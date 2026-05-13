Бойко Борисов: Радвам се, че от днес съм свободен гражданин

13 Май, 2026 15:09 3 405 93

  • бойко борисов-
  • охрана-
  • нсо

Позицията му идва след днешното заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази задоволство от премахването на държавната му охрана, обявявайки се за сигурен и свободен гражданин. Реакцията дойде чрез кратка публикация в личния му профил в социалната мрежа Facebook броени часове, след като стана ясно, че Националната служба за охрана (НСО) окончателно сваля гардовете му.

В своето изявление бившият министър-председател акцентира върху липсата на заплахи за живота му като основен мотив зад действията на институциите.

"Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин", написа Бойко Борисов в личния си профил.

Позицията му идва след днешното заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО, която взе решение за прекратяване на защитата както на него, така и на председателя на ДПС Делян Пеевски.

Действията на службата за охрана предизвикаха разнопосочни коментари в политическите среди. От ръководството на ГЕРБ видяха потенциален политически мотив зад свалянето на охраната на техния лидер.

"Това по-скоро прилича на емоционално, недай Боже политическо решение, но не и институционално. Тук не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, с традиционни проблеми с организираната престъпност", коментира заместник-председателят на партията Томислав Дончев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    68 5 Отговор
    Като другаря Мадуро.

    15:11 13.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    149 3 Отговор
    А не би трябвало да си свободен.

    15:11 13.05.2026

  • 3 Зевс

    120 3 Отговор
    От утре при бай Старви, бил строг, но справедлив ;)

    Коментиран от #34

    15:11 13.05.2026

  • 4 2205

    78 6 Отговор
    Добре дошъл при свободните граждани!

    15:11 13.05.2026

  • 5 А ся де

    137 3 Отговор
    Ай излез сам на улицата пеша!!!!!

    15:11 13.05.2026

  • 6 Бялджип

    118 3 Отговор
    И сърбина Сретан се радва...

    Коментиран от #20

    15:11 13.05.2026

  • 7 Сретен Йосич

    102 3 Отговор
    И аз се радвам.

    15:11 13.05.2026

  • 8 Типична

    99 3 Отговор
    тъпня ! Чак и снайперисти го пазиха , а вечния му гард , даже и като гласува ходи по петите му , както и вътре в църква да се снима , какъв "християнин" е !

    15:12 13.05.2026

  • 9 Добри

    89 2 Отговор
    Радвай се на свободата, че палачинката има две страни.

    15:12 13.05.2026

  • 10 Много

    98 2 Отговор
    Се радваме,че няма да .плащаме на двата шопара охрата Милиарди откраднаха като треперят от страх да си плащат сами.Стоп на величията мутр...юю

    Коментиран от #33

    15:12 13.05.2026

  • 11 Скоро

    81 4 Отговор
    ще се сблъскаш с реалността...

    Коментиран от #14

    15:13 13.05.2026

  • 12 бушприт

    7 13 Отговор
    " Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин!"

    15:16 13.05.2026

  • 13 Дориана

    82 3 Отговор
    А, българските граждани ще се радват когато видят него и Пеевски напуснали завинаги Парламента и политиката. Точно това им каза Народа по площадите в България и чужбина.

    15:16 13.05.2026

  • 14 СКЕПТИК

    53 5 Отговор

    До коментар #11 от "Скоро":

    Такива като Бойко не се сблъскват с реалността. За съжаление.

    15:17 13.05.2026

  • 15 Оня с брадвичката

    70 1 Отговор
    Абе защо не се разходиш из София като си. Без охрана ? Ааа вярно в бронираната кола е по добре - а татуираните от Делта гард пазачи - деогирани татуирани и алкохолизирани те пазят

    15:17 13.05.2026

  • 16 Кога

    71 1 Отговор
    Се е борил с организираната престъпност сикаджията,който е част от нея и като беше в МВР не откриха нито един килър на толкова убити бандюги ,както и като шеф на гербавата шайка?

    15:17 13.05.2026

  • 17 Ааа така ли!

    60 1 Отговор
    А как е кръвното?

    15:18 13.05.2026

  • 18 Хаха

    70 2 Отговор
    Ми то Бойко Борисов е част от организираната престъпност.

    Коментиран от #83

    15:19 13.05.2026

  • 19 Абе

    59 1 Отговор
    Кой ще отговаря за Барселонагей - не трябва да си свободен,а в гьол Белене

    15:21 13.05.2026

  • 20 Кирил

    34 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бялджип":

    Откупул се е там с няколко държавни поръчки.

    15:22 13.05.2026

  • 21 Хасковски каунь

    34 2 Отговор
    Демагог!
    Можеше и от по-рано да се радва, ама си траеше. Мълчеше кът ...

    15:22 13.05.2026

  • 22 дано скоро не си свободен гражданин

    49 2 Отговор
    да не чакат а да те разследват толкова време царуване
    милиарди липсващи благодарение на стадото ти наивно

    15:23 13.05.2026

  • 23 чекмеджан тикванов

    40 0 Отговор
    Радвам се, че до днес бая чекмеджета напълних
    и съм сигурен че ще има и за правнуците и няма да ме закачат

    15:25 13.05.2026

  • 24 А ЗАЩО НЕ БЕШЕ

    32 1 Отговор
    СВОБОДЕН ГРАЖДАНИН ПРЕДИ ТОВА?¡???. ЗАЩО ИМАШЕ ПО ДВЕ ОХРАНИ. ЗАЩОТО КАЗВАМ ПИША ТИ И ШИШКО БЯХА ОБСЕБЕНИ ВСИЧКО И ВСИЧКИ. СТРАХЛИВЦИТЕ У ЗАЙЧАРНИКА И КОЧИНАТА. РАДЕВ ВЯРВАХ И ВСЕ ОЩЕ И ЩЕ ТИ ВЯРВАМ. И МОЛЯ ТЕ НЕ МИ ОТНЕМАЙ ВЯРАТА.

    15:26 13.05.2026

  • 25 ои8уйхътгрф

    49 2 Отговор
    Буци, май си забравил- той и Йоца Амстердама е свободен гражданин...

    15:26 13.05.2026

  • 26 Нелс

    45 2 Отговор
    Радвам се ,че милиардери като Тиквата и Магнита най-после сами ще платят за себе си нещо,ако треперят от страх за мизериите,които причиниха на цял народ,на рекетирани бизнесмени и отнемане на бизнеси.Ту тууууууу не забравя.

    15:27 13.05.2026

  • 27 Гост

    36 2 Отговор
    Еми кво да каже сега. Радев го подритва като парцал, хич не му е лесна на Бойко.

    15:28 13.05.2026

  • 28 Те така

    26 2 Отговор
    и ще мое си пърди6 наволя.

    15:28 13.05.2026

  • 29 йоца амстердам

    36 2 Отговор
    и аз се радвам за тебе бойче

    15:29 13.05.2026

  • 30 ПРОКУРОР

    29 2 Отговор
    СЪВЕТА МИ Е БЯГАЙ.НЕ ИМ ВЯРВАЙ. СРОЧНО.

    15:29 13.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Анани

    31 4 Отговор
    Радевците няма го остават с това. Ще го корбанясат за нещо 100% гаранция. Сега гле как ше вземат прокуратурата и после ще му правят корбана.

    15:33 13.05.2026

  • 33 Вола като рие....

    10 40 Отговор

    До коментар #10 от "Много":

    Радвай се, Боташа така ще занули държавата, че няма да имате пари да си плащате интертета от където плюете на воля! Парите за охраната на омразните ви Борисов и Пеевски няма да се върнат във вашите джобове, а ще отидат в чувалите на коприната и мунча ще се разхожда вместо с пет джипа с 25!🤣🤣🤣

    Коментиран от #36, #45

    15:35 13.05.2026

  • 34 Тома

    28 3 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Бойчето не се страхува от бай Ставри след случката в Симитли.Даже ще му е гуд.

    15:35 13.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дедо

    18 2 Отговор

    До коментар #33 от "Вола като рие....":

    И така да а , вашата секна. А как ги описваш глей да не вземат и вашето де брулихте толко годин от таа клета дръжава

    15:38 13.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ово е стандарт

    21 1 Отговор
    Сртан Jосиh
    харесва тази публикация

    15:39 13.05.2026

  • 39 Тома Биков:

    36 2 Отговор
    Днес е Много добтр ден за Българската Демокрация:
    Мутрата Боко БорисоФ и дебелата свиня остават без охрана от НСО

    15:40 13.05.2026

  • 40 Ухааа

    37 2 Отговор
    Ами защо не се освободи сам бе Баце. Властта беше в теб, а тя насила те охраняваше. Еййййй наглец и половина е тоя селски хитртец!

    15:40 13.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 коментар

    49 1 Отговор
    Бойче, стига с тоя фейсбук от бункера в Банкя!
    Пусни се по Витошка да ти се порадват хората.
    Застани до Алеко да си правят хората селфи с автора и героя му.
    После вземи един лист и химикал и направи истинско социологическо проучване как се чувстват хората в "клуба на богатите".
    Не забравяй да им напомняш: "Аз, аз ви вкарах там".
    Време ти е да се изкъпеш в народната любов.

    15:42 13.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 хмммм

    23 1 Отговор
    Радваш се, че си за затвора ли?

    15:44 13.05.2026

  • 45 И да е така няма значение

    26 0 Отговор

    До коментар #33 от "Вола като рие....":

    Просто хората се радват даже и ако му се случи нещо ще се радват още повече!!!

    15:45 13.05.2026

  • 46 Радост

    23 1 Отговор
    Радвам се, че ще ти разкопаем градината, в която са заровени кюпюрите и златото, и после в стените ще намерим флашките с криптовалутите

    15:45 13.05.2026

  • 47 Онзи

    26 2 Отговор
    И Тиквата и Свинята са за ЦСЗ

    Коментиран от #58

    15:46 13.05.2026

  • 48 Бойкот на О.Л.Хлъц

    22 2 Отговор
    Пожелавам ти скоро да бъдеш арестуван и осъден, деббел ккрадец...

    15:54 13.05.2026

  • 49 Фейк

    30 1 Отговор
    От утре верните на Борисов съпартийци по график ще дават наряд в Банкя. Началник на караула - Томислав Дончев, разводач - Биков, постови Деница, Теменужка, Цветка с калашници на гърдите. Националното богатство трябва да се пази!

    15:56 13.05.2026

  • 50 Хохо Бохо

    18 1 Отговор
    Йоца Амстердама също се радва, че си свободен гражданин.

    15:57 13.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ОТГОВРОНСТ

    6 11 Отговор
    КОЙ ЩЕ ПОЕМЕ ОТГОВРОНСТТА АКО СAС БОЙКО СЕ СЛУЧИ НЕЩО ?!

    Коментиран от #56

    15:58 13.05.2026

  • 53 Сретан

    15 0 Отговор
    Аз също се радвам!

    16:02 13.05.2026

  • 54 За съжаление

    18 1 Отговор
    Свободен не си, но отговорен и за съд си. Надяваме се да сте съкилийници с другия чийто охрана свалиха.Само като си припомним каква беше физиономията ти когато те арестуваха,колко се ожалваше след това за неудобствата ти ни се ще пак да го изживеем. Забавяне има, забравяне няма.

    16:03 13.05.2026

  • 55 Някой си

    15 0 Отговор
    Както е казал Дж. Оруел : ,,Свободата е робство...". Добре дошъл при робите! Ще свикнеш...

    16:07 13.05.2026

  • 56 Еее

    6 2 Отговор

    До коментар #52 от "ОТГОВРОНСТ":

    То САС всеки може да се случи нещо ако има за какво ...

    16:09 13.05.2026

  • 57 Барселонски полъх

    15 0 Отговор
    Да боже, не за дълго Свободен гражданин.

    16:13 13.05.2026

  • 58 Точно

    12 1 Отговор

    До коментар #47 от "Онзи":

    Много верно, прагматично и умно, защото се чува, че там охраната била сигурна и денонощна и няма да им липсва.

    16:15 13.05.2026

  • 59 гошо

    13 1 Отговор
    В затвора за престъпленията си.Нагъл селяндур.

    16:21 13.05.2026

  • 60 Кутлев

    19 1 Отговор
    Тъй като борисоФ и пеевски вече са депутати с Отпаднала необходимост,
    и охраната им от НСО вече е с Отпаднала необходимост!

    16:21 13.05.2026

  • 61 две

    17 0 Отговор
    две свини на свободна паша

    16:25 13.05.2026

  • 62 Гласове от зайчарника в Банкя

    16 1 Отговор
    Свободен, свободен, колко да е свободен до първото дело в съда😉

    16:25 13.05.2026

  • 63 Горски

    18 1 Отговор
    Службите може да имат информация, че си заплашен от Сретан заради кражбата на едни много пари и измамата на която е подложен, но това не е било свързано със сигурността на държавата, а с дейността на мафията чиито член си ти. Няма бивша мутра, няма и мутра- държавник и не се изживявай в такъв. Случая с Алексей Петров доказва, че и охрана да има, когато е "заслужил" кармата го застига! А охраната е да си чеши егото. Те службите и преди нямаха данни за заплахи по държавна линия.Но ти явно знаеш нещо повече от службите и като всеки паразит използва държавата да те пази от други мафиоти като теб.Боклук ! Също както и другото прасе. Ами плащай си на частно, нали си мутра, а освен това имаш частна охранителна фирма?

    16:30 13.05.2026

  • 64 Ханс

    18 0 Отговор
    Ходи пеша ве

    16:30 13.05.2026

  • 65 Поздрави от Amsterdam,Nederland

    17 1 Отговор
    Вече е "Пътник" по улиците на София.....

    16:32 13.05.2026

  • 66 Петър

    17 1 Отговор
    В Затвора трябва да си доживот с гнусния
    Шиши

    16:37 13.05.2026

  • 67 Пловдив

    17 0 Отговор
    Айде сега свалете им имунитетите!

    16:40 13.05.2026

  • 68 дядото

    11 0 Отговор
    щом ти се радваш,народа - още повече

    16:49 13.05.2026

  • 69 Хмм

    13 1 Отговор
    свободен, ама насила, защо не се отказа сам, дори закона за избиране шефа на ДАНС смениха, за да е техен, а с него и охраната, няма вече специален паркинг, само за тях пеевски и борисов

    16:52 13.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Наглост СИКаджийска

    22 1 Отговор
    Така ли бе, тикво банкянска, магистрален бандит, СИКаджийски престъпник от подземния свят и неграмотен селяндур?! Ами, като толкова си искал да бъдеш "свободен" защо досега сам не се отказа от охраната, за която ние, ние, мутро от подземния свят, ние, българските граждани плащахме милиони! Защо не се отказа сам бе, мутро?! Впрочем, я опитай да се поразходиш сам, без охрана из центъра на София?! Ще ще се напикаеш от страх и стотици павета и камъни ще полетят към кухата ти кратуна! И тогава ще видиш отблизо "народната любов"!

    16:54 13.05.2026

  • 72 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    12 3 Отговор
    Свободен до първата призовка от бай Ставри. Този път няма да излезеш на другия ден.

    17:10 13.05.2026

  • 73 Боко праните гащи

    13 0 Отговор
    Томиславе, също тека сам бивш каратист, тенесист, футболист, пожарникар, милиционер, шофйор на джип, рекетйор, автокрадец, лажец, парви ерген, бодигард, кмет, дупетат, три папи са ме галили по глвата. Е... съм ви с 200

    17:14 13.05.2026

  • 74 "демократ"

    10 0 Отговор
    Това, че е в клуба на богатите, го прави свободен.

    17:16 13.05.2026

  • 75 Ау-у, горкият!

    15 0 Отговор
    Колко е страдал и се мъчил досега!

    17:17 13.05.2026

  • 76 Чакай малко

    11 0 Отговор
    Ами досега в плен ли те държаха и не ти даваха да ходиш да риташ топка? Хайде сега аз искам да ме държат и да няма свобода и да ме карат с джипове на НСО на ляво на дясно. Ама избирайте ги тези ПРи малко по кадърни да са, че ставате за смях.

    17:18 13.05.2026

  • 77 ТУКА МАЛКО

    9 1 Отговор
    КАТО ТОДОР ЖИВКОВ
    НИКОЙ НЕ ГО ТЪРСЕШЕ
    ТОЙ СЕ КРИЕШЕ

    17:32 13.05.2026

  • 78 Астролог

    10 1 Отговор
    Баце,че да не би досега "в затвора да лежа" ???

    Коментиран от #87

    17:38 13.05.2026

  • 79 Павел Пенев

    12 0 Отговор
    Разбрахте ли, до сега охраната го е ограничавала, а от днес вече бил свободен гражданин. Радев да му мисли, как ще опазва националното съкровище Боко тиквата. А не може ли да бъде осъден да плати изразходваните средства за неправомерната и незаслужена охрана в продължение на 10 години. Това е щета на НСО за милиони.

    17:46 13.05.2026

  • 80 И ние

    9 0 Отговор
    Чакаме да те видим в зандана.

    17:56 13.05.2026

  • 81 И кой ти пресеше до сега

    6 1 Отговор
    Да си свободен гражданин?
    Скоро, ще мечтаеш за свобода!

    18:03 13.05.2026

  • 82 Сръбска врачка

    3 0 Отговор
    Сръбско гълабче четти цвръ ьне на челцето, и песента белачао ще я пеят оцелялите от локдауна

    18:52 13.05.2026

  • 83 Тете

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Знаят как се взимат организирано откраднато то БОЦИ свърши с номерата

    19:03 13.05.2026

  • 84 Бай Ставри от южното крило :

    8 0 Отговор
    Първата година е трудно, после се свиква.

    19:09 13.05.2026

  • 85 РАДВАЙ СЕ , НО НЕ ИЗЛИЗАЙ БЕЗ ДЕСЕТИНА

    6 0 Отговор
    ГАВАЗИ ИЗ БАНКЯ , ДА НЕ ТЕ ТРИЧАТ !

    19:10 13.05.2026

  • 86 СКОРО ЩЕ ИМА ПАК ЗАРЯ

    8 0 Отговор
    И ПИРАТКИ КАТ МИНАЛИЯ ПЪТ - НАЛИ ТИ НИ ВКАРА В ЕВРОЗОНАТА И 1 ЛЕВ СТАНА 1 ЕВРО . ГАД ДОЛНА !

    19:13 13.05.2026

  • 87 Ха ха ха

    8 1 Отговор

    До коментар #78 от "Астролог":

    Гледа като Тодор Живков на последния пленум на партията. Но от него време има още ччитаво построено, което не го разбихте че е от соца а твоето до 10тина години ще се саморазрушава (ГАЛОШ)

    19:16 13.05.2026

  • 88 Защо

    5 0 Отговор
    Защо,бе ? Не ,не си свободен и никога няма да бъдеш.Защото изпълняваш каквото иска Магнита Делян,ти сам си призна.И защото много грехове имаш и много дела на трупчета.

    20:50 13.05.2026

  • 89 ЧЕ ТИ ДО СЕГА С КВО ДРУГО БЕШЕ ЗАЕТ

    5 0 Отговор
    ОСВЕН С КРАДЕНЕ И ОБИРИ , ТА СЕГА СИ ВЕЧЕ СВОБОДЕН ........ ЧАКААААЙ , ТЕПЪРВА ТЕ ЧАКА ЗАТВОРА МРЪСНИКО МЪРЗЕЛИВ !

    21:41 13.05.2026

  • 90 СКОРО ЩЕ ИМАШ ПАК ОХРАНА

    5 0 Отговор
    ОТ ОХРАНАТА НА БЕЛЕНЕ ИЛИ ЦСЗ ИЛИ СЦЗ , СЕ ТАЯ ! ТАМ ЩЕ СИ С ДРУГИЯ ГРУХТАЧ , ДА СИ ГРУХКАТЕ И ДА ПИШЕТЕ МЕМОАРИ ЗА СЪДА ! МЪРШУЛЯЦИ ДОЛНИИИИИ .

    21:53 13.05.2026

  • 91 Абе Радев...

    3 1 Отговор
    ......абе президентино, абе премиерино, абе разсипа я тази държава -> ми дори вече и романът Животинска ферма на Джорч Оруел не важи тук. Ми вече няма, че някои животни са по-равни от останалите, а иначе всички животни биле равни... ми то вече човек и за това не може да се хване....не се знае кой кой е, кой по-равен, кой най-равен....тотално се обърках, ахахахахахаха

    22:25 13.05.2026

  • 92 Тралала

    2 0 Отговор
    Този няма да го бъде скоро. Толкова народ е почернил, че не го виждам.

    22:55 13.05.2026

  • 93 Солото

    2 0 Отговор
    Лъжи,корупция,грабеж,а после БЕЖ!Много случайно и стават управници.

    01:51 14.05.2026

