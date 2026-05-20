ПБ имат добри предложения за цените, но те могат само да регулират работата на веригите и нищо повече. Това заяви пред БТВ Цончо Ганев, депутат от "Възраждане".

Предложенията за цените са добри, но мнозинството удължи срока, за да ги калибрира с веригите. Премиерът Румен Радев вчера се срещна с представители на големите магазини, а мерките ще започнат да действат след 2 или 3 месеца. Така трета седмица нямаме мерки, които да действат веднага, допълни той.

От "Възраждане" поискаха сваляне на ДДС-то за хляба и лекарства.

Даде пример, че при намаляване на ДДС за хляба, цената останала същата.