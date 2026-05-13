Богомил Николов: Само по-голямо производство може да свали цените трайно

13 Май, 2026 15:25 1 442 56

Икономистът смята, че административният контрол ще доведе единствено до повече чиновници

Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Знамето трябва да бъде производството, защото ако произведем три пъти повече домати, цената им веднага ще бъде осезаемо по-ниска”, коментира изпълнителният директор на Асоциация „Активни потребители” Богомил Николов в ефира на NOVA NEWS. Според него държавата трябва да се фокусира върху стимулиране на реалния сектор, вместо да разчита на административни мерки, които стъпват върху „абсолютно нездрава почва”.

Богомил Николов посочи, че в момента се води излишен спор за това какво разпалва инфлацията, докато основният фактор се пренебрегва. Според него „западащото производство е основният фактор” за настоящата ситуация. Той подчерта, че страната произвежда все по-малко, а в същото време се очаква цените да падат, което противоречи на пазарната логика.

Икономистът е на мнение, че политиците винаги предпочитат бързи резултати „от днес за четвъртък” и затова предлагат мерки, които звучат добре, но не решават основата на проблема.

Като пример за структурни изкривявания в икономиката бяха посочени софийските пазари. „Има сергии, а няма производители на тях, които да дойдат да си продадат доматите или краставиците”, коментира Богомил Николов. Той обясни, че фермерите често са принудени да продават продукцията си на полето за ниски суми, а докато стоката стигне до магазина, цената ѝ нараства неколкократно заради посредници.

Според него е необходим реален механизъм, който да позволи на производителите да продават директно на потребителите, което би било „мярка, за която никой няма да каже лоша дума”.

Николов изрази опасения, че засиленият контрол върху надценките може да има обратен ефект и само да затрудни икономиката. Той е на мнение, че от всички сегашни планове след една година „няма да остане нищо, ще останат чиновниците”, това коментира икономистът.

Той даде пример с неспазването на закона за тавана на лихвите при бързите кредити и забраната за пушене, за да илюстрира, че „има закон, но няма прилагане”. Според него, без да се постави точна диагноза на проблема и без да се стимулира производството, всяка форма на държавна намеса просто „утежнява процеса на пазара”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 5 Отговор
    Или пък локдаун. Какви са тия пишман икономисти?

    15:27 13.05.2026

  • 2 по-голямо производство иска бачкери

    24 1 Отговор
    и философстващи бръмбари да запретнат ръкави и да бачкат на къра за 500е на чорбажиите

    Коментиран от #16, #17

    15:28 13.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    19 3 Отговор
    Комунистите в Брюксел ни дават да садим само жито за Израел.

    15:28 13.05.2026

  • 4 оспри

    11 3 Отговор
    административният контрол ще доведе единствено до повече чиновници и до повече харчове на народни пари

    15:29 13.05.2026

  • 5 2205

    23 1 Отговор
    Не може по-голямо производство! Не дават! Сигурно през няколко човека минава вноса а те не са случайни и си искат печалбата!

    15:31 13.05.2026

  • 6 Тома

    14 4 Отговор
    Този да даде дипломата си на магарето да му я опасе

    Коментиран от #11

    15:32 13.05.2026

  • 7 Дориана

    15 4 Отговор
    Да и да не се напомпва инфлацията като се угажда на учителите подкукуросани от зависимите от Борисов и Пеевски Синдикати за още по- големи заплати, които изобщо не заслужават и трябва да получават според постижения , а не на калпак за да ходят на екскурзии до Малдивите, а в същото време българските пенсионери да не могат да си купуват храна и лекарства.

    Коментиран от #21

    15:32 13.05.2026

  • 8 Северозападняк

    2 3 Отговор
    Босненската марка е фиксирана на курс 1 евро за 1,95583 марки (валутен борд също като нас). Махаме еврото и го заменяме за босненска марка. Така си връщаме лева (макар и под друго име) с минимални щети за икономиката. Някой да светне Копейкин да свърши нещо полезно.

    15:32 13.05.2026

  • 9 таквизи ми работи

    5 3 Отговор
    "....ако произведем три пъти повече домати от пластична маса, цената им веднага ще бъде осезаемо по-ниска.”

    15:33 13.05.2026

  • 10 депутатник

    9 0 Отговор
    Чшшш, алоууу! Ами фирмите за китайски внос на зетя и на синковеца? На работа ли да се хващат? За едната заплата ли?

    15:34 13.05.2026

  • 11 магазинер

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тома":

    И аз се притеснявам за търговийката ми с вносни боклуци.

    15:36 13.05.2026

  • 12 Анонимен

    10 0 Отговор
    Как да стане като зе еделсните производители сеят само слънчоглед пшеница и рапица и си вземат субсидиите трябва да има % от това и да има и плодове и зеленчуци

    15:37 13.05.2026

  • 13 Опа

    6 4 Отговор
    Ама в победилата партия са само фуражки и комсомолци. На тях им дай да крещят "дръжте спекуланта". Тъжното е, че това е преживяно в края на 40-те, началото на 50-те. И там със закони за борба със спекулата, висшите червени функционери иззеха доста апартаменти на старите богаташи. И още тогава така си оплетоха кошницата, че дори реституцията не ги нарани.

    15:37 13.05.2026

  • 14 Мюмюн

    6 1 Отговор
    Не харесвам.
    Ша ни спрат суцялнити и ша на накарат да работими.

    15:39 13.05.2026

  • 15 глупости

    1 5 Отговор
    Радев ще свали цените само с поглед!

    15:50 13.05.2026

  • 16 преди 50 години

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "по-голямо производство иска бачкери":

    В НРБ жителството пазеше хората да живеят в селото в което са се родили, за да има кой да работи на полето и да храни гражданите. Сега няма жителство и всичките станаха граждани, а никой не иска да произвежда.

    Коментиран от #22, #48

    15:52 13.05.2026

  • 17 Ще си внесем доктори за 500Е

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "по-голямо производство иска бачкери":

    по-голямо производство иска бачкери
    111ОТГОВОР
    и философстващи бръмбари да запретнат ръкави и да бачкат на къра за 500е на чорбажиите
    -;-
    и зеленчукови бачкатори за 400Е от Сицилия.
    Помните ли че имаше Тошко Африкански от ИТН!!!

    Коментиран от #29

    15:54 13.05.2026

  • 18 Поредният псевдо експерт

    6 2 Отговор
    Няма ли кой да каже на това младо експертче, че вносът на пладове и зеленчучи и месо и млечни продукти в БГ е над 60%....отново пиша над 60%..който не вярва да провери.... И този ще вдига производството...КОЕ БЕ КАЛЪФЧЕ ЧУЖДОТО ЛИ, ЗА ДА СПАДАНТ ЦЕНИТЕ??????? МИСЛЕТЕ !!!!НЯма да се оправи никога тази страна, никога!!!!

    15:56 13.05.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    6 4 Отговор
    Ми прав е! Това се учи в първи курс... но очевидно не и в АОНСУ, където са завършили на Радев икономистите!

    Ако се позволи на производителя да има облекчен достъп до краен потребител
    Ако се позволи нерегистрирани производители да продават
    Ако се стимулира кооперирането

    нещата ще станат и без сайтове комисии и простотии!

    Бабите на село по 2 стръка повече да боднат, ако могат да продадат, ако се създадат условия да им се изкупи продукцията и да се предложи на пазара тя ще е по-чиста, по-вкусна и по-евтина от кой да е регистриран земеделец!

    Ако ДДС на кооперативни стопани се свали с 5% те ще имат стимул да се сдружават и да предлагат стока, вместо да внасяме!

    Пак казвам - икономика за първи курс, на който явно другарите депутати масово са липсвали!

    Коментиран от #27, #32

    15:59 13.05.2026

  • 20 Подменителите

    5 1 Отговор
    Смешко, дай пример и започни да произвеждаш.

    16:00 13.05.2026

  • 21 Подменителите

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Сиганияно, стига вися по форумите да плюеш по учителите, отивай да работиш.

    Коментиран от #25, #35

    16:03 13.05.2026

  • 22 2205

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "преди 50 години":

    Тогава на село всяка седмица идваха камионите на "Родопа" да изкупуват животни. Имаше седмици когато двата камиона не можеха да поберат всички животни. Край реката всяка година раздаваха безплатно парцели за отглеждане на зеленчуци. Камионите, празните касетки и кантара стояха на пътя, изкупуваха и плащаха веднага. Много хора тогава преди работа отиваха да оберат и продадат продукцията. Таксата за поливане беше два лева за сезон и шалтера на помпата беше отвън. Имаше циментови вади с метални отвори и който иска отваряше отвора и напояваше зеленчуците. В двете съседни села имаше малки консервни фабрики. Имаше мандра и всяка сутрин и вечер млякото се изкупуваше, помня гюмовете.
    Сега това го няма! А и да го има всичко ще бъде окрадено и съсипано. Няма как да се опази. А имаше само един квартален!

    16:08 13.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А бе икономисте

    2 0 Отговор
    Каква е надценката от производителя до купувача...Ами при някои храни е 100%!! Значи вместо търговците да печелят по малко тоя иска да натисне производителите да намалят цените...млякото го изкупуват на 0,46евро а по магазина е 1,5 евро....на колко да го продава фермера...на 0,1 евро ли? Просто се въвежда стъпаловиден данък печалба стигащ до 99,99% за печалба над 15% за храните и готово

    Коментиран от #53

    16:16 13.05.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Подменителите":

    Прав си! Даскалята трябва не да ги плюеш ми направо да ги биеш, щото от тях започва всичко! Те са давали дипломи и на глъмавите депутати някога!

    16:18 13.05.2026

  • 26 Тоя ! Откри !

    5 0 Отговор
    Топлата !

    Вода !

    ---------------------

    С Чука !

    И Наковалнята !

    Това !

    Не Може !

    Да Стане !

    16:19 13.05.2026

  • 27 Искам

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":

    Да ти продам сирене и кашкавал който ще си направя в къщи...без контрол, ХЕИ....ама като се направиш или заразиш с трихинелоза от домашна наденица да не ревнеш че държавата е виновна....просто българския фермер е завистлив и не иска да се съюзява и така големите го цакат. Държавата може да помогне на такива сдружения но без контрол не става

    Коментиран от #45

    16:22 13.05.2026

  • 28 Долу ЕС

    5 2 Отговор
    без ресурси на цена, и ток и газ също на ниска цена, ПРОИЗВОДСТВО НЯМА, това го знае всяко дете. България имаше и двете до санкциите срещу Русия, които дефакто са срещу нас. Да спрат да се спазват и да се заведе дело срещу брюксел за пропуснати ползи и нанесени щети!

    16:25 13.05.2026

  • 29 Ще си внесем доктори за 500Е !!

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ще си внесем доктори за 500Е":

    Те Наште За Нищо Не Стават !

    Пък За 500 Е !

    Какво Ли Ще Са ?

    16:27 13.05.2026

  • 30 604

    3 0 Отговор
    По тая логика производството требе се увеличава до безкрайност щот досега не видех дефлация...скока на входа не може да се избива само с увеличаване на производството...тоя разбира от производство амийййй...жалкари че и с его!

    Коментиран от #31

    16:27 13.05.2026

  • 31 То Зависи !

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "604":

    И Кво !

    Произвеждаш !

    Коментиран от #34

    16:32 13.05.2026

  • 32 604

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":

    Никой не забранил на производителя да продава на дребно...ама една фабрика дет бълва по 100 тона текстил примерно на месец...как ве мой..учил си от нета май....

    16:33 13.05.2026

  • 33 Това Доматче !

    6 0 Отговор
    Да пита Баба Си !

    Как Се гледат !

    Домати !

    16:33 13.05.2026

  • 34 604

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "То Зависи !":

    Реялни продукти..физически...

    16:34 13.05.2026

  • 35 Дориана

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "Подменителите":

    Прекалено много са повишен учителските заплати за работата, която вършат изобщо не
    ги заслужават. Заплатите им трябва да бъдат обвързани с резултати , а не да им се повишават с политическа цел за политическо оцеляване. Работят до обяд и в !3 часа си тръгват. България е на едно от последните места по грамотност и резултати. Като им повишиха заплатите резултатите от обучението станаха още по- плачевни да не говорим за лошата дисциплина, с която не могат да се справят.. Имат и много големи ваканции и отпуски в сравнение с другите работещи.

    16:35 13.05.2026

  • 36 Скептичен!

    8 1 Отговор
    По-голямо производство викаш,ама... ...Иван Костов и СДС,разрушиха и ограбиха предприятията ни...!
    А машините наряза за скрап...!
    Сега- ни предприятия,ни машини...

    Коментиран от #41

    16:42 13.05.2026

  • 37 Нехис

    2 2 Отговор
    Човекът е прав.
    Всеки селтак го мързи да си копае нивата и се преструва на гражданин в някой град.
    Какво произвежда страната, освен фекалии?

    16:42 13.05.2026

  • 38 нпо агент

    6 0 Отговор
    Не трябва ти закон да проследиш цените от производителя до веригата..Дори още е по-лесно..когато стоката от една и съща верига в Германия и в БГ с 50-100% надценка..Ако има власт ще регулира тези мафиотски практики..Все едно от европа стоката я возят с ракета..и калкулират разход на гориво..Това вече не се трае, само сляп не вижда..Ака питаш нашите пишман соросоидни икономисти..не може да ес месим в пазарната икономика..МОЖЕ, когато прилича бандитизм и грабеж..

    16:46 13.05.2026

  • 39 Бай онзи

    4 0 Отговор
    Може ли г-н икономиста да обясни защо запада производството.Защо всичко е внос?

    Коментиран от #42

    16:47 13.05.2026

  • 40 Сатана Z

    1 1 Отговор
    За съжаление БГ е малък пазар с средна потребление.Веригите избиват чивия с висока надценка за непродадената продукция,но в повечето магазини стои стока,която е негодна за консумация(говоря за зеленчуците).Как си представят някои някаква спаружена целина да е с цена 3.50€ в БГ ,а в чужбина да е 0.99€?

    16:52 13.05.2026

  • 41 Да не говорим,че...

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Скептичен!":

    ...вече и специалисти няма за тия машини,ако предположим,че отнякъде ги нарисуваме...!

    16:53 13.05.2026

  • 42 млък

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Бай онзи":

    А бе он знае но не кажува.

    16:59 13.05.2026

  • 43 Севдалина

    2 0 Отговор
    Още един широк специалист.Земеделие нямаме отдавна,ама да увеличим поне три пъти производството!Умно казано,спрете вноса и чакайте ефекта на пеперудата!
    Какво ще стане с цената на краставиците,ако увеличим производството шест пъти?

    17:14 13.05.2026

  • 44 Деций

    0 1 Отговор
    Виж свирчо ,до като има дъмпингов внос,с избягване на реално обмитяване,или да влизат дотирани стоки от ЕС ,нещата са само празни приказки.За да има производство то трябва да печели,а в момента няма среда ,а това.

    17:20 13.05.2026

  • 45 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Искам":

    В цяла Европа това е не само позволено, но и практика!

    В Италия регистрираш рецептата по която ще произвеждаш, идват да ти проверят помещението и получаваш право да произведеш домашно и да продадеш!
    Сирена, яйца, деликатесни меса, сладкиши - квот се сетиш!

    В щатите е същото, от домашната си кухня може да правиш каквото си поискаш и да продаваш, обедно мяню за някоя фирма го правиш и доставяш без да имаш административна тежест и контрол - законодателя ти е вменил лична отговорност и жална ти майка ако нарушиш!

    Само в БГ трябва да избрулиш десетки хиляди за ХАСЕП и да държиш пликче под ръка за ХЕИ и БАБХ ако дойдат щото те не идват на проверка на качеството а на финансово посещение! И всъщност при наличие на целия тоя контрол всичко, което ядем се явява некачествено и безконтролно!

    Дай ми домашен домат отгледан от баба на село вместо оранжериен, особено внос гледан в някоя модерна хидропондна оранцерия, дето е като гума и домашно сирене, без консервантите и палмовите масла и ме чекай да умрам!

    Контрол винаги има - безопасността може да се гарантира по много начини ХАСЕП далеч не най-добрия от тях

    Коментиран от #51

    17:20 13.05.2026

  • 46 ДИМИТЪР ПОПОВ

    2 0 Отговор
    ,,ЗА БОГА БРАТЯ НЕ КУПУВАЙТЕ,,
    ТОВА ЩЕ СВАЛИ ЦЕНИТЕ,,,
    НЕ ПРОИЗВОДСТВО ,А СВРЪХ ПРОИЗВОДСТВО ИМА НА ВСИЧКО.ДОКАТО ИМА БАЛЪЦИ ДА КУПУВАТ ТАКА ЩЕ БЪДЕ

    17:21 13.05.2026

  • 47 Хо хо

    1 0 Отговор
    Още един акълия който ще повдигне производството на ламбени шишета. Катерици бол, прътове да ги брулят малко.

    17:29 13.05.2026

  • 48 Запознат

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "преди 50 години":

    Не е виновно гражданството, иди купи земя и продавай домати за 12 евро килограма. Само дето ще трябва да си дадеш половината печалба на посредника-мутра който има политически чадър.

    17:41 13.05.2026

  • 49 Боздуган

    2 0 Отговор
    текезесета ли ще правите, как бе как? то е ясно че като има по много от всичко ще е евтино.
    Как и кой може да го направи и кога?

    Коментиран от #52

    17:43 13.05.2026

  • 50 Факти

    0 0 Отговор
    Богомил Николов: Само по-голямо производство на ламбени шишета може да свали цените трайно

    17:46 13.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Боздуган":

    В Италия съм бил на посещение на кооператив от над 3000 земеделски производителя, в Швеция при обединение на 13 000, огромен конгломерат с централизирано ръководство който предоставя не само общ пазар, но всякакви услуги като почнеш от помощ при финансиране, до нови технологии и какво ли още не

    Ако те имат ТКЗСта и това работи и дава добри резултати и всички печелят от производителите до крайните потребители - защо казваш ние да не можем да направим текеесе?
    Защо не може 3ма да се обединят да купят един трактор, а копат с мотики, да използват един превоз да доставят стоката, а ползват всеки собствен, да предлагат по-големи обеми интересни за сериозните търговци, и да доставят директно на борси вместо да работят с малки количества и прекупвачи...

    Само за българина не можело... що?! Щото било текеесе?!

    Коментиран от #55, #56

    17:49 13.05.2026

  • 53 Аоо

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "А бе икономисте":

    При нас идва млекар преди да отиде до мандрата и ни продава млякото на 1,4€-в мандрата за колко му го изкупуват не зная, но надали е по-скъпо, защото ако по-скъпо му го изкупуват в мандрата, нямаше да си губи времето с нас. В магазините и на промоция е около 2€

    18:19 13.05.2026

  • 54 Най малоумното е казал

    1 0 Отговор
    Да накара да правят три пъти повече айфони, мерцедеси, кока кола, хляб, ток, вода... месо, яйця, мляко... Ма то празни складове ли има? Обикновено цените спадат когато има повече оборот, тоест повее купувачи, което прави и повече печалба от оборот - а това възбужда и конкуренцията. Има монопол и мафия при вносът износът, която разчита на свръхголеми производители, и никога няма да намалят цените защото има свръхпоизводство.

    18:46 13.05.2026

  • 55 Боздуган

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "ДрайвингПлежър":

    Не ме разбра брат, аз съм за! Аз не ти Иван на стереотип предразсъдъци строй. Което работи то е правилно. Но Само бля бля бля. Работа 0 действия 0. Иво Христов сгреши само с процента за матряла на обществото днес!

    19:19 13.05.2026

  • 56 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "ДрайвингПлежър":

    Първите ни кооперации са заимствани от западния опит и от 1890 до 1944 са функционирали добре. После идва насилствената колективизация и ТКЗС и АПК,които бяха държавни структури ...ключовата разлика е СВОБОДНО сдружение на земеделски производители ...е един ден пак ще преоткриваме колелото.

    20:20 13.05.2026

