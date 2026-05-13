Богомил Николов: Само по-голямо производство може да свали цените трайно

„Знамето трябва да бъде производството, защото ако произведем три пъти повече домати, цената им веднага ще бъде осезаемо по-ниска”, коментира изпълнителният директор на Асоциация „Активни потребители” Богомил Николов в ефира на NOVA NEWS. Според него държавата трябва да се фокусира върху стимулиране на реалния сектор, вместо да разчита на административни мерки, които стъпват върху „абсолютно нездрава почва”.

Богомил Николов посочи, че в момента се води излишен спор за това какво разпалва инфлацията, докато основният фактор се пренебрегва. Според него „западащото производство е основният фактор” за настоящата ситуация. Той подчерта, че страната произвежда все по-малко, а в същото време се очаква цените да падат, което противоречи на пазарната логика.

Икономистът е на мнение, че политиците винаги предпочитат бързи резултати „от днес за четвъртък” и затова предлагат мерки, които звучат добре, но не решават основата на проблема.

Като пример за структурни изкривявания в икономиката бяха посочени софийските пазари. „Има сергии, а няма производители на тях, които да дойдат да си продадат доматите или краставиците”, коментира Богомил Николов. Той обясни, че фермерите често са принудени да продават продукцията си на полето за ниски суми, а докато стоката стигне до магазина, цената ѝ нараства неколкократно заради посредници.

Според него е необходим реален механизъм, който да позволи на производителите да продават директно на потребителите, което би било „мярка, за която никой няма да каже лоша дума”.

Николов изрази опасения, че засиленият контрол върху надценките може да има обратен ефект и само да затрудни икономиката. Той е на мнение, че от всички сегашни планове след една година „няма да остане нищо, ще останат чиновниците”, това коментира икономистът.

Той даде пример с неспазването на закона за тавана на лихвите при бързите кредити и забраната за пушене, за да илюстрира, че „има закон, но няма прилагане”. Според него, без да се постави точна диагноза на проблема и без да се стимулира производството, всяка форма на държавна намеса просто „утежнява процеса на пазара”.