Ford изглежда са намерили начин да спестят на собствениците си поне едно главоболие

Американският гигант официално патентова технология, която звучи като излязла от научнофантастичен роман: колата ви вече няма да стои като „пасивна жертва“, докато някой разсеян шофьор или засилена количка за пазаруване се врязва в калника ѝ. Вместо това, автомобилът просто ще... отбие встрани.

В основата на тази иновация (вписана под номер US-12617393-B2) стои идеята за активна самозащита. Вместо да разчита само на здравата ламарина, интелигентната машина ще използва арсенала от сензори и камери, с които вече разполагат модели като електрическия Mustang Mach-E. Системата BlueCruise, която обикновено ви отменя при шофиране на магистрала, тук влиза в ролята на денонощен бодигард. Тя непрекъснато сканира периметъра и ако изчисли, че траекторията на приближаващ се обект вещае ламаринен апокалипсис, първо ще се опита да „разбуди“ околните с яростно мигане на фарове и клаксон.

Но истинската магия се случва, когато предупреждението не помогне. Ако сблъсъкът е неизбежен, електрониката светкавично проверява дали около нея няма бордюри, стълбове или пешеходци и автоматично премества колата с няколко сантиметра или метра. Буквално, вашият Ford ще направи „крачка встрани“, за да избегне удара. Това е изключително елегантно решение, което не изисква монтирането на скъп допълнителен хардуер, а просто по-умно управление на съществуващата технология.

Разбира се, не бързайте да оставяте колата си сама на произвола на съдбата още утре. Въпреки че патентът е факт, пред внедряването му стоят сериозни законови бариери. В момента повечето държави гледат на автономното движение без човек зад волана с голямо подозрение. Но нека бъдем честни – за всеки собственик, който трепери над новата си лъскава инвестиция, подобна функция би била по-ценна и от най-скъпата застраховка. Остава само да се надяваме, че бюрократите ще се движат поне наполовина по-бързо от инженерите на Ford.