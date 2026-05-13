Кабинетът "Радев" назначи нови 28 областни управители

13 Май, 2026 15:05

  • министерски съвет-
  • назначения-
  • нови областни управители

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности, съобщиха от пресслужбата на кабинета, цитирани от БТА.

За областен управител на Благоевград е назначен Васил Трендафилов. Завършил е Академията на МВР-София. Работи дълги години в системата на МВР, като заема различни ръководни постове. В периода 2021–2025 г. е началник на Районно управление – Сандански към Областната дирекция на МВР – Благоевград (ОДМВР - Благоевград).

Дико Диков е назначен за областен управител на област Бургас. По образование е юрист, а в периода 1988 г. – 2013 г. професионалното му развитие е в системата на МВР. В последните години работи в частния сектор.

Марио Смърков е назначен за областен управител на област Варна. Заемал е същата длъжност в служебните правителства на Стефан Янев и на Гълъб Донев. По образование е юрист. На парламентарните избори през 2026 г. е избран за народен представител от 3-ти МИР – Варна.

Марин Богомилов е назначен за областен управител на област Велико Търново. По образование е икономист и е бил общински съветник в Община Горна Оряховица.

За областен управител на област Видин е назначен Огнян Михайлов. Заемал е същата длъжност в служебните правителства на Огнян Герджиков, Стефан Янев и Гълъб Донев. Работил е дълги години в системата на МВР, заемайки различни длъжности, включително директор на Регионална дирекция на вътрешните работи (РДВР), Областна дирекция "Полиция" (ОДП) и ОДМВР - Видин. Работил е също в системата на енергетиката и на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” в гр. София.

За областен управител на Враца е назначен Росен Михайлов – финансист и анализатор с над 20 години опит. Професионалният му път преминава през водещи финансови институции в банковия сектор. Придобива административен опит на различни позиции в община Враца.

Кристина Сидорова е новият областен управител на област Габрово. Заемала е същата длъжност в периода юли 2022 г. – юли 2023 г. От юни 2021 г. до януари 2022 г. е била заместник областен управител на област Габрово, а преди това – общински съветник от 2014 г. до 2017 г. Избрана е за народен представител в 44-ото Народно събрание.

За областен управител на област Добрич е назначен Руслан Томов. По образование е юрист. От 1987 г. до 2024 г. работи в системата на МВР, като е заемал различни длъжности, включително началник на Районното управление на МВР Генерал Тошево от 1992 г. до 2003 г. , а от 2003 г. до 2024 г. - началник Гранично полицейско управление (ГПУ) "Генерал Тошево".

Бисер Николов е назначен за областен управител на област Кърджали. Заемал е както същата длъжност, така и длъжността заместник областен управител на област Кърджали. Работил е и като управител на банка и притежава икономическо и юридическо образование.

За областен управител на област Кюстендил е назначен Атанас Гергинов. Финансист е по образование и притежава дългогодишен опит в банковата сфера, където над 15 години е директор на клон на водеща финансова институция в Област Кюстендил.

Пламен Христов е назначен за областен управител на област Ловеч. Притежава над 30 години професионален опит в сферата на медиите и обществените комуникации. Професионалният му път включва значителен опит в журналистиката. Работил е в редица регионални и национални медии, печатни издания, телевизии и радиа. Последните 14 години е кореспондент на Българското национално радио (БНР) в Ловеч.

Иван Каменов е назначен за областен управител на област Монтана. Финансист е по образование. Притежава богат практически опит както в държавната администрация, така и в частния сектор. Работил е в Националния осигурителен институт като финансов ревизор и в Националната агенция за приходите като данъчен инспектор.

За областен управител на област Ямбол е избран Георги Чалъков. Заемал е същата длъжност през 2017 г. , 2021 г. и 2022 г. Бил е също заместник-кмет на община Тунджа, както и два мандата общински съветник в същата община. Икономист е по образование.

За областен управител на област Пазарджик е назначен Борислав Богословов. Инженер е по образование. В период от близо 20 години развива своя професионален и управленски опит в сферата на строителството.

Грета Колева става областен управител на област Перник. По образование е педагог. Дълги години е учител по български език и литература в XIII Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Перник. Активно участва в културния и обществен живот на региона.

За областен управител на област Плевен е назначен Иван Петков. Заемал е същата длъжност, както и длъжността заместник областен управител на област Плевен. Професионалният си опит придобива в системата на Министерство на правосъдието.

Георги Янев е назначен за областен управител на област Пловдив. Експерт е в сферата на държавното управление и националната сигурност с над 30 години опит. Професионалната му кариера преминава през системите на Министерството на отбраната и Държавна агенция „Национална сигурност“. Бил е главен секретар на Областна администрация – Пловдив, в периода 2021 г. – 2024 г.

За областен управител на област Силистра е назначен Николай Неделчев. Заема длъжността за втори път. Притежава над 20-годишен опит в областта на местното самоуправление и местната администрация, както и опит в държавната администрация. От 1991 г. до 1999 г. е бил заместник-кмет, а от 2003 г. до 2015 г. – кмет на община Ситово. От 2024 г. до момента е секретар в Община Силистра.

Михаил Кашеров става областен управител на област Сливен. Завършил е Международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Той е дългогодишен мениджър в сферата на външната търговия, от 2012 г. до 2025 г. продължава кариерното си развитие във Федерална република Германия като търговски директор на германска компания.

За областен управител на област София е назначена Йовелина Тихова. Притежава богат административен и управленски опит., а кариерата ѝ преминава през Държавната комисия по сигурността на информацията, както и през ръководни позиции в общински дружества и в частния сектор.

София Торолова е назначена за областен управител на Софийска област. Притежава богат управленски опит като административен директор на голяма частна компания. Била е заместник областен управител и областен управител на Софийска област.

За областен управител на област Стара Загора е назначен Калоян Дамянов. Преподавател е по специална педагогика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Той е национален координатор за България към Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование и директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град към Министерството на образованието и науката.

Илко Илиев е назначен за областен управител на област Търговище. По образование е инженер. Предприемач, бил е управител на една от най-големите фирми за производство на мека мебел в България.

За областен управител на област Хасково е избран Тодор Иванов. Юрист е по образование. Развива професионалната си кариера в Адвокатска колегия – Хасково. Близо 5 години е бил е юрисконсулт в Общинска администрация – Димитровград.

Георги Жеков е назначен за областен управител на област Шумен. Притежава близо 40-годишен професионален опит в сферата на сигурността. Първите 16 години от кариерата му преминават на различни командни и академични длъжности във Въоръжените сили на Република България. През периода 2003г.- 2025г. заема последователно ръководни и висши ръководни длъжности в Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието, включително главен директор. Работил е и в Община Шумен.

Айлин Башева е назначена за областен управител на област Разград. Притежава юридическо и финансово образование. Притежава над 20 години професионален опит в държавната администрация – в областта на събирането и управлението на публични вземания. Работила е в Национална агенция за приходите – Териториална дирекция Варна, офис Разград.

Любомир Владимиров е новият областен управител на област Русе. Бил е общински съветник и заместник-председател на Общинския съвет в Русе. В периода от 2021 г. до 2026 г. е бил директор на Дирекция „Екология и транспорт“ в Община Русе. В периода 2009 г. - 2017 г. е избиран за народен представител последователно в XLI , XLII, XLIII Народно събрание. Преподавател е в Русенския университет и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

За областен управител на област Смолян е назначен Георги Пепеланов. По образование е финансист. Бил е заместник-кмет на Община Чепеларе, както и общински съветник в община Смолян.

Днес се състоя първото редовно заседание на правителството. Критичното състояние на редица сектори и продължаването на намаляването на покупателната способност на гражданите изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия, каза в началото на заседанието премиерът Румен Радев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 5 Отговор
    Румба, да беше сложил в Плевен за областен някой водопроводчик бре.

    Коментиран от #6

    15:13 13.05.2026

  • 2 2205

    13 1 Отговор
    Имам питане: Какво означава " работил е дълги години като"?
    Дълги ли са му били годините?
    Не е ли правилно " работил е много години като"?

    15:15 13.05.2026

  • 3 Дориана

    12 5 Отговор
    Разбира се навсякъде трябва да има тотална чистка и да не се позволява на защитниците на корупцията и мафията да пречат и спъват реформите.

    15:20 13.05.2026

  • 4 в кратце

    7 5 Отговор
    Ще назначи още по 5 секретарки на тия 28 нови изправители.

    15:21 13.05.2026

  • 5 ииииииии...

    14 3 Отговор
    всички са бивши служители на МВР, с охранителни фирми, добре дошли в ченгеджийницата!!!

    15:21 13.05.2026

  • 6 Северозападняк

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Спартански трябваше да турят, за да приключи тотално града на пилeшките мoзъци.

    15:23 13.05.2026

  • 7 Кирил

    4 2 Отговор
    Не е нужно назначавен преди пълен одит и отговорност на сегашните.

    15:23 13.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Поредна порция крадливи и некадърни кали

    10 3 Отговор
    Калинки и кликовци! Ако можете да се погледнете от страни щяхте да се срамува те. Мафията и кадрите и

    15:32 13.05.2026

  • 10 АБЕ НЯМАШЕ ЛИ

    4 0 Отговор
    ЕДИН ПОНЕ КОЙТО НА ВСЯКЪДЕ ПРИ ВАС ДА ПАСНЕ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТИЛ 30-40 ГОДИНИ ВЪВ НЯКАКВО ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ ВИНПРОМА ХЛЕБАР ШОФЬОР ТЕ СА ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОТ НЕКВИ ДЕТ СА СИ КЛАТЕЛИ НОГИТЕ ПО КРЕСЛА И КАНЦЕЛАРИИ. САМО ВИШИСТИ ОТ КОИТО ПОЛОВИНАТА СЪС КУПЕНИ ДИПЛОМИ.

    15:39 13.05.2026

  • 11 хмммм

    9 1 Отговор
    28 шумкаря и човешки недоразумения! Държавата затъва в блато.

    15:44 13.05.2026

  • 12 Ставри

    5 0 Отговор
    Е тоя Георги Жеков от ГДО много ще оправи област Шумен - както оправя ГДО 15 години...т.е. никак. Нямаше ли по - активен и интелигентен кадър? Ама то 23 от 28-те са отдавна пенсионирани шапкари.... Кво да се очаква от премиер - шапкар. Поне по- млади хора да сложи на тези позиции, а не напикаващи се дедета.

    16:19 13.05.2026

  • 13 И доста финансисти

    0 0 Отговор
    Има в списъка.

    16:25 13.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Живков

    3 0 Отговор
    Борбата с олигархията ЗАПОЧНА Сега да намерим място на спортистите Нашите изпаднали от МО и МВР долу горе ги пооправихме,

    16:35 13.05.2026

  • 16 цивилен

    1 0 Отговор
    Е, ама то тъпкано с фуражкаджии...
    И ози Георги Жеков откъде се пръкна? Докато навърши 60 години стоя в ГД "Охрана", получавайки и пенсия, и заплата....и просто оцеляваше - нищо не правеше, освен да ползва командировъчни и служебен автомобил, за да си ходи за празниците в родния Шумен..... Като го изплю компютара, за да не остане само на пенсия, го курдисаха в Община Шумен, а сега - Обастен на Шумен. Брей.... С такива управници не чакайте оправия!

    17:09 13.05.2026

  • 17 Аман

    1 0 Отговор
    Навсякъде само полицаи и военни.

    20:55 13.05.2026

