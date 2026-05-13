Какъв е реалният контрол върху професионалните шофьори

13 Май, 2026 15:51 1 159 31

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Постоянните катастрофи са сигнал за няколко неща. От една страна това е контролът на мерките, които има в закона, от друга - следенето, особено на тежкия трафик - и на камионите, и на автобусите, превозващи пътници, както и поведението на самите водачи. Това заяви е ефира на NOVA NEWS адвокат Илия Тодоров от Българска асоциация на пострадали при катастрофи по повод поредицата от тежки инциденти на автомагистрала „Хемус“.

„Всеки път, когато станем свидетели на тежка катастрофа с автобус, се повдига въпросът за коланите в автобусите, защото много голяма част от травмите, а дори и смъртните случаи при катастрофи с автобуси, биха могли да бъдат предотвратени, ако действително имаше неотменимо задължение пътниците да са с колани, естествено и автобусите да бъдат адекватно оборудвани“, коментира той.

„Този въпрос стана изключително наболял по време на катастрофата в Своге, при която загинаха 20 души. Особено когато имаме преобръщане на автобус, много често пътниците изпадат извън него и загиват. Дори и да няма преобръщане, при поставени колани от всички пътници резултатите винаги са съвсем различни. Оттогава обаче минаха вече 10 години и сякаш сме още на същото място. Има какво да се желае по отношение на безопасността и превозването на пътниците в автобуси”, посочи Тодоров.

„При множество нарушения или при определени тежки нарушения книжката на водача се отнема за някакъв период от време. Ако говорим за книжка от категория B, нещата стоят по един начин. Когато говорим за професионални водачи с категория C и D, които превозват тежки товари или множество пътници, при тях със сигурност трябва да има особени условия, тъй като сами разбирате каква е отговорността, която носят те като професионални водачи, и то като водачи на тежки машини”, добави още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    9 11 Отговор
    Какъв да е? Ами никакъв.Хора с по тридесет-четиридесет нарушения получават право да карат товарни автомобили и автобуси! Това ако не е българска работа,здраве на пътя,му кажи!

    Коментиран от #9, #11

    15:55 13.05.2026

  • 2 Интересно

    18 0 Отговор
    Някой да е видял глобен чуждестранен тираджия?
    Те си карат тук като на състезание. За тях няма правила. Натискат, мачкат, свирят, Псуват, изпреварват, застрашават......
    Ако почнат да ги глобяват, хазната ще се напълни и препълни.

    Коментиран от #13

    15:55 13.05.2026

  • 3 А бе

    10 1 Отговор
    То и в градския транспорт всички са сколани. Особено правостоящите.

    15:55 13.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Даааа

    29 0 Отговор
    За професионалните шофьори има много изисквания.
    А за депутати даже и дипломите не им се проверяват.
    Пси хо,алко хол,нарко тици и т.н.,че и имунитет имат

    15:56 13.05.2026

  • 6 Кирил

    8 0 Отговор
    Тя цялата държава на съвест го кара, вие контрол.

    15:56 13.05.2026

  • 7 Ами

    12 1 Отговор
    трябва и специално заплащане, след като ще се трретират специално!

    16:08 13.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    16 1 Отговор
    Айде пак ровене и хвърляне на кал!

    Хайде да започнем с това какво е съотношението на минатите километри спрямо нарушенията на професионалните шофьори и любителите
    и какво е съотношението на нарушенията въобще от професионалистите като абсолютен брой от любителите

    И какъв е броя на катастрофите предизвикани от професионалисти правещи по 100 хил км годишно и броя на катастрофите предизвикани от любителите - за да видим каква е базата и къде всъщност е проблема на пътя - в професионалистите или в любителите... чак после да си говорим за контрол!

    Коментиран от #10

    16:10 13.05.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    Ще мериш нарушенията на човек който за година минава повече отколкото много непрофесионалисти не минават през целия си живот? Нормален ли си?!

    И на ква база въобще ще мериш като от нарушение до нарушение има брутална разлика!
    Минаване на червен светофар не е същото като да ти пише КАТ глоба за непочистен номер зимата докато караш по непочистен път... мисля... а ти как мислиш май е очевидно!

    А 30-40 нарушения за 30-40 години стаж на пътя са по 1 на година! Колко шофьора реално могат да се похвалят с такъв коефициент? Мислиш ли се за абсолютно безгрешен и гарантираш ли, че никога, ама никога не си нарушавал закона? Не си настъпвал малко над това ограничение, не си престъпвал непрекъсната за да паркираш отсреща, не си паркирал не като хората, карал без дистанция и т.н. и т.н. че да изискваш някой който прекарва живота си на пътя да е абсолютно безгрешен хиляди и киляди километри!

    Я ако обичат драгите моралисти да си бият камшика и да не ни занимават с фалшивия си морал. Моля!

    16:16 13.05.2026

  • 10 Нехис

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Правенето на много километри не оправдава правенето на нарушения.
    Виждал съм хора, които си преправят маршрута и междинните точки на навигацията, карайки 24 тона товар и това го правят всички шофьори, тъй като се гони време - диспонентите постоянно дават зор.

    Коментиран от #18

    16:17 13.05.2026

  • 11 тракторист

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    Ти някога работил ли си като професионален шофьор та пишеш глупави постове? Имаш ли на представа че един професионален шофьор изминава на месец километри който вие с вашите "каляски" не изминавате и за година.Така че нарушенията които е направил разделени на километрите и времето са много по-малко като брой на километър и години от тези на един любител шофьор с 1/4 от неговия стаж като години.

    Коментиран от #12

    16:18 13.05.2026

  • 12 Нехис

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "тракторист":

    Ти обаче забравяш да отчетеш, че е едно да правиш нарушения с 1.6т лек автомобил, съвсем друго - с ремарке 24 тона.

    Коментиран от #17

    16:22 13.05.2026

  • 13 Най- вече

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    комшийски и украински. Виждал съм как на бензиностанция удря една бира и се качва в кабината. Дали така карат в Турция?

    Коментиран от #15

    16:28 13.05.2026

  • 14 Пришелец

    7 0 Отговор
    "Транспортът е работа в риск"!Колкото повече си на пътя,толкова е по-голяма вероятността да "
    "изтеглиш късата клечка ".
    Приятен път!

    16:37 13.05.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Най- вече":

    Една бира е позволена нали?

    За по горния коментар не знам дали са от един и същ автор но да не пишапак

    И ако диспонентите дават зор що не изискваме от тях да не дават? Те са част от цялата тая система на превоз на стоки и е редно също да носят някаква отговорност!
    Колко пъти шофьор отива да товари и там му качват неща и по начин, който не би трябвало и той е поставен пред избора да направи компромис или да изхвърчи от работа - това къде е в цялата тая "борба за безопасност"!!

    Коментиран от #19

    16:43 13.05.2026

  • 16 оня с коня

    8 1 Отговор
    Аз съм с категория "С" но отдавна не я ползвам щото съм си намерил много по-ефикасен начин за Печелене на Пари.Между другото съм точно на обратното мнение на тоя Адвокат и смятам че към Нарушенията на Профес. Шофьори следва да бъдем много по-снизходителни ,щото Работата им е много по-трудна от управлението на един Лек автомобил.

    Коментиран от #20

    16:55 13.05.2026

  • 17 Ония с фордо

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Нехис":

    И каква е разликата при неправилно паркиране между 1,6 и 24 тона ? Каква е разликата при неизправни светлини между 1,6 и 24 тона? Каква е разликата при шофиране без колан между 1,6 и 24 тона ? Каква е разликата при силно замърсен автомобил между 1,6 и 24 тона ? Каква е разликата при пукнато предно стъкло между 1,6 и 24 тона? И много други подобни нарушения които нищо не говорят за професионалните умения и качества на шофьора.

    Коментиран от #21

    17:08 13.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ти си

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    Шофьора е отговорен за безопасноста на товара който превозва ! Имал съм случаи когато не съм подписвал в качеството ми на мотокарист товарач товарителният лист на шофьор който не си е обезопасил товара защото при евентуална проверка или произшествие причинено от незакрепен товар го отнасям и аз ! На всеки линеен метър колан и гумени подложки против плъзгане на товара .....

    Коментиран от #22

    17:23 13.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Нехис

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Ония с фордо":

    Отговарям ти за пример номер 2 - неизправни светлини. Настигаш 30 тона, които не светят и се блъскаш в тях. Дали ще си жив?
    За другите останали примери си отговори сам.....

    Коментиран от #25, #27, #28

    17:30 13.05.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ти си":

    Да де, така е...
    ама сме в БГ, правилата са разтегливи за всички и често те принуждават да ги прекрачваш, или изхвърчаш от работа. Отиваш при клиент заявил 20 тона, но се оказва, че няма схема при която да не претовариш ос заради някаква специфика на товара. Шефа ти нарува по телефона и плаши, фирмата нервничи щото клиента чака доставка на стоката и и ти дава зор да я качват, на тебе ти чука банката на врата или детето ще учи (защото да сме честни шофорите на вътрешни курсове далеч не получават толкова високо заплащане, но получават всички стари камиони, които в Германия ще ги спрат от движение)... и като ти се трупне всичко ти теглиш една и си казваш "ми ще внимавам пък"!

    Аз съм първия, които ще каже, че голяма част от шофьорите са абсолютни говеда, защото покрай работата си съм се сблъсквал с тях, но не живеем в идеално подредена държава, че да искаме от тях да са идеални.

    Професионалния шоферлък не е лъскавата част да се возиш по цял ден и да ходиш на нови места, а си е мизерия! И както е казал колегата Ония с коня - по-скоро трябва да сме снизкодителни към професионалистите, защото докато те работят на пътя много идиоти им се мотаят и им пречат и правят работата им много по-трудна.

    Ако на еднаписарушка в държавна институция му вкараш в стаят 5ма човека от улицата просто да се мотаят там и да си говорят той ще свърши много по-малко работа и 100% ще допусне грешки от разсейването и хаоса, които ще се създадат. А за шофьора това е ежедневие!

    Коментиран от #24

    17:38 13.05.2026

  • 23 Мунчо

    3 0 Отговор
    Както останалите шофьори, пълнят ежедневно хазната с глоби,фишове и актове под вещите
    грижи и пълен контрол на катаджии , пътна и общинска полиция и органи на властта!
    Дране до 101,обратно и пак отначало!

    17:42 13.05.2026

  • 24 Водач

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "ДрайвингПлежър":

    Много си прав,но малко хора го разбират това.Всички когато отидат в някоя институция стоят мирно и кротко и си чакат реда,а когато излезнат на пътя те трябва да са отпред,те задължително трябва да минат ,пък било и на сантиметри пред камиона,а камиона как ще спре ,не ги интересува.

    18:23 13.05.2026

  • 25 Водач

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Нехис":

    Ако си мислиш,че блъскайки се в 1.6 т. Със 100 км/ч ще останеш жив,жестоко се лъжеш.Бай бабо да не те среща мечка и на никой да не му се налага да го изпитва.

    Коментиран от #26

    18:27 13.05.2026

  • 26 Нехис

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Водач":

    Въпросът е принципен и нещата се изместиха до обикновено заяждане.
    Каращите 12 тона и нагоре трябва да минават през строг подбор и постоянен контрол.
    Казвам го като имащ С+Е, АДР и всички останали документи, известно време съм карал.

    18:39 13.05.2026

  • 27 Про стачка

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Нехис":

    Искаш да кажеш нещо от рода на - трябва да бъдем малко по-снисходителни към грешките на хирурзите защото работата им е пи-тежка и напрегната от тази на каза пусна в кланницата ! Да ти а.... и на логиката !

    Коментиран от #29

    19:00 13.05.2026

  • 28 Ония с фордо

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Нехис":

    Становявам че не си много бистър в главата !
    За да удариш камион в движение отзад значи не си никакъв шофьор защото невнимаваш в движението и си потенциално опасен! И гъшият ти мозък незнам защо под неизправни светлини разбира липса на светлини ?
    На теб лично и ръчна количка небих ти поверил

    Коментиран от #30

    19:08 13.05.2026

  • 29 Про стачка

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Про стачка":

    @ каза пусна в кланницата
    Чети - касапина в кланницата

    19:14 13.05.2026

  • 30 Нехис

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ония с фордо":

    Определено нямаш много мозък в главата си.
    Нещо да ти говори словосъчетанието хипотетична ситуация?
    Не?
    Тогава най-добре си прекопавай нивата и не си напъвай главицата с неща, непосилни за нея.
    Разбра ли, селянино?

    19:48 13.05.2026

  • 31 Шаран БГ

    1 0 Отговор
    Отговорност, глоби , нарушения, скорост и...дрън-дрън до припадък.
    Защо нищо не се свързва със паричното възнаграждение и дисциплината като цяло ?? Не знам как се става професионален шофьор сега. После - как се придобива правна възможност да се кормуват огромни машини с огромни товари ?
    Преди години като начало огромната тежест се поемаше от Армията. Там придобиваха в ранна възраст умения и доказваха още в млади години стават ли ....не стават ли.!!
    Сега най-фрапиращото е , как може да продължава да държи волан на пътя човек с нестабилна психика, елементарна липса на дисциплина, и камара нарушения ?
    Аз останах изненадан от драконовските мерки за шофьорите във Франция !?! Явно нещо подобно би следвало да стане и тук." Кучето бяга според тоягата"- казва нашата поговорка !
    Защо е нужно ЗАКОННО да се продават антирадарни устройства ??!! То е абсолютно същото, като рекламата на лекарства ........Диващина някаква в уж цивилизована страна ?!

    22:10 13.05.2026

