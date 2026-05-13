Ford изглежда са намерили начин да спестят на собствениците си поне едно главоболие

13 Май, 2026 16:15 1 941 9

  • ford-
  • патент-
  • технология-
  • паркиране-
  • активна самозащита

Досадното ожулване на паркинга може да остане в миналото

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Американският гигант официално патентова технология, която звучи като излязла от научнофантастичен роман: колата ви вече няма да стои като „пасивна жертва“, докато някой разсеян шофьор или засилена количка за пазаруване се врязва в калника ѝ. Вместо това, автомобилът просто ще... отбие встрани.

В основата на тази иновация (вписана под номер US-12617393-B2) стои идеята за активна самозащита. Вместо да разчита само на здравата ламарина, интелигентната машина ще използва арсенала от сензори и камери, с които вече разполагат модели като електрическия Mustang Mach-E. Системата BlueCruise, която обикновено ви отменя при шофиране на магистрала, тук влиза в ролята на денонощен бодигард. Тя непрекъснато сканира периметъра и ако изчисли, че траекторията на приближаващ се обект вещае ламаринен апокалипсис, първо ще се опита да „разбуди“ околните с яростно мигане на фарове и клаксон.

Но истинската магия се случва, когато предупреждението не помогне. Ако сблъсъкът е неизбежен, електрониката светкавично проверява дали около нея няма бордюри, стълбове или пешеходци и автоматично премества колата с няколко сантиметра или метра. Буквално, вашият Ford ще направи „крачка встрани“, за да избегне удара. Това е изключително елегантно решение, което не изисква монтирането на скъп допълнителен хардуер, а просто по-умно управление на съществуващата технология.

Разбира се, не бързайте да оставяте колата си сама на произвола на съдбата още утре. Въпреки че патентът е факт, пред внедряването му стоят сериозни законови бариери. В момента повечето държави гледат на автономното движение без човек зад волана с голямо подозрение. Но нека бъдем честни – за всеки собственик, който трепери над новата си лъскава инвестиция, подобна функция би била по-ценна и от най-скъпата застраховка. Остава само да се надяваме, че бюрократите ще се движат поне наполовина по-бързо от инженерите на Ford.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    1 1 Отговор
    Да пали зимата ??!

    Коментиран от #9

    16:17 13.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Интересно

    1 0 Отговор
    Един бъг, и паркираната кола внезапно скача на няколко метра в някаква посока. А пешеходците не очакват паркирала кола да подскочи към тях.
    Остават на милостта на сензорите и ИИ.

    Коментиран от #7

    17:02 13.05.2026

  • 4 Боко праните гащи

    5 0 Отговор
    На 11 май същата статия, мисиркииии булю булю булю

    Коментиран от #8

    17:03 13.05.2026

  • 5 шаа

    2 0 Отговор
    значи, накой иска да паркира, просто си харесва парко място. ако е заето, другата кола учтиво и автоматично му отстъпва място. след малко идва кат и глобява учтивата кола, че е извън обозначеното място.

    17:27 13.05.2026

  • 6 ммм

    2 0 Отговор
    това е идеално за глупавите хамериканци :)

    17:37 13.05.2026

  • 7 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Интересно":

    то и сега е пълно с коли, които следят пътя, могат да подават газ, диа спират и завиват сами.

    18:15 13.05.2026

  • 8 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боко праните гащи":

    ама тоя път ии е ползван повече, то затова и предната статия епо-добра

    18:22 13.05.2026

  • 9 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    Кой е тоя Форд, който не пали зимата? Тая простотия може да е тръгнала само от лешпер, който никога нищо не поддържа, после космосът му бил крив... От 69та до днес баят фордове са минали през семейството и такъв, дето да не пали, никога не е имало. Нито пък някакви други проблеми... Виж, с Ауди нещата стоят по-зле...

    11:25 14.05.2026