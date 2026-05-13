Бойко Борисов: Радвам се, че от днес съм свободен гражданин

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази задоволство от премахването на държавната му охрана, обявявайки се за сигурен и свободен гражданин. Реакцията дойде чрез кратка публикация в личния му профил в социалната мрежа Facebook броени часове, след като стана ясно, че Националната служба за охрана (НСО) окончателно сваля гардовете му.

В своето изявление бившият министър-председател акцентира върху липсата на заплахи за живота му като основен мотив зад действията на институциите.

"Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин", написа Бойко Борисов в личния си профил.

Позицията му идва след днешното заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО, която взе решение за прекратяване на защитата както на него, така и на председателя на ДПС Делян Пеевски.

Действията на службата за охрана предизвикаха разнопосочни коментари в политическите среди. От ръководството на ГЕРБ видяха потенциален политически мотив зад свалянето на охраната на техния лидер.

"Това по-скоро прилича на емоционално, недай Боже политическо решение, но не и институционално. Тук не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, с традиционни проблеми с организираната престъпност", коментира заместник-председателят на партията Томислав Дончев.