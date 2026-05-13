Богомил Николов: Само по-голямо производство може да свали цените трайно

„Знамето трябва да бъде производството, защото ако произведем три пъти повече домати, цената им веднага ще бъде осезаемо по-ниска”, коментира изпълнителният директор на Асоциация „Активни потребители” Богомил Николов в ефира на NOVA NEWS. Според него държавата трябва да се фокусира върху стимулиране на реалния сектор, вместо да разчита на административни мерки, които стъпват върху „абсолютно нездрава почва”.
Богомил Николов посочи, че в момента се води излишен спор за това какво разпалва инфлацията, докато основният фактор се пренебрегва. Според него „западащото производство е основният фактор” за настоящата ситуация. Той подчерта, че страната произвежда все по-малко, а в същото време се очаква цените да падат, което противоречи на пазарната логика.
Икономистът е на мнение, че политиците винаги предпочитат бързи резултати „от днес за четвъртък” и затова предлагат мерки, които звучат добре, но не решават основата на проблема.
Като пример за структурни изкривявания в икономиката бяха посочени софийските пазари. „Има сергии, а няма производители на тях, които да дойдат да си продадат доматите или краставиците”, коментира Богомил Николов. Той обясни, че фермерите често са принудени да продават продукцията си на полето за ниски суми, а докато стоката стигне до магазина, цената ѝ нараства неколкократно заради посредници.
Според него е необходим реален механизъм, който да позволи на производителите да продават директно на потребителите, което би било „мярка, за която никой няма да каже лоша дума”.
Николов изрази опасения, че засиленият контрол върху надценките може да има обратен ефект и само да затрудни икономиката. Той е на мнение, че от всички сегашни планове след една година „няма да остане нищо, ще останат чиновниците”, това коментира икономистът.
Той даде пример с неспазването на закона за тавана на лихвите при бързите кредити и забраната за пушене, за да илюстрира, че „има закон, но няма прилагане”. Според него, без да се постави точна диагноза на проблема и без да се стимулира производството, всяка форма на държавна намеса просто „утежнява процеса на пазара”.
1 честен ционист
15:27 13.05.2026
2 по-голямо производство иска бачкери
Коментиран от #16, #17
15:28 13.05.2026
3 Последния Софиянец
15:28 13.05.2026
4 оспри
15:29 13.05.2026
5 2205
15:31 13.05.2026
6 Тома
Коментиран от #11
15:32 13.05.2026
7 Дориана
Коментиран от #21
15:32 13.05.2026
8 Северозападняк
15:32 13.05.2026
9 таквизи ми работи
15:33 13.05.2026
10 депутатник
15:34 13.05.2026
11 магазинер
До коментар #6 от "Тома":И аз се притеснявам за търговийката ми с вносни боклуци.
15:36 13.05.2026
12 Анонимен
15:37 13.05.2026
13 Опа
15:37 13.05.2026
14 Мюмюн
Ша ни спрат суцялнити и ша на накарат да работими.
15:39 13.05.2026
15 глупости
15:50 13.05.2026
16 преди 50 години
До коментар #2 от "по-голямо производство иска бачкери":В НРБ жителството пазеше хората да живеят в селото в което са се родили, за да има кой да работи на полето и да храни гражданите. Сега няма жителство и всичките станаха граждани, а никой не иска да произвежда.
Коментиран от #22, #48
15:52 13.05.2026
17 Ще си внесем доктори за 500Е
До коментар #2 от "по-голямо производство иска бачкери":по-голямо производство иска бачкери
и философстващи бръмбари да запретнат ръкави и да бачкат на къра за 500е на чорбажиите
и зеленчукови бачкатори за 400Е от Сицилия.
Помните ли че имаше Тошко Африкански от ИТН!!!
Коментиран от #29
15:54 13.05.2026
18 Поредният псевдо експерт
15:56 13.05.2026
19 ДрайвингПлежър
Ако се позволи на производителя да има облекчен достъп до краен потребител
Ако се позволи нерегистрирани производители да продават
Ако се стимулира кооперирането
нещата ще станат и без сайтове комисии и простотии!
Бабите на село по 2 стръка повече да боднат, ако могат да продадат, ако се създадат условия да им се изкупи продукцията и да се предложи на пазара тя ще е по-чиста, по-вкусна и по-евтина от кой да е регистриран земеделец!
Ако ДДС на кооперативни стопани се свали с 5% те ще имат стимул да се сдружават и да предлагат стока, вместо да внасяме!
Пак казвам - икономика за първи курс, на който явно другарите депутати масово са липсвали!
Коментиран от #27, #32
15:59 13.05.2026
20 Подменителите
16:00 13.05.2026
21 Подменителите
До коментар #7 от "Дориана":Сиганияно, стига вися по форумите да плюеш по учителите, отивай да работиш.
Коментиран от #25, #35
16:03 13.05.2026
22 2205
До коментар #16 от "преди 50 години":Тогава на село всяка седмица идваха камионите на "Родопа" да изкупуват животни. Имаше седмици когато двата камиона не можеха да поберат всички животни. Край реката всяка година раздаваха безплатно парцели за отглеждане на зеленчуци. Камионите, празните касетки и кантара стояха на пътя, изкупуваха и плащаха веднага. Много хора тогава преди работа отиваха да оберат и продадат продукцията. Таксата за поливане беше два лева за сезон и шалтера на помпата беше отвън. Имаше циментови вади с метални отвори и който иска отваряше отвора и напояваше зеленчуците. В двете съседни села имаше малки консервни фабрики. Имаше мандра и всяка сутрин и вечер млякото се изкупуваше, помня гюмовете.
Сега това го няма! А и да го има всичко ще бъде окрадено и съсипано. Няма как да се опази. А имаше само един квартален!
16:08 13.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А бе икономисте
Коментиран от #53
16:16 13.05.2026
25 ДрайвингПлежър
До коментар #21 от "Подменителите":Прав си! Даскалята трябва не да ги плюеш ми направо да ги биеш, щото от тях започва всичко! Те са давали дипломи и на глъмавите депутати някога!
16:18 13.05.2026
26 Тоя ! Откри !
Вода !
С Чука !
И Наковалнята !
Това !
Не Може !
Да Стане !
16:19 13.05.2026
27 Искам
До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":Да ти продам сирене и кашкавал който ще си направя в къщи...без контрол, ХЕИ....ама като се направиш или заразиш с трихинелоза от домашна наденица да не ревнеш че държавата е виновна....просто българския фермер е завистлив и не иска да се съюзява и така големите го цакат. Държавата може да помогне на такива сдружения но без контрол не става
Коментиран от #45
16:22 13.05.2026
28 Долу ЕС
16:25 13.05.2026
29 Ще си внесем доктори за 500Е !!
До коментар #17 от "Ще си внесем доктори за 500Е":Те Наште За Нищо Не Стават !
Пък За 500 Е !
Какво Ли Ще Са ?
16:27 13.05.2026
30 604
Коментиран от #31
16:27 13.05.2026
31 То Зависи !
До коментар #30 от "604":И Кво !
Произвеждаш !
Коментиран от #34
16:32 13.05.2026
32 604
До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":Никой не забранил на производителя да продава на дребно...ама една фабрика дет бълва по 100 тона текстил примерно на месец...как ве мой..учил си от нета май....
16:33 13.05.2026
33 Това Доматче !
Как Се гледат !
Домати !
16:33 13.05.2026
34 604
До коментар #31 от "То Зависи !":Реялни продукти..физически...
16:34 13.05.2026
35 Дориана
До коментар #21 от "Подменителите":Прекалено много са повишен учителските заплати за работата, която вършат изобщо не
ги заслужават. Заплатите им трябва да бъдат обвързани с резултати , а не да им се повишават с политическа цел за политическо оцеляване. Работят до обяд и в !3 часа си тръгват. България е на едно от последните места по грамотност и резултати. Като им повишиха заплатите резултатите от обучението станаха още по- плачевни да не говорим за лошата дисциплина, с която не могат да се справят.. Имат и много големи ваканции и отпуски в сравнение с другите работещи.
16:35 13.05.2026
36 Скептичен!
А машините наряза за скрап...!
Сега- ни предприятия,ни машини...
Коментиран от #41
16:42 13.05.2026
37 Нехис
Всеки селтак го мързи да си копае нивата и се преструва на гражданин в някой град.
Какво произвежда страната, освен фекалии?
16:42 13.05.2026
38 нпо агент
16:46 13.05.2026
39 Бай онзи
Коментиран от #42
16:47 13.05.2026
40 Сатана Z
16:52 13.05.2026
41 Да не говорим,че...
До коментар #36 от "Скептичен!":...вече и специалисти няма за тия машини,ако предположим,че отнякъде ги нарисуваме...!
16:53 13.05.2026
42 млък
До коментар #39 от "Бай онзи":А бе он знае но не кажува.
16:59 13.05.2026
43 Севдалина
Какво ще стане с цената на краставиците,ако увеличим производството шест пъти?
17:14 13.05.2026
44 Деций
17:20 13.05.2026
45 ДрайвингПлежър
До коментар #27 от "Искам":В цяла Европа това е не само позволено, но и практика!
В Италия регистрираш рецептата по която ще произвеждаш, идват да ти проверят помещението и получаваш право да произведеш домашно и да продадеш!
Сирена, яйца, деликатесни меса, сладкиши - квот се сетиш!
В щатите е същото, от домашната си кухня може да правиш каквото си поискаш и да продаваш, обедно мяню за някоя фирма го правиш и доставяш без да имаш административна тежест и контрол - законодателя ти е вменил лична отговорност и жална ти майка ако нарушиш!
Само в БГ трябва да избрулиш десетки хиляди за ХАСЕП и да държиш пликче под ръка за ХЕИ и БАБХ ако дойдат щото те не идват на проверка на качеството а на финансово посещение! И всъщност при наличие на целия тоя контрол всичко, което ядем се явява некачествено и безконтролно!
Дай ми домашен домат отгледан от баба на село вместо оранжериен, особено внос гледан в някоя модерна хидропондна оранцерия, дето е като гума и домашно сирене, без консервантите и палмовите масла и ме чекай да умрам!
Контрол винаги има - безопасността може да се гарантира по много начини ХАСЕП далеч не най-добрия от тях
Коментиран от #51
17:20 13.05.2026
46 ДИМИТЪР ПОПОВ
ТОВА ЩЕ СВАЛИ ЦЕНИТЕ,,,
НЕ ПРОИЗВОДСТВО ,А СВРЪХ ПРОИЗВОДСТВО ИМА НА ВСИЧКО.ДОКАТО ИМА БАЛЪЦИ ДА КУПУВАТ ТАКА ЩЕ БЪДЕ
17:21 13.05.2026
47 Хо хо
17:29 13.05.2026
48 Запознат
До коментар #16 от "преди 50 години":Не е виновно гражданството, иди купи земя и продавай домати за 12 евро килограма. Само дето ще трябва да си дадеш половината печалба на посредника-мутра който има политически чадър.
17:41 13.05.2026
49 Боздуган
Как и кой може да го направи и кога?
Коментиран от #52
17:43 13.05.2026
50 Факти
17:46 13.05.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ДрайвингПлежър
До коментар #49 от "Боздуган":В Италия съм бил на посещение на кооператив от над 3000 земеделски производителя, в Швеция при обединение на 13 000, огромен конгломерат с централизирано ръководство който предоставя не само общ пазар, но всякакви услуги като почнеш от помощ при финансиране, до нови технологии и какво ли още не
Ако те имат ТКЗСта и това работи и дава добри резултати и всички печелят от производителите до крайните потребители - защо казваш ние да не можем да направим текеесе?
Защо не може 3ма да се обединят да купят един трактор, а копат с мотики, да използват един превоз да доставят стоката, а ползват всеки собствен, да предлагат по-големи обеми интересни за сериозните търговци, и да доставят директно на борси вместо да работят с малки количества и прекупвачи...
Само за българина не можело... що?! Щото било текеесе?!
Коментиран от #55, #56
17:49 13.05.2026
53 Аоо
До коментар #24 от "А бе икономисте":При нас идва млекар преди да отиде до мандрата и ни продава млякото на 1,4€-в мандрата за колко му го изкупуват не зная, но надали е по-скъпо, защото ако по-скъпо му го изкупуват в мандрата, нямаше да си губи времето с нас. В магазините и на промоция е около 2€
18:19 13.05.2026
54 Най малоумното е казал
18:46 13.05.2026
55 Боздуган
До коментар #52 от "ДрайвингПлежър":Не ме разбра брат, аз съм за! Аз не ти Иван на стереотип предразсъдъци строй. Което работи то е правилно. Но Само бля бля бля. Работа 0 действия 0. Иво Христов сгреши само с процента за матряла на обществото днес!
19:19 13.05.2026
56 Така е
До коментар #52 от "ДрайвингПлежър":Първите ни кооперации са заимствани от западния опит и от 1890 до 1944 са функционирали добре. После идва насилствената колективизация и ТКЗС и АПК,които бяха държавни структури ...ключовата разлика е СВОБОДНО сдружение на земеделски производители ...е един ден пак ще преоткриваме колелото.
20:20 13.05.2026