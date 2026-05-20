Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
От "Възраждане" поискаха сваляне на ДДС-то за хляба и лекарства

От "Възраждане" поискаха сваляне на ДДС-то за хляба и лекарства

20 Май, 2026 08:21 580 20

  • цончо ганев-
  • възраждане-
  • цени-
  • лекарства-
  • хляб-
  • ддс-
  • българия

Предложенията за цените са добри, но мнозинството удължи срока, за да ги калибрира с веригите

От "Възраждане" поискаха сваляне на ДДС-то за хляба и лекарства - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ПБ имат добри предложения за цените, но те могат само да регулират работата на веригите и нищо повече. Това заяви пред БТВ Цончо Ганев, депутат от "Възраждане".

Предложенията за цените са добри, но мнозинството удължи срока, за да ги калибрира с веригите. Премиерът Румен Радев вчера се срещна с представители на големите магазини, а мерките ще започнат да действат след 2 или 3 месеца. Така трета седмица нямаме мерки, които да действат веднага, допълни той.

От "Възраждане" поискаха сваляне на ДДС-то за хляба и лекарства.

Даде пример, че при намаляване на ДДС за хляба, цената останала същата.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужас

    18 2 Отговор
    Миналия път като свалиха ДДС на хляба , хляба поскъпна.
    Сега възраждане искат пак да увеличат хляба

    Коментиран от #11

    08:24 20.05.2026

  • 2 лоза

    1 7 Отговор
    От пп "Възраждане" поискаха сваляне на ДДС-то за хляба и лекарствата.

    08:26 20.05.2026

  • 3 Тия живи ли били....

    9 1 Отговор
    Живи са само да измислят глупости. А може би това си има парична подкрепа от хлебарите. Знае ли човек и смее ли да пита?

    08:28 20.05.2026

  • 4 123

    10 0 Отговор
    Премахването на ДДС от хляба, лекарствата и евентуално други стоки от първа необходимост без да се фиксират цените на сегашните цени без ДДС единствено ще доведе до по-малко приходи от ДДС в държавния бюджет, просто ДДС-то което се плаща в момента за тези продукти ще се преразпредели като допълнителна печалба в търговците и производителите.

    08:41 20.05.2026

  • 5 Мемо

    10 0 Отговор
    Като бяха свалили ДДС на ресторантьорите, какво се получи? Нищо не поевтиня! Излязоха с предтекста, че по този начин си компенсирали загубите. И тук ще стане същото. Просто някой хора ще се налапат с пари.

    Коментиран от #20

    08:42 20.05.2026

  • 6 Възрожденче кретенче

    9 0 Отговор
    А откъде ша идват парите за пенсии, учители, лекари....

    Коментиран от #8, #16, #19

    08:42 20.05.2026

  • 7 ВРЪЩАЙ

    6 0 Отговор
    ПАРИТЕ БЕ!

    08:43 20.05.2026

  • 8 ЛОШО е

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Възрожденче кретенче":

    От заеми...милиарди още..и кой ще ги плаща...

    08:46 20.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цона е изpодeн oлигофpен!

    9 0 Отговор
    Добре че Алибеците не си увеличиха цените почти двойно, когато Буци им махна ДДСто по пЛандемията.

    08:48 20.05.2026

  • 11 Загладил е косъма Цончо

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас":

    Преди бедният народ да го избере за депутат, Цончо беше слаба мишчица с протъркани гащи, а сега е богат, охранен и гледа отвисоко. Народът си е все така беден.

    08:48 20.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гумен кРадев Решетников 💩

    2 0 Отговор
    Какво некоректно намерихте във въпроса ми, кога цомчо или копейкин ще си подадат оставката за изборния разгром и да постъпят поне веднъж като мъже, а не като евтини магистрални трyженички ?

    08:55 20.05.2026

  • 14 зрънчо

    2 0 Отговор
    важното е паричките за дубай и мазератито да вървят

    08:56 20.05.2026

  • 15 Раздаваха пари наляво и надясно

    4 1 Отговор
    и така надуха инфлацията!
    Сега се чудят как да свалят цените!
    Дебили!

    08:59 20.05.2026

  • 16 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Възрожденче кретенче":

    Откъде ще дойдат Пари в Хазната ако се свали ДДС-то за Хляба и лекарствата?Ог Възраждане искаха намаляване на Акциза И върху Горивата,а отговорът е категоричен - ОТНИКЪДЕ,т.е. Пари за актуализация на Пенсии,Заплати,Социални помощи,Ремонти на Сгради и Пътна мрежа- ЙОК.И да сме точни:Това МНОГО ДОБРЕ го знаят в тази ОТЯВЛЕНО Русофилска партия и всъщност Това е Целта- ДА СЕ НАГНЕТИ Народно недоволство,да се създаде Революционна Обстановка и чрез МЕТЕЖ като на 9-ти Септември да скъсаме с ЕС и НАТО и да се Преклоним "виновно" пред Братушките за Прошка и Обещанието че никога повече няма да правим подобни "Забежки"!

    09:00 20.05.2026

  • 17 Цървул

    2 0 Отговор
    " Икономиката глупако "

    09:06 20.05.2026

  • 18 Иванчо от IV клас

    0 0 Отговор
    Батета, сух хляб яде ли се, бе? Поискайте сваляне на ДДС поне на още нещо, което може да се сложи на хляба, та да стане сандвич!

    09:11 20.05.2026

  • 19 а ОТКЪДЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Възрожденче кретенче":

    Идват същите тези пари в Румъния, Полша, Унгария и всички останали европейски държави и не само европейски? А, "умник"?

    09:12 20.05.2026

  • 20 Стронг

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мемо":

    контрол! Иначе всички ресторантьори и производители са безсъвестни айдуци!

    09:14 20.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове