МС смени и шефа на дирекция „Отбранителна политика и планиране“

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Любомир Монов от длъжността „Директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“ и от военна служба, на основание чл. 162, ал. 1, т. 1 от ЗОВСРБ (по взаимно съгласие на страните, изразено писмено).

Правителството предлага полковник Методи Методиев да бъде назначен за временно изпълняващ задълженията на „Директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“, до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година.