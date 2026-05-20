100 зрелостници в Ямболско не са допуснати до матурата по БЕЛ

804 ученици в Ямболска област са подали заявления за явяване на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература. От тях 100 не са допуснати заради слаби оценки.

Почти същият брой зрелостници ще положат матура по български език и литература, както миналата година, уточни пред БНР началникът на Регионалното управление на образованието Георги Георгиев.

"Миналата година допуснатите бяха 700 - явиха се 637, сега горе-долу също са 704. Разликата е минимална. Випуските са равностойни", посочи Георги Георгиев.

Държавният зрелостен изпит ще се проведе в 13 училища в общините Ямбол, Тунджа, Елхово и Болярово.

Основната промяна в провеждането на матурите е свързана с работата на комисиите по проверка и оценяване.

Тази година в областта няма ученици със специални образователни потребности, заявили желание да се явят на матура по БЕЛ.