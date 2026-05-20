100 зрелостници в Ямболско не са допуснати до матурата по БЕЛ

20 Май, 2026 08:58 1 564 6

Държавният зрелостен изпит ще се проведе в 13 училища в общините Ямбол, Тунджа, Елхово и Болярово

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

804 ученици в Ямболска област са подали заявления за явяване на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература. От тях 100 не са допуснати заради слаби оценки.

Почти същият брой зрелостници ще положат матура по български език и литература, както миналата година, уточни пред БНР началникът на Регионалното управление на образованието Георги Георгиев.

"Миналата година допуснатите бяха 700 - явиха се 637, сега горе-долу също са 704. Разликата е минимална. Випуските са равностойни", посочи Георги Георгиев.

Държавният зрелостен изпит ще се проведе в 13 училища в общините Ямбол, Тунджа, Елхово и Болярово.

Основната промяна в провеждането на матурите е свързана с работата на комисиите по проверка и оценяване.

Тази година в областта няма ученици със специални образователни потребности, заявили желание да се явят на матура по БЕЛ.


  • 1 майстор

    3 1 Отговор
    Матура за култура.

    09:00 20.05.2026

  • 2 Слушайте Бангаранга!

    13 0 Отговор
    Така ще поумнеете!

    09:01 20.05.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    8 1 Отговор
    щото са етнически българи

    09:17 20.05.2026

  • 4 айлайклолипоп

    4 1 Отговор
    Някои зрели листници ще си ползват БЕЛото.

    09:32 20.05.2026

  • 5 Даааааа

    5 0 Отговор
    А бала е подготвен та даже и отпразнуван.

    09:43 20.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

