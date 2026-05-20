Ремонти променят движението по АМ „Тракия“ и Кресненското дефиле

20 Май, 2026 08:16 640 1

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Движението по пътя през Кресненското дефиле поетапно ще е в една лента за частични ремонти на настилката, а по автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик, се променя организацията на движение между 99-и и 102-и км, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На 20 май от 8:30 ч. до 16 ч. за премахване на крайпътна растителност в участъка от автомагистрала „Тракия“ между 99-и и 102-и км временно ще се променя организацията на движение в платното в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента.

От 19 до 21 май пък ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от път I-1 от разклона за Стара Кресна до Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности и в населеното място. Те ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава също поетапно в една лента. Трафикът ще се регулира от сигналисти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфортът на преминаване.

Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на пътната агенция – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бебча

    3 0 Отговор
    Днес не знам на коя да кресна!

    08:18 20.05.2026

