между 1,6 и 24 тона ? Каква е разликата при пукнато предно стъкло между 1,6 и 24 тона? И много други подобни нарушения които нищо не говорят за професионалните умения и качества на шофьора.
Коментиран от #21
17:08 13.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ти си
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":Шофьора е отговорен за безопасноста на товара който превозва ! Имал съм случаи когато не съм подписвал в качеството ми на мотокарист товарач товарителният лист на шофьор който не си е обезопасил товара защото при евентуална проверка или произшествие причинено от незакрепен товар го отнасям и аз ! На всеки линеен метър колан и гумени подложки против плъзгане на товара .....
Коментиран от #22
17:23 13.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Нехис
До коментар #17 от "Ония с фордо":Отговарям ти за пример номер 2 - неизправни светлини. Настигаш 30 тона, които не светят и се блъскаш в тях. Дали ще си жив?
За другите останали примери си отговори сам.....
Коментиран от #25, #27, #28
17:30 13.05.2026
22 ДрайвингПлежър
До коментар #19 от "Ти си":Да де, така е...
ама сме в БГ, правилата са разтегливи за всички и често те принуждават да ги прекрачваш, или изхвърчаш от работа. Отиваш при клиент заявил 20 тона, но се оказва, че няма схема при която да не претовариш ос заради някаква специфика на товара. Шефа ти нарува по телефона и плаши, фирмата нервничи щото клиента чака доставка на стоката и и ти дава зор да я качват, на тебе ти чука банката на врата или детето ще учи (защото да сме честни шофорите на вътрешни курсове далеч не получават толкова високо заплащане, но получават всички стари камиони, които в Германия ще ги спрат от движение)... и като ти се трупне всичко ти теглиш една и си казваш "ми ще внимавам пък"!
Аз съм първия, които ще каже, че голяма част от шофьорите са абсолютни говеда, защото покрай работата си съм се сблъсквал с тях, но не живеем в идеално подредена държава, че да искаме от тях да са идеални.
Професионалния шоферлък не е лъскавата част да се возиш по цял ден и да ходиш на нови места, а си е мизерия! И както е казал колегата Ония с коня - по-скоро трябва да сме снизкодителни към професионалистите, защото докато те работят на пътя много идиоти им се мотаят и им пречат и правят работата им много по-трудна.
Ако на еднаписарушка в държавна институция му вкараш в стаят 5ма човека от улицата просто да се мотаят там и да си говорят той ще свърши много по-малко работа и 100% ще допусне грешки от разсейването и хаоса, които ще се създадат. А за шофьора това е ежедневие!
Коментиран от #24
17:38 13.05.2026
23 Мунчо
грижи и пълен контрол на катаджии , пътна и общинска полиция и органи на властта!
Дране до 101,обратно и пак отначало!
17:42 13.05.2026
24 Водач
До коментар #22 от "ДрайвингПлежър":Много си прав,но малко хора го разбират това.Всички когато отидат в някоя институция стоят мирно и кротко и си чакат реда,а когато излезнат на пътя те трябва да са отпред,те задължително трябва да минат ,пък било и на сантиметри пред камиона,а камиона как ще спре ,не ги интересува.
18:23 13.05.2026
25 Водач
До коментар #21 от "Нехис":Ако си мислиш,че блъскайки се в 1.6 т. Със 100 км/ч ще останеш жив,жестоко се лъжеш.Бай бабо да не те среща мечка и на никой да не му се налага да го изпитва.
Коментиран от #26
18:27 13.05.2026
26 Нехис
До коментар #25 от "Водач":Въпросът е принципен и нещата се изместиха до обикновено заяждане.
Каращите 12 тона и нагоре трябва да минават през строг подбор и постоянен контрол.
Казвам го като имащ С+Е, АДР и всички останали документи, известно време съм карал.
18:39 13.05.2026
27 Про стачка
До коментар #21 от "Нехис":Искаш да кажеш нещо от рода на - трябва да бъдем малко по-снисходителни към грешките на хирурзите защото работата им е пи-тежка и напрегната от тази на каза пусна в кланницата ! Да ти а.... и на логиката !
Коментиран от #29
19:00 13.05.2026
28 Ония с фордо
До коментар #21 от "Нехис":Становявам че не си много бистър в главата !
За да удариш камион в движение отзад значи не си никакъв шофьор защото невнимаваш в движението и си потенциално опасен! И гъшият ти мозък незнам защо под неизправни светлини разбира липса на светлини ?
На теб лично и ръчна количка небих ти поверил
Коментиран от #30
19:08 13.05.2026
29 Про стачка
До коментар #27 от "Про стачка":@ каза пусна в кланницата
Чети - касапина в кланницата
19:14 13.05.2026
30 Нехис
До коментар #28 от "Ония с фордо":Определено нямаш много мозък в главата си.
Нещо да ти говори словосъчетанието хипотетична ситуация?
Не?
Тогава най-добре си прекопавай нивата и не си напъвай главицата с неща, непосилни за нея.
Разбра ли, селянино?
19:48 13.05.2026
31 Шаран БГ
Защо нищо не се свързва със паричното възнаграждение и дисциплината като цяло ?? Не знам как се става професионален шофьор сега. После - как се придобива правна възможност да се кормуват огромни машини с огромни товари ?
Преди години като начало огромната тежест се поемаше от Армията. Там придобиваха в ранна възраст умения и доказваха още в млади години стават ли ....не стават ли.!!
Сега най-фрапиращото е , как може да продължава да държи волан на пътя човек с нестабилна психика, елементарна липса на дисциплина, и камара нарушения ?
Аз останах изненадан от драконовските мерки за шофьорите във Франция !?! Явно нещо подобно би следвало да стане и тук." Кучето бяга според тоягата"- казва нашата поговорка !
Защо е нужно ЗАКОННО да се продават антирадарни устройства ??!! То е абсолютно същото, като рекламата на лекарства ........Диващина някаква в уж цивилизована страна ?!
22:10 13.05.2026