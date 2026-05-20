Над 50 хиляди зрелостници се очаква да се явят на матурата по български език и литература

20 Май, 2026 07:08 735 6

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Днес в 783 училища в страната се провежда първата задължителна матура по български език и литература. Над 53 хиляди ученици са заявили, че ще се явят.

Матурата започва в 8.30 часа и ще продължи четири часа. Рано сутринта в просветното министерство, по традиция заради мерки за сигурност, сред близо 6 милиона комбинации беше генериран теста за матурата по български език и литература. От години вече той е разделен на три модула, за да не се преписва. Първите два са от по 60 минути с въпроси, с отворен и затворен отговор, а третият модул - за създаване на текст, е от 120 минути.

При него има две отделни теми за интерпретативното съчинение и за есето. Те са обединени във въпрос 41 в теста, като беше изтеглен номер 8.

Какво се крие зад тази цифра, кой е авторът за съчинението и какви са темите ще разберем, когато започнат да излизат учениците. Министерството ще обяви темите след 12.30 часа.

Две новости тази година. Идентификационната бланка няма да се слага в отделен малък плик, а ще е част от първия лист за отговори. И второ - вече работите ще могат да се видят в единен тридневен срок за цялата страна като може да има само технически корекции.

Днес учениците пишат задължително с черна химикалка заради сканирането. За тройка са нужни 30 точки. Срещу преписването има видеонаблюдение в стаите както и 13 800 квестори, които следят за реда. На хванатите да преписват матурата се анулира. Резултатите ще са готови до 11 юни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЩО МЪЧИТЕ

    6 2 Отговор
    Децата??

    07:25 20.05.2026

  • 2 УЧИТЕЛСКА ДАЛАВЕРА

    4 2 Отговор
    Със частните уроци.

    07:30 20.05.2026

  • 3 НПО-ТАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО

    6 0 Отговор
    Искат да проверят как върви затъпяването на нацията.

    07:31 20.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    4 0 Отговор
    От няколко дена"далаверата"със отговорите е в действие,а тези ужким не знам колко си милиона комбинации са за отвличане на вниманието от всичко нас:кьор фишек!
    Успех !

    07:53 20.05.2026

  • 6 Пенсионерка

    2 0 Отговор
    Масовата оценка ще бъде поне 4.0. Нали трябва да се избута и този випуск! Е, има и единици , които сериозно учат! И слава Богу, защото кой ще движи тази държава след години? Но пък училището допринася за побратимяване, даже и момичетата се обръщат едно към друго с “брат”? А може би вече с “ бангаранга”? Потресена бях, когато по Тв гледах гордостта на две директорки на училища във Варна! Училищния звънец настроили на тази песен!? Целта за тоталното оглупяване на една нация се гони с бясна скорост!

    08:36 20.05.2026

